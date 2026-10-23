Trotz US-Vermittlung: Ukraine und Russland greifen sich gegenseitig weiter an

Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen haben Russland und die Ukraine gegenseitig die jeweiligen Hauptstädte mit schweren Luftangriffen überzogen. In Kiew schlugen am Donnerstagmorgen Raketen ein, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Dabei wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden 15 Menschen verletzt. Laut Wolodimir Selenskij wurde Kiew mit 21 ballistischen Raketen angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet sowie Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden, erklärte Selenskij „Fast unmittelbar nach einer weiteren Gesprächsrunde hat Russland einen gezielten Angriff gestartet“, schrieb Selenskij auf dem Kurznachrichtendienst Telegram weiter. Die U-Bahn-Infrastruktur auf einer Brücke über den Dnipro wurde nach Angaben der ukrainischen Behörden beschädigt.



Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Moskau mit Hunderten Drohnen an. Laut Russland wurden die meisten Flugkörper jedoch schon weit von der Hauptstadt entfernt abgeschossen. In der Nähe von Moskau wurden den Behörden zufolge aber zwei Menschen verletzt.



Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es russische Angriffe: In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Oleh Synjehubow eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt. In der Region Poltawa traf eine Drohne die Energieinfrastruktur in der Gegend von Krementschuk. Die am Dnipro gelegene Stadt ist ein wichtiges Industriezentrum und Standort einer der größten Ölraffinerien der Ukraine. Bei schweren Angriffen in der Region Odessa seien unter anderem Schiffe getroffen worden, die von der ukrainischen Armee genutzt würden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt.



Bei der jüngsten Attacke flogen 630 Drohnen in Richtung Moskau, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Doch auch in anderen Landesteilen griff die Ukraine an: In der Stadt Lipezk, rund 400 Kilometer südlich von Moskau, wurde dabei den russischen Behörden zufolge ein Mann verletzt. Drohnen hätten Wohnhäuser und eine medizinische Einrichtung getroffen, erklärte Regionalgouverneur Igor Artamonow.