Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: EU-Beitritt der Ukraine bis Anfang 2028 ist unrealistisch
Selenskij fordert Ende von Moskaus „nuklearem Terrorismus“
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine – Schäden durch Drohnentrümmer in Rumänien
Merz schlägt engere Anbindung der Ukraine an EU vor
EU öffnet die Tür für Ukraine-Beitrittsverhandlungen
Kiew bestellt Israels Botschafter ein: illegaler Getreidehandel mit Russland
Das ukrainische Außenministerium in Kiew hat den israelischen Botschafter Michael Brodsky einbestellt. Hintergrund ist der Vorwurf, Getreide aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu beziehen. „Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel bergen das Potenzial, beiden Ländern zugutezukommen. Russlands illegaler Handel mit gestohlenem ukrainischem Getreide sollte diese Beziehungen nicht untergraben“, schrieb Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X.
Es sei trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit „gestohlenen Waren“ im israelischen Hafen Haifa eingetroffen. „Wir warnen Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit unseren Beziehungen zu schaden“, fügte Sybiha hinzu.
Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. „Behauptungen sind keine Beweise“, schrieb Außenminister Gideon Saar ebenfalls auf X. Er mahnte an, dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt würden. „Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt“, schrieb er. Die Angelegenheit werde von den israelischen Behörden überprüft.
Zum Hintergrund:
Es sei trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit „gestohlenen Waren“ im israelischen Hafen Haifa eingetroffen. „Wir warnen Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit unseren Beziehungen zu schaden“, fügte Sybiha hinzu.
Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. „Behauptungen sind keine Beweise“, schrieb Außenminister Gideon Saar ebenfalls auf X. Er mahnte an, dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt würden. „Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt“, schrieb er. Die Angelegenheit werde von den israelischen Behörden überprüft.
Zum Hintergrund:
Fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ist seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 und dem Einmarsch von 2022 unter Kontrolle Moskaus. Die Ukraine betrachtet den Handel mit Gütern aus den besetzten Gebieten als illegal.
Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten.
Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten.
Merz: EU-Beitritt der Ukraine bis Anfang 2028 ist unrealistisch
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine als unrealistisch bezeichnet. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij habe die Idee gehabt, dass sein Land der EU Anfang 2027 beitritt. „Das wird nicht gehen. Auch der 1. Januar 2028 ist nicht realistisch“, sagte Merz bei einer Diskussion mit Schülern in Marsberg im Sauerland.
„Wir können in die Europäische Union kein Land aufnehmen, das im Krieg ist. Der Krieg muss aufhören.“Kanzler Friedrich Merz
Zweitens müsse die Ukraine alle Bedingungen erfüllen, etwa beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Auch die Korruption müsse noch weniger werden. Zu offenen Grenzen und der Teilnahme am europäischen Binnenmarkt sei es noch ein langer Weg.
Allerdings sei eine stärkere Einbindung der Ukraine in die Europäische Union eine wichtige Voraussetzung für ein Ende des russischen Angriffskriegs, sagte Merz. Er hatte zuletzt beim EU-Gipfel in Zypern vorgeschlagen, dass Vertreter der Ukraine zunächst ohne Stimmrecht an Sitzungen des Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments oder der Kommission teilnehmen könnten.
„Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein“, sagte Merz. Damit Selenskij dafür in einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekomme, müsse er seiner Bevölkerung sagen können: „Aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet.“ Die EU müsse für die Ukraine Schritte einleiten, „die glaubwürdig sind, die irreversibel sind und die letztendlich in die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union führen“, forderte Merz.
Allerdings sei eine stärkere Einbindung der Ukraine in die Europäische Union eine wichtige Voraussetzung für ein Ende des russischen Angriffskriegs, sagte Merz. Er hatte zuletzt beim EU-Gipfel in Zypern vorgeschlagen, dass Vertreter der Ukraine zunächst ohne Stimmrecht an Sitzungen des Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments oder der Kommission teilnehmen könnten.
„Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein“, sagte Merz. Damit Selenskij dafür in einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekomme, müsse er seiner Bevölkerung sagen können: „Aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet.“ Die EU müsse für die Ukraine Schritte einleiten, „die glaubwürdig sind, die irreversibel sind und die letztendlich in die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union führen“, forderte Merz.
Der Kanzler (re.) mit Schülerinnen und Schülern des Carolus-Magnus-Gymnasiums in Marsberg. Merz ist ganz in der Nähe von Marsberg geboren, in Brilon. Foto: Federico Gambarini/dpa
Russland: Ein Toter bei ukrainischem Angriff auf AKW Saporischschja
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der dortigen Verwaltung ein Mitarbeiter getötet worden. Eine Drohne habe die Transportabteilung der Anlage getroffen, teilte die von Russland eingesetzte Leitung auf Telegram mit. Dabei sei ein Fahrer ums Leben gekommen.
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kündigte an, ihr Team vor Ort untersuche den Vorfall. Angriffe auf oder in der Nähe von Atomkraftwerken gefährdeten die nukleare Sicherheit und dürften nicht stattfinden, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi auf X.
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kündigte an, ihr Team vor Ort untersuche den Vorfall. Angriffe auf oder in der Nähe von Atomkraftwerken gefährdeten die nukleare Sicherheit und dürften nicht stattfinden, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi auf X.
Ukraine: Mehrere Verletzte nach russischem Angriff auf Odessa
Infolge eines russischen Drohnenangriffs auf die südukrainische Stadt Odessa sind in der Nacht nach Angaben der Behörden mindestens 13 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Die größten Schäden habe es im zentralen Bezirk Prymorskyj gegeben, wo Wohnhäuser, ein Hotel und weitere Einrichtungen getroffen worden seien, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lysak, mit. Er sprach von einer „extrem schwierigen Nacht“. Auch in zwei weiteren Bezirken seien mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge angegriffen worden. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, berichtete zudem von Schäden an der Hafeninfrastruktur.
Odessa ist als wichtiger Schwarzmeerhafen ein Drehkreuz für ukrainische Exporte und immer wieder Ziel russischer Angriffe. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Odessa ist als wichtiger Schwarzmeerhafen ein Drehkreuz für ukrainische Exporte und immer wieder Ziel russischer Angriffe. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Nordkorea eröffnet Denkmal für eigene Soldaten im Ukraine-Krieg
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine für die im Ukraine-Krieg gefallenen nordkoreanischen Soldaten eröffnete Gedenkstätte eingeweiht. Während seiner Rede dazu, die er bereits am Sonntag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang hielt, sprach Kim auch von der Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau zu einem „mächtigen Bollwerk" zu stärken, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.
Laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS wurden bis zu 15 000 Soldaten aus Nordkorea zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Rund 600 sollen demnach während ihres Auslandseinsatzes gestorben sein, mehr als 4000 weitere Soldaten verwundet.
Bei der Eröffnungszeremonie für das „Gedenkmuseums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge" - so der offizielle Titel der Gedenkstätte - waren auch der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sowie der russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow anwesend. Die Veranstaltung erfolgte zum Jahrestag der russischen Rückeroberung der zuvor von ukrainischen Streitkräften eingenommenen Region Kursk.
Laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS wurden bis zu 15 000 Soldaten aus Nordkorea zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Rund 600 sollen demnach während ihres Auslandseinsatzes gestorben sein, mehr als 4000 weitere Soldaten verwundet.
Bei der Eröffnungszeremonie für das „Gedenkmuseums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge" - so der offizielle Titel der Gedenkstätte - waren auch der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sowie der russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow anwesend. Die Veranstaltung erfolgte zum Jahrestag der russischen Rückeroberung der zuvor von ukrainischen Streitkräften eingenommenen Region Kursk.
Russland verstärkt Angriffe in der Ostukraine
Vor allem bei Pokrowsk im Gebiet Donezk kommt es zu zahlreichen Attacken. Der Generalstab in Kiew teilte mit, dass im Tagesverlauf insgesamt 161 bewaffnete Zusammenstöße von den Frontlinien gemeldet worden seien. Die meisten Angriffe erfolgten demnach bei Pokrowsk, dort seien 39 russische Angriffe registriert worden.
Bei Huljajpolje im südukrainischen Gebiet Saporischschja versuchten den Angaben nach russische Truppen 24 Mal, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen. Bei Kostjantyniwka am Rande des Donbass habe es 15 Gefechte gegeben, teilte die Generalität in Kiew in ihrem Lagebericht mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Ukraines Armeechef Olexander Syrskyj sprach am Sonntag bei einem Treffen mit der kanadischen Oberbefehlshaberin Jenny Carignan von verstärkten offensiven Anläufen der russischen Streitkräfte praktisch entlang der gesamten Frontlinie.
Bei Huljajpolje im südukrainischen Gebiet Saporischschja versuchten den Angaben nach russische Truppen 24 Mal, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen. Bei Kostjantyniwka am Rande des Donbass habe es 15 Gefechte gegeben, teilte die Generalität in Kiew in ihrem Lagebericht mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Ukraines Armeechef Olexander Syrskyj sprach am Sonntag bei einem Treffen mit der kanadischen Oberbefehlshaberin Jenny Carignan von verstärkten offensiven Anläufen der russischen Streitkräfte praktisch entlang der gesamten Frontlinie.
Trump: Führe gute Gespräche mit Putin und Selenskij
US-Präsident Donald Trump führt nach eigenen Angaben gute Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij. Er arbeite an einer Lösung des Konflikts in der Ukraine und sei zuversichtlich, diese zu finden, sagt Trump dem Sender Fox News. Wann er zuletzt mit den beiden Politikern gesprochen hat, lässt Trump offen. Der Hass zwischen Putin und Selenskij sei verrückt und stehe einer Einigung im Weg, fügt er hinzu.
Selenskij fordert Ende von Moskaus „nuklearem Terrorismus“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine Beendigung des russischen „nuklearen Terrorismus“ gefordert. Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine und Drohnenangriffen bringe Russland die Welt erneut an den Rand einer Katastrophe, teilte Selenskij in einem Telegram-Kanal mit. Voriges Jahr wurde die Sicherheitshülle aus Stahl über dem Unglücksreaktor 4 des am 26. April 1986 havarierten Kraftwerks beschädigt.
Das Bauwerk solle den Strahlenaustritt und die Kontamination verhindern, seine Erhaltung liege im Interesse aller, sagte Selenskij. Die Kosten für die Reparatur der Stahlkonstruktion werden mit einer halben Milliarde Euro veranschlagt.
„Die Welt darf nicht zulassen, dass dieser nukleare Terrorismus weitergeht, und der beste Weg ist, Russland zu zwingen, seine wahnsinnigen Angriffe einzustellen“, sagte Selenskij. Er fordert seit Langem auch ein Ende der russischen Besetzung des Atomkraftwerks Saporischschja, das Moskaus Atomkonzern Rosatom nach Beginn des Krieges unter seine Kontrolle brachte.
Selenskij erinnerte mit einem Video an die größte Nuklearkatastrophe in der Geschichte der zivilen Nutzung der Atomkraft vor 40 Jahren in der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine. „Ehre sei allen Opfern der Katastrophe von Tschernobyl“, sagte er.
Die sowjetische Zentralregierung in Moskau stand damals in der Kritik, das wahre Ausmaß der Katastrophe lange verheimlicht und Hunderttausende Menschen in Gefahr gebracht zu haben. In Moskau beteuerte Rosatom-Chef Alexej Lichatschow zum Jahrestag, dass die Kernkraftwerke russischer Bauart heute sicher seien. „Der Unfall zwang uns zu einer grundlegenden Überarbeitung unserer Sicherheitskonzepte“, sagte er. „Heute ist bei den russischen Kernreaktoren ein ‚Tschernobyl-Szenario‘ ausgeschlossen.“
Das Bauwerk solle den Strahlenaustritt und die Kontamination verhindern, seine Erhaltung liege im Interesse aller, sagte Selenskij. Die Kosten für die Reparatur der Stahlkonstruktion werden mit einer halben Milliarde Euro veranschlagt.
„Die Welt darf nicht zulassen, dass dieser nukleare Terrorismus weitergeht, und der beste Weg ist, Russland zu zwingen, seine wahnsinnigen Angriffe einzustellen“, sagte Selenskij. Er fordert seit Langem auch ein Ende der russischen Besetzung des Atomkraftwerks Saporischschja, das Moskaus Atomkonzern Rosatom nach Beginn des Krieges unter seine Kontrolle brachte.
Selenskij erinnerte mit einem Video an die größte Nuklearkatastrophe in der Geschichte der zivilen Nutzung der Atomkraft vor 40 Jahren in der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine. „Ehre sei allen Opfern der Katastrophe von Tschernobyl“, sagte er.
Die sowjetische Zentralregierung in Moskau stand damals in der Kritik, das wahre Ausmaß der Katastrophe lange verheimlicht und Hunderttausende Menschen in Gefahr gebracht zu haben. In Moskau beteuerte Rosatom-Chef Alexej Lichatschow zum Jahrestag, dass die Kernkraftwerke russischer Bauart heute sicher seien. „Der Unfall zwang uns zu einer grundlegenden Überarbeitung unserer Sicherheitskonzepte“, sagte er. „Heute ist bei den russischen Kernreaktoren ein ‚Tschernobyl-Szenario‘ ausgeschlossen.“
Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe
Russland hat am Morgen mehrere ukrainische Drohnenangriffe gemeldet – unter anderem auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Laut russischen Besatzer-Angaben wurden in der Stadt Sewastopol mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt. Die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte, aber auch die Flugabwehr und mobile Gruppen hätten 71 Flugobjekte abgeschossen, sagte der vom Kreml eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew. Es handele sich um einen der schwersten Angriffe bislang, behauptete er.
Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von insgesamt mehr als 200 ukrainischen Drohnen. Zu Schäden infolge von Treffern machte die Behörde wie in den meisten Fällen keine Angaben. Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, das zu den größten Düngemittelproduzenten in Russland gehört. Das Werk in Tscherepowez liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Moskau. Russland nimmt nicht nur durch seinen Öl-Export, sondern auch mit den Ausfuhren von Düngemitteln für die Kriegswirtschaft Milliarden ein.
Auch im Gebiet Jaroslawl gab es laut Behörden massive ukrainische Drohnenangriffe. In sozialen Netzwerken berichteten Anwohner von Explosionen und Bränden. Ziel sei die große Ölraffinerie in Jaroslawl gewesen, hieß es.
Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von insgesamt mehr als 200 ukrainischen Drohnen. Zu Schäden infolge von Treffern machte die Behörde wie in den meisten Fällen keine Angaben. Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, das zu den größten Düngemittelproduzenten in Russland gehört. Das Werk in Tscherepowez liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Moskau. Russland nimmt nicht nur durch seinen Öl-Export, sondern auch mit den Ausfuhren von Düngemitteln für die Kriegswirtschaft Milliarden ein.
Auch im Gebiet Jaroslawl gab es laut Behörden massive ukrainische Drohnenangriffe. In sozialen Netzwerken berichteten Anwohner von Explosionen und Bränden. Ziel sei die große Ölraffinerie in Jaroslawl gewesen, hieß es.
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine – Schäden durch Drohnentrümmer in Rumänien
Ein massiver russischer Luftangriff hat in ukrainischen Städten Tote, Verletzte und schwere Schäden verursacht. Neben 619 Drohnen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch 47 ballistischen Raketen und Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.
Das ukrainische Außenministerium sprach am Morgen von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Allein in Dnipro gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 3 Tote und 21 Verletzte. In den Trümmern eines Wohnblocks werde noch nach Vermissten gesucht.
Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.
Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste Mal, dass dabei Sachschäden entstanden sind.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 127 angreifende ukrainische Drohnen abgefangen worden. Gemeldet wurden Angriffe auf die Wolga-Region, aber auch weit im Osten auf die Städte Perm und Jekaterinburg am Ural. In Jekaterinburg seien sechs Menschen verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Denis Pasler laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.
Das ukrainische Außenministerium sprach am Morgen von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Allein in Dnipro gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 3 Tote und 21 Verletzte. In den Trümmern eines Wohnblocks werde noch nach Vermissten gesucht.
Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.
Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste Mal, dass dabei Sachschäden entstanden sind.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 127 angreifende ukrainische Drohnen abgefangen worden. Gemeldet wurden Angriffe auf die Wolga-Region, aber auch weit im Osten auf die Städte Perm und Jekaterinburg am Ural. In Jekaterinburg seien sechs Menschen verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Denis Pasler laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.
Merz schlägt engere Anbindung der Ukraine an EU vor
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim EU-Gipfel in Zypern eine engere Anbindung der Ukraine an die Europäische Union vorgeschlagen. Er nannte die Teilnahme an Europäischen Räten, im Europäischen Parlament oder in der Kommission ohne Stimmrecht als Beispiele.
„Wichtig ist, dass diese Heranführung jetzt diese Beitrittsverhandlungen auch beschleunigen soll, als Brücke in eine spätere Vollmitgliedschaft. Ich habe für meine Vorschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat viel Unterstützung erhalten“, sagte Merz in Nikosia.
Es sei allen klar, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine in die Europäische Union natürlich nicht möglich sei, so Merz. Sein Vorschlag sei, einen Prozess zu beginnen mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, „an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll“. Merz sagte: „Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.“
„Wichtig ist, dass diese Heranführung jetzt diese Beitrittsverhandlungen auch beschleunigen soll, als Brücke in eine spätere Vollmitgliedschaft. Ich habe für meine Vorschläge von den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat viel Unterstützung erhalten“, sagte Merz in Nikosia.
Es sei allen klar, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine in die Europäische Union natürlich nicht möglich sei, so Merz. Sein Vorschlag sei, einen Prozess zu beginnen mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, „an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll“. Merz sagte: „Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.“
Laura Otter
Kiew entlässt Kommandeure wegen verfälschter Lageberichte
Der ukrainische Generalstab hat zwei hochrangige Offiziere wegen verfälschter Lageberichte aus dem Frontgebiet in der Region Charkiw ihres Postens enthoben. Das bisherige Kommando habe „die reale Lage verschleiert, eine Reihe von Stellungen ging verloren und es wurden Fehler bei der Versorgung von Soldaten begangen“, teilte der Generalstab in sozialen Netzwerken mit.
Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch „systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners“ auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.
Tags zuvor hatte die Tochter eines Militärangehörigen mit der Veröffentlichung von Bildern ausgemergelter Soldaten auf die erschwerte Versorgungslage aufmerksam gemacht. „Die Jungs sind ohne Essen und Wasser! Die Kämpfer werden vor Hunger ohnmächtig, trinken Regenwasser“, schrieb sie bei Threads. Das Verteidigungsministerium in Kiew reagierte umgehend.
Das Gebiet um die Städte Kupjansk und der über den Oskil liegenden Nachbarstadt Kupjansk-Wuslowyj ist seit Monaten hart umkämpft. Der Kreml hatte bereits die Eroberung von Kupjansk für sich beansprucht, was unter anderem durch Aufnahmen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Ortseingang widerlegt wurde.
Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch „systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners“ auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.
Tags zuvor hatte die Tochter eines Militärangehörigen mit der Veröffentlichung von Bildern ausgemergelter Soldaten auf die erschwerte Versorgungslage aufmerksam gemacht. „Die Jungs sind ohne Essen und Wasser! Die Kämpfer werden vor Hunger ohnmächtig, trinken Regenwasser“, schrieb sie bei Threads. Das Verteidigungsministerium in Kiew reagierte umgehend.
Das Gebiet um die Städte Kupjansk und der über den Oskil liegenden Nachbarstadt Kupjansk-Wuslowyj ist seit Monaten hart umkämpft. Der Kreml hatte bereits die Eroberung von Kupjansk für sich beansprucht, was unter anderem durch Aufnahmen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Ortseingang widerlegt wurde.
Ukraine: Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Odessa
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben in der Nacht zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Bei den Todesopfern handele es sich um ein 75-jähriges Ehepaar, teilt der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Rettungsdiensten zufolge wurden mehrere mehrstöckige Gebäude zerstört oder beschädigt und gerieten in Brand.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Michael Shtekel/AP/dpa
Russland droht andauernde Wirtschaftsflaute
Russlands Wirtschaft schwächelt deutlich: In den ersten zwei Monaten des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent zurückgegangen – obwohl die Zentralbank noch kürzlich ein Plus von 1,6 Prozent für das erste Quartal prognostiziert hatte. Putin forderte auf einer Regierungssitzung Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Der Niedergang ist in fast allen Sektoren spürbar: verarbeitendes Gewerbe, Güterverkehr, Industrieproduktion und Bausektor stecken in der Krise.
Ursache ist der Krieg gegen die Ukraine. Sanktionen schneiden Russland von Technologien und ausländischen Investitionen ab, der hohe Leitzins von 15 Prozent würgt die Investitionstätigkeit ab. Das Kriegswirtschaftsmodell, das das Wachstum in den ersten drei Kriegsjahren noch antrieb, hat sich inzwischen überholt: Der Boom in den Waffenfabriken kann die Krise im zivilen Sektor nicht mehr überdecken.
Zusätzlich belasten strukturelle Mängel, Fachkräftemangel und neue Steuern – darunter höhere Gewinn- und Mehrwertsteuer – die Wirtschaft. Die Inflation liegt offiziell bei etwas mehr als fünf Prozent, doch Produkte des täglichen Bedarfs haben sich überproportional verteuert. Für das Wirtschaftswachstum insgesamt erwarten Experten kaum positive Auswirkungen: Der erstarkende Rubel und hohe Kreditkosten verhinderten, dass die russische Wirtschaft wieder deutlich an Fahrt gewinne.
Ursache ist der Krieg gegen die Ukraine. Sanktionen schneiden Russland von Technologien und ausländischen Investitionen ab, der hohe Leitzins von 15 Prozent würgt die Investitionstätigkeit ab. Das Kriegswirtschaftsmodell, das das Wachstum in den ersten drei Kriegsjahren noch antrieb, hat sich inzwischen überholt: Der Boom in den Waffenfabriken kann die Krise im zivilen Sektor nicht mehr überdecken.
Zusätzlich belasten strukturelle Mängel, Fachkräftemangel und neue Steuern – darunter höhere Gewinn- und Mehrwertsteuer – die Wirtschaft. Die Inflation liegt offiziell bei etwas mehr als fünf Prozent, doch Produkte des täglichen Bedarfs haben sich überproportional verteuert. Für das Wirtschaftswachstum insgesamt erwarten Experten kaum positive Auswirkungen: Der erstarkende Rubel und hohe Kreditkosten verhinderten, dass die russische Wirtschaft wieder deutlich an Fahrt gewinne.
EU öffnet die Tür für Ukraine-Beitrittsverhandlungen
Beim EU-Gipfel in Zypern haben Staats- und Regierungschefs signalisiert, dass die Voraussetzungen für den Beginn der ersten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine erfüllt sind. Die Gespräche könnten in den kommenden Wochen und Monaten beginnen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg aus EU-Kreisen.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
„Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“Estlands Premierminister Kristen Michal
Viele Mitgliedstaaten zeigen wenig Bereitschaft, den Prozess zu beschleunigen – Bedenken gibt es vor allem wegen möglicher Auswirkungen auf den EU-Haushalt sowie den Agrar- und Transportsektor. Litauens Präsident Gitanas Nauseda nannte 2030 als „Zieldatum“, Estlands Premierminister Kristen Michal hingegen betonte: „Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“