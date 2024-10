Selenskij: Nordkorea will 10 000 Soldaten für Russland schicken

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat erneut davon gesprochen, dass Nordkorea Truppen in den Krieg in der Ukraine schicken will. Auf einer Pressekonferenz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagte er, Nordkorea bereite die Entsendung von insgesamt 10 000 Soldaten vor. Nordkoreanische Offiziere sollen seinen Angaben zufolge bereits in von Russland besetzten Gebieten der Ukraine stationiert sein.



Tags zuvor hatte Nato-Chef Mark Rutte Berichte über nordkoreanische Einheiten in der Ukraine als besorgniserregend bezeichnet. Zugleich sagte er allerdings, er könne die Meldungen über Nordkoreaner nicht bestätigen, die an der Seite von russischen Soldaten in der Ukraine kämpfen sollen.



Äußerungen zu dem Thema gibt es seit mehreren Tagen – nicht nur aus Kiew. Südkoreas Verteidigungsminister hatte Anfang Oktober nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap bei einer Anhörung im südkoreanischen Parlament gesagt: „Da Russland und Nordkorea einen gegenseitigen Vertrag unterzeichnet haben, der einem Militärbündnis gleichkommt, ist die Möglichkeit eines solchen Einsatzes sehr wahrscheinlich." Die Aussage spielte auf ein Abkommen an, in dem beide Staaten unter anderem einen gegenseitigen Beistand für den Fall eines militärischen Angriffs durch einen Drittstaat vereinbart hatten.