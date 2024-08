Der inhaftierte Pianist und Kriegsgegner Pawel Kuschnir ist nach Angaben von Menschenrechtlern in einem Untersuchungsgefängnis in Birobidschan im äußersten Osten Russlands gestorben. Der 39-Jährige sei den Folgen eines Hungerstreiks erlegen, berichtete das russische Bürgerrechtsportal OVD-Info. In Deutschland bestätigte die Pianistin Olga Shkrygunova, eine langjährige Bekannte, auf Facebook Kuschnirs Tod Der Künstler arbeitete an der Philharmonie in Birbidschan und war den Angaben zufolge Ende Mai festgenommen worden – der Vorwurf lautete auf Extremismus. Kuschnir habe aus seiner Haltung gegen den russischen Angriff auf die Ukraine keinen Hehl gemacht, ein Buch gegen diesen Krieg geschrieben und einen kleinen Youtube-Kanal mit antifaschistischen Manifesten betrieben. Kuschnir habe zuletzt außer Essen auch das Trinken verweigert, berichtete die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Olga Romanowa. Es gab keine Angaben, warum er den Hungerstreik begonnen hatte. OVD-Info verzeichnet in einer aktuellen Statistik knapp 1000 Verfahren gegen Kriegsgegner in Russland . Fast 300 Menschen seien in U-Haft, in Straflagern oder Kliniken eingesperrt. Am 1. August hatten Russland und westliche Staaten in einer Großaktion Gefangene ausgetauscht. Ilja Jaschin, einer der freigelassenen russischen Oppositionellen, sagte am Freitag in Bonn, er habe Russland eigentlich nicht verlassen wollen. Es gebe andere, schwer kranke politische Häftlinge, deren Rettung dringender gewesen wäre.