Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit 2022

In der Ukraine ist mit Mychajlo Fedorow der vierte Verteidigungsminister seit 2022 im Amt. Für die Ernennung des ehemaligen Digitalisierungsministers stimmte eine deutliche Mehrheit von 277 Abgeordneten. Die Kandidatur war gemäß der Verfassung von Präsident Wolodimir Selenskij eingereicht worden. Es war bereits der zweite Versuch, Fedorow einzusetzen. Am Vortag hatten sich im Parlament nicht genügend Abgeordnete gefunden, um eine Abstimmung über seine Kandidatur anzusetzen. Fedorow hatte seit 2019 mit dem von ihm geleiteten Ministerium die Digitalisierung der staatlichen Verwaltung vorangetrieben und war nach der russischen Großinvasion 2022 auch für den Ausbau der Drohnenproduktion im Land verantwortlich.



Als dringlichste Aufgabe für den neuen Minister nannte Selenskij den „Schutz des Himmels“, also eine bessere Flugabwehr gegen russische Angriffe. „Es gibt konkrete Entscheidungen, die so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen“, erklärte Selenskij.



Fedorow sprach im Parlament den Soldatenmangel der ukrainischen Armee an. Etwa zwei Millionen Männer hätten sich der Mobilisierung entzogen, sagte der 34-Jährige. 200 000 Soldaten seien desertiert oder hätten ihre Einheiten unerlaubt verlassen. Die Organisationsstruktur des Militärs sei veraltet. Es gebe zu viel Bürokratie. Er kündigte an, die Armee mit Innovationen und Reformen zu stärken. „Unser Ziel ist es, das System zu ‌verändern: die Armee zu reformieren, die Infrastruktur an der Front zu verbessern, Lügen und Korruption auszumerzen und Führung und Vertrauen zu einer neuen Kultur zu machen“, ​sagte Fedorow vor ⁠den Abgeordneten.



Nach Korruptionsvorwürfen häufen sich seit vergangenem Sommer die Personalwechsel in der Regierung und in anderen Positionen. Besonders das Verteidigungsministerium gilt als äußerst korruptionsanfällig.



Als Russland im Februar 2022 die Invasion der Ukraine begann, war Oleksij Resnikow ukrainischer Verteidigungsminister. Im September 2023 übernahm Rustem Umjerow. Im Juli 2025 folgte schließlich Denys Schmyhal. Dieser wurde nun zum neuen Energieminister und ersten Vizeregierungschef ernannt. Am Dienstag fehlten Schmyhal im Parlament noch 16 Stimmen für die Bestätigung. Der 50-Jährige gilt als loyal gegenüber Selenskij.