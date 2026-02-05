Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter - Selenskij erwartet Austausch Kriegsgefangener
Kiew: Gespräche am ersten Verhandlungstag waren „produktiv“
BND-Analyse: Moskaus Militärausgaben höher als dargestellt
Trotz Angriffen: Ukrainer und Russen verhandeln in Abu Dhabi
Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew und Charkiw
Amelie Schmidt
Russland und Ukraine tauschen 314 Kriegsgefangene aus
Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene in größerem Umfang ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Rückkehr von 157 russischen Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft. Zudem seien drei Zivilisten in ihre Heimat zurückgekehrt, die bei der kurzzeitigen Besetzung von Teilen des westrussischen Gebiets Kursk in die Ukraine gebracht worden seien. „Im Gegenzug wurden 157 gefangene ukrainische Soldaten übergeben“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Nach Angaben des Ministeriums sind die russischen Soldaten derzeit in Belarus und werden medizinisch versorgt.
In Kiew bestätigte Präsident Wolodimir Selenskij den Austausch auf Telegram. Unter den 157 Ukrainern seien Soldaten der Armee, der Nationalgarde und der Grenztruppen. Ein Teil sei bereits seit 2022 in russischer Gefangenschaft gewesen. Dem Stab für Kriegsgefangenenbelange zufolge wurden auch sieben Zivilisten übergeben. Insgesamt sei das bereits der 71. russisch-ukrainische Gefangenenaustausch gewesen.
Der Austausch erfolgte russischen Angaben nach unter Vermittlung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). In Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, laufen derzeit Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern über Wege zum Ende des seit knapp vier Jahren laufenden Kriegs. Der Sondergesandter der USA, Steve Witkoff, bezeichnete den Gefangenenaustausch auf der Plattform X als Ergebnis „detaillierter und produktiver Friedensgespräche“.
Amelie Schmidt
USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen
Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen in Abu Dhabi mit. Die Militär-Gespräche waren im Herbst 2021 wegen massiver Spannungen zwischen Washington und Moskau auf Eis gelegt worden. Die USA sehen die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Streitkräften als „wichtigen Faktor für globale Stabilität und Frieden“ und versprechen sich die Möglichkeit für mehr Transparenz und Deeskalation. Aus Russland gibt es noch keine offiziellen Angaben zu der Vereinbarung.
„Dieser Kanal wird einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den Streitkräften gewährleisten, während die Parteien weiter auf einen dauerhaften Frieden hinarbeiten“, hieß es in der Mitteilung weiter. Während des 2022 begonnen russischen Angriffskrieges hatte es nur gelegentlich Kontakte auf höchster militärischer Ebene zwischen Moskau und Washington gegeben.
Witkoff: Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine vereinbart
Die Delegationen der USA, der Ukraine und Russlands haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Es gehe um insgesamt 314 Personen, kündigte der US-Sondergesandte Steve Witkoff in in Abu Dhabi an. Die Friedensgespräche seien detailliert und produktiv gewesen, es bleibe jedoch noch einiges zu klären, fügt er hinzu. Die Diskussionen würden fortgesetzt, in den kommenden Wochen werde mit weiteren Fortschritten gerechnet.
Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter - Selenskij erwartet Austausch Kriegsgefangener
In Abu Dhabi hat der zweite Tag der von den USA vermittelten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Kriegs begonnen. "Wir arbeiten im gleichen Format wie gestern: trilaterale Konsultationen, Gruppenarbeit und weitere Annäherung der Positionen“, schrieb der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bei Telegram zum Start des zweiten Verhandlungstags. Ergebnisse würden später verkündet, teilte er zudem mit. Der Sondergesandte von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, erklärte derweil im Staatsfernsehen, dass Fortschritte zu verzeichnen seien. "Es gibt eine gute, positive Bewegung nach vorn“, sagte er.
Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit Moskau und Washington rechnet der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit einem baldigen Austausch von Kriegsgefangenen. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, es werde einen wichtigen Schritt geben - hin zum Austausch von Gefangenen. Zuvor hatte auch der Kiewer Chefunterhändler, Rustem Umjerow, von einem Gefangenenaustausch gesprochen.
Die ukrainische Position sei sehr klar, sagte Selenskij. Der Krieg müsse wirklich beendet werden. Gerade Russland müsse dazu bereit sein. Und auch die Partner seines Landes müssten bereit sein, das mit echten Garantien, Sicherheitsgarantien und echtem Druck auf Russland sicherzustellen. Es dürfe keine Belohnung für Moskau geben, sonst werde es mit der Zeit jede Vereinbarung brechen, führte Selenskij aus. Die ukrainische Delegation habe auch mit dem US-Team Kontakt gehabt.
Selenskij spricht von 55 000 getöteten ukrainischen Soldaten
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die offiziellen Verluste eigener Truppen seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp vier Jahren auf 55 000 getötete Soldaten beziffert. Darunter fielen auch Berufssoldaten und Mobilisierte, sagte er dem französischen Sender France 2 in einem Interview. Hinzu komme eine große Zahl von Menschen, die vermisst würden, sagte der mit den Tränen kämpfende Staatschef.
Während beide Kriegsparteien täglich gegnerische Verluste vermelden, legen sie fast nie eigene Opferzahlen dar. Es gilt als sicher, dass sowohl Russlands Führung als auch die der Ukraine eigene Verluste herunterspielen und jene in den Reihen des Gegners erhöhen. Andere Schätzungen decken sich nicht mit den offiziellen Zahlen aus Moskau und Kiew.
Vor einem Jahr hatte Selenskij die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in einem Interview des britischen Journalisten Piers Morgan auf mehr als 45 000 gefallene und 390 000 verletzte Soldaten seit Kriegsbeginn beziffert. Seinen neuen Aussagen nach zu folgern wären damit innerhalb eines Jahres etwa 9000 getötete Soldaten hinzugekommen. Allein beim Austausch der Leichen getöteter Soldaten erhielt die ukrainische Seite von Russland seit 2025 die sterblichen Überreste von mehr als 16 500 Gefallenen zurück.
Ein Bericht der in Washington ansässigen Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) ging Ende Januar allein für die Ukraine von Verlusten von 500 000 bis 600 000 Soldaten seit Kriegsbeginn im Februar 2022 aus, darunter 100 000 bis 140 000 Tote. Die Verluste auf der russischen Seite wurden darin mit 1,2 Millionen Soldaten beziffert, davon 325 000 Tote. Das CSIS stützt sich bei den Zahlen nach eigenen Angaben auf Informationen des Militärs, der Geheimdienste und Regierungen verschiedener Länder.
Skepsis und Misstrauen begleiten Ukraine-Friedensgespräche
Parallel zu den neuen Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland in Abu Dhabi laufen weitere diplomatische Bemühungen. So traf sich französischen Diplomaten zufolge der wichtigste Berater von Präsident Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, am Dienstag mit Vertretern der Regierung in Moskau. Ziel sei es, den Dialog zu Schlüsselfragen, allen voran der Ukraine, aufrechtzuerhalten. US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich am Mittwoch in Washington verhalten optimistisch: "Ich will nicht sagen, dass allein die Gespräche ein Fortschritt sind, aber es ist gut, dass es ein Engagement gibt."
Der erste Tag der von den USA vermittelten Gespräche in Abu Dhabi wurde von der ukrainischen Seite als substanziell und produktiv bewertet. Daran nehmen neben den Delegationen aus Kiew und Moskau auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teil. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.
Die Verhandlungen werden jedoch von schweren Kämpfen und gegenseitigem Misstrauen überschattet. Kurz nach Beginn der Gespräche schlugen russische Raketen nach ukrainischen Angaben auf einem Markt in der Ostukraine ein. Dabei wurden dem Gouverneur der Region Donezk zufolge mindestens sieben Menschen getötet und 15 verletzt. Die Regierung in Kiew wirft Moskau vor, eine von den USA unterstützte Waffenruhe in der vergangenen Woche zur Aufstockung seiner Munitionsbestände genutzt zu haben.
Die Positionen der Kriegsparteien liegen weiter weit auseinander. Moskau fordert den Abzug der ukrainischen Truppen aus der gesamten Region Donezk als Vorbedingung für eine Einigung. Kiew lehnt dies ab und fordert stattdessen ein Einfrieren des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinie. Als besonders heikel gilt neben den Gebietsfragen auch das Schicksal des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bekräftigte am Mittwoch, die russischen Truppen würden so lange kämpfen, bis Kiew zu Entscheidungen gelange, die den Krieg beenden könnten.
Kiew: Gespräche am ersten Verhandlungstag waren „produktiv“
Der erste Tag der bis morgen angesetzten Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi ist beendet und der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow zieht eine Zwischenbilanz. Die Arbeit sei „inhaltsreich und produktiv“ gewesen, „mit einer Orientierung auf konkrete Schritte und praktische Lösungen“, schrieb Umjerow nach der Verhandlungsrunde auf der Plattform X. Nach dem Dreiertreffen seien die Gespräche in Arbeitsgruppen fortgesetzt worden. Morgen sollen die Verhandlungen weitergehen, wie ukrainische Medien unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine melden. Zum inhaltlichen Verlauf der Gespräche ist bisher nichts bekannt.
Amelie Schmidt
Sieben Tote bei russischem Angriff auf einen Marktplatz in Druschkiwka
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Druschkiwka in der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben des Gouverneurs mindestens sieben Menschen getötet worden. Acht weitere seien verletzt worden, teilt Wadym Filaschkin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die russischen Truppen hätten den Marktplatz der Stadt mit Streumunition beschossen und zwei Fliegerbomben abgeworfen.
Währenddessen loten Unterhändler aus Kiew und Moskau zum zweiten Mal in Abu Dhabi Möglichkeiten für ein Kriegsende aus. Vorab warf die ukrainische Regierung der russischen Seite vor, gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe zu verstoßen und damit einen neuen Verhandlungsansatz nötig gemacht zu haben. US-Präsident Donald Trump wollte hingegen keinen Wortbruch des Kremls erkennen.
Tote in der Ukraine nach russischen Drohnenangriffen im Osten
Während am Persischen Golf über einen Frieden in der Ukraine verhandelt werden soll, wird in dem osteuropäischen Land weiter schwer gekämpft. Dabei starben in der Nacht erneut Zivilisten. In der ukrainischen Region Dnipropetrowsk, im Osten des Landes, kamen nach Behördenangaben zwei Menschen infolge russischer Drohnenangriffe ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die Drohnen schlugen in der Gemeinde Wassylkiwka im Osten der Region ein, teilte Gouverneur Olexander Hanscha bei Telegram mit. Es seien Feuer ausgebrochen, ein Privathaus zerstört und drei weitere beschädigt worden. Daneben habe es mehrere Autos und eine Stromleitung getroffen. Wassylkiwka liegt weniger als 50 Kilometer von der Front entfernt.
Einmal mehr gerieten auch die Stadt Nikopol und die anliegenden Gemeinden in der Nacht unter Drohnen- und Artilleriebeschuss, wie Hanscha mitteilte. Demnach wurden Infrastrukturobjekte und Stromleitungen beschädigt. Nikopol liegt am Fluss Dnipro auf der gegenüberliegenden Seite des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja.
BND-Analyse: Moskaus Militärausgaben höher als dargestellt
Die militärischen Ausgaben Russlands waren in den vergangenen Jahren nach einer Analyse des Bundesnachrichtendienstes (BND) bis zu 66 Prozent höher als im offiziellen Verteidigungshaushalt dargestellt. So seien etwa Bauvorhaben des Verteidigungsministeriums, IT-Projekte des Militärs oder Sozialleistungen für Angehörige der Streitkräfte nicht im Verteidigungs-, sondern in anderen Teilen des Etats aufgeführt worden, stellte der deutsche Auslandsgeheimdienst in einer Analyse fest. Dies liegt nach BND-Angaben etwa daran, dass die russische Auslegung von Verteidigungsausgaben stark von der Definition der Nato abweicht. Zudem würden Informationen zu Verteidigungsausgaben von offiziellen russischen Stellen oft verzerrt dargestellt und bedürften weiterer Einordnung.
Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 ist der Verteidigungshaushalt Russlands nach BND-Angaben jedes Jahr stark gestiegen. So schätzt der deutsche Auslandsgeheimdienst die militärischen Ausgaben Russlands für das vergangene Jahr auf rund 250 Milliarden Euro und damit auf etwa die Hälfte des Gesamtbudgets. Das entspräche einem Anteil am russischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa zehn Prozent, heißt es im BND. Dagegen habe der militärische Ausgabenanteil Russlands im Jahr des Kriegsbeginns 2022 noch bei sechs Prozent vom BIP gelegen. Im Jahr darauf sei dieser Anteil auf 6,7 Prozent gestiegen, 2024 auf 8,5 Prozent.
Nach der BND-Analyse werden die militärischen Mittel nicht nur für den Krieg gegen die Ukraine verwendet, sondern auch für den zusätzlichen Auf- und Ausbau militärischer Kapazitäten insbesondere in der Nähe zur Nato-Ostflanke. „In diesen Zahlen materialisiert sich konkret die wachsende Bedrohung Europas durch Russland“, analysiert der Dienst.
BND-Präsident Martin Jäger hatte bei der öffentlichen Anhörung der Chefs der Geheimdienste Mitte Oktober ohne direkten Bezug auf die aufwachsenden militärischen Potenziale gewarnt: „Russland camoufliert seine Absichten, zielt in Wahrheit darauf ab, unsere Grenzen auszutesten.“ Europa müsse sich auf weitere Verschärfungen der Lage vorbereiten. Das Handeln Moskaus sei darauf angelegt, die Nato zu unterminieren, europäische Demokratien zu destabilisieren, Gesellschaften zu spalten und einzuschüchtern.
Trotz Angriffen: Ukrainer und Russen verhandeln in Abu Dhabi
Trotz schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine sollen Unterhändler aus Kiew und Moskau an diesem Mittwoch wieder in Abu Dhabi Möglichkeiten für ein Kriegsende ausloten. Beide Seiten wie auch die USA als Vermittler haben ein zweites Treffen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate bestätigt. Vorab warf die ukrainische Regierung der russischen Seite vor, gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe zu verstoßen und damit einen neuen Verhandlungsansatz nötig gemacht zu haben. US-Präsident Donald Trump mag hingegen keinen Wortbruch des Kremls erkennen - im Gegenteil.
Eine erste trilaterale Gesprächsrunde hatte Mitte Januar stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde dann verschoben. Nun ist die russische Delegation bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf Kremlchef Wladimir Putin wegen der Luftangriffe vor, weiter auf Krieg und die Zerstörung der Ukraine zu setzen, nicht auf Diplomatie. „Die Arbeit unseres Verhandlungsteams wird entsprechend angepasst“, kündigte er an, ohne Details zu nennen.
In der Nacht auf Dienstag, einer der kältesten des Winters, gab es eine weitere Welle schwerer Luftangriffe auf Kiew, Charkiw und andere ukrainische Städte. Erneut mussten Millionen Menschen bei strengem Frost ohne Strom und Heizung auskommen. Die Reparaturarbeiten an dem seit Monaten beschädigten Netz wurden zurückgeworfen.
Tote bei Drohnenangriff auf Saporischschja
Durch einen russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach örtlichen Angaben mindestens zwei Zivilisten getötet worden. Gebietsgouverneur Iwan Fedorow sprach von einem jungen Mann und einer jungen Frau, die beide 18 Jahre alt gewesen seien. Außerdem seien acht Menschen verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe verzeichnete nachmittags sowohl Drohnenattacken als auch den Abwurf von Lenkbomben auf Saporischschja.
Auf russischer Seite verursachte ukrainischer Raketenbeschuss laut Medienberichten einen Stromausfall in der grenznahen Großstadt Belgorod. Demnach wurden zwei Umspannwerke getroffen. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach auf Telegram von Schäden an Infrastrukturobjekten.
Selenskij wirft Russland Verstoß gegen Teilwaffenruhe vor
Vergangene Nacht hat Moskau nach Ansicht Kiews mit Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Energieanlagen gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe verstoßen. „Wir finden, dass dieser russische Angriff tatsächlich gegen die getroffenen Vereinbarungen verstieß. Es muss dafür Folgen geben“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew. Die Ukraine werde aus diesem Anlass Washington kontaktieren. „Ich hoffe, dass die Partner nicht dazu schweigen werden, was vor sich geht“, mahnte Selenskij. Er warf Russland vor, auf eine Fortsetzung des Krieges zu setzen.
US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Freitag erklärt, dass Russland auf seine Bitte hin einem einwöchigen Verzicht auf Schläge gegen Energieanlagen zugestimmt habe. Moskau bestätigte diese Vereinbarung später. Kremlsprecher Dmitrij Peskow zufolge galt die begrenzte Waffenruhe jedoch nur bis vergangenen Sonntag.
Es sei einer der schwersten russischen Angriffe mit ballistischen Raketen gewesen, sagte Selenskij. „Gegen ballistische Raketen helfen Patriot-Systeme am effektivsten. Das heißt, dass wir mehr Raketen für die Patriots brauchen. Die Lieferungen müssen größer und schneller sein“, betonte der Staatschef. Er habe darüber mit Rutte gesprochen.
Amelie Schmidt
Rutte in Kiew: Friedenslösung erfordert harte Entscheidungen
Ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges werde harte Entscheidungen erfordern, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei einem Besuch in Kiew vor dem ukrainischen Parlament. 90 Prozent der ukrainischen Flugabwehrraketen stammten aus dem von der Nato ins Leben gerufene Beschaffungsprogramm PURL, erklärt er.
Ruttes Besuch kommt vor dem Hintergrund neuer schwerer russischer Angriffe auf zivile Objekte, speziell Energieanlagen in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, Kremlchef Wladimir Putin sei seiner Bitte nach einer Pause der Angriffe wegen der enormen Kälte in der Ukraine nachgekommen. Die jüngsten Attacken zeigen, dass diese begrenzte Feuerpause nun vorbei ist.
Am Mittwoch soll in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eine neue Verhandlungsrunde zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beginnen. Die USA fungieren dort als Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Russland fordert für ein Ende der Gewalt unter anderem weitere Gebiete in der Ukraine und einen Verzicht des Landes auf den angestrebten Beitritt zur Nato.
Präsident Selenskij und Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Denkmal für gefallene ukrainische Soldaten in Kiew. Uncredited/Ukrainian Presidentia
Amelie Schmidt
Nach russischen Angriffen: 1170 Wohngebäude in Kiew ohne Heizung bei minus 20 Grad
Nach einer begrenzten Waffenruhe hat Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine in der Nacht erneut massiv angegriffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge 1170 Wohngebäude ohne Heizung. Raketen, Marschflugkörper und Drohnen seien unter anderem gegen Heizkraftwerke eingesetzt worden, schrieb der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal bei Telegram. Auch die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium von massiven Angriffen auf Militär-, Industrie- und Energieanlagen.
Schmyhal sprach vom „Versuch eines winterlichen Völkermords“. Bei den Angriffen habe es sich ausschließlich um zivile Ziele gehandelt. Hunderttausende Familien, darunter Kinder, seien gezielt ohne Heizung in strengster winterlicher Kälte zurückgelassen worden, schrieb Schmyhal. Der russische Präsident Wladimir Putin habe auf sinkende Temperaturen gewartet, um das ukrainische Energiesystem anzugreifen, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha. „Weder die erwarteten diplomatischen Bemühungen in Abu Dhabi in dieser Woche noch seine Versprechen gegenüber den Vereinigten Staaten haben ihn davon abgehalten, den Terror gegen die Zivilbevölkerung im härtesten Winter fortzusetzen.“
In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Kremlchef Wladimir Putin auf seine Bitte hin zugesagt habe, die Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine zu pausieren - wegen der extremen Kälte in der Ukraine. Moskau bestätigte zunächst, Trumps Bitte nachzukommen, allerdings nur bis zum vergangenen Sonntag. Die Temperaturen in der Ukraine liegen teilweise im zweistelligen Minusbereich. In der Hauptstadt Kiew wurden in der Nacht unter 20 Grad Frost gemeldet.
