De Wever drängt auf gemeinsame Schulden zur Ukraine-Finanzierung - Ärger über Merz

Zum Auftakt des Treffens der Staats- und Regierungschefs im Brüsseler Ratsgebäude sendet die EU erst einmal Zeichen von Schwäche und Verdrossenheit aus. Höchst umstritten ist weiterhin, wie die Europäische Union das finanzielle Überleben der Ukraine sichern will. Merz beharrte vor Beginn der Verhandlungen auf seinem Plan: Die EU müsse die in Europa eingefrorenen russischen Vermögen nutzen. Seit Wochen wird nun darüber verhandelt – aber kurz vor dem Gipfel taucht plötzlich wieder eine zweite Option als gleichwertig auf: gemeinsame europäische Schulden. Darauf drängt mit Macht der belgische Premierminister Bart De Wever. Er fürchtet russische Rache, denn in Belgien lagert der Großteil der eingefrorenen russischen Vermögen.





De Wever wunderte sich einem Bericht von Politico zufolge kurz vor dem Gipfel öffentlich über die „180-Grad-Wende“ der Deutschen. Kanzler Olaf Scholz sei noch kategorisch gegen die Verwendung russischer Vermögen gewesen – Kanzler Friedrich Merz aber sei nun der größte Befürworter. Dass Merz seine Kehrtwende auch noch öffentlich in einem Beitrag für die Financial Times ausbreitete, nimmt ihm De Wever offenbar bis heute krumm. Seine Bitte um „vertrauliche Gespräche“ sei ignoriert worden.





Der Belgier gilt im Prinzip als verlässlicher Europäer. Deshalb hegt Friedrich Merz nach wie vor die Hoffnung ihn zu überzeugen, dass alle Europäer das Risiko gemeinsam tragen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán dagegen bestärkte den Belgier in seinem Widerstand. Die Idee, einer Kriegspartei (Russland) Geld wegzunehmen und dies der anderen Kriegspartei (Ukraine) zu geben, sei einfach nur „dumm“ und seiner Meinung nach bereits "tot". So werde die EU selbst zur Kriegspartei.