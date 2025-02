Ukrainische Flugabwehr meldet Rekord an russischen Drohnen - ein Toter und Verletzte

Bei Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine ist nach Behördenangaben in der Nacht ein Zivilist in der Industriestadt Krywyj Rih getötet worden. Zudem gab es mehrere Verletzte. Insgesamt habe Russland mit 267 Drohnen angegriffen, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Davon seien 138 abgeschossen worden und 119 nach dem Einsatz von elektronischer Kriegsführung vom Radar verschwunden. Über den Verbleib der übrigen Drohnen ist bisher nichts bekannt. Russland habe auch drei Raketen vom Typ Iskander abgefeuert. Luftwaffensprecher Jurij Ihnat teilte mit, dass es noch nie seit Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 so viele Drohnenattacken in einer Nacht gegeben habe.



Betroffen waren mehrere Regionen. Schäden habe es unter anderem in den Gebieten Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Saporischschja gegeben. Allein in der Hauptstadt dauerte der Luftalarm laut Behörden sechs Stunden. In der Millionenmetropole beschädigten die Angriffe, die in mehreren Wellen erfolgten, Wohnhäuser und Autos, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram erklärte. Verletzte habe es dort nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.



Bei einem Drohnenangriff auf die Region Odessa im Süden des Landes an der Schwarzmeerküste seien drei Menschen verletzt worden, als ein Privathaus in Brand gerät, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram mit.



Russland wiederum schoss nach eigenen Angaben in der Nacht 20 ukrainische Drohnen ab. Die Flugkörper seien über sechs Regionen des Landes von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.