In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk ist bei einem russischen Angriff nach Angaben von Gouverneur Serhij Lyssak eine 76-jährige Frau getötet worden. Acht Menschen seien zudem beim Beschuss der Stadt Pawlohrad verletzt worden, teilt er auf Telegram mit.Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griffen die russischen Streitkräfte in der Nacht mit mehr als 100 Drohnen Ziele in diversen Regionen des Landes an. Schäden habe es auch in den Bezirken Charkiw, Sumy, Tscherkassy und ​Donezk gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von 79 ukrainischen Drohnen, die man abgefangen habe – drei Viertel davon über der Krim. Die Angaben beider Seiten sind nicht bestätigt.