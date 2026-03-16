Selenskij wirft EU wegen Pipeline-Reparatur Erpressung vor

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat es als „Erpressung“ bezeichnet, den Zugang der Ukraine zu 90 Milliarden Euro an Krediten der Europäischen Union an die Wiederherstellung der Druschba-Pipeline zu knüpfen. „Ich sage einfach: Wenn wir beschlossen haben, die Lieferungen von russischem Öl wiederherzustellen, dann sollen sie wissen, dass ich dagegen bin“, sagte der ukrainische Präsident am Wochenende auf einer Pressekonferenz in Kiew vor Reportern.



Zudem sagte Selenskij, er blockiere die Wiederherstellung nicht. „Ich blockiere es nicht. Aber wenn mir Bedingungen gestellt werden, dass die Ukraine keine Waffen erhalten wird, dann bin ich in dieser Frage machtlos, entschuldigen Sie. Ich habe unseren Freunden in Europa gesagt, dass man das Erpressung nennt.“



Selenskij erklärte weiter, dass Hindernisse häufig aus Ungarn kämen, das EU-Finanzierungen und Sanktionen regelmäßig blockiert oder verzögert habe – und zwar bereits „bevor all diese Druschba-Zwischenfälle“ aufgetreten seien. Diese Blockaden seien Teil einer dauerhaften politischen Linie der ungarischen Führung, sagte Selenskij. „Das ist eine konsequente Politik der heutigen Führung in Ungarn, die ständig nach Gründen sucht, etwas zu blockieren und Russland ein wenig zu unterstützen.“



Die Druschba-Pipeline verläuft durch die Westukraine. Sie transportiert Öl in die Binnenländer Slowakei und Ungarn. Ende Januar wurde sie von russischen Drohnen getroffen, wobei der größte Ölspeicher sowie Pumpanlagen schwer beschädigt wurden. Die Pipeline ist seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine mehr als 20 Mal getroffen worden. Die Schwere der jüngsten Schäden bedeute jedoch, dass die Wiederherstellung mehr Zeit benötigt, sagte Selenskij.