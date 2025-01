Erdgasstreit: Fico lädt Selenskij zum Gespräch ein

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat im Erdgasstreit den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu Gesprächen eingeladen. Ficos Büro veröffentlichte einen offenen Brief an Selenskij, in dem ein Treffen in der Slowakei nahe der ukrainischen Grenze vorgeschlagen wurde. Dabei könnten technische Lösungen für das Problem der Erdgasdurchleitung erörtert werden, hieß es. Kurz darauf schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst X: "Ok. Kommen Sie am Freitag nach Kiew." Eine Antwort darauf von Fico lag zunächst nicht vor.



Zum Jahresende war ein Transitvertrag zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine ausgelaufen. Damit kamen am Neujahrstag die russischen Erdgasexporte über die Pipelines durch die Ukraine zum Erliegen. Auch die Slowakei ist betroffen. Der Schritt war erwartet worden, die meisten EU-Staaten wie Deutschland versorgen sich aus anderen Quellen wie etwa mit Flüssigerdgas (LNG) aus den USA. Auch die Slowakei verfügt über alternative Bezugsmöglichkeiten.



Fico strebt eine Wiederaufnahme der Lieferungen an. Er will zudem allgemein die Beziehungen seines Landes zu Russland verbessern. Am 22. Dezember sprach er in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Durchleitung, was zu scharfer Kritik aus der Ukraine führte. Die Slowakei hat ihre Militärhilfe an die Regierung in Kiew eingestellt.



SZ-Korrespondenten Viktoria Großmann und Frank Nienhuysen berichten über die Folgen, seit die Ukraine kein russisches Erdgas mehr durch ihre Pipelines nach Westeuropa leitet (SZ Plus):