Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningrad
Starlink-Anschlag: Mutmaßlicher Auftraggeber in Deutschland festgenommen
Opferzahl nach russischem Angriff auf Schulgebäude steigt auf 31
Moskau attackiert Ukraine massiv – Treffer auf Krankenhaus
Selenskij kommt heute nach Berlin
Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningrad
In Polen haben Polizei, Grenzschutz und Militär einen großangelegten Einsatz an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad begonnen. Es habe von den Geheimdiensten sehr genaue Informationen gegeben, wonach es zum Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet kommen könne, sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.
Starlink-Anschlag: Mutmaßlicher Auftraggeber in Deutschland festgenommen
Nach einem Brandanschlag auf die Bodenstation des Satellitennetzes Starlink in Polen und zwei Festnahmen sitzt auch der mutmaßliche Auftraggeber in Untersuchungshaft. Spezialeinheiten der Polizei nahmen den Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft im Landkreis Reutlingen fest, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilten.
Mitte Oktober waren bereits zwei weitere Türken auf polnisches Ersuchen in Nürtingen festgenommen worden. Gegen sie wird derzeit ein Auslieferungsverfahren geführt. Das Satellitennetz Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg.
Nach LKA-Angaben wird dem nun verhafteten Mann vorgeworfen, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Er habe nach den bisherigen Ermittlungen die beiden Männer von Deutschland aus beauftragt, den Brandanschlag in Polen zu begehen. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ein eigenes nationales Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Mitte Oktober waren bereits zwei weitere Türken auf polnisches Ersuchen in Nürtingen festgenommen worden. Gegen sie wird derzeit ein Auslieferungsverfahren geführt. Das Satellitennetz Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg.
Nach LKA-Angaben wird dem nun verhafteten Mann vorgeworfen, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Er habe nach den bisherigen Ermittlungen die beiden Männer von Deutschland aus beauftragt, den Brandanschlag in Polen zu begehen. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ein eigenes nationales Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Anne Eberhard
Merz: Russland beschwört weltweite Nahrungsmittelkrise herauf
Russland trifft mit seinen Angriffen auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz die ärmsten Länder der Welt. „Russland riskiert mit seinen Angriffen im Schwarzen Meer eine weitere Eskalation“, sagte Merz nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Berlin. „Russland beschwört eine weltweite Nahrungsmittelkrise herauf, zulasten der ärmsten Staaten und der ärmsten Länder der Welt“, fügte er hinzu.
Merz rief die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine auf. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij in Berlin. „Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen.“ Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.
Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen.“ Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. „Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen.“
Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen.
Merz rief die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine auf. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij in Berlin. „Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen.“ Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.
Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen.“ Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. „Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen.“
Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, bei ihrer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Kay Nietfeld/dpa
Carim Soliman
Opferzahl nach russischem Angriff auf Schulgebäude steigt auf 31
Die Zahl der Todesopfer bei einem russischen Luftangriff auf eine als Verteilstelle für Hilfsgüter genutzte Schule im Südosten der Ukraine ist auf mindestens 31 gestiegen. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff in dem nahe der Front gelegenen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja am Montag verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag. Es werde befürchtet, dass noch Menschen unter den Trümmern verschüttet seien. Nach Angaben des kommissarischen Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Mychajlo Semykin, werden weiterhin 50 Menschen vermisst.
Unter den Opfern befinden sich den Rettungskräften zufolge zwei Helfer und vier Polizisten. Sie seien durch eine zweite Angriffswelle getötet worden, nachdem die russischen Streitkräfte kurz nach dem ersten Schlag erneut Bomben abgeworfen hatten. Selenskij erklärte, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe in dem viereinhalb Jahre dauernden Krieg ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Unter den Opfern befinden sich den Rettungskräften zufolge zwei Helfer und vier Polizisten. Sie seien durch eine zweite Angriffswelle getötet worden, nachdem die russischen Streitkräfte kurz nach dem ersten Schlag erneut Bomben abgeworfen hatten. Selenskij erklärte, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe in dem viereinhalb Jahre dauernden Krieg ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Anna Schimpp
2800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen
Etwa 2800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht mit.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Darüber hinaus sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.
Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an.
Moskau attackiert Ukraine massiv – Treffer auf Krankenhaus
Bei einem Großangriff hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen beschossen. Allein bei einem Treffer auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft mindestens 73 Menschen verletzt. 226 Patienten mussten in andere Kliniken verlegt werden.
Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Großstadt Dnipro, in der bis zum Vormittag ein Toter und 17 Verletzte gezählt wurden. Dort wurde ebenfalls eine medizinische Einrichtung beschädigt, in der gerade 100 Menschen behandelt wurden, wie Gouverneur Oleksandr Hanscha berichtete.
Hauptziel der Angriffe waren nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew wie aus Moskau Energieanlagen der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien gezielt Wärmekraftwerke in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk und Charkiw sowie mehrere Umspannwerke getroffen worden. Der private ukrainische Versorger DTEK teilte mit, drei seiner Kraftwerke könnten keinen Strom mehr produzieren.
Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee mehrere ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Zirkon, 59 Marschflugkörper verschiedener Typen und 289 Kampfdrohnen ein. Es seien drei Raketen, 49 Marschflugkörper und 257 Drohnen abgefangen worden. Diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar, geben aber einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.
Ihrerseits griff die Ukraine in der Nacht das russische Hinterland mit großen Drohnenschwärmen an. Das russische Militär teilte mit, es seien 856 feindliche Drohnen abgefangen worden. Auch diese Angabe ist nicht überprüfbar, es ist aber eine der höchsten jemals gemeldeten Zahlen. Ein Schwerpunkt der Angriffe war die Stadt Jaroslawl etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dort gab es nach Angaben von Gouverneur Michail Jewrajew Schäden an der örtlichen Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt. Zwei Mitarbeiter der Raffinerie seien verletzt worden.
Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Großstadt Dnipro, in der bis zum Vormittag ein Toter und 17 Verletzte gezählt wurden. Dort wurde ebenfalls eine medizinische Einrichtung beschädigt, in der gerade 100 Menschen behandelt wurden, wie Gouverneur Oleksandr Hanscha berichtete.
Hauptziel der Angriffe waren nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew wie aus Moskau Energieanlagen der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien gezielt Wärmekraftwerke in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk und Charkiw sowie mehrere Umspannwerke getroffen worden. Der private ukrainische Versorger DTEK teilte mit, drei seiner Kraftwerke könnten keinen Strom mehr produzieren.
Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee mehrere ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Zirkon, 59 Marschflugkörper verschiedener Typen und 289 Kampfdrohnen ein. Es seien drei Raketen, 49 Marschflugkörper und 257 Drohnen abgefangen worden. Diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar, geben aber einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.
Ihrerseits griff die Ukraine in der Nacht das russische Hinterland mit großen Drohnenschwärmen an. Das russische Militär teilte mit, es seien 856 feindliche Drohnen abgefangen worden. Auch diese Angabe ist nicht überprüfbar, es ist aber eine der höchsten jemals gemeldeten Zahlen. Ein Schwerpunkt der Angriffe war die Stadt Jaroslawl etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dort gab es nach Angaben von Gouverneur Michail Jewrajew Schäden an der örtlichen Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt. Zwei Mitarbeiter der Raffinerie seien verletzt worden.
Selenskij kommt heute nach Berlin
Vor neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an diesem Dienstag nach Berlin. „Er wird gleich über Mittag wieder bei mir sein“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Rede bei der IHK Berlin. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden.
Rund 3400 Polizisten sind heute zusätzlich im Einsatz. Unterstützung sei aus fast ganz Deutschland gekommen, hieß es. Autofahrer müssten in der Hauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Teile des Regierungsviertels wurden gesperrt, dort standen seit dem Morgen bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern. Spezialeinsatzkommandos der Polizei wurden mit Scharfschützen postiert.
Bei dem Gespräch zwischen Merz und Selenskij dürfte es Berichten zufolge auch um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gehen. Militärisch benötigt die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen, mit denen die gefährlichen ballistischen Raketen Russlands abgewehrt werden können. Das beste Mittel sind die US-Patriots, die zwar auch in zahlreichen anderen Ländern vorhanden, aber schwer entbehrlich sind. Die Bundeswehr hat schon alle Patriot-Systeme abgegeben, auf die sie verzichten kann, ohne die eigene Luftabwehr zu gefährden.
Für das kommende Jahr benötigt die Ukraine nach Angaben Selenskijs zusätzlich 70 Milliarden Euro von den Europäern. Diese Summe hat er beim letzten EU-Gipfel im Oktober genannt. Wie man das Geld zusammenbekommen kann, wird bei den drei in diesem Jahr noch anstehenden EU-Gipfeln Thema sein. Dabei wird es vor allem um die mittelfristige Finanzplanung der EU gehen.
Rund 3400 Polizisten sind heute zusätzlich im Einsatz. Unterstützung sei aus fast ganz Deutschland gekommen, hieß es. Autofahrer müssten in der Hauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Teile des Regierungsviertels wurden gesperrt, dort standen seit dem Morgen bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern. Spezialeinsatzkommandos der Polizei wurden mit Scharfschützen postiert.
Bei dem Gespräch zwischen Merz und Selenskij dürfte es Berichten zufolge auch um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gehen. Militärisch benötigt die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen, mit denen die gefährlichen ballistischen Raketen Russlands abgewehrt werden können. Das beste Mittel sind die US-Patriots, die zwar auch in zahlreichen anderen Ländern vorhanden, aber schwer entbehrlich sind. Die Bundeswehr hat schon alle Patriot-Systeme abgegeben, auf die sie verzichten kann, ohne die eigene Luftabwehr zu gefährden.
Für das kommende Jahr benötigt die Ukraine nach Angaben Selenskijs zusätzlich 70 Milliarden Euro von den Europäern. Diese Summe hat er beim letzten EU-Gipfel im Oktober genannt. Wie man das Geld zusammenbekommen kann, wird bei den drei in diesem Jahr noch anstehenden EU-Gipfeln Thema sein. Dabei wird es vor allem um die mittelfristige Finanzplanung der EU gehen.
Selenskij: Hacken russischer Warn-App war Gegenangriff
Das Hacken des russischen Warnsystems vor Luftangriffen am Montag ist nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij ein ukrainischer Gegenangriff mit gleicher Münze gewesen. „Wir reagieren nur auf ihre Angriffe“, sagte Selenskij dem US-Sender PBS. „Sie haben unser System angegriffen. Das war ein Cyberangriff“, sagte er weiter. Natürlich habe sich die Ukraine dagegen gewehrt.
Die Warn-Apps der beiden Kriegsparteien informieren ihre Bürger unter anderem über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden, darunter auch ukrainische Banken oder das Rentensystem, sagte Selenskij.
Am späten Sonntagabend war zunächst die ukrainische App „Air Alert“ gehackt worden, woraufhin die Bürger unter anderem gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekamen.
Wenige Stunden später wurde am Montagmorgen die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte ebenfalls falsche Warnmeldungen. Die Ukraine macht Russland für den Cyberangriff auf die eigene Warn-App verantwortlich.
Die Warn-Apps der beiden Kriegsparteien informieren ihre Bürger unter anderem über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden, darunter auch ukrainische Banken oder das Rentensystem, sagte Selenskij.
Am späten Sonntagabend war zunächst die ukrainische App „Air Alert“ gehackt worden, woraufhin die Bürger unter anderem gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekamen.
Wenige Stunden später wurde am Montagmorgen die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte ebenfalls falsche Warnmeldungen. Die Ukraine macht Russland für den Cyberangriff auf die eigene Warn-App verantwortlich.
Anna Schimpp
Ukraine: Mehr als 60 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mehr als 60 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Gouverneur des ostukrainischen Gebietes, Oleh Synjehubow, auf Telegram. 226 Patienten müssten in andere Einrichtungen verlegt werden. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern wurden Behördenangaben zufolge aufgrund der Detonationen rund 1000 Fenster beschädigt.
Bürgermeister Ihor Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an.
Bürgermeister Ihor Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an.
Barbara Klimke
Selenskij warnt vor russischem Großangriff während US-Wahl
Ukrainischen Geheimdiensterkenntnissen zufolge plant Russland während der Kongresswahl in den USA einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur und Logistikziele im Nachbarland. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte auf der Plattform X, die Aufmerksamkeit der Welt werde sich auf die US-Wahlen richten, „und was in der Ukraine passiert, inklusive unserer Schwierigkeiten bei der Luftabwehr und mit Patriot-Raketen, wird nicht wahrgenommen“.
Selenskij forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klarmachen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Solange der Krieg andauere, müsse Russlands Ölindustrie weiter angegriffen werden, Moskau dürfe mit internationalen Geschäften kein Geld verdienen. „Wir müssen einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative hat, als diesen Krieg zu beenden. Amerika kann das schaffen“, sagte er im Hinblick auf die USA. Dort hatte Präsident Trumps Regierung zuletzt allerdings Sanktionen gelockert, unter anderem um Russland den Export von Diesel zu ermöglichen.
Selenskij forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klarmachen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Solange der Krieg andauere, müsse Russlands Ölindustrie weiter angegriffen werden, Moskau dürfe mit internationalen Geschäften kein Geld verdienen. „Wir müssen einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative hat, als diesen Krieg zu beenden. Amerika kann das schaffen“, sagte er im Hinblick auf die USA. Dort hatte Präsident Trumps Regierung zuletzt allerdings Sanktionen gelockert, unter anderem um Russland den Export von Diesel zu ermöglichen.
Barbara Klimke
Witkoff kündigt Gespräche mit der Ukraine und Russland am 10. November an
Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sollen kommende Woche Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington zu Verhandlungen zusammenkommen. Das trilaterale Treffen auf Arbeitsebene solle nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stattfinden, verkündete der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X.
„Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden drehen“, erklärte Witkoff. Außerdem teilte er mit, dass sich US-Gesandte diese Woche mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato sowie der EU treffen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es um die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.
In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte vergangene Woche die Hoffnung geäußert, dass an den Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehme. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskij.
„Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden drehen“, erklärte Witkoff. Außerdem teilte er mit, dass sich US-Gesandte diese Woche mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato sowie der EU treffen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es um die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.
In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte vergangene Woche die Hoffnung geäußert, dass an den Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehme. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskij.
Barbara Klimke
Lettland gibt nach Luftraumalarm Entwarnung
Nach einer Warnung vor einer Bedrohung im eigenen Luftraum haben die lettischen Streitkräfte in der Nacht zum Dienstag Entwarnung gegeben. Das Objekt sei vermutlich auf lettischem Boden in einem Gebiet nahe der russischen Grenze niedergegangen, teilte das Militär mit. Zuvor hatte die Armee die Bevölkerung alarmiert. „Bringen Sie sich in Sicherheit! Es besteht eine Bedrohung im lettischen Luftraum“, hieß es in einer Mitteilung auf X. Die Bewohner zweier östlicher Regionen waren aufgefordert worden, in geschlossenen Räumen Schutz zu suchen. Kampfflugzeuge der Nato seien zur Luftraumüberwachung aufgestiegen.
Ukrainische Militärdrohnen sind bei Angriffen auf russische Ölhäfen in der Ostsee bereits mehrmals in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Einige der Drohnen hatten dabei ihre Ziele verfehlt und Alarm in den Nachbarländern ausgelöst.
Ukrainische Militärdrohnen sind bei Angriffen auf russische Ölhäfen in der Ostsee bereits mehrmals in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Einige der Drohnen hatten dabei ihre Ziele verfehlt und Alarm in den Nachbarländern ausgelöst.
Carim Soliman
Dutzende Tote bei Luftangriff auf Saporischschja
Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach neuesten offiziellen Angaben des Zivilschutzes mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram sowie der Plattform X mit. Es werde in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht. 27 Personen galten als vermisst, berichtete der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
x.com
Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde nach weiteren Opfern gesucht. Selenskij erhob den Vorwurf eines gezielten Bombardements. „Russland konnte nicht entgangen sein, dass die in Komyschuwacha verbliebenen Einwohner jede Woche eben dort humanitäre Hilfe erhalten“, schrieb der Präsident. Er bezeichnete die Tat als „hinterhältigen Terroranschlag“. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: „Die Russen beweisen immer wieder, dass sie die Ukraine hassen, alles, was es hier gibt.“
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, so der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Nach der humanitären Aktion von Oleschky in der Vorwoche habe es einen Moment gegeben, nach dem die nächsten Schritte einen möglichen Frieden hätten zeigen können. „Mit diesen Morden hat Russland ein absolut gegensätzliches Signal gegeben – Russland zählt auf weitere Morde“, so der Staatschef. Er forderte eine weltweite „starke und harte“ Reaktion.
Die Siedlung wurde demnach mehrfach bombardiert. Insgesamt seien mehr als zehn Bomben abgeworfen worden. Eine schlug Selenskij zufolge direkt in einem Luftschutzkeller ein. Komyschuwacha befindet sich etwa 25 Kilometer östlich von Saporischschja und ist gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Newsdesk
Ukraine: Russische Armee erleidet die schwersten Verluste seit Beginn der Großinvasion
Die russische Armee hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs die schwersten Verluste seit dem Beginn der Großinvasion erlitten. Demnach haben die russischen Streitkräfte im Oktober 54 400 Soldaten durch Tod oder schwere Verwundung verloren. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. Schon in den Monaten Juli, August und September sollen die Verluste jeweils höher als 40 000 Tote und Verwundete gewesen sein.
Wie ist die Lage im Krieg? Der Überblick in Karten:
Wie ist die Lage im Krieg? Der Überblick in Karten:
Pistorius skeptisch zu neuen Ukraine-Gesprächen
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich skeptisch zu einem geplanten Dreiertreffen zwischen den USA, Russland und der Ukraine geäußert und hegt keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen, egal wo auf der Welt, nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte Pistorius am Montag in Berlin bei einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Wes Streeting.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.
Ein dauerhafter Frieden in Europa sei zudem ohne die Europäer am Verhandlungstisch nicht möglich. Streeting betonte, es könne keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Noch im November soll es Gespräche voraussichtlich in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA geben.
Pistorius und Streeting betonten die enge Militär-Kooperation zwischen den Staaten, um Europa zu schützen und die Ukraine zu stützen. Ein Thema war so auch die mögliche deutsche Beteiligung am geplanten Kampfjet der nächsten Generation, einem Nachfolger für den Eurofighter, den Großbritannien, Italien und Japan gemeinsam entwickeln wollen. Deutschland und Frankreich verfolgen wegen Streitigkeiten der beteiligten Unternehmen ihr gemeinsames Kampfjet-Projekt nicht weiter.