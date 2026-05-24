Massiver russischer Luftangriff auf Kiew – mindestens ein Toter

Russische Streitkräfte haben Kiew und die Umgebung in der Nacht zum 24. Mai mit einer groß angelegten kombinierten Attacke aus Raketen und Drohnen angegriffen. Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko meldete mindestens einen Toten und rund 20 Verletzte, zudem seien insgesamt 40 Gebäude beschädigt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete ebenfalls von zahlreichen betroffenen Gebäuden, darunter Hochhäuser und mindestens eine Schule, und rief die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Zahlreiche Brände in der Stadt sind noch nicht gelöscht.



Der Kyiv Independent berichtet von mehreren schweren Einschlägen gegen 1.00 Uhr Ortszeit sowie erneut zwischen 3.00 und 4.00 Uhr. Luftalarm wurde landesweit ausgelöst, die ukrainische Luftwaffe meldete zahlreiche Raketen und hunderte Drohnen auf dem Weg in Richtung Hauptstadt. Polens Militär erklärte, wegen der Angriffe in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft, zudem seien Militärflugzeuge aufgestiegen.



Zuvor hatte Präsident Wolodimir Selenskij vor einem möglichen Angriff mit der neuen Mittelstreckenrakete Oreschnik gewarnt und die Bevölkerung aufgerufen, bei Luftalarm Schutzbunker aufzusuchen. Ob Russland die Rakete bei dem heutigen Angriff auf Kiew tatsächlich einsetzte, ist zunächst unklar.