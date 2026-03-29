Kreml will, dass USA mehr Druck auf Kiew ausüben

Russland hat die USA zu Druck auf die Ukraine aufgerufen, sich auf Moskaus Bedingungen für ein Kriegsende einzulassen. Die Amerikaner hätten die Hebel, tatsächlich Druck und Einfluss auf Kiew auszuüben, sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, im russischen Staatsfernsehen. „Genau dazu rufen wir unsere amerikanischen Kollegen auf. Das ist es, was jetzt notwendig ist.“



Wie genau Washington Druck ausüben soll, sagte er nicht. Allerdings fordert Russland seit Langem den Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem verlangt das Land, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher von Moskau nicht vollständig kontrollierten Gebiet Donezk zurückzieht – im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schloss einen derartigen Rückzug wiederholt aus.



Selenskij beklagte am Wochenende erneut, dass die USA ebenfalls auf einen Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass bestünden – als Voraussetzung dafür, dass er dann seine mit Nachdruck geforderten Sicherheitsgarantien für Kiew bekommt. Der ukrainische Präsident hatte wiederholt kritisiert, dass die USA diese Garantien zum Schutz vor künftigen russischen Angriffen erst geben wollten, wenn Moskau die Kontrolle über den Donbass bekomme.



Druck könnten die USA ausüben, indem sie der Ukraine etwa keine Flugabwehrraketen mehr liefern würden. Befürchtet wird in Kiew derweil, dass die USA ihre Waffen für den Krieg im Nahen Osten benutzen könnten. Selenskij erklärte allerdings, dass die für die Ukraine bestimmten Waffen bisher nicht umgeleitet würden.



Selenskij sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der trilateralen Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung aus. Er beklagte, dass die US-Unterhändler wegen des Iran-Krieges ihr Land im Moment nicht verließen. Russland hatte sich zu neuen Gesprächen bereiterklärt.