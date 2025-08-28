Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bericht: Russische Drohnen über Militärtransportrouten in Deutschland unterwegs
Ukraine meldet massive Raketenangriffe – mehrere Tote in Kiew
Schäden in EU-Vertretung und britischem Kulturinstitut in Kiew nach russischem Luftangriff
Ukraine: Haben zwei Ölraffinerien in Russland angegriffen
Selenskij schickt Unterhändler nach New York
Annette Reuther
Merz rechnet nicht mehr mit Treffen von Putin und Selenskij
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij aus. Bei einer Zusammenkunft mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur sagte Merz zu den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs: "Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Selenskij und Präsident Putin kommen wird." Das sei "anders, als es zwischen Präsident (Donald) Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington waren", sagte Merz.
Juri Auel
Nach Raketeneinschlag an EU-Vertretung: Von der Leyen will neues Sanktionspaket gegen Russland vorantreiben
Nach dem Einschlag von russischen Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine schnelle Vorlage von neuen Sanktionsvorschlägen gegen Russland angekündigt. „Wir werden in Kürze unser 19. Paket mit harten Sanktionen vorlegen“, sagte von der Leyen in Brüssel. Außerdem treibe die Kommission die Arbeiten voran, eingefrorene russische Vermögenswerte noch besser für die Ukraine zu nutzen.
Zu den Ereignissen in der Nacht in Kiew sagte von der Leyen, zwei Raketen seien innerhalb von 20 Sekunden in einer Entfernung von 50 Metern von der EU-Vertretung in Kiew eingeschlagen. „Es zeigt, dass der Kreml vor nichts zurückschreckt, um die Ukraine zu terrorisieren, indem er blindlings Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder tötet und sogar die Europäische Union ins Visier nimmt“, sagte sie. Insgesamt sei es der tödlichste Drohnen- und Raketenangriff auf die Hauptstadt seit Juli gewesen, so von der Leyen. Von den Mitarbeitenden der EU-Vertretung sei bei dem Angriff niemand verletzt worden.
Arbeiten an einem 19. Paket mit Russland-Sanktionen waren bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Nach Angaben von Diplomaten könnte der jüngste russische Angriff nun aber dazu führen, dass sie verstärkt werden und dass das Sanktionspaket stärker ausfällt.
Zu den Ereignissen in der Nacht in Kiew sagte von der Leyen, zwei Raketen seien innerhalb von 20 Sekunden in einer Entfernung von 50 Metern von der EU-Vertretung in Kiew eingeschlagen. „Es zeigt, dass der Kreml vor nichts zurückschreckt, um die Ukraine zu terrorisieren, indem er blindlings Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder tötet und sogar die Europäische Union ins Visier nimmt“, sagte sie. Insgesamt sei es der tödlichste Drohnen- und Raketenangriff auf die Hauptstadt seit Juli gewesen, so von der Leyen. Von den Mitarbeitenden der EU-Vertretung sei bei dem Angriff niemand verletzt worden.
Arbeiten an einem 19. Paket mit Russland-Sanktionen waren bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Nach Angaben von Diplomaten könnte der jüngste russische Angriff nun aber dazu führen, dass sie verstärkt werden und dass das Sanktionspaket stärker ausfällt.
Katja Guttmann
Tote in Kiew: Von der Leyen spricht mit Selenskij und Trump
Russische Raketenangriffe auf die Ukraine haben auch das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew beschädigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist alarmiert. Sie spricht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und danach mit US-Präsident Donald Trump. "Wir müssen einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine mit soliden und glaubwürdigen Sicherheitsgarantien sichern, die das Land in ein stählernes Stachelschwein verwandeln werden", teilte von der Leyen im Anschluss auf der Plattform X mit. Europa werde seinen Teil dazu beitragen, schrieb die Kommissionspräsidentin. Sie forderte außerdem, dass Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch komme.
In der EU wird darüber beraten, wie Russland nach einer möglichen Waffenruhe davon abgehalten werden könnte, die Ukraine erneut anzugreifen. Die sogenannte Stachelschwein-Strategie ("Porcupine Strategy") würde bedeuten, der Ukraine Waffensysteme zu liefern, mit denen sie im Fall einer erneuten russischen Aggression deutlich stärker zurückschlagen könnte als bislang.
Trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien geht der Krieg in der Ukraine brutal weiter:
In der EU wird darüber beraten, wie Russland nach einer möglichen Waffenruhe davon abgehalten werden könnte, die Ukraine erneut anzugreifen. Die sogenannte Stachelschwein-Strategie ("Porcupine Strategy") würde bedeuten, der Ukraine Waffensysteme zu liefern, mit denen sie im Fall einer erneuten russischen Aggression deutlich stärker zurückschlagen könnte als bislang.
Trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien geht der Krieg in der Ukraine brutal weiter:
Dominik Fürst
Bericht: Russische Drohnen über Militärtransportrouten in Deutschland unterwegs
Russland oder mit Moskau verbündete Nationen überwachen einem Bericht der New York Times zufolge mit Drohnen Militärtransportrouten in Ostdeutschland. Die USA und ihre Verbündeten nutzten diese Wege auch zur Lieferung von Waffen an die Ukraine, berichtet die Zeitung und beruft sich auf Regierungsvertreter der USA sowie anderer westlicher Staaten. Von einer russischen Sabotage-Kampagne ist die Rede, die das Ziel habe, den Krieg gegen die Ukraine näher ins Zentrum Europas zu rücken und die Unterstützung für Kiew zu untergraben.
Russische Sabotageaktionen seien zwar im vergangenen Jahr zurückgegangen, schreibt die NYT, dies sei vor allem auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Europa sowie stärkere diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zurückzuführen. Doch die jüngste Recherche zeigt, dass Moskau seine Aktionen längst nicht eingestellt hat. In der Vergangenheit waren unter anderem diverse Bundeswehr-Stützpunkte mutmaßlich ins Visier Russlands geraten.
Der Kreml wies unterdessen den Bericht zurück. Es sei schwer vorstellbar, dass die Deutschen die angeblich russischen Drohnen nicht bemerkt und dazu geschwiegen hätten, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow.
Russische Sabotageaktionen seien zwar im vergangenen Jahr zurückgegangen, schreibt die NYT, dies sei vor allem auf erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in Europa sowie stärkere diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zurückzuführen. Doch die jüngste Recherche zeigt, dass Moskau seine Aktionen längst nicht eingestellt hat. In der Vergangenheit waren unter anderem diverse Bundeswehr-Stützpunkte mutmaßlich ins Visier Russlands geraten.
Der Kreml wies unterdessen den Bericht zurück. Es sei schwer vorstellbar, dass die Deutschen die angeblich russischen Drohnen nicht bemerkt und dazu geschwiegen hätten, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Dimitri Taube
Ukraine meldet massive Raketenangriffe – mehrere Tote in Kiew
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut großflächig mit Luftangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurden Behörden zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Darunter seien auch vier Kinder. Präsident Wolodimir Selenskij sprach zudem von Dutzenden Verletzten. Es könne noch Menschen unter den Trümmern eines getroffenen Wohnhauses geben, teilte er mit.
„Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen“, schrieb Kiews Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram. Auf von Behörden veröffentlichten Videos und Fotos sind schwere Verwüstungen in einem teils eingestürzten Wohnhaus und ausgebrannte Autos zu sehen. Es gibt Berichte über zahlreiche Schäden und mehrere Brände.
Insgesamt griff Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit fast 600 Drohnen und mehr als 30 Raketen an. 563 der insgesamt 598 russischen Drohnen seien abgefangen und zerstört worden, teilte die Luftwaffe mit. Zudem habe die Flugabwehr 26 der 31 russischen Raketen abgeschossen. An 13 Orten seien Einschläge verzeichnet worden, an 26 Orten außerdem der Absturz von Trümmern zerstörter Geschosse.
Explosionen wurden unter anderem aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte. Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe sollen im Einsatz gewesen sein.
„Heute Nacht wird Kiew vom russischen Terrorstaat massiv angegriffen“, schrieb Kiews Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram. Auf von Behörden veröffentlichten Videos und Fotos sind schwere Verwüstungen in einem teils eingestürzten Wohnhaus und ausgebrannte Autos zu sehen. Es gibt Berichte über zahlreiche Schäden und mehrere Brände.
Insgesamt griff Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mit fast 600 Drohnen und mehr als 30 Raketen an. 563 der insgesamt 598 russischen Drohnen seien abgefangen und zerstört worden, teilte die Luftwaffe mit. Zudem habe die Flugabwehr 26 der 31 russischen Raketen abgeschossen. An 13 Orten seien Einschläge verzeichnet worden, an 26 Orten außerdem der Absturz von Trümmern zerstörter Geschosse.
Explosionen wurden unter anderem aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte. Laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe sollen im Einsatz gewesen sein.
Juri Auel
Kreml angeblich weiter an diplomatischer Lösung interessiert
Der Kreml behauptet behauptet trotz der schweren russischen Angriffe auf Kiew, weiter an Friedensgesprächen mit der Ukraine interessiert zu sein. Russland wolle seine Ziele weiterhin auf diplomatischem Wege erreichen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die russischen Streitkräfte griffen seiner Aussage nach parall dazu aber „militärische und militärnahe" Infrastruktur in der Ukraine an. Bei den jüngsten Angriffen kamen jedoch erneut Zivilisten zu schaden.
Dimitri Taube
Schäden in EU-Vertretung und britischem Kulturinstitut in Kiew nach russischem Luftangriff
Bei den nächtlichen russischen Luftangriffen auf Kiew ist auch die Vertretung der Europäischen Union zu Schaden gekommen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf Russland auf der Plattform X vor, gezielt Diplomaten ins Visier genommen zu haben. Es handele sich um einen Verstoß gegen die Wiener Konvention, erforderlich sei eine internationale Verurteilung des Angriffs. „Wir drücken den EU-Kollegen unsere Solidarität aus und sind bereit, Unterstützung zu leisten“, sagte Sybiha, der auch Fotos von Schäden in Büroräumen veröffentlichte.
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die „brutalen Angriffe“ auf der Plattform X. „Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt“, erklärte sie. António Costa, Präsident des Europäischen Rates, schrieb nach dem Angriff auf X: „Die EU lässt sich nicht einschüchtern. Russlands Aggression stärkt nur unsere Entschlossenheit, der Ukraine und ihrer Bevölkerung zur Seite zu stehen.“ Als Reaktion bestellte die EU den russischen Gesandten in Brüssel ein.
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die „brutalen Angriffe“ auf der Plattform X. „Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt“, erklärte sie. António Costa, Präsident des Europäischen Rates, schrieb nach dem Angriff auf X: „Die EU lässt sich nicht einschüchtern. Russlands Aggression stärkt nur unsere Entschlossenheit, der Ukraine und ihrer Bevölkerung zur Seite zu stehen.“ Als Reaktion bestellte die EU den russischen Gesandten in Brüssel ein.
António Costa on Twitter / X
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
x.com
Auch das britische Kulturinstitut British Council wurde beschädigt. Es liegt in der Nähe der EU-Vertretung. Das Institut sei „stark beschädigt“ und müsse deshalb vorerst geschlossen werden, teilte die Einrichtung selbst mit. Die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnern im Bildungs- und Kulturbereich werde jedoch fortgesetzt. Das staatlich geförderte britische Kulturinstitut bietet unter anderem Sprachkurse an und setzt sich für kulturelle Zusammenarbeit ein - es ist das britische Gegenstück der deutschen Goethe-Institute.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X: „Meine Gedanken sind bei allen, die von den sinnlosen russischen Angriffen auf Kiew betroffen sind, durch die das Gebäude des British Council beschädigt wurde.“ Der russische Präsident Wladimir Putin töte Kinder und Zivilisten und sabotiere damit die Hoffnung auf einen Frieden.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf der Plattform X: „Meine Gedanken sind bei allen, die von den sinnlosen russischen Angriffen auf Kiew betroffen sind, durch die das Gebäude des British Council beschädigt wurde.“ Der russische Präsident Wladimir Putin töte Kinder und Zivilisten und sabotiere damit die Hoffnung auf einen Frieden.
Juri Auel
Macron verurteilt russischen Angriff auf Kiew als barbarisch
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den massiven russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew als barbarisch verurteilt. "629 Raketen und Drohnen in einer einzigen Nacht über der Ukraine: Das ist Russlands Vorstellung von Frieden. Terror und Barbarei", schrieb Macron auf X. Der französische Präsident hatte im Vorfeld der Beratungen verschiedener europäischer Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump über den Krieg in der Ukraine betont, er glaube anders als Trump nicht daran, dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich Frieden wolle.
Emmanuel Macron on Twitter / X
629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism. More than a dozen dead, including children. Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025
x.com
Dimitri Taube
Ukraine: Haben zwei Ölraffinerien in Russland angegriffen
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ölraffinerien in Russland angegriffen. Ziel des nächtlichen Angriffs seien zwei Anlagen gewesen, teilte der Kommandeur der Drohnen-Streitkräfte mit. Es handele sich um die Raffinerien Afipski im Bezirk Krasnodar und Kuybyschewskji im Bezirk Samara (im russischen Hinterland).
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder Schläge gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland aus. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Russland nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazität zur Ölverarbeitung verloren. Die Benzinpreise seien massiv gestiegen. In vielen Regionen soll Treibstoffmangel herrschen.
Die Anlage in Afipski steht mit einer Verarbeitungsmenge von etwa sieben Millionen Tonnen Öl und Gaskondensat pro Jahr auf Rang 21 der russischen Raffinerien. Fünf Plätze dahinter findet sich die Raffinerie Kuybyschewskji in Samara, die laut Medienberichten schwer beschädigt wurde. Das unabhängige Internetportal Astra verbreitete Videos, auf denen kilometerhohe dunkle Rauchwolken über der Fabrik zu sehen waren. Offizielle Stellen in Samara haben den Angriff bislang nicht kommentiert.
Insgesamt fing die russische Flugabwehr in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 102 ukrainische Drohnen ab. Mindestens sieben Bezirke seien Ziel des Angriffs gewesen. Dem russischen Militär zufolge wurden Drohnen über den Gebieten Rostow, Belgorod, Smolensk sowie über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgeschossen.
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder Schläge gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland aus. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Russland nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazität zur Ölverarbeitung verloren. Die Benzinpreise seien massiv gestiegen. In vielen Regionen soll Treibstoffmangel herrschen.
Die Anlage in Afipski steht mit einer Verarbeitungsmenge von etwa sieben Millionen Tonnen Öl und Gaskondensat pro Jahr auf Rang 21 der russischen Raffinerien. Fünf Plätze dahinter findet sich die Raffinerie Kuybyschewskji in Samara, die laut Medienberichten schwer beschädigt wurde. Das unabhängige Internetportal Astra verbreitete Videos, auf denen kilometerhohe dunkle Rauchwolken über der Fabrik zu sehen waren. Offizielle Stellen in Samara haben den Angriff bislang nicht kommentiert.
Insgesamt fing die russische Flugabwehr in der Nacht nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 102 ukrainische Drohnen ab. Mindestens sieben Bezirke seien Ziel des Angriffs gewesen. Dem russischen Militär zufolge wurden Drohnen über den Gebieten Rostow, Belgorod, Smolensk sowie über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgeschossen.
Juri Auel
Ukrainischer Netzbetreiber: Energieanlagen in mehreren Regionen beschädigt
Der staatliche Stromnetzbetreiber in der Ukraine teilt mit, dass der russische Angriff in mehreren Regionen Energieanlagen beschädigt und lokale Stromausfälle verursacht habe. Der Angriff auf kritische Infrastruktur in der zentralukrainischen Region Winnyzja habe die Stromversorgung von 60 000 Verbrauchern unterbrochen, erklärt die Regionalbehörde.
Michelle Ostwald
Selenskij schickt Unterhändler nach New York
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskij in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine einmal mehr großflächig mit Luftangriffen.
„Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten - an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien -, werden einbezogen", sagte Selenskij in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: „Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."
Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen, sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.
Jermak und Umjerow führen von ukrainischer Seite auch die laufenden Gespräche der Kriegsparteien in Istanbul. Nach Angaben Selenskijs erkunden sie außerdem mögliche Orte für ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Dabei waren die ukrainischen Vertreter am Dienstag zu Besuch im Golfstaat Katar, am Mittwoch in Saudi-Arabien. Für Donnerstag sind Gespräche in der Schweiz geplant. Putin will indes erst dann mit einem Vertreter der Ukraine sprechen, wenn es eine fertig ausgehandelte Lösung für ein Ende des Krieges gibt.
„Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten - an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien -, werden einbezogen", sagte Selenskij in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: „Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."
Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen, sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.
Jermak und Umjerow führen von ukrainischer Seite auch die laufenden Gespräche der Kriegsparteien in Istanbul. Nach Angaben Selenskijs erkunden sie außerdem mögliche Orte für ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Dabei waren die ukrainischen Vertreter am Dienstag zu Besuch im Golfstaat Katar, am Mittwoch in Saudi-Arabien. Für Donnerstag sind Gespräche in der Schweiz geplant. Putin will indes erst dann mit einem Vertreter der Ukraine sprechen, wenn es eine fertig ausgehandelte Lösung für ein Ende des Krieges gibt.
Juri Auel
Ukraine erwägt Weitergabe von Kriegsdaten an Verbündete für Training von KI
Die Ukraine prüft die Weitergabe ihrer umfangreichen Daten vom Kriegsgeschehen an Verbündete und will diese als "Trumpf" bei Verhandlungen über weitere Unterstützung einsetzen. "Die Daten, die wir haben, sind für jedes Land von unschätzbarem Wert", sagte der für die Digitalisierung zuständige stellvertretende Ministerpräsident Mychajlo Fedorow am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ukraine sei bei der Weitergabe derzeit jedoch "sehr vorsichtig".
Die riesigen Datensätze sind für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI) zur Mustererkennung und für Vorhersagen von entscheidender Bedeutung. Seit der russischen Vollinvasion im Februar 2022 hat die Ukraine eine Fülle von akribisch protokollierten Statistiken vom Schlachtfeld und Millionen Stunden an Videomaterial von Kampfeinsätzen aus der Luft gesammelt. "Ich denke, dies ist einer der 'Trümpfe', wie unsere Kollegen und Partner sagen, um Win-Win-Beziehungen aufzubauen", sagte Fedorow. Die Nachfrage nach den Daten sei "unglaublich hoch", aber man sei dabei, eine Strategie zu entwickeln, wie dieser Prozess korrekt organisiert werden könne.
Die Ukraine hat sich zudem als Testfeld für internationale Rüstungsunternehmen positioniert. Fedorow zufolge werden inzwischen zwischen 80 und 90 Prozent der russischen Ziele auf dem Schlachtfeld mit Drohnen zerstört. Dies habe auf beiden Seiten der Front eine "Todeszone" geschaffen, die sich nach seiner Schätzung etwa zehn bis 15 Kilometer von der Frontlinie erstreckt. Um in diesem Umfeld agieren zu können, setze die Ukraine inzwischen mehrere tausend unbemannte Bodenfahrzeuge ein, um Munition und Nachschub an die Front zu bringen.
Dimitri Taube
Ukraine meldet Angriffe auf Energie- und Gasinfrastruktur in sechs Regionen
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung in der Nacht die Energie- und Gastransitinfrastruktur in sechs Regionen angegriffen. In Poltawa im Zentrum der Ukraine sei die Infrastruktur zum Gastransport erheblich beschädigt worden, teilte das Energieministerium in Kiew mit. Zudem sei die Ausrüstung eines der wichtigsten Umspannwerke in Sumy im Norden des Landes getroffen worden. Die bedeutendsten Gasproduktionsanlagen der Ukraine befinden sich in den Regionen Poltawa und Charkiw.
Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben 74 russische Drohnen ab. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte bei ihrem nächtlichen Angriff 95 Drohnen auf Ziele im ganzen Land gefeuert.
Die russische Flugabwehr fing ihrerseits nach eigenen Angaben 26 ukrainische Drohnen ab, 15 davon über dem Bezirk Rostow. Wie viele gegnerische Drohnen insgesamt gestartet wurden, teilte die russische Seite nicht mit.
Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben 74 russische Drohnen ab. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte bei ihrem nächtlichen Angriff 95 Drohnen auf Ziele im ganzen Land gefeuert.
Die russische Flugabwehr fing ihrerseits nach eigenen Angaben 26 ukrainische Drohnen ab, 15 davon über dem Bezirk Rostow. Wie viele gegnerische Drohnen insgesamt gestartet wurden, teilte die russische Seite nicht mit.
Patrick Wehner
Feilschen um Verhandlungen im Ukraine-Krieg
Die Ukraine hält sich für mögliche Verhandlungen mit Russland über ein Ende der Kampfhandlungen bereit. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij sollen in dieser Woche Gespräche mit der Türkei, den Golfstaaten und einigen europäischen Ländern über so ein Treffen geführt werden. Diese Länder könnten einen solchen Gipfel bei sich organisieren, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. „Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden.“ Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben. Speziell auf die USA komme es dabei an.
Russland und die Ukraine hatten in diesem Jahr erstmals seit 2022 direkte Verhandlungen miteinander geführt. Bei den Gesprächen in Istanbul wurden einige humanitäre Fragen wie der Austausch von Gefangenen und Gefallenen geklärt. Von einer Friedenslösung ist man aber weit entfernt. Der von US-Präsident Donald Trump kürzlich abgehaltene Doppelgipfel – zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska und dann mit Selenskij und den europäischen Verbündeten in Washington – brachte ebenfalls keinen Durchbruch. Moskau fordert von Kiew, weiterhin auf das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft zu verzichten und größere Gebiete für einen Frieden abzugeben. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.
Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft vorwiegend nach außen – um Trump auf ihre Seite zu ziehen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte dem Sender Fox News, er werde sich in dieser Woche in New York mit der ukrainischen Seite treffen. Mit der russischen Seite gebe es zudem „jeden Tag“ Gespräche. Trump sei sowohl von Russland als auch von der Ukraine in mancher Hinsicht „enttäuscht“, sagte Witkoff außerdem. Auf die Nachfrage, ob Putin die Amerikaner möglicherweise nur für seine Zwecke einspanne, erklärte Witkoff, er glaube, der Kremlchef habe sich redlich um Gespräche bemüht – und in Alaska seine Bereitschaft signalisiert, den Krieg beenden zu wollen.
Russland und die Ukraine hatten in diesem Jahr erstmals seit 2022 direkte Verhandlungen miteinander geführt. Bei den Gesprächen in Istanbul wurden einige humanitäre Fragen wie der Austausch von Gefangenen und Gefallenen geklärt. Von einer Friedenslösung ist man aber weit entfernt. Der von US-Präsident Donald Trump kürzlich abgehaltene Doppelgipfel – zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska und dann mit Selenskij und den europäischen Verbündeten in Washington – brachte ebenfalls keinen Durchbruch. Moskau fordert von Kiew, weiterhin auf das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft zu verzichten und größere Gebiete für einen Frieden abzugeben. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.
Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft vorwiegend nach außen – um Trump auf ihre Seite zu ziehen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte dem Sender Fox News, er werde sich in dieser Woche in New York mit der ukrainischen Seite treffen. Mit der russischen Seite gebe es zudem „jeden Tag“ Gespräche. Trump sei sowohl von Russland als auch von der Ukraine in mancher Hinsicht „enttäuscht“, sagte Witkoff außerdem. Auf die Nachfrage, ob Putin die Amerikaner möglicherweise nur für seine Zwecke einspanne, erklärte Witkoff, er glaube, der Kremlchef habe sich redlich um Gespräche bemüht – und in Alaska seine Bereitschaft signalisiert, den Krieg beenden zu wollen.
Patrick Wehner
Witkoff: Treffen mit Vertretern der Ukraine in New York geplant
Der US-Gesandte Steve Witkoff will sich nach eigenen Angaben noch in dieser Woche mit Vertretern der Ukraine treffen. „Ich werde mich also diese Woche in New York mit ihnen treffen, und es ist ein wichtiges Signal, dass wir täglich mit den Russen sprechen“, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News.