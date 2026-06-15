Tote nach Luftangriffen auf Kiew und Charkiw – Kiewer Weltkulturerbe brennt

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine gab es landesweit laut ukrainischen Behördenangaben mindestens elf Tote und Dutzende Verletzte. Allein in Kiew sprachen die Behörden von fünf Toten und 35 Verletzten. Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht ⁠70 Raketen und 611 Drohnen ein. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge seien 50 der Raketen und 582 der Drohnen abgefangen worden, teilte das Militär auf Telegram mit. Bei den Drohnen habe ​es sich ​um verschiedene Typen gehandelt. Während der Luftangriffe geriet auch die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand. „Nach operativen Informationen gibt es ernsthafte Schäden auf dem Gelände des Höhlenklosters“, schrieb der Militärgouverneur der Millionenmetropole, Tymur Tkatschenko, auf Telegram.



Bilder der Schäden am jahrhundertealten Höhlenkloster in Kiew machten in sozialen Netzwerken schnell die Runde – wobei unklar blieb, ob die weltberühmte Pilgerstätte wegen direkter Einschläge russischer Geschosse oder durch herabfallende Trümmer nach dem Einsatz der Flugabwehr in Brand geraten war. Moskau schob das Feuer auf die ukrainische Flugabwehr. Nach nicht überprüfbaren Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde das Bauwerk von einer Patriot-Rakete der Flugabwehr getroffen. Westliche Staaten hätten Kiew solche Raketen mit abgelaufenem Verfallsdatum übergeben, was zu der Situation auf dem Klostergelände geführt haben könnte, erklärte das Ministerium.



Die Klosteranlage auf den Hügeln am Fluss Dnipro steht unter dem Schutz der UN-Kulturorganisation Unesco und gehört seit 1990 zum Weltkulturerbe. Ihre Ursprünge reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Herzstück ist die 1941 im Zweiten Weltkrieg zerstörte und erst Ende der 1990er Jahre wieder aufgebaute Kathedrale.



In Kiew gab es Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge in drei Stadtteilen Einschläge und mindestens 23 Verletzte. 140 000 Einwohner seien vorübergehend ohne Strom. Militärgouverneur Tkatschenko sprach von mehr als 40 Einschlägen in der Hauptstadt.



Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurde heftiger Beschuss gemeldet. Allein in Charkiw seien fünf Rettungskräfte infolge der Luftangriffe getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, berichtete das ukrainische Onlineportal Kyiv Independent unter Berufung auf Gouverneur Oleh Synjehubow. In Dnipro habe es mindestens einen Verletzten gegeben, hieß es.