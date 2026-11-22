Trump will Ukraine vorerst keine Sicherheitsgarantien geben

US-Präsident Donald Trump will der Ukraine vorerst keine Sicherheitsgarantien geben. Er wolle darüber nicht ohne ein Abkommen diskutieren, sagte Trump am Freitag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach seiner Asien-Reise. Dennoch zeigte er sich nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in China zuversichtlich über eine Lösung im Ukraine-Krieg. „Wir führen sehr gute Gespräche. Ich denke, es gibt eine wirklich gute Chance, dass wir das hinbekommen.“





Trump hatte Putin am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels (Apec) im chinesischen Shenzhen getroffen. Der russische Staatschef, den Trump als Freund bezeichnete, habe deutlich seinen Wunsch nach einem diplomatischen Ende des Krieges geäußert, sagte Trump. Ein Problem sei jedoch der enorme Hass zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.





Trump hatte mit Putin auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Nur wenige Stunden nach dem Dreiergipfel überzog Russland die Ukraine am Freitag mit einem der schwersten Raketen- und Drohnenangriffe seit Beginn seines Angriffskrieges.