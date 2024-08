Russland evakuiert Teile der Region Belgorod

Aufgrund der Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte ist die Evakuierung von Teilen der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine angeordnet worden. Das teilte der örtliche Gouverneur, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit. Die Bewohner des Landkreises Krasnaja Jaruga sollen sich in sichere Gebiete begeben, forderte Gladkow in einem Kurzvideo, das über soziale Netzwerke verbreitet wurde. Der Feind sei an der Grenze des Landkreises. "Ich bin überzeugt, dass alles organisiert verläuft. Hauptsache ruhig, ohne Panik", sagte er.



Der Kreis Krasnaja Jaruga liegt im Nordwesten des Gebiets Belgorod und schließt an das russische Gebiet Kursk an, in das ukrainische Truppen am vergangenen Dienstag vorgedrungen sind. In dem Bezirk leben nach offiziellen Angaben rund 14 000 Menschen.



Derweil meldete das russische Verteidigungsministerium in Moskau, die russische Luftabwehr habe in der Nacht 18 ukrainische Drohnen abgefangen. Elf über der Region Kursk, fünf über Belgorod und zwei über Woronesch. Wie viele Drohnen die ukrainische Armee gestartet hat, teilte das Ministerium nicht mit.