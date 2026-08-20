Korruptionsermittlungen in der Ukraine – Selenskij entlässt Vize-Präsidialamtschefin Mudra

In der Ukraine haben die Antikorruptionsbehörden am Mittwoch eine Großrazzia gegen Abgeordnete sowie Berater von Präsident Wolodimir Selenskij gestartet. Dies geschah wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament über den neuen Verteidigungsminister Jewhenij Chmara. Das Parlament stimmte der Ernennung Chmaras als Nachfolger des entlassenen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow zu.



Wie das Onlineportal Kyiv Independent berichtete, durchsuchten Ermittler unter anderem die Räumlichkeiten von Iryna Mudra, einer stellvertretenden Stabschefin des Präsidenten. Selenskij entließ Mudras mittlerweile. Im auf der Website des Präsidenten veröffentlichten Dekret wird aber kein Grund für den Schritt genannt.



In Medienberichten wurde auch der Abgeordnete Wadym Stolar als Verdächtiger genannt. Dieser schrieb in sozialen Netzwerken: „Ich kann bestätigen, dass Nabu Ermittlungen in meinem Haus ausführt.“ Er kooperiere vollumfänglich mit der Behörde und behindere die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden in keiner Weise.



Die Antikorruptionsbehörde Nabu und die spezialisierte Staatsanwaltschaft Sapo sind an den Ermittlungen beteiligt. Sie selbst gaben keine Namen bekannt. Das Nabu-Büro teilte laut Kyiv Independent mit, dass es eine „Sonderoperation“ gebe, „um eine kriminelle Organisation aufzudecken, die von einem amtierenden und einem ehemaligen ukrainischen Abgeordneten angeführt wird und an der hochrangige Beamte aus dem Präsidialamt beteiligt sind“. Nabu zufolge werden die Verdächtigen der Geldwäsche von 150 Millionen Hrywnja (etwa 3,4 Millionen US-Dollar) beschuldigt. Das Geld wurde demnach als Kaution für einen Verdächtigen in einem anderen Korruptionsfall hinterlegt.



Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben ihr Vorgehen gegen Bestechlichkeit im Staatsapparat während des Krieges verschärft. Dies gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den angestrebten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.