Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Estland schließt nach mutmaßlichem Sabotageangriff alle Grenzübergänge zu Russland
Selenskij fordert Ende der Starshield-Drosselung – US-Senatoren wollen Untersuchung
Ukraine greift Industrieanlagen in Russland an
Selenskij: USA bringen Nato-Mitgliedschaft als Teil eines Deals für den Donbass ins Spiel
US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine
Estland schließt nach mutmaßlichem Sabotageangriff alle Grenzübergänge zu Russland
Estland wird Regierungsangaben zufolge nach einem Sabotageangriff auf ein heimisches Rüstungsunternehmen ab dem 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland schließen. „Russland muss verstehen, dass feindselige Handlungen gegen Estland Konsequenzen haben“, schrieb der Außenminister des baltischen Landes, Margus Tsahkna auf X. Er machte keine Angaben zur Dauer der Grenzschließung oder zu einer möglichen Befristung.
Margus Tsahkna on Twitter / X
Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December.Russia must understand that hostile actions against…— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026
x.com
Acht Personen wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung beim Drohnenhersteller Threod Systems festgenommen. Der Sabotageversuch erfolgte den estnischen Behörden zufolge im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Estland verfügt dem öffentlichen Sender ERR zufolge derzeit über drei Grenzübergänge zu Russland in Narva, Luhamaa und Koidula, die für den Fußgänger- und Güterverkehr geöffnet sind.
EU-Außenminister wollen neue Russland-Sanktionen verhängen
Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag neue Russland-Sanktionen beschließen. Ins Visier genommen werden sollen etwas mehr als 100 Akteure, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Weitere rund 30 sind wegen Sabotageakten, Desinformationskampagnen und anderer Attacken in EU-Staaten ausgewählt worden.
Diese Sanktionspläne gelten auch als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Deutschland hat sie laut EU-Diplomaten aktiv mit vorbereitet und eine zweistellige Zahl an Akteuren für Strafmaßnahmen vorgeschlagen. Die Sanktionen umfassen in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten sowie das Verbot, den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt.
Diese Sanktionspläne gelten auch als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Deutschland hat sie laut EU-Diplomaten aktiv mit vorbereitet und eine zweistellige Zahl an Akteuren für Strafmaßnahmen vorgeschlagen. Die Sanktionen umfassen in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten sowie das Verbot, den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt.
Bericht: Russisches Militär trifft ukrainisches Frachtschiff im Schwarzen Meer
Die russischen Streitkräfte haben offenbar im Schwarzen Meer ein ukrainisches Frachtschiff getroffen. Das Schiff habe nach Angaben aus Moskau Güter für die ukrainische Armee transportiert, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Nähere Infos waren zunächst nicht bekannt.
Selenskij fordert Ende der Starshield-Drosselung – US-Senatoren wollen Untersuchung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat schwere Schäden nach russischen Angriffen beklagt und die USA zur vollen Wiederherstellung des Satelliteninternets Starshield aufgefordert. Das gedrosselte System müsse wieder die volle Betriebsgeschwindigkeit erhalten, verlangte Selenskij in sozialen Medien. „Von dieser Maßnahme hängt der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab.“ Das für die Verteidigung der Ukraine wichtige System war bereits in der Vergangenheit gedrosselt worden.
„Die Teams des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Präsidialamtes haben den Auftrag, so eng wie möglich mit der amerikanischen Seite und Space-X zusammenzuarbeiten“, sagte Selenskij. Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma Space-X. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden.
Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskij. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der gedrosselten Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland allein in dieser Woche mehr als 2300 Drohnen, 1590 Gleitbomben und 15 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. „Brutale Angriffe, denen man nur schwer entgegenwirken kann“, sagte Selenskij.
In der vergangenen Nacht und am Morgen habe Moskau erneut Energieinfrastruktur in Saporischschja und in den Gebieten Sumy, Odessa, Schytomyr und Kirowograd angegriffen. Auch Eisenbahninfrastruktur in den Gebieten Dnipropetrowsk, Charkiw und Saporischschja sei getroffen worden. Es gebe 16 Verletzte.
Auf Musks Weltraumfirma Space-X kommt derweil aufgrund der Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
„Die Teams des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Präsidialamtes haben den Auftrag, so eng wie möglich mit der amerikanischen Seite und Space-X zusammenzuarbeiten“, sagte Selenskij. Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma Space-X. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden.
Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskij. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der gedrosselten Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland allein in dieser Woche mehr als 2300 Drohnen, 1590 Gleitbomben und 15 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. „Brutale Angriffe, denen man nur schwer entgegenwirken kann“, sagte Selenskij.
In der vergangenen Nacht und am Morgen habe Moskau erneut Energieinfrastruktur in Saporischschja und in den Gebieten Sumy, Odessa, Schytomyr und Kirowograd angegriffen. Auch Eisenbahninfrastruktur in den Gebieten Dnipropetrowsk, Charkiw und Saporischschja sei getroffen worden. Es gebe 16 Verletzte.
Auf Musks Weltraumfirma Space-X kommt derweil aufgrund der Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
Die ukrainische Regierung hatte im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Musk warf Kiew im Oktober vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Der ebenfalls auf Space-X-Satelliten laufende militärische Internet-Dienst Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert. Space-X und die US-Regierung machten zum Teil widersprüchliche Angaben dazu, wer für die Drosselung verantwortlich war.
Ukraine greift Industrieanlagen in Russland an
Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen sechs Verletzte, teilte Bürgermeister Radmir Beljajew am Nachmittag mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage in Nischnekamsk getroffen wurde. In sozialen Netzwerken in Russland und der Ukraine kursierten Aufnahmen von einem Großbrand – demnach in dem Werk Nischnekamsk Neftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.
Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.
In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.
Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.
In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.
Selenskij: USA bringen Nato-Mitgliedschaft als Teil eines Deals für den Donbass ins Spiel
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge wurde ein Nato-Beitritt seines Landes im Austausch für einen ukrainischen Rückzug aus den noch gehaltenen Teilen der ostukrainischen Region Donbass ins Spiel gebracht. Demnach hatten US-amerikanische Unterhändler Kiew diese Option angeboten. Selenskij lehnt jedoch eine Preisgabe ukrainischer Gebiete weiter strikt ab. Der Kreml besteht auf einem kompletten ukrainischen Abzug aus den als Donbass bezeichneten Regionen Donezk und Luhansk im Osten des Landes.
Die Ukraine lehnt einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. „Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Eine erforderliche Verfassungsänderung lehnte er ab. Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an. Selenskij sagte weiter, weil sein Land bisher nicht in der Nato sei, habe es keine langfristigen Sicherheitsgarantien.
Familie durch Drohne in Westrussland getötet
Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod offiziellen Angaben nach eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht zum Samstag 29 ukrainische Drohnen abgewehrt. Ein Teil davon über der Region um die Hauptstadt Moskau.
Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.
Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.
US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine
Auf Elon Musks Weltraumfirma Space-X kommt aufgrund der Drosselung des Satelliten-Internets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
Die Senatoren fordern, dass Space-X bis zum 30. November bestätigt, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten und bis dahin auch ihre Fragen beantwortet. Dazu gehört etwa, welche Einschränkungen aktuell noch gelten – und die Frage, ob Space-X mögliche Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Bevölkerung und Amerikaner in dem Land abgewogen habe.
Die Senatoren fordern, dass Space-X bis zum 30. November bestätigt, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten und bis dahin auch ihre Fragen beantwortet. Dazu gehört etwa, welche Einschränkungen aktuell noch gelten – und die Frage, ob Space-X mögliche Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Bevölkerung und Amerikaner in dem Land abgewogen habe.
Selenskij kritisiert anhaltende Einschränkungen bei US-Satelliten
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat anhaltende Geschwindigkeitsbeschränkungen beim US-Satellitenkommunikationssystem Starshield beklagt. Diese Drosselung habe die Einsatzfähigkeit des ukrainischen Militärs im Land beeinträchtigt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Leider bleiben die Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bestehen“, erklärte er. Er erwarte, dass das Verteidigungs- und das Außenministerium dieses Problem gemeinsam mit den zuständigen Stellen in den USA klären würden.
Eine vergleichbare Drosselung gab es bereits Mitte Oktober. Elon Musk, der Eigner des Starlink-Satellitennetzwerks, warf Kiew dabei vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das ebenfalls von Musks Firma SpaceX bereitgestellte militärische Satelliteninternet Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert.
Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an.
Eine vergleichbare Drosselung gab es bereits Mitte Oktober. Elon Musk, der Eigner des Starlink-Satellitennetzwerks, warf Kiew dabei vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das ebenfalls von Musks Firma SpaceX bereitgestellte militärische Satelliteninternet Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert.
Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an.
Europäer einigen sich auf Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin. Unklar bleibt allerdings, wer bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Tisch sitzen würde.
In der Nacht zum Freitag hatten die USA signalisiert, dass der russische Präsident Putin bereit sei, die Europäer bei Ukraine-Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch zu lassen. Es gebe die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Verhandlungsrunde einzubeziehen, sagte US-Unterhändler Jared Kushner.
Der Einigung auf das Verhandlungsteam war eine längere Debatte vorangegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz machte zuletzt klar, dass er fest mit einer direkten Beteiligung Deutschlands an den Friedensgesprächen rechne. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", sagte Merz in Dublin. "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar."
Bei jüngsten Friedensgesprächen in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch waren neben Vertretern der Bundesregierung auch Delegierte Frankreichs, Großbritanniens sowie der EU und der Nato mit dabei.
In der Nacht zum Freitag hatten die USA signalisiert, dass der russische Präsident Putin bereit sei, die Europäer bei Ukraine-Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch zu lassen. Es gebe die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Verhandlungsrunde einzubeziehen, sagte US-Unterhändler Jared Kushner.
Der Einigung auf das Verhandlungsteam war eine längere Debatte vorangegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz machte zuletzt klar, dass er fest mit einer direkten Beteiligung Deutschlands an den Friedensgesprächen rechne. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", sagte Merz in Dublin. "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar."
Bei jüngsten Friedensgesprächen in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch waren neben Vertretern der Bundesregierung auch Delegierte Frankreichs, Großbritanniens sowie der EU und der Nato mit dabei.
Merz: Europa wird mit über Sicherheitsgarantien für Ukraine verhandeln
Bei den weiteren Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs wird es laut Bundeskanzler Friedrich Merz vor allem um Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land gehen. Es werde keine Verhandlungen ohne die Ukraine und auch nicht ohne Europa geben. Darin sei man sich mit den USA einig, sagte Merz am Rande des EU-Gipfels in Dublin. Die Botschaft an die Amerikaner sei klar: „Bitte keine Überraschungen.“ Die USA müssten im Team mit Europa spielen.
Die Frage, wer konkret für Europa verhandeln sollte, ließ Merz offen. Er deutete aber an, dass ähnlich verfahren werden dürfte wie diese Woche bei den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi. „Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar.“ Deutschland werde dabei die europäischen Interessen vertreten. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA waren Sicherheitsberater der E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Vertreter der EU-Kommission und der Nato angereist, saßen allerdings nicht am Verhandlungstisch. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde ein umfassender Gefangenenaustausch vereinbart, weitere Treffen sollen folgen. Merz sagte, man sei in engem Kontakt mit den USA und auch den US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff, die gerade in Moskau waren.
In den nächsten Wochen soll es konkrete Friedensverhandlungen geben. Merz hat zudem für nächste Woche die sogenannte Koalition der Willigen mit Unterstützern der Ukraine nach Berlin geladen. Er erwarte mehr als 20 Staats- und Regierungschefs. Dabei werde es um die Finanzierung der Ukraine im nächsten Jahr und auch die Friedensgespräche gehen.
Die Frage, wer konkret für Europa verhandeln sollte, ließ Merz offen. Er deutete aber an, dass ähnlich verfahren werden dürfte wie diese Woche bei den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi. „Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar.“ Deutschland werde dabei die europäischen Interessen vertreten. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA waren Sicherheitsberater der E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Vertreter der EU-Kommission und der Nato angereist, saßen allerdings nicht am Verhandlungstisch. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde ein umfassender Gefangenenaustausch vereinbart, weitere Treffen sollen folgen. Merz sagte, man sei in engem Kontakt mit den USA und auch den US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff, die gerade in Moskau waren.
In den nächsten Wochen soll es konkrete Friedensverhandlungen geben. Merz hat zudem für nächste Woche die sogenannte Koalition der Willigen mit Unterstützern der Ukraine nach Berlin geladen. Er erwarte mehr als 20 Staats- und Regierungschefs. Dabei werde es um die Finanzierung der Ukraine im nächsten Jahr und auch die Friedensgespräche gehen.
Newsdesk
Ukraine und Russland melden nach Angriffen Tote und Verletzte
Drohnenattacken in der Ukraine und in Russland haben nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet und verletzt. In der nordukrainischen Region Sumy starben zwei Menschen durch einen russischen Angriff, teilte Gouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram mit. In Riwne im Nordwesten der Ukraine seien fünf Menschen verletzt worden, als eine russische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen sei, erklärte ein Behördensprecher. Am Schwarzen Meer, in der südukrainischen Stadt Odessa, wurden laut Behörden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew meldete einen Angriff auf ein Krankenhaus. Dort sei ein Mensch verletzt worden.
Bei einem Angriff in Saporischschja wurden zudem 13 Menschen verletzt, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Militärgouverneur Mychajlo Semikin sprach zuvor außerdem von einem Toten nach einem Angriff auf ein nicht näher beschriebenes Industrieobjekt und einem Toten und vier Verletzten nach einer Attacke in einem Wohngebiet.
In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod seien am Donnerstag ein Mann bei einem Drohnenangriff getötet und vier weitere Personen verletzt worden, berichteten die dortigen Behörden. Zudem wurden in der russischen Großstadt Wolgograd vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe.
Auch in Samara kamen nach Behördenangaben vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff ums Leben. Ein nicht näher bezeichnetes Industrieunternehmen sei attackiert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Fedorischtschew, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Demnach gab es auch Verletzte. Im russischen Gebiet Brjansk sei eine 52 Jahre alte Frau bei einem Drohnenangriff getötet worden, teilten die Behörden dort mit.
Bei einem Angriff in Saporischschja wurden zudem 13 Menschen verletzt, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Militärgouverneur Mychajlo Semikin sprach zuvor außerdem von einem Toten nach einem Angriff auf ein nicht näher beschriebenes Industrieobjekt und einem Toten und vier Verletzten nach einer Attacke in einem Wohngebiet.
In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod seien am Donnerstag ein Mann bei einem Drohnenangriff getötet und vier weitere Personen verletzt worden, berichteten die dortigen Behörden. Zudem wurden in der russischen Großstadt Wolgograd vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe.
Auch in Samara kamen nach Behördenangaben vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff ums Leben. Ein nicht näher bezeichnetes Industrieunternehmen sei attackiert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Fedorischtschew, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Demnach gab es auch Verletzte. Im russischen Gebiet Brjansk sei eine 52 Jahre alte Frau bei einem Drohnenangriff getötet worden, teilten die Behörden dort mit.
Estland und Luxemburg: Costa soll für EU mit Russland sprechen
Mehrere kleine EU-Staaten haben sich dafür ausgesprochen, dass offizielle Vertreter der EU-Spitze mögliche Gespräche mit Russland führen sollten. Der estnische Ministerpräsident Kristen Michal sagte auf dem informellen EU-Gipfel in Dublin, bei Friedensgesprächen sollten der portugiesische EU-Ratspräsident António Costa und die aus seinem Heimatland stammende EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas für die EU sprechen. „Wenn wir sagen müssen, dass Europa vertreten sein sollte, dann ist es auch klar, dass wir Personen haben, die institutionell gegenüber den Menschen in Europa und auch gegenüber unseren Ländern verantwortlich sind“, fügte er hinzu. Auch Kallas forderte ihre eigene Teilnahme. Auch Luxemburgs Ministerpräsident Luc Frieden hatte sich für Costa ausgesprochen.
Das steht allerdings im Widerspruch zu den Planungen der großen EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Donnerstag von „bewährten Formaten“ wie den E3 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) gesprochen, die sich zudem eng mit Italien und Polen abstimmen. Er sehe kein Problem darin, dass dies so bleibe. Zentrales Argument etwa der Bundesregierung ist, dass am besten die Staaten mitverhandeln sollten, die die Hauptlast bei der Unterstützung der Ukraine und bei Sicherheitsgarantien tragen müssen.
Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson forderte in Dublin, dass Deutschland und Frankreich eingebunden werden müssten. Er sei auch für eine Beteiligung von Italien und Polen. Darüber hinaus müsse auch Großbritannien zumindest mit einbezogen werden. Wichtig sei aber, dass Europa mit geeinter Stimme spreche. Europäische Vielstimmigkeit nutze nur Russland.
EU-Ratspräsident Costa hatte bereits betont, dass er willens sei, der Vertreter Europas zu sein. Zuletzt hatten der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Dies hatte Verärgerung etwa in Dänemark ausgelöst. Auch Norwegen ist kein EU-Mitglied, zählt aber neben Deutschland zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Eine Entscheidung auf dem informellen EU-Gipfel in Dublin wird nicht erwartet.
Das steht allerdings im Widerspruch zu den Planungen der großen EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Donnerstag von „bewährten Formaten“ wie den E3 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) gesprochen, die sich zudem eng mit Italien und Polen abstimmen. Er sehe kein Problem darin, dass dies so bleibe. Zentrales Argument etwa der Bundesregierung ist, dass am besten die Staaten mitverhandeln sollten, die die Hauptlast bei der Unterstützung der Ukraine und bei Sicherheitsgarantien tragen müssen.
Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson forderte in Dublin, dass Deutschland und Frankreich eingebunden werden müssten. Er sei auch für eine Beteiligung von Italien und Polen. Darüber hinaus müsse auch Großbritannien zumindest mit einbezogen werden. Wichtig sei aber, dass Europa mit geeinter Stimme spreche. Europäische Vielstimmigkeit nutze nur Russland.
EU-Ratspräsident Costa hatte bereits betont, dass er willens sei, der Vertreter Europas zu sein. Zuletzt hatten der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Dies hatte Verärgerung etwa in Dänemark ausgelöst. Auch Norwegen ist kein EU-Mitglied, zählt aber neben Deutschland zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Eine Entscheidung auf dem informellen EU-Gipfel in Dublin wird nicht erwartet.
Carim Soliman
Verletzter nach weiterer Autoexplosion in Moskau
Bei einer Autoexplosion in Moskau ist nach offiziellen Angaben ein ehemaliger Berater des früheren ukrainischen Regierungschefs Nikolai Asarow verletzt worden. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte das Ermittlungskomitee der Hauptstadt mit. Der Verletzte, Sergej Saworotny, sei ins Krankenhaus gebracht worden.
Der ehemalige Ministerpräsident Asarow war im Zuge der prowestlichen Revolution in der Ukraine 2014 nach Russland geflohen, wo er dann im Exil lebte.
Es ist bereits die zweite Autoexplosion in Russland binnen zwei Tagen. Erst am Donnerstag war bei der Explosion einer Autobombe in St. Petersburg erneut ein Offizier der russischen Luftwaffe getötet worden. Es gab bereits mehrere solcher Anschläge, die russische Behörden den ukrainischen Geheimdiensten zuschrieben.
Der ehemalige Ministerpräsident Asarow war im Zuge der prowestlichen Revolution in der Ukraine 2014 nach Russland geflohen, wo er dann im Exil lebte.
Es ist bereits die zweite Autoexplosion in Russland binnen zwei Tagen. Erst am Donnerstag war bei der Explosion einer Autobombe in St. Petersburg erneut ein Offizier der russischen Luftwaffe getötet worden. Es gab bereits mehrere solcher Anschläge, die russische Behörden den ukrainischen Geheimdiensten zuschrieben.
Russland: Tote bei Drohnenangriff auf Industrie in Wolgograd
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet in der südrussischen Stadt Wolgograd sind russischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow mit. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, erklärte die Stadt.
In Wolgograd gibt es eine große Ölraffinerie des Konzerns Lukoil und viele weitere Industrieanlagen. Videos in den sozialen Medien, die zunächst aber nicht verifiziert werden konnten, zeigten angeblich einen Großbrand in der Raffinerie. Zudem berichteten Anwohner von lauten Explosionen in der Nacht. Eine offizielle Bestätigung für einen Angriff auf die Raffinerie gab es jedoch nicht.
Die Anlage war in den vergangenen Monaten mehrfach attackiert worden. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien seit Ende Oktober wieder deutlich verschärft, nachdem eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe für den Energiesektor nicht gegriffen hatte.
In Wolgograd gibt es eine große Ölraffinerie des Konzerns Lukoil und viele weitere Industrieanlagen. Videos in den sozialen Medien, die zunächst aber nicht verifiziert werden konnten, zeigten angeblich einen Großbrand in der Raffinerie. Zudem berichteten Anwohner von lauten Explosionen in der Nacht. Eine offizielle Bestätigung für einen Angriff auf die Raffinerie gab es jedoch nicht.
Die Anlage war in den vergangenen Monaten mehrfach attackiert worden. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien seit Ende Oktober wieder deutlich verschärft, nachdem eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe für den Energiesektor nicht gegriffen hatte.