Nach ukrainischen Angaben ist die Hauptstadt Kiew in der Nacht und am Morgen vom russischen Militär wieder mit Raketen und Drohnen attackiert worden. Der Alarm habe mehr als acht Stunden gedauert, teilte die regionale Militärverwaltung von Kiew mit. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in Schutzräume zu begeben. "Explosionen in der Stadt", warnte die Stadtverwaltung von Kiew auf Telegram.Mehrere Raketen und Drohnen seien abgeschossen worden, teilte der Chef der Militärverwaltung, Serhij Popko, mit. Er sprach davon, dass dies der erste derartige kombinierte Angriff mit Raketen und Drohnen auf Kiew seit 73 Tagen gewesen sei. Mit Drohnen wird die Hauptstadt immer wieder attackiert. Allerdings vermeldete die ukrainische Luftwaffe erst am vergangenen Freitag den Abschuss einer Rakete, die in Richtung Kiew geflogen sei.Der Militärverwaltung zufolge soll bei den heutigen Angriffen durch herabgefallene Trümmer ein Mann verletzt worden sein. Zudem gab es ein Feuer in einem Lagerhaus in der Großstadt Browary (nordöstlich von Kiew), wie der staatliche Rettungsdienst mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand.Insgesamt soll die Ukraine mit etwa 90 Drohnen und sechs Raketen angegriffen worden sein. Der ukrainischen Luftwaffe gelang es nach eigenen Angaben, vier Raketen abzufangen. Auch 37 von 90 Drohnen seien zerstört worden. 47 Drohnen habe das Militär aus den Augen verloren, zwei hätten den ukrainischen Luftraum Richtung Russland und Belarus verlassen. Weitere zwei Drohnen hätten sich am Morgen noch im Luftraum der Ukraine befunden.