Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland wirbt für neue Rekruten mit Schuldenerlass
Russland droht mit neuer Attacke gegen Kiew – Warnung an ausländische Diplomaten
Ukraine beantragt sofortige Sitzung im UN-Sicherheitsrat
Studios von deutschen Sendern stark beschädigt
Russland hat „Oreschnik“-Rakete eingesetzt
Trotz Drohungen aus Russland: EU-Vertretung will in Kiew bleiben
Ungeachtet massiver russischer Drohungen mit systematischen Angriffen auf Kiew wollen sich die Ukraine und die Vertretung der Europäischen Union (EU) in Kiew nicht einschüchtern lassen. Die EU wies russische Aufforderungen zurück, ihr diplomatisches Personal aus der ukrainischen Hauptstadt abzuziehen. Die EU-Vertretung werde in Kiew bleiben, erklärte die Leiterin des dortigen EU-Büros, Katarina Mathernova. Russland wolle mit seinen Warnungen lediglich Panik säen und die Ukraine isolieren. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rief die Verbündeten auf, sich der russischen Erpressung nicht zu beugen.
Die Führung in Moskau hatte am Montag Ausländer sowie Diplomaten aufgefordert, Kiew so schnell wie möglich zu verlassen. Die russischen Streitkräfte würden systematische Schläge gegen militärische und politische Entscheidungszentren in der Hauptstadt beginnen, hieß es aus dem Außenministerium. Außenminister Sergej Lawrow rechtfertigte das Vorgehen in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio als Reaktion auf ukrainische Angriffe gegen Zivilisten. Moskau verwies dabei auf einen Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der von Russland kontrollierten Region Luhansk am Freitag. Die Ukraine wies dies zurück und erklärte, sie habe eine militärische Kommandoeinheit getroffen.
Die Drohungen folgen auf einen der schwersten Angriffe auf Kiew seit Beginn des Krieges vor mehr als vier Jahren. Am Sonntag hatte Russland Kiew massiv beschossen und dabei auch eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Es war das dritte Mal, dass diese Waffe zum Einsatz kam. Bei den Angriffen kamen in der Hauptstadt zwei Menschen ums Leben, 91 wurden verletzt. Zahlreiche europäische Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, verurteilten den Angriff auf Kiew.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklagte in seiner abendlichen Videoansprache geringe Fortschritte mit den USA beim Ausbau der Produktion von Raketenabwehrsystemen und erklärte, er erwarte neue diplomatische Schritte aus Washington.
Die Führung in Moskau hatte am Montag Ausländer sowie Diplomaten aufgefordert, Kiew so schnell wie möglich zu verlassen. Die russischen Streitkräfte würden systematische Schläge gegen militärische und politische Entscheidungszentren in der Hauptstadt beginnen, hieß es aus dem Außenministerium. Außenminister Sergej Lawrow rechtfertigte das Vorgehen in einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio als Reaktion auf ukrainische Angriffe gegen Zivilisten. Moskau verwies dabei auf einen Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der von Russland kontrollierten Region Luhansk am Freitag. Die Ukraine wies dies zurück und erklärte, sie habe eine militärische Kommandoeinheit getroffen.
Die Drohungen folgen auf einen der schwersten Angriffe auf Kiew seit Beginn des Krieges vor mehr als vier Jahren. Am Sonntag hatte Russland Kiew massiv beschossen und dabei auch eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt. Es war das dritte Mal, dass diese Waffe zum Einsatz kam. Bei den Angriffen kamen in der Hauptstadt zwei Menschen ums Leben, 91 wurden verletzt. Zahlreiche europäische Politiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, verurteilten den Angriff auf Kiew.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beklagte in seiner abendlichen Videoansprache geringe Fortschritte mit den USA beim Ausbau der Produktion von Raketenabwehrsystemen und erklärte, er erwarte neue diplomatische Schritte aus Washington.
Russland wirbt für neue Rekruten mit Schuldenerlass
Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das neuen Rekruten für den Ukraine-Krieg und ihren Familien einen Schuldenerlass verspricht. Wer ab dem 1. Mai einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium schließt, wird dem Kreml zufolge zusammen mit dem Ehepartner von Verbindlichkeiten bis zu zehn Millionen Rubel befreit (knapp 120 000 Euro), wenn der Einsatzvertrag für mindestens ein Jahr gilt und bereits vor dem Stichtag ein rechtlicher Anspruch auf Eintreibung der Schulden bestand.
Zudem verlängert Putin die Pachtrechte für staatliches Land für Kämpfer in der Ukraine auf unbestimmte Zeit. Die Maßnahme ergänzt hohe Prämien und Vorteile beim Hochschulzugang, um neue Soldaten für den Krieg zu gewinnen.
Zudem verlängert Putin die Pachtrechte für staatliches Land für Kämpfer in der Ukraine auf unbestimmte Zeit. Die Maßnahme ergänzt hohe Prämien und Vorteile beim Hochschulzugang, um neue Soldaten für den Krieg zu gewinnen.
Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen in Ostukraine gemeldet
Bei schweren russischen Angriffen aus der Luft ist laut ukrainischen Behördenangaben im Osten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden, 15 weitere Personen wurden verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen, schrieb er später.
In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden derweil durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben am Abend zwölf Personen verletzt. „Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Junge“, schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf.
In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden derweil durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben am Abend zwölf Personen verletzt. „Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Junge“, schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf.
Russland droht mit neuer Attacke gegen Kiew – Warnung an ausländische Diplomaten
Nach dem massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende hat Moskau mit einer neuen schweren Attacke gedroht. Das russische Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen. Das russische Militär werde als Antwort auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk nun systematisch Rüstungsobjekte und „Entscheidungszentren“ in Kiew angreifen, heißt es in der Mitteilung.
Bei dem Angriff auf Starobilsk wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden, mehr als 20 Zivilisten getötet. Der Generalstab in Kiew wiederum erklärte, die Attacke habe einer dort stationierten Militäreinheit gegolten.
Russland greift seit dem Kriegsbeginn systematisch das Hinterland der Ukraine an – und trifft dabei immer wieder auch zivile Infrastrukturobjekte oder Wohnhäuser. Die Verantwortung für die vielen zivilen Opfer in der Ukraine lehnt Moskaus dabei ab. Wegen des Angriffs auf Starobilsk hingegen hat Kremlchef Wladimir Putin Vergeltung gefordert. Eigentlich galt bereits der Angriff am Wochenende auf Kiew als Racheaktion. Russland setzte dabei unter anderem die neue, schwer abzufangende Mittelstreckenrakete Oreschnik ein.
Bei dem Angriff auf Starobilsk wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden, mehr als 20 Zivilisten getötet. Der Generalstab in Kiew wiederum erklärte, die Attacke habe einer dort stationierten Militäreinheit gegolten.
Russland greift seit dem Kriegsbeginn systematisch das Hinterland der Ukraine an – und trifft dabei immer wieder auch zivile Infrastrukturobjekte oder Wohnhäuser. Die Verantwortung für die vielen zivilen Opfer in der Ukraine lehnt Moskaus dabei ab. Wegen des Angriffs auf Starobilsk hingegen hat Kremlchef Wladimir Putin Vergeltung gefordert. Eigentlich galt bereits der Angriff am Wochenende auf Kiew als Racheaktion. Russland setzte dabei unter anderem die neue, schwer abzufangende Mittelstreckenrakete Oreschnik ein.
Neue Attacken in russisch-ukrainischem Grenzgebiet
Einen Tag nach dem russischen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben sich die gegenseitigen Angriffe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet fortgesetzt. In der russischen Region Belgorod kam nach Behördenangaben ein Mann bei einem Raketen- und Drohnenangriff ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Zudem sei die Energieinfrastruktur beschädigt worden, was zu Strom- und Wasserausfällen in der Stadt Belgorod geführt habe, teilten die Behörden auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit.
Im russisch kontrollierten Horliwka im Osten der Ukraine wurden dem russischen Staatsfernsehen zufolge fünf Menschen bei Drohnenangriffen verletzt. Aus der südukrainischen Region Cherson meldeten die dortigen Behörden zwei Tote und 16 Verletzte bei russischen Angriffen, die am Sonntag begonnen hatten. In Saporischschja im Südosten der Ukraine wurden den dortigen Behörden zufolge zudem drei Menschen verletzt.
Im russisch kontrollierten Horliwka im Osten der Ukraine wurden dem russischen Staatsfernsehen zufolge fünf Menschen bei Drohnenangriffen verletzt. Aus der südukrainischen Region Cherson meldeten die dortigen Behörden zwei Tote und 16 Verletzte bei russischen Angriffen, die am Sonntag begonnen hatten. In Saporischschja im Südosten der Ukraine wurden den dortigen Behörden zufolge zudem drei Menschen verletzt.
Ukraine beantragt sofortige Sitzung im UN-Sicherheitsrat
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat nach den massiven russischen Luftschlägen gegen die Hauptstadt Kiew die internationale Gemeinschaft zu einer „starken Antwort an den Aggressor“ aufgefordert. Der Minister beantragte laut einer Mitteilung auf der Plattform X eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und eine Zusammenkunft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).
Sybiha warf Russland vor, mit der „barbarischen Raketenattacke“ in der vergangenen Nacht fehlende militärische Fortschritte auf dem Schlachtfeld im Angriffskrieg gegen die Ukraine kompensieren zu wollen. Allein in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten stieg laut Bürgermeister Vitali Klitschko bis zum frühen Abend auf 81. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilte in den sozialen Netzwerken mit, es seien etwa 100 Menschen bei den Angriffen im Land verletzt und mindestens vier getötet worden.
Bei den Attacken wurden laut Behörden auch Regierungsgebäude beschädigt, darunter das Außenministerium und das Kabinettsgebäude. Verletzte gab es demnach an dem arbeitsfreien Sonntag aber nicht. Ukrainischen Medien zufolge wurde auch ein Haus beschädigt, in dem Präsident Selenskij eine Wohnung besitzt. „Putin versucht, die Ukraine einzuschüchtern, indem er Zivilisten angreift und Wohngebäude, Museen, Schulen sowie kritische Infrastruktur zerstört“, sagte Außenminister Sybiha. Der Kremlchef versuche das außerdem, indem er Mittelstreckenraketen auf friedliche Städte abfeuere. Russland hatte zuvor den Einsatz seiner neuen und wegen ihrer Zerstörungskraft gefürchteten Oreschnik-Rakete bestätigt.
Die internationale Gemeinschaft müsse reagieren, meinte Sybiha. „Wir fordern unsere Partner nachdrücklich auf, entschlossene multilaterale Maßnahmen zu ergreifen, um Russland abzuschrecken und es zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu bewegen“, betonte der Minister.
Sybiha warf Russland vor, mit der „barbarischen Raketenattacke“ in der vergangenen Nacht fehlende militärische Fortschritte auf dem Schlachtfeld im Angriffskrieg gegen die Ukraine kompensieren zu wollen. Allein in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten stieg laut Bürgermeister Vitali Klitschko bis zum frühen Abend auf 81. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilte in den sozialen Netzwerken mit, es seien etwa 100 Menschen bei den Angriffen im Land verletzt und mindestens vier getötet worden.
Bei den Attacken wurden laut Behörden auch Regierungsgebäude beschädigt, darunter das Außenministerium und das Kabinettsgebäude. Verletzte gab es demnach an dem arbeitsfreien Sonntag aber nicht. Ukrainischen Medien zufolge wurde auch ein Haus beschädigt, in dem Präsident Selenskij eine Wohnung besitzt. „Putin versucht, die Ukraine einzuschüchtern, indem er Zivilisten angreift und Wohngebäude, Museen, Schulen sowie kritische Infrastruktur zerstört“, sagte Außenminister Sybiha. Der Kremlchef versuche das außerdem, indem er Mittelstreckenraketen auf friedliche Städte abfeuere. Russland hatte zuvor den Einsatz seiner neuen und wegen ihrer Zerstörungskraft gefürchteten Oreschnik-Rakete bestätigt.
Die internationale Gemeinschaft müsse reagieren, meinte Sybiha. „Wir fordern unsere Partner nachdrücklich auf, entschlossene multilaterale Maßnahmen zu ergreifen, um Russland abzuschrecken und es zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu bewegen“, betonte der Minister.
Andrii Sybiha 🇺🇦 on Twitter / X
I instructed all our missions to international organizations to make full use of the multilateral toolbox in response to last night’s barbaric Russian missile attack on Kyiv.UN, OSCE, Council of Europe, and UNESCO should provide an adequate and strong response to the aggressor,…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 24, 2026
x.com
Studios von deutschen Sendern stark beschädigt
Bei den massiven russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind auch Studios der ARD-Korrespondenten und der Deutschen Welle stark beschädigt worden. In einer Mitteilung des WDR hieß es, wahrscheinlich habe eine Druckwelle durch die russischen Angriffe in dem zentral gelegenen ARD-Studio zu Verwüstungen geführt. Es seien Fenster zersplittert, Räume verwüstet und Wände eingestürzt.
Zum Zeitpunkt der Attacken habe sich niemand in dem Studio aufgehalten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, das Studio liege im Gebäude des nationalen Kunstmuseums, das bei den Angriffen beschädigt worden sei. „Die statische Sicherheit des Gebäudes muss nun überprüft werden“, erklärte der WDR weiter. Die Berichterstattung werde „mit mobilen technischen Lösungen und Ausweichmöglichkeiten weiter gewährleistet“.
„Rausgerissene Fensterrahmen, überall Splitter, zerstörte Technik – den eigenen Arbeitsplatz völlig verwüstet zu sehen, ist ein Schock“, sagte Kiews ARD-Studioleiter Vassili Golod. Sein Team lasse sich jedoch nicht einschüchtern von den russischen Angriffen.
Zum Zeitpunkt der Attacken habe sich niemand in dem Studio aufgehalten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, das Studio liege im Gebäude des nationalen Kunstmuseums, das bei den Angriffen beschädigt worden sei. „Die statische Sicherheit des Gebäudes muss nun überprüft werden“, erklärte der WDR weiter. Die Berichterstattung werde „mit mobilen technischen Lösungen und Ausweichmöglichkeiten weiter gewährleistet“.
„Rausgerissene Fensterrahmen, überall Splitter, zerstörte Technik – den eigenen Arbeitsplatz völlig verwüstet zu sehen, ist ein Schock“, sagte Kiews ARD-Studioleiter Vassili Golod. Sein Team lasse sich jedoch nicht einschüchtern von den russischen Angriffen.
Vassili Golod on Twitter / X
Die Ukraine hat einen der massivsten russischen Luftangriffe durchlebt. Hunderte Drohnen, Dutzende Raketen, Tote, Verletzte, heftige Zerstörung. Druckwellen haben auch das ARD-Studio Kyjiw erreicht. Unser Team ist zum Glück unverletzt. Die Statik des Gebäudes muss geprüft werden. pic.twitter.com/vpzzj2PnEi— Vassili Golod (@VassiliGolod) May 24, 2026
x.com
Auch die Deutsche Welle (DW), der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, meldete Schäden in ihren Büroräumen nach dem russischen Angriff. „Glücklicherweise befand sich während des Angriffs niemand im Studio. Trotz der schwierigen Nacht haben die Kolleginnen und Kollegen in Kyjiw am Morgen regulär ihre Schichten im Nachrichtenbetrieb aufgenommen“, sagte Mykola Berdnyk, Leiter des DW-Büros in Kiew. Die Journalistinnen und Journalisten setzten sich „jeden Tag unvorstellbaren Gefahren aus und werden dies weiterhin tun, um dafür zu sorgen, dass Menschen in der Ukraine, in Russland und weltweit unabhängige Informationen zum Krieg in der Ukraine bekommen“, sagte DW-Intendantin Barbara Massing einer Mitteilung des Senders zufolge.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigte sich erschüttert vom Ausmaß der Zerstörung durch den großangelegten russischen Raketenangriff. „Das war ein Angriff auf die Rundfunkfreiheit und die kritische und unabhängige Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten für die ARD über den brutalen Krieg“, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster am Sonntag in Berlin.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigte sich erschüttert vom Ausmaß der Zerstörung durch den großangelegten russischen Raketenangriff. „Das war ein Angriff auf die Rundfunkfreiheit und die kritische und unabhängige Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten für die ARD über den brutalen Krieg“, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster am Sonntag in Berlin.
Friedrich Merz und weitere Politiker kritisieren „Oreschnik“-Einsatz
Deutsche Politiker verurteilen den russischen Raketenangriff auf Kiew scharf. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet die Angriffe und den Einsatz des Oreschnik-Raketensystems in einem Beitrag auf der Plattform X als rücksichtslose Eskalation. „Deutschland steht weiter fest an der Seite der Ukraine.“
Bundeskanzler Friedrich Merz on Twitter / X
In der Nacht auf Pfingstsonntag hat Russland zivile Ziele in der Ukraine massiv attackiert. Erneut kam dabei das Oreschnik-Raketensystem zum Einsatz. Die Bundesregierung verurteilt diese rücksichtslose Eskalation scharf. Deutschland steht weiter fest an der Seite der Ukraine.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 24, 2026
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Außenminister Johann Wadephul schreibt auf X: „Raketenterror ist schockierend. Der Einsatz einer Oreschnik ist eine weitere Eskalation.“ Dies bestärke ihn darin, die beim Nato-Außenministertreffen gemachten Vorschläge konsequent weiterzuverfolgen. Nur eine starke Ukraine werde den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken bewegen können.
Der Einsatz der russischen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik ruft auch international Reaktionen hervor. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilt den Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und den Einsatz der Rakete. Dies bedeute eine Eskalation und zeige die Sackgasse des russischen Angriffskrieges auf. Er bekräftigt zudem die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wirft Russland wegen der jüngsten Raketenangriffe auf die Ukraine „nukleares Säbelrasseln“ vor. Der mutmaßliche Einsatz der Oreschnik, die auch für atomare Sprengköpfe ausgelegt ist, sei eine politische Einschüchterungstaktik, schreibt Kallas auf X.
Russland terrorisiere die Ukraine mit gezielten Angriffen auf Stadtzentren, weil das Land auf dem Schlachtfeld in einer Sackgasse stecke. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt den Einsatz von vier verschiedenen Raketentypen, darunter die Hyperschallrakete Oreschnik.
Der Einsatz der russischen Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik ruft auch international Reaktionen hervor. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilt den Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und den Einsatz der Rakete. Dies bedeute eine Eskalation und zeige die Sackgasse des russischen Angriffskrieges auf. Er bekräftigt zudem die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wirft Russland wegen der jüngsten Raketenangriffe auf die Ukraine „nukleares Säbelrasseln“ vor. Der mutmaßliche Einsatz der Oreschnik, die auch für atomare Sprengköpfe ausgelegt ist, sei eine politische Einschüchterungstaktik, schreibt Kallas auf X.
Russland terrorisiere die Ukraine mit gezielten Angriffen auf Stadtzentren, weil das Land auf dem Schlachtfeld in einer Sackgasse stecke. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt den Einsatz von vier verschiedenen Raketentypen, darunter die Hyperschallrakete Oreschnik.
Kaja Kallas on Twitter / X
Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres. These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed…— Kaja Kallas (@kajakallas) May 24, 2026
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Russland hat „Oreschnik“-Rakete eingesetzt
Bei den nächtlichen Angriffen auf Kiew und das Umland der ukrainischen Hauptstadt ist laut Präsident Wolodimir Selenskij eine russische Oreschnik-Rakete eingesetzt worden. Kremlchef Wladimir Putin habe die Rakete gegen Bila Zerkwa abgefeuert, sagte Selenskij in einer am Sonntagmorgen veröffentlichten Videobotschaft. Die Großstadt liegt im Kiewer Gebiet. „Das ist wirklich unverantwortlich. Es ist wichtig, dass dies für Russland nicht ohne Folgen bleibt“, sagte Selenskij. Zu Schäden in Bila Zerkwa machte er keine Angaben.
Russland bestätigte den Einsatz der Oreschnik-Rakete und begründete ihn mit vergangenen Angriffen der Ukraine auf zivile Objekte in Russland, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit.
Die russische Mittelstreckenrakete wäre damit zum dritten Mal zum Einsatz gekommen. Sie kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von bis zu 12 000 Kilometern pro Stunde führt dazu, dass viele Luftabwehrsysteme sie nicht abfangen können. Die Reichweite von bis zu 5000 Kilometern macht die Rakete zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.
Bereits im Januar hatte Russland die „Oreschnik“-Rakete eingesetzt. Mein Kollege Sebastian Gierke hat in diesem Zusammenhang kurz erklärt, wie sie funktioniert:
Russland bestätigte den Einsatz der Oreschnik-Rakete und begründete ihn mit vergangenen Angriffen der Ukraine auf zivile Objekte in Russland, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit.
Die russische Mittelstreckenrakete wäre damit zum dritten Mal zum Einsatz gekommen. Sie kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von bis zu 12 000 Kilometern pro Stunde führt dazu, dass viele Luftabwehrsysteme sie nicht abfangen können. Die Reichweite von bis zu 5000 Kilometern macht die Rakete zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.
Bereits im Januar hatte Russland die „Oreschnik“-Rakete eingesetzt. Mein Kollege Sebastian Gierke hat in diesem Zusammenhang kurz erklärt, wie sie funktioniert:
So groß ist die Zerstörung in Kiew
Bilder aus Kiew zeigen das Ausmaß der Zerstörung der russischen Angriffe in der vergangenen Nacht.
Massiver russischer Luftangriff auf Kiew – mindestens zwei Tote
Russische Streitkräfte haben Kiew und die Umgebung in der Nacht zum 24. Mai mit einer groß angelegten kombinierten Attacke aus Raketen und Drohnen angegriffen. Mindestens zwei Menschen starben, mehr als 60 wurden verletzt. Mehr als 30 von ihnen, darunter zwei Kinder, würden in Krankenhäusern behandelt, meldete Bürgermeister Vitali Klitschko am Morgen danach bei Telegram. Zudem seien zahlreiche Gebäude beschädigt worden, darunter Hochhäuser und mindestens eine Schule. Klitschko rief die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Der Zivilschutz veröffentlichte Fotos und Videos von massiven Zerstörungen an ziviler Infrastruktur und von großen Bränden, die Einsatzkräfte löschten.
Der Kyiv Independent berichtet von mehreren schweren Einschlägen gegen 1 Uhr Ortszeit sowie erneut zwischen 3 und 4 Uhr. Luftalarm wurde landesweit ausgelöst. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte setzte Russland 90 Raketen und Marschflugkörper sowie 600 Drohnen verschiedener Typen ein. Insgesamt habe man 604 Ziele abgewehrt, darunter 55 Raketen und Marschflugkörper und 549 Drohnen. Polens Militär erklärte, wegen der Angriffe in der Ukraine sei die Flugabwehr in Alarmbereitschaft, zudem seien Militärflugzeuge aufgestiegen.
Der Kyiv Independent berichtet von mehreren schweren Einschlägen gegen 1 Uhr Ortszeit sowie erneut zwischen 3 und 4 Uhr. Luftalarm wurde landesweit ausgelöst. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte setzte Russland 90 Raketen und Marschflugkörper sowie 600 Drohnen verschiedener Typen ein. Insgesamt habe man 604 Ziele abgewehrt, darunter 55 Raketen und Marschflugkörper und 549 Drohnen. Polens Militär erklärte, wegen der Angriffe in der Ukraine sei die Flugabwehr in Alarmbereitschaft, zudem seien Militärflugzeuge aufgestiegen.
Menschen suchen Schutz in einer Metro-Station in Kiew. REUTERS
Selenskij warnt vor Schlag mit russischer "Oreschnik"-Rakete
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete. „Unsere Nachrichtendienste haben Berichte über eingegangene Daten erhalten, einschließlich von amerikanischen und europäischen Partnern, wonach Russland einen Schlag mit der Oreschnik-Rakete vorbereitet“, teilte Selenskij in den sozialen Netzwerken mit.
Die Hauptstadt Kiew sei demnach auch in Gefahr. Selenskij warnte vor einem möglichen kombinierten russischen Angriff mit verschiedenen Waffentypen. „Es ist wichtig, von heute Abend an verantwortungsvoll auf Luftalarme zu reagieren“, appellierte er an seine Landsleute. „Der russische Wahnsinn kennt wirklich keine Grenzen, schützen Sie daher Ihr Leben – nutzen Sie Schutzbunker.“
Russland hat die ballistische Rakete mit besonders großer Zerstörungskraft bereits zweimal in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – einmal in der Großstadt Dnipro im Südosten des Landes ohne Sprengköpfe und zuletzt im Januar in der Westukraine. Die auch in Belarus von Moskau stationierte Oreschnik-Rakete (auf Deutsch: Haselstrauch) kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von bis zu 12 000 Kilometer pro Stunde und ihre Reichweite von bis zu 5000 Kilometer machen sie zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.
Die Hauptstadt Kiew sei demnach auch in Gefahr. Selenskij warnte vor einem möglichen kombinierten russischen Angriff mit verschiedenen Waffentypen. „Es ist wichtig, von heute Abend an verantwortungsvoll auf Luftalarme zu reagieren“, appellierte er an seine Landsleute. „Der russische Wahnsinn kennt wirklich keine Grenzen, schützen Sie daher Ihr Leben – nutzen Sie Schutzbunker.“
Russland hat die ballistische Rakete mit besonders großer Zerstörungskraft bereits zweimal in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – einmal in der Großstadt Dnipro im Südosten des Landes ohne Sprengköpfe und zuletzt im Januar in der Westukraine. Die auch in Belarus von Moskau stationierte Oreschnik-Rakete (auf Deutsch: Haselstrauch) kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von bis zu 12 000 Kilometer pro Stunde und ihre Reichweite von bis zu 5000 Kilometer machen sie zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.
Zugleich rief Selenskij die Weltgemeinschaft zu einer „präventiven Reaktion“ auf. Was genau er damit meint, sagte Selenskij nicht. Es dürfe aber nicht erst im Nachhinein reagiert werden, führte er aus: „Druck muss auf Moskau ausgeübt werden, damit es den Krieg nicht ausweitet.“ Die Ukraine werde ihre Luftverteidigung so weit wie möglich vorbereiten und reagieren. „Dieser Krieg muss beendet werden – wir brauchen Frieden, keine Raketen, die die kranken Ambitionen eines Einzelnen befriedigen“, sagte Selenskij mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin.
Putin hatte sein Verteidigungsministerium aufgefordert, eine Reaktion auf den ukrainischen Angriff auf ein Wohnheim in der Stadt Starobilsk im russisch besetzten Gebiet Luhansk vorzubereiten. Dabei starben nach russischen Angaben 21 Studentinnen und Studenten eines pädagogischen Instituts. Das ukrainische Militär erklärte dazu, Ziel sei eine auf Drohnenangriffe gegen die Ukraine spezialisierte russische Militäreinheit gewesen.
Putin hatte sein Verteidigungsministerium aufgefordert, eine Reaktion auf den ukrainischen Angriff auf ein Wohnheim in der Stadt Starobilsk im russisch besetzten Gebiet Luhansk vorzubereiten. Dabei starben nach russischen Angaben 21 Studentinnen und Studenten eines pädagogischen Instituts. Das ukrainische Militär erklärte dazu, Ziel sei eine auf Drohnenangriffe gegen die Ukraine spezialisierte russische Militäreinheit gewesen.
Ukraine meldet gegenseitige Angriffe – russische Chemiefabrik getroffen
Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij eine große Chemiefabrik in der russischen Region Perm angegriffen. Die Produktion bei Metafrax Chemical in der 1700 Kilometer von der Grenze entfernten Region sei nach dem Angriff eingestellt worden. Das Werk liefere wichtige Komponenten für die russische Rüstungsindustrie, darunter für Drohnen, Raketentriebwerke und Sprengstoffe.
Unterdessen traf eine russische Drohne einen Trauerzug am Rande der nordostukrainischen Stadt Sumy. Dabei wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Mensch getötet. Weitere neun Personen seien schwer verletzt worden. Lokalen Medienberichten zufolge traf eine gelenkte Angriffsdrohne die Straße in der Nähe eines Busses. Sumy liegt 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Unterdessen traf eine russische Drohne einen Trauerzug am Rande der nordostukrainischen Stadt Sumy. Dabei wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Mensch getötet. Weitere neun Personen seien schwer verletzt worden. Lokalen Medienberichten zufolge traf eine gelenkte Angriffsdrohne die Straße in der Nähe eines Busses. Sumy liegt 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Selenskij lehnt Merz-Vorschlag für „assoziierte EU-Mitgliedschaft“ ab
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat einen deutschen Vorschlag für eine „assoziierte EU-Mitgliedschaft“ seines Landes abgelehnt. Dies sei ungerecht, da die Ukraine damit kein Stimmrecht in der Europäischen Union erhielte, schrieb Selenskij in einem Brief an die EU-Spitze, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor ein paar Tagen für die Ukraine einen Sonderstatus als „assoziiertes Mitglied“ der EU vorgeschlagen, weil ein schneller vollständiger Beitritt aus seiner Sicht ausgeschlossen ist.
In einem Brief an die EU-Spitzen hatte der CDU-Politiker erklärt, dass die Ukraine als „assoziiertes Mitglied“ enger in Institutionen wie den Ministerrat und die Europäische Kommission eingebunden werden könnte. Volle Mitgliedschafts- und Stimmrechte soll das Land nach Merz’ Vorstellungen aber zunächst nicht bekommen.
Selenskij erklärte nun in seinem Schreiben, nach der Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im vergangenen Monat sei der Weg für echte Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen frei. „Wir verteidigen Europa – und zwar vollständig, nicht nur teilweise und nicht mit halben Sachen.“ Die Ukraine verdiene daher eine faire Behandlung und gleiche Rechte.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor ein paar Tagen für die Ukraine einen Sonderstatus als „assoziiertes Mitglied“ der EU vorgeschlagen, weil ein schneller vollständiger Beitritt aus seiner Sicht ausgeschlossen ist.
In einem Brief an die EU-Spitzen hatte der CDU-Politiker erklärt, dass die Ukraine als „assoziiertes Mitglied“ enger in Institutionen wie den Ministerrat und die Europäische Kommission eingebunden werden könnte. Volle Mitgliedschafts- und Stimmrechte soll das Land nach Merz’ Vorstellungen aber zunächst nicht bekommen.
Selenskij erklärte nun in seinem Schreiben, nach der Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im vergangenen Monat sei der Weg für echte Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen frei. „Wir verteidigen Europa – und zwar vollständig, nicht nur teilweise und nicht mit halben Sachen.“ Die Ukraine verdiene daher eine faire Behandlung und gleiche Rechte.
Nach Angriff auf Wohnheim in Luhansk: Russland berichtet von weiteren Toten
Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Wohnheim einer Berufsschule im russisch besetzten Gebiet Luhansk ist die Zahl der Toten nach russischen Angaben auf zehn gestiegen. Es seien weitere Leichen aus den Trümmern des Gebäudes in der Stadt Starobilsk gezogen worden, teilte das russische Zivilschutzministerium mit. Insgesamt gebe es 48 Verletzte. Nach Angaben aus Starobilsk werden noch elf Studentinnen und Studenten vermisst. Die Suche in den Trümmern dauert an.
Kremlchef Wladimir Putin hatte dem ukrainischen Militär am Freitag einen „Terrorakt“ vorgeworfen, der ukrainische Generalstab warf Russland Desinformation vor. In Starobilsk habe eine auf Drohnenangriffe gegen die Ukraine spezialisierte russische Militäreinheit operiert. Sie sei Ziel der Attacke gewesen.
Putin hatte behauptet, es habe dort kein militärisches Ziel gegeben. Er sprach am Freitag von sechs Toten, 39 Verletzten und 15 Vermissten. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die Attacke. „Jeden Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verurteilen wir scharf, egal wo sie geschehen“, sagte ein Sprecher von Guterres in New York. Der UN-Generalsekretär habe immer wieder betont, dass solche Angriffe völkerrechtswidrig seien und sofort aufhören müssten.
Kremlchef Wladimir Putin hatte dem ukrainischen Militär am Freitag einen „Terrorakt“ vorgeworfen, der ukrainische Generalstab warf Russland Desinformation vor. In Starobilsk habe eine auf Drohnenangriffe gegen die Ukraine spezialisierte russische Militäreinheit operiert. Sie sei Ziel der Attacke gewesen.
Putin hatte behauptet, es habe dort kein militärisches Ziel gegeben. Er sprach am Freitag von sechs Toten, 39 Verletzten und 15 Vermissten. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die Attacke. „Jeden Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verurteilen wir scharf, egal wo sie geschehen“, sagte ein Sprecher von Guterres in New York. Der UN-Generalsekretär habe immer wieder betont, dass solche Angriffe völkerrechtswidrig seien und sofort aufhören müssten.