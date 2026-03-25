Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Massive Drohnenangriffe auf Russland
Mutmaßliche Russland-Spione in NRW und Spanien festgenommen
Kiew fordert Waffen für Angriffe auf russische Drohnenfabriken
Selenskij: Putin profitiert von einem langen Krieg in Iran
Belgorod: Vier Frauen tot nach ukrainischem Angriff
Drohne trifft estnisches Kraftwerk
Aus dem russischen Luftraum ist eine Drohne nach Estland geflogen und hat den Schornstein des Kraftwerks Auvere getroffen. Das berichteten zunächst der öffentlich-rechtliche Rundfunk Estlands Eesti Rahvusringhääling (ERR) und weitere Medien, mittlerweile äußerten sich auch estnische Behörden dazu. Bei dem Vorfall um 3.43 Uhr (Ortszeit) wurde nach Angaben der estnischen Sicherheitspolizei niemand verletzt, auch die Strominfrastruktur blieb unbeschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand sei die Drohne nicht auf Estland oder das Kraftwerk gerichtet gewesen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Regierung berief wegen des Vorfalls eine Sondersitzung des Kabinetts ein.
Auvere liegt kurz hinter der russischen Grenze und nur etwa 80 Kilometer vom russischen Ostseehafen Ust-Luga entfernt, der in der Nacht heftig von der Ukraine beschossen wurde. Ob es sich um eine ukrainische oder eine russische Drohne handelt, scheint derzeit noch unklar. Militär und Einsatzkräfte seien an den Absturzstellen vor Ort, um Trümmerteile einzusammeln und zu untersuchen.
Auch in Lettland soll eine Drohne nahe der Grenze zu Russland und Belarus abgestürzt sein. In Lettland sagte ein Militärsprecher im Fernsehen, dass um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die Drohne in Nähe des Dorfes Dobricina in der Gemeinde Kraslava von selbst explodiert – ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.
Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.
Auvere liegt kurz hinter der russischen Grenze und nur etwa 80 Kilometer vom russischen Ostseehafen Ust-Luga entfernt, der in der Nacht heftig von der Ukraine beschossen wurde. Ob es sich um eine ukrainische oder eine russische Drohne handelt, scheint derzeit noch unklar. Militär und Einsatzkräfte seien an den Absturzstellen vor Ort, um Trümmerteile einzusammeln und zu untersuchen.
Auch in Lettland soll eine Drohne nahe der Grenze zu Russland und Belarus abgestürzt sein. In Lettland sagte ein Militärsprecher im Fernsehen, dass um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die Drohne in Nähe des Dorfes Dobricina in der Gemeinde Kraslava von selbst explodiert – ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.
Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.
Massive Drohnenangriffe auf Russland
In der Nacht auf Mittwoch haben sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig angegriffen. Aus der Ukraine handele es sich laut der russischen Nachrichtenagentur TASS um den schwersten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Landesweit seien in der Nacht 389 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, unter anderem über der Region Moskau, aber auch über vielen anderen Landesteilen. Der massive Angriff folgt auf einen Tag, an dem Russland neben Raketen auch eine Höchstzahl von fast 950 Kampfdrohnen Richtung Ukraine gestartet hatte.
Im russischen Ölhafen Ust-Luga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff den Behörden zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt sogar von mehreren Bränden. Opfer habe es keine gegeben, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Das Ausmaß des Schadens ist unklar. Laut einem Insider wurde das Terminal abgeriegelt, Öldepots seien in Brand geraten.
Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben der Rettungsdienste ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Angriff habe sich am späten Dienstagabend ereignet. Ein Privathaus sei beschädigt worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, wodurch sechs weitere Gebäude in der Nähe ebenfalls beschädigt worden seien. Inzwischen sei der Brand gelöscht.
Auch aus der nordukrainischen Region Tschernihiw wird ein russischer Angriff gemeldet. Dabei wurde nach Angaben eines regionalen Stromanbieters eine Energieanlage beschädigt. Fast 150 000 Kunden müssten deshalb ohne Elektrizität auskommen.
Im russischen Ölhafen Ust-Luga ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff den Behörden zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt sogar von mehreren Bränden. Opfer habe es keine gegeben, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Das Ausmaß des Schadens ist unklar. Laut einem Insider wurde das Terminal abgeriegelt, Öldepots seien in Brand geraten.
Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben der Rettungsdienste ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Angriff habe sich am späten Dienstagabend ereignet. Ein Privathaus sei beschädigt worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, wodurch sechs weitere Gebäude in der Nähe ebenfalls beschädigt worden seien. Inzwischen sei der Brand gelöscht.
Auch aus der nordukrainischen Region Tschernihiw wird ein russischer Angriff gemeldet. Dabei wurde nach Angaben eines regionalen Stromanbieters eine Energieanlage beschädigt. Fast 150 000 Kunden müssten deshalb ohne Elektrizität auskommen.
Viele Verletzte in Lwiw
In der westukrainischen Großstadt Lwiw sind mehrere Menschen nach Behördenangaben durch russische Drohnenangriffe verletzt worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj zufolge werden 17 Menschen in Krankenhäusern der Stadt behandelt. Er schrieb von Einschlägen an mehreren Stellen der Stadt, ein Wohnhaus sei zweimal getroffen worden. Militärgouverneur Maksym Kosyzkyj schrieb auf Telegram von Schäden im historischen Zentrum der Stadt.
Libyen: Treibender russischer Gastanker Arctic Mategaz gesichert
Spezialisierte Teams haben das führerlos im Mittelmeer treibende russische Gastankschiff Arctic Metagaz erreicht und gesichert. Das teilte das libysche Verteidigungsministerium mit. Es sei ein Seil festgemacht worden, um das Abschleppen des rund 280 Meter langen Schiffs vorzubereiten und weiteres Abdriften zu verhindern.
Die Arctic Mategaz war Anfang März vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit Wasserdrohnen angegriffen zu haben. Kiew hat den Vorfall offiziell nicht kommentiert. Die 30 Mann starke Besatzung ist gerettet worden. Die libysche Küstenwache hatte zunächst berichtet, das Schiff sei untergegangen. Dann tauchten aber Fotos auf, die die Arctic Metagaz mit erheblicher Schlagseite zeigen. Es droht eine ökologische Katastrophe.
Die Arctic Mategaz war Anfang März vor der Küste Libyens nach Explosionen in Brand geraten. Russland wirft der Ukraine vor, das Schiff mit Wasserdrohnen angegriffen zu haben. Kiew hat den Vorfall offiziell nicht kommentiert. Die 30 Mann starke Besatzung ist gerettet worden. Die libysche Küstenwache hatte zunächst berichtet, das Schiff sei untergegangen. Dann tauchten aber Fotos auf, die die Arctic Metagaz mit erheblicher Schlagseite zeigen. Es droht eine ökologische Katastrophe.
Mutmaßliche Russland-Spione in NRW und Spanien festgenommen
Ein Mann aus Deutschland, der Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert, soll ins Visier mutmaßlicher Russland-Spione geraten sein. Die Bundesanwaltschaft hat in Rheine in Nordrhein-Westfalen eine 45 Jahre Rumänin und im spanischen Elda einen 43-jährigen Ukrainer festnehmen lassen. Sie sollen die Zielperson im Auftrag eines russischen Geheimdienstes ausspioniert haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.
Die Bundesanwaltschaft wirft beiden mutmaßliche geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Unter anderem das Bayerische Landeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind in die Ermittlungen involviert.
Der Ukrainer soll den Angaben zufolge ab Dezember 2025 den Mann ausgespäht haben: „Dazu sammelte der Beschuldigte im Internet Informationen und fertigte Filmaufnahmen vom Arbeitsplatz des Betroffenen an“, hieß es. Als er nach Spanien zog, soll die Frau spätestens ab März 2026 seinen Auftrag übernommen haben. Sie habe die Privatadresse des Mannes aufgesucht und Filmaufnahmen mit dem Mobiltelefon gemacht, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde mit. „Die Ausspähaktionen dienten mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson.“
Beide Festgenommenen sind laut der Bundesanwaltschaft dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Die Frau soll an diesem Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Dieser entscheidet darüber, ob die 45-Jährige in Untersuchungshaft kommt. Der festgenommene Mann muss zunächst noch aus Spanien nach Deutschland überstellt werden.
Die Bundesanwaltschaft wirft beiden mutmaßliche geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Unter anderem das Bayerische Landeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind in die Ermittlungen involviert.
Der Ukrainer soll den Angaben zufolge ab Dezember 2025 den Mann ausgespäht haben: „Dazu sammelte der Beschuldigte im Internet Informationen und fertigte Filmaufnahmen vom Arbeitsplatz des Betroffenen an“, hieß es. Als er nach Spanien zog, soll die Frau spätestens ab März 2026 seinen Auftrag übernommen haben. Sie habe die Privatadresse des Mannes aufgesucht und Filmaufnahmen mit dem Mobiltelefon gemacht, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde mit. „Die Ausspähaktionen dienten mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson.“
Beide Festgenommenen sind laut der Bundesanwaltschaft dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Die Frau soll an diesem Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Dieser entscheidet darüber, ob die 45-Jährige in Untersuchungshaft kommt. Der festgenommene Mann muss zunächst noch aus Spanien nach Deutschland überstellt werden.
Mehrere Tote bei nächtlichen Angriffen
Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mehrere Menschen getötet worden. Die Luftwaffe meldete, dass die Ukraine mit 392 Drohnen und 34 Raketen aus Russland angegriffen worden sei. Der Flugabwehr sei es gelungen, 25 Raketen und 365 Drohnen abzuschießen oder zu „neutralisieren“. Einige Geschosse wurden also nicht abgefangen.
In Saporischschja habe es einen Toten und fünf Verletzte gegeben, teilte Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Bei den schweren Angriffen seien zudem Wohnhäuser, ein Hotel und Industrieanlagen beschädigt worden. In der Region Poltawa starben nach Behördenangaben zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf einen Zug in der Region Charkiw wurde der örtlichen Staatsanwaltschaft zufolge ein Fahrgast getötet. Der Zug befand sich an einem Bahnhof in dem Dorf Slatyne.
In der Nacht gab es ukrainische Drohnenangriffe auf russisch besetzte Gebiete. So wurde etwa in Sewastopol auf der Krim Luftalarm ausgelöst. Die Hafenstadt gilt mit einer Reihe von Militärobjekten als strategisch wichtig.
Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus wurden nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet. „Weitere acht Menschen wurden verletzt“, schrieb Sewastopols Gouverneur Michail Raswosschajew bei Telegram. Es ist allerdings unklar, ob die Drohnen die Explosion ausgelöst haben, die Ursache werde noch untersucht. Die Wucht der Explosion hat Behördenangaben nach zu einem Teileinsturz des Gebäudes geführt. Auch ein Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen und daher ebenfalls evakuiert.
In Saporischschja habe es einen Toten und fünf Verletzte gegeben, teilte Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Bei den schweren Angriffen seien zudem Wohnhäuser, ein Hotel und Industrieanlagen beschädigt worden. In der Region Poltawa starben nach Behördenangaben zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf einen Zug in der Region Charkiw wurde der örtlichen Staatsanwaltschaft zufolge ein Fahrgast getötet. Der Zug befand sich an einem Bahnhof in dem Dorf Slatyne.
In der Nacht gab es ukrainische Drohnenangriffe auf russisch besetzte Gebiete. So wurde etwa in Sewastopol auf der Krim Luftalarm ausgelöst. Die Hafenstadt gilt mit einer Reihe von Militärobjekten als strategisch wichtig.
Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus wurden nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet. „Weitere acht Menschen wurden verletzt“, schrieb Sewastopols Gouverneur Michail Raswosschajew bei Telegram. Es ist allerdings unklar, ob die Drohnen die Explosion ausgelöst haben, die Ursache werde noch untersucht. Die Wucht der Explosion hat Behördenangaben nach zu einem Teileinsturz des Gebäudes geführt. Auch ein Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen und daher ebenfalls evakuiert.
Flammen schlagen nach einem russischen Angriff aus den Fenstern eines Wohnhauses in Saporischschja. Foto: Darya Nazarova/AFP
Kiew fordert Waffen für Angriffe auf russische Drohnenfabriken
Die Ukraine hat russische Produktionsstätten für Drohnen als legitime militärische Ziele bezeichnet und den Westen zur Lieferung weitreichender Waffen aufgefordert. Russlands Lieferung modernisierter Drohnen an Iran mache Moskau zu Teherans wichtigstem Komplizen im Krieg, sagte der ukrainische UN-Botschafter Andrij Melnyk vor dem UN-Sicherheitsrat. Die Lieferungen stellten eine beispiellose Eskalation dar, die es Iran ermögliche, Golfstaaten und US-Streitkräfte in der Region über längere Zeit anzugreifen.
„Russische Drohnenproduktionsstätten sollten als legitime Ziele für Militärschläge im Kampf gegen das Mullah-Regime betrachtet werden“, erklärte Melnyk. Die Ukraine greife bereits russische Drohnenfabriken an, könne jedoch mit neuen Waffen und Ressourcen effektiver sein. Die Bereitstellung von Waffen für Angriffe in der Tiefe und die Unterstützung der ukrainischen Produktion von Langstreckenraketen würden die kollektiven Bemühungen um Frieden im Nahen Osten unterstützen.
„Russische Drohnenproduktionsstätten sollten als legitime Ziele für Militärschläge im Kampf gegen das Mullah-Regime betrachtet werden“, erklärte Melnyk. Die Ukraine greife bereits russische Drohnenfabriken an, könne jedoch mit neuen Waffen und Ressourcen effektiver sein. Die Bereitstellung von Waffen für Angriffe in der Tiefe und die Unterstützung der ukrainischen Produktion von Langstreckenraketen würden die kollektiven Bemühungen um Frieden im Nahen Osten unterstützen.
Selenskij warnt vor massivem russischem Angriff
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Großangriff auf sein Land. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass Russland einen massiven Schlag vorbereite, sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. Die Bevölkerung solle auf Luftalarm achten, entsprechende Befehle an die Flugabwehr seien bereits erteilt worden. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Selenskij: Russland plant Drohnen-Kontrollstationen in Belarus
Russland plant dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge vier Bodenkontrollstationen für Langstrecken-Angriffsdrohnen in Belarus. Er beruft sich dabei auf den Militärgeheimdienst seines Landes. Selenskij habe den Geheimdienstchef angewiesen, die Partner der Ukraine über diese Pläne zu informieren. Er warnt seit Monaten vor einer stärkeren Verwicklung von Belarus in den Ukrainekrieg.
Ukraine und USA führen in Florida Gespräche
In den USA hat eine ukrainische Unterhändlergruppe an zwei Tagen mit US-Vertretern über Wege zur Beendigung des Krieges gesprochen. „Insgesamt bleibt die Lage recht klar: (Der russische Präsident Wladimir) Putin will den Krieg nicht beenden. Aber entscheidend ist, was die Welt will“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Telefonat mit den Unterhändlern in einer Videobotschaft.
Nach der Rückkehr der ukrainischen Gruppe werde diese einen detaillierteren Bericht erstatten. „Es gibt Signale, dass die Gefangenenaustausche fortgesetzt werden“, sagte Selenskij. Ihm zufolge wäre das bereits eine Bestätigung für funktionierende Diplomatie.
Die ukrainische Gruppe wurde in Florida wieder vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, geleitet. Ihr gehören auch Selenskijs Kanzleichef, Kyrylo Budanow, der Fraktionschef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, und Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja an. Von US-Seite waren der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum beteiligt.
Armeeoberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnat erstatteten Selenskij zudem einen Bericht über die Lage an der Front. „An einigen Abschnitten sind die Russen in diesen Tagen spürbar aktiver geworden“, konstatierte der Staatschef. Aufgrund des besseren Wetters sei die Zahl der teils durch gepanzerte Technik unterstützten Sturmangriffe größer geworden. „Unsere Drohnen funktionieren gut und unsere Armee steht fest“, sagte Selenskij. Im Gegensatz dazu erleidet die russische Seite seinen Angaben nach erhebliche Verluste.
Nach der Rückkehr der ukrainischen Gruppe werde diese einen detaillierteren Bericht erstatten. „Es gibt Signale, dass die Gefangenenaustausche fortgesetzt werden“, sagte Selenskij. Ihm zufolge wäre das bereits eine Bestätigung für funktionierende Diplomatie.
Die ukrainische Gruppe wurde in Florida wieder vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, geleitet. Ihr gehören auch Selenskijs Kanzleichef, Kyrylo Budanow, der Fraktionschef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, und Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja an. Von US-Seite waren der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie Regierungsberater Josh Gruenbaum beteiligt.
Armeeoberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnat erstatteten Selenskij zudem einen Bericht über die Lage an der Front. „An einigen Abschnitten sind die Russen in diesen Tagen spürbar aktiver geworden“, konstatierte der Staatschef. Aufgrund des besseren Wetters sei die Zahl der teils durch gepanzerte Technik unterstützten Sturmangriffe größer geworden. „Unsere Drohnen funktionieren gut und unsere Armee steht fest“, sagte Selenskij. Im Gegensatz dazu erleidet die russische Seite seinen Angaben nach erhebliche Verluste.
Selenskij: Putin profitiert von einem langen Krieg in Iran
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fürchtet um die Konsequenzen des Iran-Kriegs für die Situation seines Landes. „Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, was die Auswirkungen dieses Kriegs auf die Lage in der Ukraine angeht und was den Fokus der USA betrifft – der liegt leider mehr auf dem Nahen Osten als auf der Ukraine“, sagte Selenskij in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der britischen BBC. „Unsere diplomatischen Treffen, die trilateralen Treffen werden ständig verschoben. Dafür gibt es einen Grund: den Krieg in Iran.“
Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei ein langer Krieg in Iran „ein Plus“. Neben den hohen Energiepreisen bedeute er auch eine Erschöpfung von Ressourcen. „Für Putin ist es von Vorteil, dass die Ressourcen nicht an die Ukraine gehen“, sagte Selenskij laut BBC. „Er muss uns schwächen, und das ist ein langer Prozess. Der Nahe Osten ist einer der Wege, das zu erreichen.“ Es werde definitiv einen Mangel an Patriot-Raketen geben, die für die Ukraine bei Bedarf zugänglich sein könnten.
Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei ein langer Krieg in Iran „ein Plus“. Neben den hohen Energiepreisen bedeute er auch eine Erschöpfung von Ressourcen. „Für Putin ist es von Vorteil, dass die Ressourcen nicht an die Ukraine gehen“, sagte Selenskij laut BBC. „Er muss uns schwächen, und das ist ein langer Prozess. Der Nahe Osten ist einer der Wege, das zu erreichen.“ Es werde definitiv einen Mangel an Patriot-Raketen geben, die für die Ukraine bei Bedarf zugänglich sein könnten.
Tödlicher Unfall nach Drohnenangriff auf Zug
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Personenzug in der Ukraine ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Zug im Gebiet Odessa hielt und sollte geräumt werden, wie die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja auf Telegram mitteilte. Dabei sei eine Schaffnerin von einem entgegenkommenden Zug getötet worden, der ebenfalls einen Haltepunkt zur Evakuierung ansteuerte. Ein Passagier sei verletzt worden.
Die Bahn berichtete noch von einem weiteren Angriff auf einen Zug im Gebiet Dnipropetrowsk. Dort sei die Räumung problemlos verlaufen. Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 139 feindliche Drohnen, von denen 127 abgefangen worden seien. Unter anderem wurde ein Angriff das Umland von Kiew gemeldet.
Die Bahn berichtete noch von einem weiteren Angriff auf einen Zug im Gebiet Dnipropetrowsk. Dort sei die Räumung problemlos verlaufen. Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 139 feindliche Drohnen, von denen 127 abgefangen worden seien. Unter anderem wurde ein Angriff das Umland von Kiew gemeldet.
Strom- und Wasserversorgung in Teilen Kiews unterbrochen
In Teilen der ukrainischen Hauptstadt Kiew fallen Strom- und Wasserversorgung aus. Grund dafür sei ein Zwischenfall im Stromnetz, teilen die Behörden mit. Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Versorgung in den Gebieten östlich des Flusses Dnipro wiederherzustellen, erklärt die Stadtverwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur führen in Kiew und anderen Großstädten immer wieder zu teils längeren Stromausfällen.
Ukraine und USA beraten in Florida über Kriegsende
Unterhändler der Ukraine und der USA setzen in Florida ihre Gespräche über ein mögliches Ende des Krieges mit Russland fort. Das Weiße Haus bezeichnete die Beratungen als konstruktiv. Es gehe darum, verbleibende Differenzen abzubauen und einem umfassenden Friedensabkommen näherzukommen. Russische Vertreter nehmen an dem Treffen nicht teil.
Selenskij fordert Beschlagnahmung von russischem Erdöl
Vor dem Hintergrund eines von Frankreich aufgebrachten Tankers der russischen „Schattenflotte“ hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die Beschlagnahmung von russischen Erdöllieferungen gefordert. „Solange der Krieg andauert, solange die (russischen) Angriffe fortgesetzt werden, muss auch der Druck auf den Aggressor anhalten“, sagte Selenskij in einer Videobotschaft. Kiew arbeitet demnach mit europäischen Ländern daran, dass diese auf Gesetzesebene den Stopp von Öltankern und das Beschlagnahmen von russischem Erdöl gestatten.