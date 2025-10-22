Europäer unterstützen Trump: Derzeitige Kontaktlinie soll „Ausgangspunkt für Verhandlungen“ sein

Mehrere europäische Länder schlagen in einer aktuellen Erklärung einen deutlich anderen Ton an als US-Präsident Donald Trump, der ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest vorgeschlagen hat – stellen sich aber generell hinter Trumps Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Wir unterstützen nachdrücklich die Position von Präsident Trump, dass die Kämpfe sofort eingestellt werden sollten und dass die derzeitige Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte“, heißt es in einem von der britischen Regierung an diesem Dienstag veröffentlichten Schreiben.



Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderem von den Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine sowie der Europäischen Union. In dem Dokument heißt es außerdem: „Wir halten weiterhin an dem Grundsatz fest, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen.“ Diese Bemerkung ist auch ein Hinweis darauf, dass russische Gebietsgewinne in dem seit 2022 andauernden Krieg in amerikanisch-russischen Gesprächen nicht anerkannt werden sollten.



Die Europäer machen Russland erneut dafür verantwortlich, dass es nicht zu Friedensgesprächen kommt. „Russlands Verzögerungstaktik hat immer wieder gezeigt, dass die Ukraine die einzige Partei ist, die es mit dem Frieden ernst meint.“ Alle könnten sehen, dass Putin weiterhin auf Gewalt und Zerstörung setze.



Zudem sprachen sich die Länder in der Erklärung dafür aus, die im Westen eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine zu verwenden. „Wir müssen den Druck auf die russische Wirtschaft und die Rüstungsindustrie erhöhen, bis Putin bereit ist, Frieden zu schließen.“ Daher sei „für uns klar, dass die Ukraine in einer möglichst starken Position sein muss – vor, während und nach einem Waffenstillstand“. Dies zielt auf die Forderung an die US-Regierung, der Ukraine wieder Waffen zu liefern. Mit Verweis auf die vor allem in Belgien eingefrorenen russischen Guthaben heißt es, dass man einen Mechanismus entwickele, um dieses Geld für die Ukraine verfügbar zu machen.