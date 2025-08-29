Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
Merz rechnet nicht mehr mit Treffen von Putin und Selenskij
Bericht: Russische Drohnen über Militärtransportrouten in Deutschland unterwegs
Ukraine meldet massive Raketenangriffe – mehrere Tote in Kiew
Nach Raketeneinschlag an EU-Vertretung: Von der Leyen will neues Sanktionspaket gegen Russland vorantreiben
Dimitri Taube
EU-Chefdiplomatin Kallas: Angriffe zeigen, dass sich Putin über Friedensbemühungen lustig macht
Nach dem Einschlag russischer Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew wirbt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eindringlich für noch stärkeren Druck auf Kremlchef Wladimir Putin. „Diese Angriffe zeigen, dass sich Putin über jegliche Friedensbemühungen einfach nur lustig macht“, sagte die frühere Regierungschefin Estlands bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Kopenhagen.
Als mögliche Handlungsoptionen für die EU nannte Kallas neue Sanktionen gegen Russland und einen Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Sie verwies darauf, dass an einem neuen Paket mit Strafmaßnahmen bereits gearbeitet wird. Dieses soll laut Kallas im Idealfall den russischen Energiesektor treffen sowie den Zugang Moskaus zu Finanzdienstleistungen und damit auch Kapital weiter einschränken.
Als weitere Option nannte die Außenbeauftragte Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine profitieren.
Die aktuellen Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Unterstützung von möglichen Friedensverhandlungen mit Russland beschrieb Kallas als eher theoretisch. Man rede über den Tag nach dem möglichen Ende des Krieges, sagte Kallas. Wenn man sich anschaue, was Putin tue, sei dieser aber nicht nah.
Dimitri Taube
Russland greift ukrainisches Kriegsschiff an – ein Toter und mehrere Verletzte
Russische Streitkräfte haben das Aufklärungsschiff Simferopol der ukrainischen Marine angegriffen und dabei nach Angaben der Ukraine ein Besatzungsmitglied getötet. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben, sagte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, am Donnerstag. Mehrere Besatzungsmitglieder würden vermisst. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. Die Suche nach mehreren Matrosen werde fortgesetzt.
Das russische Militär hatte zuvor behauptet, das Schiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt zu haben. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Pletentschuk sprach lediglich davon, dass es einen Treffer am Schiff gegeben habe. Mehrere Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Angriff sind noch unklar.
Das Institute for the Study of War berichtet mit Verweis auf geolokalisiertes Filmmaterial, dass russische Streitkräfte die Simferopol angegriffen hätten, als sie sich auf der Donau etwa 25 Kilometer von der Mündung entfernt östlich von Ismajil im Bezirk Odessa befand. Ismajil liegt an der ukrainisch-rumänischen Grenze.
Michelle Ostwald
Mindestens 23 Tote nach russischem Großangriff auf Kiew
Bei dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Donnerstag sind nach Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Die Rettungskräfte suchten in der Nacht zum Freitag weiterhin nach verschütteten Menschen.
Der Luftangriff war einer der schwersten der vergangenen dreieinhalb Jahre. Russland setzte bei der Attacke etwa 600 Kampfdrohnen sowie mehr als 30 Raketen und Marschflugkörper ein. Der der Militärverwaltung der Hauptstadt zufolge sind in den Trümmern eines Wohnhauses Menschen verschüttet.
Michelle Ostwald
Selenskij fordert von Europa konkrete Sicherheitsgarantien
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert laut seiner offiziellen Internetseite von den europäischen Verbündeten konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land. Bei einer Videoschalte mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Dänemark sagte Selenskij demnach, es brauche klare Antworten darauf, wer der Ukraine bei einem erneuten russischen Angriff "zu Lande, in der Luft und zur See" helfen werde. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe es weiterhin nur darum, den Krieg fortzusetzen. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, denen US-Präsident Donald Trump zugestimmt habe, würden seit einer Woche diskutiert. Es sei wichtig, dass Trump die gemeinsame Entschlossenheit Europas sehe, den Krieg zu beenden.
Michelle Ostwald
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Waffen im Wert von geschätzt 825 Millionen US-Dollar (etwa 710 Millionen Euro) an die Ukraine genehmigt. Es gehe um Raketen mit größerer Reichweite und dazugehörige Ausrüstung, die die Ukraine angefragt habe, teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation in Washington mit. Der Kongress sei darüber informiert worden – wie beim Verkauf solcher Rüstungsgüter ins Ausland üblich. Für den Waffenkauf bekommt die Ukraine den Angaben zufolge Finanzierungshilfe aus den USA, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.
Katja Guttmann
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
UN-Generalsekretär António Guterres hat die jüngsten Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf verurteilt. "Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur sind inakzeptabel und müssen sofort beendet werden", schrieb Guterres auf der Plattform X. Er rufe erneut zu einer vollständigen, sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe auf, "die zu einem gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine führt". Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bedankte sich für die unterstützenden Worte des UN-Generalsekretärs.
Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen auf die Ukraine seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen in Kiew getötet, darunter vier Kinder. Laut Behörden gab es rund 50 Verletzte. Auch die EU-Vertretung und das britische Kulturinstitut in Kiew wurden beschädigt.
António Guterres on Twitter / X
I condemn the overnight missile & drone attack by Russia on Ukrainian cities, including Kyiv, which killed & injured many civilians.Attacks against civilians & civilian infrastructure are unacceptable & must end immediately.I renew my call for a full, immediate &… pic.twitter.com/dbB9eC7Mpa— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2025
x.com
Annette Reuther
Merz rechnet nicht mehr mit Treffen von Putin und Selenskij
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij aus. Bei einer Zusammenkunft mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur sagte Merz zu den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs: "Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Selenskij und Präsident Putin kommen wird." Das sei "anders, als es zwischen Präsident (Donald) Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington waren", sagte Merz.
Katja Guttmann
Tote in Kiew: Von der Leyen spricht mit Selenskij und Trump
Russische Raketenangriffe auf die Ukraine haben auch das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew beschädigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist alarmiert. Sie spricht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und danach mit US-Präsident Donald Trump. "Wir müssen einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine mit soliden und glaubwürdigen Sicherheitsgarantien sichern, die das Land in ein stählernes Stachelschwein verwandeln werden", teilte von der Leyen im Anschluss auf der Plattform X mit. Europa werde seinen Teil dazu beitragen, schrieb die Kommissionspräsidentin. Sie forderte außerdem, dass Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch komme.
In der EU wird darüber beraten, wie Russland nach einer möglichen Waffenruhe davon abgehalten werden könnte, die Ukraine erneut anzugreifen. Die sogenannte Stachelschwein-Strategie ("Porcupine Strategy") würde bedeuten, der Ukraine Waffensysteme zu liefern, mit denen sie im Fall einer erneuten russischen Aggression deutlich stärker zurückschlagen könnte als bislang.
Trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien geht der Krieg in der Ukraine brutal weiter:
Dominik Fürst
Bericht: Russische Drohnen über Militärtransportrouten in Deutschland unterwegs
Russland oder mit Moskau verbündete Nationen überwachen einem Bericht der New York Times zufolge mit Drohnen Militärtransportrouten in Ostdeutschland. Die USA und ihre Verbündeten nutzten diese Wege auch zur Lieferung von Waffen an die Ukraine, berichtet die Zeitung und beruft sich auf Regierungsvertreter der USA sowie anderer westlicher Staaten. Von einer russischen Sabotage-Kampagne ist die Rede, die das Ziel habe, den Krieg gegen die Ukraine näher ins Zentrum Europas zu rücken und die Unterstützung für Kiew zu untergraben.
Russische Sabotageaktionen seien zwar im vergangenen Jahr zurückgegangen, schreibt die NYT, dies sei vor allem auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Europa sowie stärkere diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zurückzuführen. Doch die jüngste Recherche zeigt, dass Moskau seine Aktionen längst nicht eingestellt hat. In der Vergangenheit waren unter anderem diverse Bundeswehr-Stützpunkte mutmaßlich ins Visier Russlands geraten.
Der Kreml wies unterdessen den Bericht zurück. Es sei schwer vorstellbar, dass die Deutschen die angeblich russischen Drohnen nicht bemerkt und dazu geschwiegen hätten, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow.
Dimitri Taube
Ukraine meldet massive Raketenangriffe – mehrere Tote in Kiew
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut großflächig mit Luftangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden Behörden zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Darunter seien auch vier Kinder. Präsident Wolodimir Selenskij sprach zudem von Dutzenden Verletzten. Es könne noch Menschen unter den Trümmern eines getroffenen Wohnhauses geben, teilte er mit.
„Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen“, schrieb Kiews Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram. Auf von Behörden veröffentlichten Videos und Fotos sind schwere Verwüstungen in einem teils eingestürzten Wohnhaus und ausgebrannte Autos zu sehen. Es gibt Berichte über zahlreiche Schäden und mehrere Brände.
Insgesamt griff Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit fast 600 Drohnen und mehr als 30 Raketen an. 563 der insgesamt 598 russischen Drohnen seien abgefangen und zerstört worden, teilte die Luftwaffe mit. Zudem habe die Flugabwehr 26 der 31 russischen Raketen abgeschossen. An 13 Orten seien Einschläge verzeichnet worden, an 26 Orten außerdem der Absturz von Trümmern zerstörter Geschosse.
Explosionen wurden unter anderem aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte. Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe sollen im Einsatz gewesen sein.
Juri Auel
Kreml angeblich weiter an diplomatischer Lösung interessiert
Der Kreml behauptet behauptet trotz der schweren russischen Angriffe auf Kiew, weiter an Friedensgesprächen mit der Ukraine interessiert zu sein. Russland wolle seine Ziele weiterhin auf diplomatischem Wege erreichen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die russischen Streitkräfte griffen seiner Aussage nach parall dazu aber „militärische und militärnahe" Infrastruktur in der Ukraine an. Bei den jüngsten Angriffen kamen jedoch erneut Zivilisten zu schaden.
Juri Auel
Nach Raketeneinschlag an EU-Vertretung: Von der Leyen will neues Sanktionspaket gegen Russland vorantreiben
Nach dem Einschlag von russischen Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine schnelle Vorlage von neuen Sanktionsvorschlägen gegen Russland angekündigt. „Wir werden in Kürze unser 19. Paket mit harten Sanktionen vorlegen“, sagte von der Leyen in Brüssel. Außerdem treibe die Kommission die Arbeiten voran, eingefrorene russische Vermögenswerte noch besser für die Ukraine zu nutzen.
Zu den Ereignissen in der Nacht in Kiew sagte von der Leyen, zwei Raketen seien innerhalb von 20 Sekunden in einer Entfernung von 50 Metern von der EU-Vertretung in Kiew eingeschlagen. „Es zeigt, dass der Kreml vor nichts zurückschreckt, um die Ukraine zu terrorisieren, indem er blindlings Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder tötet und sogar die Europäische Union ins Visier nimmt“, sagte sie. Insgesamt sei es der tödlichste Drohnen- und Raketenangriff auf die Hauptstadt seit Juli gewesen, so von der Leyen. Von den Mitarbeitenden der EU-Vertretung sei bei dem Angriff niemand verletzt worden.
Arbeiten an einem 19. Paket mit Russland-Sanktionen waren bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Nach Angaben von Diplomaten könnte der jüngste russische Angriff nun aber dazu führen, dass das Sanktionspaket stärker ausfällt.
Dimitri Taube
Schäden in EU-Vertretung und britischem Kulturinstitut in Kiew nach russischem Luftangriff
Bei den nächtlichen russischen Luftangriffen auf Kiew ist auch die Vertretung der Europäischen Union zu Schaden gekommen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf Russland auf der Plattform X vor, gezielt Diplomaten ins Visier genommen zu haben. Es handele sich um einen Verstoß gegen die Wiener Konvention, erforderlich sei eine internationale Verurteilung des Angriffs. „Wir drücken den EU-Kollegen unsere Solidarität aus und sind bereit, Unterstützung zu leisten“, sagte Sybiha, der auch Fotos von Schäden in Büroräumen veröffentlichte.
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die „brutalen Angriffe“ auf der Plattform X. „Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt“, erklärte sie. António Costa, Präsident des Europäischen Rates, schrieb nach dem Angriff auf X: „Die EU lässt sich nicht einschüchtern. Russlands Aggression stärkt nur unsere Entschlossenheit, der Ukraine und ihrer Bevölkerung zur Seite zu stehen.“ Als Reaktion bestellte die EU den russischen Gesandten in Brüssel ein.
António Costa on Twitter / X
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
x.com
Auch das britische Kulturinstitut British Council wurde beschädigt. Es liegt in der Nähe der EU-Vertretung. Das Institut sei „stark beschädigt“ und müsse deshalb vorerst geschlossen werden, teilte die Einrichtung selbst mit. Die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnern im Bildungs- und Kulturbereich werde jedoch fortgesetzt. Das staatlich geförderte britische Kulturinstitut bietet unter anderem Sprachkurse an und setzt sich für kulturelle Zusammenarbeit ein - es ist das britische Gegenstück der deutschen Goethe-Institute.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X: „Meine Gedanken sind bei allen, die von den sinnlosen russischen Angriffen auf Kiew betroffen sind, durch die das Gebäude des British Council beschädigt wurde.“ Der russische Präsident Wladimir Putin töte Kinder und Zivilisten und sabotiere damit die Hoffnung auf einen Frieden.
Juri Auel
Macron verurteilt russischen Angriff auf Kiew als barbarisch
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew als barbarisch verurteilt. "629 Raketen und Drohnen in einer einzigen Nacht über der Ukraine: Das ist Russlands Vorstellung von Frieden. Terror und Barbarei", schrieb Macron auf X. Der französische Präsident hatte im Vorfeld der Beratungen verschiedener europäischer Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump über den Krieg in der Ukraine betont, er glaube anders als Trump nicht daran, dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich Frieden wolle.
Emmanuel Macron on Twitter / X
629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism. More than a dozen dead, including children. Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025
x.com
Dimitri Taube
Ukraine: Haben zwei Ölraffinerien in Russland angegriffen
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ölraffinerien in Russland angegriffen. Ziel des nächtlichen Angriffs seien zwei Anlagen gewesen, teilte der Kommandeur der Drohnen-Streitkräfte mit. Es handele sich um die Raffinerien Afipski im Bezirk Krasnodar und Kuybyschewskji im Bezirk Samara (im russischen Hinterland).
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder Schläge gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland aus. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Russland nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazität zur Ölverarbeitung verloren. Die Benzinpreise seien massiv gestiegen. In vielen Regionen soll Treibstoffmangel herrschen.
Die Anlage in Afipski steht mit einer Verarbeitungsmenge von etwa sieben Millionen Tonnen Öl und Gaskondensat pro Jahr auf Rang 21 der russischen Raffinerien. Fünf Plätze dahinter findet sich die Raffinerie Kuybyschewskji in Samara, die laut Medienberichten schwer beschädigt wurde. Das unabhängige Internetportal Astra verbreitete Videos, auf denen kilometerhohe dunkle Rauchwolken über der Fabrik zu sehen waren. Offizielle Stellen in Samara haben den Angriff bislang nicht kommentiert.
Insgesamt fing die russische Flugabwehr in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 102 ukrainische Drohnen ab. Mindestens sieben Bezirke seien Ziel des Angriffs gewesen. Dem russischen Militär zufolge wurden Drohnen über den Gebieten Rostow, Belgorod, Smolensk sowie über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgeschossen.
