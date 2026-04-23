Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach Orbán-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden
Budapest: Russisches Öl wieder auf dem Weg nach Ungarn
Selenskij als Gast auf dem EU-Gipfel
EU beschließt neue Russland-Sanktionen
Russland will kein Öl mehr an die Raffinerie in Schwedt liefern
EU öffnet die Tür für Ukraine-Beitrittsverhandlungen
Beim EU-Gipfel in Zypern haben Staats- und Regierungschefs signalisiert, dass die Voraussetzungen für den Beginn der ersten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine erfüllt sind. Die Gespräche könnten in den kommenden Wochen und Monaten beginnen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg aus EU-Kreisen.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
Ein konkretes Beitrittsdatum bleibt jedoch offen. Selenskij besteht auf einer vollwertigen Mitgliedschaft und lehnt Vorschläge für einen schnelleren, aber rechtlich schwächeren „assoziierten Mitgliedsstatus“ ab, den unter anderem Deutschland und Frankreich ins Spiel gebracht hatten. „Die Ukraine braucht keine symbolische EU-Mitgliedschaft“, sagte er vor dem Gipfel.
„Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“Estlands Premierminister Kristen Michal
Viele Mitgliedstaaten zeigen wenig Bereitschaft, den Prozess zu beschleunigen – Bedenken gibt es vor allem wegen möglicher Auswirkungen auf den EU-Haushalt sowie den Agrar- und Transportsektor. Litauens Präsident Gitanas Nauseda nannte 2030 als „Zieldatum“, Estlands Premierminister Kristen Michal hingegen betonte: „Es gibt keine Alternative zur vollen Mitgliedschaft der Ukraine.“
Nach Orbán-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden
Jetzt, wo der ungarische Regierungschef Viktor Orbán nicht mehr blockiert, soll die erste Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gestartet werden. Es sei nun an der Zeit, den nächsten Schritt vorzubereiten, sagte EU-Ratspräsident António Costa zum Auftakt eines informellen EU-Gipfels in Zypern.
Der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war bereits im Sommer 2024 beschlossen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts wurde dann allerdings von Ungarn mit einem Veto blockiert. Orbán begründete seine Blockade mit angeblichen großen Gefahren für die EU durch einen Beitritt der Ukraine. Er behauptete beispielsweise, dass die EU dadurch in einen Krieg mit Russland gezogen werde.
Der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war bereits im Sommer 2024 beschlossen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts wurde dann allerdings von Ungarn mit einem Veto blockiert. Orbán begründete seine Blockade mit angeblichen großen Gefahren für die EU durch einen Beitritt der Ukraine. Er behauptete beispielsweise, dass die EU dadurch in einen Krieg mit Russland gezogen werde.
Selenskij beantwortet beim EU-Gipfel Fragen von Journalisten. Petros Karadjias/AP/dpa
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bekräftigte in Zypern, die Ukraine wolle so schnell wie möglich der EU beitreten. Seine Regierung hatte sich selbst das Ziel gesetzt, die Verhandlungen dazu bis Ende 2028 abzuschließen. Ob sich das umsetzen lässt, ist allerdings völlig unklar. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wurden beispielsweise bereits 2005 gestartet. Sie liegen allerdings vollständig auf Eis – nach Rückschritten des Landes in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten.
Der Prozess der Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche mit insgesamt 32 Abschnitten eingeteilt, die auch Cluster beziehungsweise Kapitel genannt werden. Eröffnet und geschlossen werden können sie nur durch einstimmige Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Die Ukraine sei bereit dafür, Cluster zu eröffnen, sagte Selenskij.
Der Prozess der Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche mit insgesamt 32 Abschnitten eingeteilt, die auch Cluster beziehungsweise Kapitel genannt werden. Eröffnet und geschlossen werden können sie nur durch einstimmige Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Die Ukraine sei bereit dafür, Cluster zu eröffnen, sagte Selenskij.
Budapest: Russisches Öl wieder auf dem Weg nach Ungarn
Die Druschba-Pipeline, die russisches Öl über Belarus und die Ukraine nach Ungarn transportiert, hat nach ungarischer Darstellung ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die erste Rohöllieferung sei am Morgen an der ungarischen Pumpstation Fényeslitke nahe der ukrainischen Grenze angekommen, teilte der ungarische Mineralölkonzern MOL am Nachmittag mit. Ein weiterer Zweig der Druschba-Pipeline transportiert das Öl auch in die Slowakei.
Die Pipeline war nach ukrainischer Darstellung bei einem russischen Drohnenangriff im Westen der Ukraine beschädigt worden. Nach aufwendigen Reparaturarbeiten sei sie nun wieder betriebsbereit, hieß es in Kiew. Die ungarische Regierung unter Orbán hatte der Ukraine vorgeworfen, sein Land mutwillig und ohne plausible Begründung von russischen Öllieferungen abgeschnitten zu haben. Infolgedessen hatte Orbán einen EU-Kredit für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro bis vor Kurzem blockiert.
Nachdem zu Wochenbeginn klar geworden war, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder beginnen würden, hob Orbán sein Veto auf. Am Donnerstag gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für den Milliardenkredit bekannt.
Nachdem zu Wochenbeginn klar geworden war, dass die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder beginnen würden, hob Orbán sein Veto auf. Am Donnerstag gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für den Milliardenkredit bekannt.
Selenskij als Gast auf dem EU-Gipfel
Überschattet von den diversen Krisenherden auf der Welt kommen Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag zu einem Gipfel auf Zypern zusammen. Bei einem Abendessen im Küstenort Agia Napa sollen am ersten Tag die drängendsten geopolitischen Herausforderungen diskutiert werden.
An dem Gespräch soll auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnehmen. Er dürfte darauf dringen, dass die EU den Druck auf Russland weiter erhöht, und zugleich den Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt bekräftigen.
Am Mittwoch hatte die ungarische Regierung ihre monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Paktes für die Ukraine aufgegeben. Das Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro scheint in greifbarer Nähe: Wenn bis heute Nachmittag kein Land Widerspruch einlegt, ist der Kredit bewilligt. Außerdem sollen auf dem Gipfel neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren.
An dem Gespräch soll auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnehmen. Er dürfte darauf dringen, dass die EU den Druck auf Russland weiter erhöht, und zugleich den Wunsch Kiews nach einem EU-Beitritt bekräftigen.
Am Mittwoch hatte die ungarische Regierung ihre monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Paktes für die Ukraine aufgegeben. Das Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro scheint in greifbarer Nähe: Wenn bis heute Nachmittag kein Land Widerspruch einlegt, ist der Kredit bewilligt. Außerdem sollen auf dem Gipfel neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren.
EU beschließt neue Russland-Sanktionen
Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach dem Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit können die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden.
Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war zuvor von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.
Um Orbán und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert.
Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war zuvor von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.
Um Orbán und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert.
Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro
Bei einem nächtlichen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere zehn Personen, darunter zwei Kinder, seien verletzt, teilte Gouverneur Oleksandr Hanscha auf Telegram mit. Die Opfer lebten demnach in einem 13-stöckigen Wohnhaus. Das Gebäude brannte nach dem Drohneneinschlag auf mehreren Etagen aus.
Insgesamt sei die Region rund zwanzigmal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden.
Insgesamt sei die Region rund zwanzigmal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden.
Ein durch einen russischen Drohnenangriff beschädigtes Wohngebäude während der nächtlichen Angriffe auf Dnipro. REUTERS
Russische Ölanlagen erneut im Fokus ukrainischer Angriffe
Die Ukraine hat in der Nacht erneut mit Drohnen Ölanlagen tief im Hinterland Russlands attackiert. In Nowokyjbyschew sei bei einem Angriff auf ein Industrieobjekt ein Mensch ums Leben gekommen, schrieb der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, auf Telegram. Zwei weitere Personen wurden demnach verletzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Objekt um eine zum Ölkonzern Rosneft gehörende Chemiefabrik.
Nach Angaben Fedorischtschews fielen Drohnentrümmer zudem auf ein Wohnhaus in Samara. Ein Passant sei durch die herabfallenden Teile verletzt worden, schrieb er.
In der ebenfalls an der Wolga gelegenen Nachbarregion Nischni Nowgorod wurde nach Angaben des Internetportals Astra nahe der Stadt Kstowo eine Ölpumpstation getroffen und in Brand gesetzt. Diese gehöre zu den größten Knotenpunkten des russischen Pipelinebetreibers Transneft in der Region, schrieb Astra. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Die russischen Behörden haben den Vorfall bislang nicht bestätigt.
Nach Angaben Fedorischtschews fielen Drohnentrümmer zudem auf ein Wohnhaus in Samara. Ein Passant sei durch die herabfallenden Teile verletzt worden, schrieb er.
In der ebenfalls an der Wolga gelegenen Nachbarregion Nischni Nowgorod wurde nach Angaben des Internetportals Astra nahe der Stadt Kstowo eine Ölpumpstation getroffen und in Brand gesetzt. Diese gehöre zu den größten Knotenpunkten des russischen Pipelinebetreibers Transneft in der Region, schrieb Astra. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt. Die russischen Behörden haben den Vorfall bislang nicht bestätigt.
Slowakei bezieht wieder Öl über Druschba-Pipeline
Die Slowakei bezieht nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wieder Rohöl über die Druschba-Pipeline. Der Ölfluss sei um zwei Uhr in der Nacht wieder aufgenommen worden, teilte das Ministerium in Bratislava mit. Er war seit Januar unterbrochen. Nach ukrainischen Angaben war die Pipeline damals bei einem russischen Angriff getroffen worden.
Russland will kein Öl mehr an die Raffinerie in Schwedt liefern
Moskau hat angekündigt, die Lieferung von kasachischem Rohöl zur Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt ab Mai einzustellen. Rosneft Deutschland habe die Bundesnetzagentur als Treuhänderin darüber informiert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit.
Demnach darf auf Anweisung des russischen Energieministeriums dann kein Öl mehr aus Kasachstan durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen. Das Ministerium schätzt die Versorgungssicherheit in Deutschland zwar als nicht gefährdet ein, räumte aber ein, dass die PCK-Raffinerie dann womöglich mit einer geringeren Kapazität fahren müsste.
Die Anlage in Schwedt ist eine der größten in Deutschland und versorgt den gesamten Nordosten einschließlich des Großraums Berlin-Brandenburg. Ein Großkunde ist außerdem der Berliner Flughafen.
Demnach darf auf Anweisung des russischen Energieministeriums dann kein Öl mehr aus Kasachstan durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen. Das Ministerium schätzt die Versorgungssicherheit in Deutschland zwar als nicht gefährdet ein, räumte aber ein, dass die PCK-Raffinerie dann womöglich mit einer geringeren Kapazität fahren müsste.
Die Anlage in Schwedt ist eine der größten in Deutschland und versorgt den gesamten Nordosten einschließlich des Großraums Berlin-Brandenburg. Ein Großkunde ist außerdem der Berliner Flughafen.
Als Reaktion sucht die Bundesregierung das Gespräch mit Polen, um Öllieferungen über den Hafen in Danzig zu erhöhen. Dies kündigte die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta Connemann (CDU), im Wirtschaftsausschuss des Bundestages an, wie ein Teilnehmer der Sitzung der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass die Raffinerie ihre Produktion aufrechterhalten könne. Sie gehe davon aus, dass PCK weiter Rohöl erhalte, sagte Reiche. Als alternative Lieferwege nannte sie die Häfen in Danzig und Rostock. Der frühere Energie-Staatssekretär Michael Kellner sprach von Druck aus Moskau:
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass die Raffinerie ihre Produktion aufrechterhalten könne. Sie gehe davon aus, dass PCK weiter Rohöl erhalte, sagte Reiche. Als alternative Lieferwege nannte sie die Häfen in Danzig und Rostock. Der frühere Energie-Staatssekretär Michael Kellner sprach von Druck aus Moskau:
„Russland versucht mal wieder, Deutschland zu erpressen.“Früherer Energie-Staatssekretär Michael Kellner
Der PCK werde das Öl aber nicht ausgehen, so der Grünen-Politiker. Die Mengen über Polen ließen sich steigern.
Lieferungen über den polnischen Hafen Danzig gelten jedoch als politisch heikel. Polen hatte in der Vergangenheit Vorbehalte geäußert, da der russische Staatskonzern Rosneft trotz der seit 2022 bestehenden Treuhandverwaltung in Deutschland weiter die Mehrheit an der Raffinerie in Schwedt hält.
Kasachstan ist als Öllieferant wichtig, seit Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs auf russische Lieferungen verzichtet. Bei einer Auslastung von über 90 Prozent erhielt Schwedt zuletzt nach früheren Angaben etwa 60 Prozent des Rohöls über Rostock und jeweils etwa 15 Prozent über Danzig und aus Kasachstan.
Lieferungen über den polnischen Hafen Danzig gelten jedoch als politisch heikel. Polen hatte in der Vergangenheit Vorbehalte geäußert, da der russische Staatskonzern Rosneft trotz der seit 2022 bestehenden Treuhandverwaltung in Deutschland weiter die Mehrheit an der Raffinerie in Schwedt hält.
Kasachstan ist als Öllieferant wichtig, seit Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs auf russische Lieferungen verzichtet. Bei einer Auslastung von über 90 Prozent erhielt Schwedt zuletzt nach früheren Angaben etwa 60 Prozent des Rohöls über Rostock und jeweils etwa 15 Prozent über Danzig und aus Kasachstan.
Durch die Druschba-Pipeline könnten ab Mai keine Rohöllieferungen mehr zur PCK-Raffinerie Schwedt fließen. AP
Orbán gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und EU-Sanktionen gegen Russland auf
Ungarn hat seine monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit. Ungarns Botschafter stimmte dem Kredit zu. Legt bis morgen Nachmittag kein EU-Land Widerspruch ein, ist der Kredit angenommen.
Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen – weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen. Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.
Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen – weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen. Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs sieht weiter vor, in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung heranzuziehen, falls Moskau für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.
Zudem konnte auch ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden – die formellen Beschlüsse müssen in einem schriftlichen Verfahren gefasst werden, das an diesem Donnerstag abgeschlossen sein soll. Das Paket zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Auch sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Im Energiebereich sieht das Sanktionspaket vor, EU-Unternehmen die Beteiligung an der Reparatur von russischen Raffinerien zu verbieten, die durch ukrainische Angriffe beschädigt wurden. Außerdem werden Transaktionen mit Hafenterminals in Russland und Drittstaaten sowie LNG-Terminaldienste und Wartungsleistungen für russische LNG-Tanker und Eisbrecher untersagt.
Zugleich fällt eine bisherige Ausnahme für Erdgaskondensate beim Importverbot für russisches Rohöl weg. Darüber hinaus sollen russische und ausländische Unternehmen sanktioniert werden, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen, darunter auch Firmen aus Drittstaaten. Um Russlands Einnahmen zu verringern, sind zudem Importverbote für weitere Metalle, Chemikalien und kritische Rohstoffe vorgesehen. Nach EU-Angaben könnten die Einnahmen des Landes dadurch um 570 Millionen Euro pro Jahr sinken. Das Paket war ebenfalls von Ungarn sowie von der Slowakei blockiert worden.
Zugleich fällt eine bisherige Ausnahme für Erdgaskondensate beim Importverbot für russisches Rohöl weg. Darüber hinaus sollen russische und ausländische Unternehmen sanktioniert werden, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen, darunter auch Firmen aus Drittstaaten. Um Russlands Einnahmen zu verringern, sind zudem Importverbote für weitere Metalle, Chemikalien und kritische Rohstoffe vorgesehen. Nach EU-Angaben könnten die Einnahmen des Landes dadurch um 570 Millionen Euro pro Jahr sinken. Das Paket war ebenfalls von Ungarn sowie von der Slowakei blockiert worden.
Bericht: Ukraine fehlen Milliarden für die Verteidigung
Einem Bericht des Kyiv Independeten zufolge fehlt der Ukraine ein Milliardenbetrag für die eigene Verteidigung - selbst wenn die EU einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro freigeben sollte. Mit dem der Ukraine in Aussicht gestellten EU-Kredit könne zwar der Haushalt 2026 vollständig finanziert werden, es bestehe aber weiterhin eine Finanzierungslücke im Verteidigungsbereich. Diese beläuft sich laut einer Präsentation der Europäischen Kommission, die dem Kyiv Independent vorliegt, im Jahr 2026 auf 19,6 Milliarden Euro.
Ukraine: Russland riskiert mit Raketen nahe Tschernobyl eine Atomkatastrophe
Russland hat nach ukrainischen Angaben bei seinen Angriffen wiederholt Drohnen und Raketen auf Flugbahnen nahe dem stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl eingesetzt. Damit riskiere Russland einen schweren Nuklearunfall, teilte der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko der Nachrichtenagentur Reuters mit.
Tschernobyl und das noch aktive Kernkraftwerk Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine seien etliche Male von russischen Hyperschallraketen und Drohnen knapp passiert worden. Im vergangenen Jahr war die Strahlenschutzhülle des havarierten Reaktors von Tschernobyl bereits von einem Flugobjekt beschädigt worden.
Krawtschenko erläuterte russische Militäraktivitäten in der Nähe ukrainischer Atomanlagen in einer Stellungnahme. Seit Beginn der Invasion seien 35 russische Hyperschallraketen vom Typ Kinschal in einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern um Tschernobyl oder Chmelnyzkyj registriert worden, davon seien 18 an beiden Standorten vorbeigeflogen. Dreimal seien Kinschal-Raketen in einem Umkreis von zehn Kilometern um Chmelnyzkyj aufgeschlagen.
Im Juli 2024 hatte Russland mit schweren Drohnenangriffen auf die Ukraine begonnen. Vermutlich nutze das russische Militär die Sperrzone um Tschernobyl als Einflugschneise, um die ukrainische Luftabwehr zu umgehen, so Krawtschenko.
Tschernobyl und das noch aktive Kernkraftwerk Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine seien etliche Male von russischen Hyperschallraketen und Drohnen knapp passiert worden. Im vergangenen Jahr war die Strahlenschutzhülle des havarierten Reaktors von Tschernobyl bereits von einem Flugobjekt beschädigt worden.
Krawtschenko erläuterte russische Militäraktivitäten in der Nähe ukrainischer Atomanlagen in einer Stellungnahme. Seit Beginn der Invasion seien 35 russische Hyperschallraketen vom Typ Kinschal in einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern um Tschernobyl oder Chmelnyzkyj registriert worden, davon seien 18 an beiden Standorten vorbeigeflogen. Dreimal seien Kinschal-Raketen in einem Umkreis von zehn Kilometern um Chmelnyzkyj aufgeschlagen.
Im Juli 2024 hatte Russland mit schweren Drohnenangriffen auf die Ukraine begonnen. Vermutlich nutze das russische Militär die Sperrzone um Tschernobyl als Einflugschneise, um die ukrainische Luftabwehr zu umgehen, so Krawtschenko.
Im Sarkophag um Reaktor 4 des ehemaligen Kernkraftwerks in Tschernobyl klafft ein Loch (Archivbild). Efrem Lukatsky/AP/dpa
Im Februar vergangenen Jahres beschädigte nach ukrainischen Angaben eine russische Langstreckendrohne den Sarkophag von Tschernobyl. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) schätzt die Reparaturkosten auf mindestens 500 Millionen Euro. Der Kreml hatte damals eine russische Urheberschaft bestritten und den Vorfall als ukrainische Inszenierung bezeichnet.
Außer der Anlage in Tschernobyl befinden sich in der Ukraine vier weitere Atomkraftwerke. Die Anlage von Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas, ist seit 2022 von Russland besetzt.
Außer der Anlage in Tschernobyl befinden sich in der Ukraine vier weitere Atomkraftwerke. Die Anlage von Saporischschja, das größte Kernkraftwerk Europas, ist seit 2022 von Russland besetzt.
Slowakei: Erwarten ab Donnerstag wieder Öl via Druschba-Pipeline
Die Rohöllieferungen durch die Druschba-Pipeline von der Ukraine in die Slowakei werden nach Angaben der Regierung in Bratislava voraussichtlich am Donnerstagmorgen wiederaufgenommen. Die ukrainische Seite habe darüber informiert, dass der Druckaufbau aus Belarus am Morgen begonnen habe, teilt die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova auf Facebook mit.
Die Pipeline ist seit Januar außer Betrieb. Nach ukrainischen Angaben war die Ursache ein russischer Angriff.
Die Pipeline ist seit Januar außer Betrieb. Nach ukrainischen Angaben war die Ursache ein russischer Angriff.
Gegenseitige Drohnenangriffe in der Nacht
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Sysran ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Wohnhaus teilweise eingestürzt. Eine Frau und ein Kind sind nach Angaben der Lokalregierung ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischew, mit. In der an die Ukraine grenzenden Region Kursk stürzte nach Angaben der dortigen Regionalregierung zudem eine Drohne in den Hof eines Hauses, verletzt wurde niemand.
Russland griff seinerseits den Schwarzmeerhafen Odessa in der Nacht mit Drohnen an. Dabei sind nach ukrainischen Angaben Liegeplätze, Lagerhallen und Bahnanlagen beschädigt worden. Auch Einrichtungen von Hafenbetreibern seien getroffen worden, teilt der stellvertretende Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der südlichen Region Saporischschja sei zudem ein Bahnmitarbeiter getötet worden.
Russland griff seinerseits den Schwarzmeerhafen Odessa in der Nacht mit Drohnen an. Dabei sind nach ukrainischen Angaben Liegeplätze, Lagerhallen und Bahnanlagen beschädigt worden. Auch Einrichtungen von Hafenbetreibern seien getroffen worden, teilt der stellvertretende Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der südlichen Region Saporischschja sei zudem ein Bahnmitarbeiter getötet worden.
Ukraine bittet Türkei um Ausrichtung eines Selenskij-Putin-Gipfels
Die Ukraine hat die Türkei um die Ausrichtung eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Wolodimir Selenskij und dem russischen Staatschef Wladimir Putin gebeten. Die Regierung in Kiew wolle damit die stockenden Friedensgespräche wiederbeleben, sagt der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha.
Die Ukraine sei bereit, jeden Ort außer Belarus oder Russland für ein Treffen mit Putin in Betracht zu ziehen. Selenskij bemühe sich seit Langem um ein solches Treffen, um die Versuche für eine Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges voranzutreiben.
Wie die Regierung in Ankara auf den Vorschlag reagierte, sagt Sybiha nicht. Die Türkei hat wiederholt versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln und bereits mehrere Verhandlungsrunden ausgerichtet. Ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskij fand seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 allerdings noch nicht statt.
Die Ukraine sei bereit, jeden Ort außer Belarus oder Russland für ein Treffen mit Putin in Betracht zu ziehen. Selenskij bemühe sich seit Langem um ein solches Treffen, um die Versuche für eine Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges voranzutreiben.
Wie die Regierung in Ankara auf den Vorschlag reagierte, sagt Sybiha nicht. Die Türkei hat wiederholt versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln und bereits mehrere Verhandlungsrunden ausgerichtet. Ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskij fand seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 allerdings noch nicht statt.
Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskij (links) und der russische Machthaber Wladimir Putin (rechts) sind bisher nur einmal persönlich aufeinandergetroffen: im Dezember 2019 in Paris. Damals war Angela Merkel (Mitte) Bundeskanzlerin. Charles Platiau/Reuters