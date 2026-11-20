Bürgermeister: Tote und Verletzte nach Raketenangriffe auf Brücken in Kiew

Bei einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen auf drei Brücken in Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko drei Menschen getötet und 15 verletzt. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.



„Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen“, sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.



Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.



Kremlchef Wladimir Putin drohte am Donnerstag angesichts der schweren Schäden an der Brücke eine harte Reaktion an. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen „weitaus schmerzhafter“ sein werden als das, was Kiew mit der Krim-Brücke getan habe, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen.