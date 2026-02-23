Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beraten die EU-Außenminister an diesem Montag über ein entscheidendes Ukraine-Darlehen und weitere Russland-Sanktionen. Bei dem Treffen in Brüssel dürfte besonders Ungarns neuerliche Blockade der 90 Milliarden Euro schweren Unterstützung für die Ukraine im Fokus stehen. Auf das Darlehen hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten eigentlich bereits im Dezember des vergangenen Jahres geeinigt. Auch das EU-Parlament stimmte schon zu. Das Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen.
Am Freitag hatte Ungarn dann überraschend angekündigt, den letzten Schritt vor der Auszahlung der Gelder zu verhindern. Er galt eigentlich als Formalie. Die Begründung Ungarns: Die ukrainische Führung blockiere absichtlich die Wiederaufnahme von Öllieferungen über die Druschba-Pipeline. Diese ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen.
Eigentlich sollte bei dem Treffen der EU-Außenminister zudem das 20. Paket mit Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Doch auch hier gibt es zwischen den Mitgliedstaaten noch keine Einigkeit. Neben Ungarn hat auch Griechenland Vorbehalte.
Einmal mehr will Ungarns Premier Orbán ein längst beschlossenes EU-Hilfspaket blockieren. Seine Anti-Ukraine-Haltung hat vor allem einen Grund:
Gouverneur: Ukrainischer Angriff legt Energieinfrastruktur in Belgorod lahm
Ein ukrainischer Raketenangriff hat in der russischen Region Belgorod Behörden zufolge die Energieinfrastruktur schwer beschädigt. In Wohnhäusern gebe es Unterbrechungen bei der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Betroffen seien die Stadt Belgorod, die 40 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, und die umliegende Region. Das genaue Ausmaß der Schäden solle bei Tagesanbruch ermittelt werden.
Selenskij verurteilt „zynischen und grausamen Terroranschlag“ in Lwiw
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nächtliche Bombenexplosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw als „zynischen und grausamen Terroranschlag“ verurteilt. Bei dem Anschlag waren eine Polizistin getötet und 25 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Als mutmaßliche Täterin wurde eine 33-jährige Ukrainerin festgenommen, die nach Polizeiangaben von russischen Geheimdiensten zu der Tat angestiftet worden war. „Wir verfügen über Geheimdienstinformationen, dass die Russen weiterhin solche Dinge, also faktisch Angriffe auf Ukrainer, ausführen wollen“, sage Selenskij am Abend.
Die Explosionen hatten sich kurz nach Mitternacht ereignet. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft eilten die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden – und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf. Eine 23 Jahre alte Polizistin war auf der Stelle tot, sechs weitere Beamte wurden lebensgefährlich verletzt.
„Die Umstände dieses Terroranschlags werden derzeit umfassend untersucht, viele Fakten liegen bereits vor“, teilte Selenskij auf Facebook mit. Die Täterin sei über Telegram rekrutiert worden. Die Behörden seien angewiesen worden, Maßnahmen und Reaktionen zu erarbeiten, um ähnliche Verbrechen zu verhindern. Aus Moskau gab es zu dem Vorfall zunächst keine Äußerungen.
Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Gebietshauptstadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt. Dort leben auch viele Binnenflüchtlinge, die sich im russischen Angriffskrieg vor den Kämpfen im Osten der Ukraine in Sicherheit gebracht haben. Auch Lwiw ist immer wieder Ziel von russischen Raketen- und Drohnenangriffen.
Explosionen in Lwiw, Bürgermeister spricht von Terrorakt
In der Großstadt Lwiw ist es zu zwei Explosionen gekommen, die laut Behörden mindestens eine Polizistin getötet und weitere Sicherheitskräfte verletzt haben. „Das war ein Terroranschlag“, sagte Bürgermeister Andrij Sadowyj in einem Video in seinem Telegram-Kanal. Die Zahl der Verletzten stieg den Behörden zufolge auf 25, nachdem in der Nacht zunächst von 15 die Rede gewesen war.
Innenminister Ihor Klymenko informierte über die Festnahme einer Verdächtigen im Gebiet Lwiw, ohne Details zu nennen. Lwiws Bürgermeister Sadowyj teilte mit, es handele sich bei der festgenommenen Frau um eine ukrainische Staatsbürgerin. Die Polizei teilte Stunden später mit, dass es sich bei der Festgenommenen um eine 33-jährige Ukrainerin handele, die im Auftrag russischer Geheimdienste die Bomben selbst gebastelt und platziert habe.
Präsident Wolodimir Selenskij sprach den Angehörigen der getöteten Polizistin sein Beileid aus und erklärte, dass für die Ermittlungen zur Aufklärung des Terroranschlags alles Nötige unternommen werde. Die getötete Polizistin sei 23 Jahre alt gewesen, teilte die Nationalpolizei mit. Näheres zu den Hintergründen des Vorfalls ist bisher nicht bekannt.
Innenminister Ihor Klymenko informierte über die Festnahme einer Verdächtigen im Gebiet Lwiw, ohne Details zu nennen. Lwiws Bürgermeister Sadowyj teilte mit, es handele sich bei der festgenommenen Frau um eine ukrainische Staatsbürgerin. Die Polizei teilte Stunden später mit, dass es sich bei der Festgenommenen um eine 33-jährige Ukrainerin handele, die im Auftrag russischer Geheimdienste die Bomben selbst gebastelt und platziert habe.
Präsident Wolodimir Selenskij sprach den Angehörigen der getöteten Polizistin sein Beileid aus und erklärte, dass für die Ermittlungen zur Aufklärung des Terroranschlags alles Nötige unternommen werde. Die getötete Polizistin sei 23 Jahre alt gewesen, teilte die Nationalpolizei mit. Näheres zu den Hintergründen des Vorfalls ist bisher nicht bekannt.
Ukraine meldet schwere russische Luftangriffe
Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht wieder mit zahlreichen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij wurde mindestens ein Mensch getötet. Behörden zufolge handelte es sich um einen 49-jährigen Mann aus Fastiw, einer Stadt etwa 60 Kilometer südwestlich von Kiew.
Acht weitere Menschen seien infolge der Attacken verletzt worden, teilte Selenskij auf Telegram mit. Unter den Verletzten sei auch ein Kind. „Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung, auch normale Wohngebäude wurden beschädigt, und es gab Schäden an der Eisenbahn“, sagte Selenskij. Russland habe mit fast 300 Drohnen und 50 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen.
Neben Kiew seien auch die Gebiete Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Poltawa und Sumy betroffen. „Moskau investiert weiterhin mehr in Angriffe als in Diplomatie“, sagte Selenskij mit Blick auf die Verhandlungen der Kriegsparteien, bei denen bisher kein Frieden in Sicht ist.
Allein in dieser Woche habe Russland über 1300 Kampfdrohnen, mehr als 1400 Gleitbomben und 96 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. „Deshalb müssen wir unsere Luftverteidigung stärken“, sagte der Präsident weiter. Die Ukraine brauche Abwehrsysteme, die auf ballistische Raketen reagieren. „Jedes solche Paket schützt kritische Infrastruktur und erhält die Normalität des Lebens“, sagte er.
Feuerwehrleute löschen in Kiew ein Feuer, nachdem eine Drohne während eines russischen Luftangriffs ein Wohnhaus getroffen hat. Foto: Sergei Grits/AP/dpa
Ukraine meldet Angriff auf Oreo-Keksfabrik
Russland hat laut ukrainischen Angaben eine Oreo-Keksfabrik in der Region Sumy mit einer Rakete angegriffen. Es habe keine Toten gegeben, jedoch sei ein Produktionsgebäude beschädigt worden, schreibt Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. „Wenn russische Raketen solche Orte treffen, zielen sie nicht nur auf die Ukraine. Sie richten sich gegen amerikanische Geschäftsinteressen in Europa.“ Die Anlage in Trostjanez gehört dem US-Konzern Mondelez und war bereits 2022 schwer beschädigt worden.
Öl-Streit: Ukrainischer Außenminister wirft Ungarn und der Slowakei Erpressung vor
Die Ukraine hat Ungarn und der Slowakei im Streit um Energielieferungen Provokation und Erpressung vorgeworfen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete Drohungen aus Budapest und Bratislava, der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur nun die Stromlieferungen abzustellen, als unverantwortlich. „Das bedroht die Energiesicherheit der gesamten Region“, teilte Sybiha auf der Plattform X mit. Kiew erwäge deshalb, den im Assoziierungsabkommen mit der EU vereinbarten Frühwarnmechanismus in Kraft zu setzen.
Ungarn und die Slowakei haben der Ukraine mit einem Stromlieferstopp gedroht, weil sie kein russisches Öl mehr durch die Druschba-Leitung des benachbarten Transitlandes erhalten. Außenminister Sybiha sagte, dass die Regierungen in Budapest und Bratislava ihre Beschwerden an den Kreml richten sollten – und nicht an Kiew.
Die Druschba-Pipeline sei durch die russischen Angriffe beschädigt, die Reparaturarbeiten seien trotz der Gefahr von Raketenangriffen im Gange, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Ministeriums. Kiew kritisierte, dass Bratislava und Budapest den Ukrainern ausgerechnet während der extremen Kälteperiode Strom, Heizung und Gas vorenthalten wollten.
„Damit spielen die Regierungen Ungarns und der Slowakei nicht nur dem Aggressor in die Hände, sondern schaden auch ihren eigenen Energieunternehmen, die Energie auf kommerzieller Basis liefern“, hieß es. „Die Ukraine hat auch alternative Wege zur Lösung der Frage der Versorgung dieser Länder mit nicht russischem Öl vorgeschlagen“, teilte das Ministerium weiter mit.
Ungarn und die Slowakei erhalten anders als andere EU-Staaten trotz westlicher Sanktionen weiter das vergleichsweise billige russische Öl und sind von der Leitung abhängig. Sie beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.
Streit um Druschba-Pipeline: Auch Slowakei erhöht Druck auf Ukraine
Nach Ungarn erhöht nun auch die Slowakei den Druck auf die Ukraine, russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder zu ermöglichen. Wenn der Öltransit an die Slowakei am Montag nicht wieder aufgenommen werde, werde er den staatlichen Netzbetreiber SEPS auffordern, die Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen, sagte Regierungschef Robert Fico laut Regierungsmitteilung, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.
Über die Druschba-Pipeline wird Öl aus Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei geliefert. Sie ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.
Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Pipeline abhängig. Aus ukrainischer Sicht trägt der Kauf von Gas und Öl aus Russland durch die zwei EU-Länder zur Finanzierung des russischen Angriffskriegs bei.
Russland meldet Verletzte nach ukrainischem Angriff – Ziel 1500 Kilometer von der Grenze entfernt
Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die für ihre Rüstungsbetriebe bekannte russische Republik Udmurtien sind nach Behördenangaben mindestens elf Menschen verletzt worden. Drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte in der Hauptstadt Ischwesk der regionale Gesundheitsminister der Republik, Sergej Bagin, auf Telegram mit.
Der ukrainische Generalstab teilte mit, es seien wichtige Objekte des militärisch-industriellen Komplexes und der Logistik des Feindes getroffen worden. Bei dem Angriff wurden demnach Marschflugkörper des Typs Flamingo eingesetzt. Ziel sei ein für die Herstellung von Interkontinentalraketen und Raketen der Typen Kinschal, Iskander und Oreschnik wichtiger Rüstungsbetrieb in der Stadt Wotkinsk rund 50 Kilometer nordöstlich von Ischewsk gewesen. Bewohner in der Region westlich des Uralgebirges veröffentlichten auch Aufnahmen in sozialen Netzwerken von einem Brand und Schäden.
Angriffe gab es dem ukrainischen Generalstab zufolge auch auf der von Russland schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Dort seien Wachschiffe und Flugzeuge Ziele gewesen, hieß es. Das Ausmaß der Schäden dort wie in Udmurtien werde noch geprüft, hieß es.
Das russische Verteidigungsministerium teilte zwar mit, dass die Flugabwehr unter anderem fünf Flamingos und mehr als 170 Drohnen abgeschossen habe. Zu Schäden oder den genauen Orten machte das Ministerium aber wie fast immer keine Angaben.
Zuvor hatte der Chef der Republik Udmurtien, Alexander Bretschalow, berichtet, dass ein Objekt mit Drohnen angegriffen worden sei. Die Marschflugkörper erwähnte er nicht. Er sprach von Schäden und Verletzten. Details nannte er nicht – auch nicht den genauen Ort. In der Hauptstadt Ischewsk gab es wegen Luftalarms auf dem Flughafen zeitweilig keine Starts und Landungen.
Hingewiesen wurde in ukrainischen Kommentaren auch darauf, dass die Rüstungsfabrik in Wotkinsk rund 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liege – und der Angriff ein weiterer Beweis dafür sei, dass Kiew die Fähigkeiten habe, folgenreiche Gegenschläge tief im russischen Hinterland auszuführen.
Russischer Geheimdienst stuft Telegram als Gefahr ein
Moskaus Inlandsgeheimdienst FSB hat die von Millionen Menschen in Russland genutzte Online-Plattform Telegram als Sicherheitsrisiko eingestuft. Das russische Militär habe durch die Nutzung des Messengers an der Front im Kampf gegen die ukrainischen Truppen wiederholt das Leben von Soldaten gefährdet, teilte der FSB in Moskau mit. Demnach gebe es „zuverlässige Informationen darüber, dass die Streitkräfte und Geheimdienste der Ukraine in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit Informationen aus dem Messengerdienst Telegram abzurufen und für militärische Zwecke zu nutzen“, hieß es in der Mitteilung.
Die Vorwürfe des FSB schüren in Russland einmal mehr Befürchtungen, dass das beliebte soziale Netzwerk in dem Land bald abgeschaltet werden könnte. Für viele Russen ist Telegram der wichtigste Weg für den ungehinderten Zugang zu Informationen. Der russische Machtapparat hat den nationalen Messengerdienst Max entwickelt, der Telegram, Whatsapp und andere Netzwerke ersetzen soll. Die App steht als Überwachungsinstrument in der Kritik, durch das Menschen nicht nur kontrolliert, sondern auch mit zensierten Inhalten und mit Propaganda gefüttert werden.
Die russische Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte zuletzt Telegram gedrosselt. Die Behörde wirft dem Messengerdienst vor, sich nicht an russische Gesetze zu halten. So würden etwa auch verbotene Inhalte nicht gelöscht. Und Telegram tue zu wenig gegen Betrüger, die den Messenger für kriminelle Zwecke missbrauchten, hieß es. Zudem verlangt der Machtapparat, dass Telegram seine Server mit den Daten russischer Nutzer im Land betreibt – und nicht im Ausland. Das Digitalministerium hatte zuletzt auch behauptet, dass ausländische Geheimdienste über Telegram Daten erhielten, um diese beim Abwehrkampf gegen die russische Armee zu nutzen. Telegram weist solche Anschuldigungen immer wieder zurück.
Digitalminister Maksut Schadajew hatte in dieser Woche erklärt, dass Telegram im Kriegsgebiet nur noch vorläufig genutzt werden solle, bis Max den Dienst ersetzen könne. Russische Militärblogger, aber auch ranghohe Politiker in Grenzgebieten zur Ukraine hatten die Verlangsamung von Telegram kritisiert und auf die Wichtigkeit des Messengers für die Menschen hingewiesen.
Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, dass die russische Führung Telegram für die Verbreitung von Nachrichten benutze. Allerdings schwenken immer mehr Behörden auf Max um – wohl auch für den Fall einer Sperrung von Telegram.
Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen
Trotz der bereits gefundenen EU-Einigung droht Ungarn überraschend, ein milliardenschweres Darlehen an die Ukraine nicht freizugeben. „Wir blockieren das 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU für die Ukraine, bis der Öltransit nach Ungarn über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen wird“, schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf der Plattform X.
Die Druschba-Pipeline ist nach ukrainischen Angaben durch russische Angriffe seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und auch die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern. Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Pipeline abhängig. Aus ukrainischer Sicht trägt der Kauf von Gas und Öl aus Russland durch die Slowakei und Ungarn zur Finanzierung des russischen Angriffskriegs bei.
Ungarns Außenminister warf der Ukraine Erpressung vor. Das Land arbeite mit der ungarischen Opposition und Brüssel zusammen, um die Kraftstoffpreise vor den Wahlen in die Höhe zu treiben. Erstmals seit 16 Jahren läuft Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Gefahr, die Parlamentswahl in seinem Land zu verlieren.
Eigentlich gab es in der EU bereits eine Einigung darauf, der Ukraine über zwei Jahre bis zu 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das hatten zunächst die Staats- und Regierungschefs im Dezember beschlossen, und dem stimmte vergangene Woche auch das Europäische Parlament zu. Damit das erste Geld ausgezahlt werden kann, muss nun nur noch der Rat der Mitgliedstaaten zustimmen. Dies galt als Formalie.
Die dafür notwendige Abstimmung ist nun aber zunächst verschoben. Ein Sprecher der EU-Kommission verwies auf die einstimmige Entscheidung beim EU-Gipfel und teilte auf dpa-Anfrage mit: „Wir erwarten, dass alle Mitgliedstaaten diese politische Vereinbarung im Hinblick auf die endgültige Annahme des Darlehens einhalten.“
Das Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine bis Ende 2027 decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. 60 Milliarden sind demnach für die Verteidigung vorgesehen.
Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine
Eine russische Kampfdrohne hat zwei Polizisten im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei mit. Das Team sei mit einem gepanzerten Auto zu einer Evakuierung von Anwohnern beim Dorf Serednij Burluk unterwegs gewesen, als die Drohne ihren Wagen traf. Der Ort im Landkreis Kupjansk befindet sich mehr als 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Ukraine stellt Rüstungsexporte in Milliardenhöhe in Aussicht
Die Ukraine könnte nach der Genehmigung ihrer ersten Rüstungsexporte seit Kriegsbeginn in diesem Jahr Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar exportieren. Die Regierung erwäge zudem die Einführung einer Steuer auf diese Ausfuhren, sagte der stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Davyd Aloian, der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Kommission habe Anfang des Monats den Großteil von 40 Exportanträgen aus der Rüstungsindustrie genehmigt.
Aloian bezifferte das Potenzial unter Berücksichtigung von fertigen Produkten, Ersatzteilen und Dienstleistungen auf mehrere Milliarden Dollar. Dies sei deutlich mehr als vor dem russischen Einmarsch im Februar 2022, nach dem Kiew sämtliche Waffenausfuhren gestoppt hatte. Unter den bislang genehmigten Anträgen befinden sich laut Aloian keine fertigen Waffen für das Ausland. Vielmehr gehe es oft um den Re-Import von Ausrüstung für die Front oder um Projekte wie das "FrankenSAM"-Programm. Dabei werden sowjetische Systeme mit westlichen Raketen kombiniert.
Der Beamte dämpfte jedoch Erwartungen an einen sofortigen Boom. Das eigene Militär habe angesichts des russischen Vormarsches im Osten und der anhaltenden Luftangriffe weiterhin Vorrang. Großes Interesse an der kampferprobten ukrainischen Technologie zeigten Verbündete wie Deutschland, Großbritannien, die USA und nordische Staaten. Priorität bei den Ausfuhren hätten Länder, die Kiew im Krieg am stärksten unterstützten, sagte Aloian. Dabei setze die Ukraine vor allem auf Gemeinschaftsunternehmen, um sowohl Einnahmen zu haben als auch Zugang zu neuen Technologien zu bekommen. Dies sei wichtiger als der reine Verkauf von Fertigprodukten.
Ukrainische Drohnen greifen Sewastopol an
Die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben in der Nacht Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs gewesen. Die Flugabwehr habe 26 Drohnen abgeschossen, teilte der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf Telegram mit. Angaben zu möglichen Treffern, vor allem auf militärische Ziele im Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, machte er nicht.
Ein Mann sei getötet worden, eine Frau verletzt, schrieb Raswoschajew. Er berichtete von zersplitterten Fenstern und anderen kleinen Schäden an Häusern. Der russischsprachige, aber proukrainische Telegramkanal Krimski Weter berichtete von Explosionen bei Dschankoi im Norden der Krim, wo es einen Militärflugplatz gibt. Wegen der Gefahr durch ukrainische Luft- und Seedrohnen hat die Schwarzmeerflotte schon seit Längerem die meisten Schiffe in den Hafen Noworossijsk in Südrussland verlegt. In und um Sewastopol gibt es aber weiter viele Militärstützpunkte.
Ukrainische Stellen berichteten morgens von Treffern russischer Drohnen und Artillerie in der Frontstadt Nikopol im Süden des Gebiets Dnipropetrowsk. Drei Menschen seien verletzt worden.
Orbán droht der Ukraine mit Blockade der Stromversorgung
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán deutet an, dass sein Land die Stromversorgung der benachbarten Ukraine behindern könnte, falls Kiew weiter Ungarns Belieferung mit russischem Erdöl beeinträchtige. „Ich will ja nicht drohen und nichts vorwegnehmen. Aber die Ukraine bekommt einen bedeutenden Teil ihrer Stromversorgung über Ungarn“, sagte Orbán in Washington bei einer Pressekonferenz. „Wir hoffen, dass sie (die Führung der Ukraine) einsehen, dass ihr Unruhe- und Chaosstiften sowie ihre Erpressungsversuche scheitern und dass sie diese nicht fortsetzen.“ Andernfalls könnte Ungarn an „Antwortschritte“ denken, sagte der Premier weiter.
Seit Ende Januar kommt kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland nach Ungarn. Davon war die Ölversorgung der Slowakei ebenso wie die Ungarns bisher weitgehend abhängig. Budapest und Bratislava haben deswegen bereits am Mittwoch ihre Treibstoff-Lieferungen an die Ukraine gestoppt.
Orbán bekräftigte, dass seiner Meinung nach die Ukraine daran interessiert sei, dass er die am 12. April geplante Parlamentswahl verliere. Deswegen wolle Kiew mit der Blockade der Druschba-Pipeline dafür sorgen, dass in Ungarn die Heizkosten steigen, behauptete Orbán. Die Ukraine, die EU und Deutschland hätten bei der jüngsten Sicherheitskonferenz in München einen „geheimen Pakt“ geschlossen, der auf seine Entmachtung abziele, sagte Orbán weiter, ohne dafür Beweise vorzulegen.
Erstmals seit 16 Jahren läuft Orbán Gefahr, die Parlamentswahl zu verlieren. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Peter Magyar seit anderthalb Jahren um acht bis zehn Prozentpunkte vor Orbáns Partei Fidesz. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine versucht Orbán, EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu blockieren.
