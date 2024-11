Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine offenbar nicht nur auf Hilfe von nordkoreanischen Soldaten, wie aus einem Bericht der Financial Times hervorgeht. Das Land werde auch durch die Huthi-Miliz aus Jemen unterstützt. Sie werbe dort Rekruten für einen Einsatz im russischen Militär an und habe durch „zwielichtigen Menschenhandel“ schon Hunderte jemenitische Söldner an Russland vermittelt. Unter Berufung auf Betroffene berichtete die Zeitung, einige Männer seien in Jemen mit der Aussicht auf bezahlte Arbeit in Russland und auf die russische Staatsbürgerschaft angeworben worden. Bei ihrer Ankunft in Russland seien sie dann aber für die russischen Streitkräfte zwangsverpflichtet und umgehend an die Front in der Ukraine geschickt worden.Die Rekrutierung in Jemen laufe über ein Unternehmen, das von einem prominenten Huthi-Politiker gegründet worden sei. Ein Rekrutierungsvertrag, der der Zeitung vorliege, deute darauf hin, dass bereits seit Juli Jemeniten für das russische Militär angeworben werden.