Erneut Angriffe in der Region Kursk - Ukraine: Kontrollieren etwa 1000 Quadratkilometer

Die Ukraine hat die Angriffe in der russischen Region Kursk fortgesetzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind dort in der Nacht zwölf Drohnen abgeschossen worden. Russische Militärblogger meldeten zudem wieder heftige Kämpfe, bei denen es Russland gelungen sei, einige Angriffe abzuwehren. Der russische Auslandsgeheimdienst warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij "wahnsinnige" Maßnahmen vor, wie die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete. Selenskij riskiere eine Eskalation weit über die Ukraine hinaus.



Den ukrainischen Streitkräften gelang es bei ihrem Vorstoß auf russischem Territorium nach eigener Darstellung, erhebliche Gebietsgewinne zu machen. Insgesamt seien etwa 1000 Quadratkilometer unter ukrainischer Kontrolle, sagte ihr Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj in einer Videoschalte zu einer Sitzung der Stawka, des Oberkommandos in Kiew. Der Beginn der Sitzung und Syrskyjs Worte wurden von Präsident Selenskij auf der Plattform X übertragen. Die angegebene Fläche von 1000 Quadratkilometern entspricht etwas mehr als der von Berlin.



Zuvor hatte der amtierende Gouverneur der Region Kursk, Alexej Smirnow, von Gebietsverlusten berichtet - allerdings mit anderen Zahlen. Nach Smirnows Angaben drangen die ukrainischen Truppen auf einer Breite von 40 Kilometern etwa zwölf Kilometer weit vor, was ungefähr der Hälfte der von Syrskyj angegebenen Quadratkilometerzahl entspricht. Unabhängig waren die Angaben beider Seiten nicht zu überprüfen.



Unterdessen wies Selenskij die Innenbehörde der Ukraine und die Streitkräfte an, einen humanitären Plan für das Einsatzgebiet in Westrussland auszuarbeiten. Nach russischer Darstellung sind noch nicht alle Zivilisten aus dem Kampfgebiet in Sicherheit gebracht worden. Die Evakuierungen werden demnach fortgesetzt. In Kursk war man offiziellen Angaben zufolge dabei, weitere 59 000 Menschen in Sicherheit zu bringen, nachdem 121 000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser bereits verlassen hätten. In der Nachbarregion Belgorod wurden nach Angaben der dortigen Behörden 11 000 Zivilisten in Sicherheit gebracht.