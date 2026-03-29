Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Junge bei russischen Luftangriffen getötet, mehrere Kinder verletzt
Kreml will, dass USA mehr Druck auf Kiew ausüben
Exporthafen Ust-Luga brennt erneut
Ukraine vereinbart Verteidigungskooperationen mit Golfstaaten
Putin sollen Oligarchen um Spenden für Staatshaushalt gebeten haben
Bericht: Mutmaßlich ukrainische Drohnen in Finnland abgestürzt
Mehrere mutmaßlich ukrainische Drohnen sind Medienberichten zufolge im Südosten Finnlands abgestürzt. Nach Informationen finnischer Behörden seien zwei unbemannte Flugkörper am Sonntagmorgen nördlich und östlich der Stadt Kouvola am Boden aufgeschlagen, berichtete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yle. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nicht.
„Drohnen haben sich in Finnlands Territorium verirrt. Wir nehmen das sehr ernst“, sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut Yle. Seinem Ministerium zufolge waren mehrere Objekte entdeckt worden, die in niedriger Höhe den finnischen Luftraum passierten. Kampfjets seien aufgestiegen, um die Geräte zu erkennen, hätten sie jedoch nicht abgeschossen, um Kollateralschäden am Boden zu vermeiden.
Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo erklärte am Nachmittag, die Drohnen stammten „wahrscheinlich“ aus der Ukraine, die Vorfälle würden weiter untersucht. Auch er bezeichnete die Luftraum-Verletzung als ernste Angelegenheit. Die Luftwaffe bestätigte Yle zufolge, dass mindestens eine der Drohnen ukrainisch war.
Die Stadt Kouvola liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der Grenze zur russischen Region Leningrad. Laut Ministerpräsident Opro dürften die verirrten Drohnen im Zusammenhang mit den gezielten Angriffen der Ukraine auf die russische Ölindustrie stehen. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 sind bereits wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt.
„Drohnen haben sich in Finnlands Territorium verirrt. Wir nehmen das sehr ernst“, sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut Yle. Seinem Ministerium zufolge waren mehrere Objekte entdeckt worden, die in niedriger Höhe den finnischen Luftraum passierten. Kampfjets seien aufgestiegen, um die Geräte zu erkennen, hätten sie jedoch nicht abgeschossen, um Kollateralschäden am Boden zu vermeiden.
Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo erklärte am Nachmittag, die Drohnen stammten „wahrscheinlich“ aus der Ukraine, die Vorfälle würden weiter untersucht. Auch er bezeichnete die Luftraum-Verletzung als ernste Angelegenheit. Die Luftwaffe bestätigte Yle zufolge, dass mindestens eine der Drohnen ukrainisch war.
Die Stadt Kouvola liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der Grenze zur russischen Region Leningrad. Laut Ministerpräsident Opro dürften die verirrten Drohnen im Zusammenhang mit den gezielten Angriffen der Ukraine auf die russische Ölindustrie stehen. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 sind bereits wiederholt fehlgeleitete ukrainische Drohnen auch in die Lufträume der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen und mitunter abgestürzt.
Junge bei russischen Luftangriffen getötet, mehrere Kinder verletzt
Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten war ein 13-jähriger Junge, teilte der regionale Militärverwalter Wadim Filaschkin auf Telegram mit. Weitere sieben Bewohner im Alter zwischen 20 und 85 Jahren seien verletzt worden. Durch die Explosion der Fliegerbombe seien mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Möglicherweise gebe es unter den Trümmern weitere Opfer.
Einem Bericht der Agentur Unian zufolge wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kinderspielplatz in der Region Mykolajiw im Süden der Ukraine zehn Menschen verletzt, unter ihnen acht Kinder. Ein 13-jähriges Mädchen sei wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilten die Ermittlungsbehörden mit.
Einem Bericht der Agentur Unian zufolge wurden zudem bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kinderspielplatz in der Region Mykolajiw im Süden der Ukraine zehn Menschen verletzt, unter ihnen acht Kinder. Ein 13-jähriges Mädchen sei wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilten die Ermittlungsbehörden mit.
Kreml will, dass USA mehr Druck auf Kiew ausüben
Russland hat die USA zu Druck auf die Ukraine aufgerufen, sich auf Moskaus Bedingungen für ein Kriegsende einzulassen. Die Amerikaner hätten die Hebel, tatsächlich Druck und Einfluss auf Kiew auszuüben, sagte der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, im russischen Staatsfernsehen. „Genau dazu rufen wir unsere amerikanischen Kollegen auf. Das ist es, was jetzt notwendig ist.“
Wie genau Washington Druck ausüben soll, sagte er nicht. Allerdings fordert Russland seit Langem den Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem verlangt das Land, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher von Moskau nicht vollständig kontrollierten Gebiet Donezk zurückzieht – im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schloss einen derartigen Rückzug wiederholt aus.
Selenskij beklagte am Wochenende erneut, dass die USA ebenfalls auf einen Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass bestünden – als Voraussetzung dafür, dass er dann seine mit Nachdruck geforderten Sicherheitsgarantien für Kiew bekommt. Der ukrainische Präsident hatte wiederholt kritisiert, dass die USA diese Garantien zum Schutz vor künftigen russischen Angriffen erst geben wollten, wenn Moskau die Kontrolle über den Donbass bekomme.
Druck könnten die USA ausüben, indem sie der Ukraine etwa keine Flugabwehrraketen mehr liefern würden. Befürchtet wird in Kiew derweil, dass die USA ihre Waffen für den Krieg im Nahen Osten benutzen könnten. Selenskij erklärte allerdings, dass die für die Ukraine bestimmten Waffen bisher nicht umgeleitet würden.
Selenskij sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der trilateralen Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung aus. Er beklagte, dass die US-Unterhändler wegen des Iran-Krieges ihr Land im Moment nicht verließen. Russland hatte sich zu neuen Gesprächen bereiterklärt.
Wie genau Washington Druck ausüben soll, sagte er nicht. Allerdings fordert Russland seit Langem den Stopp westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem verlangt das Land, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem bisher von Moskau nicht vollständig kontrollierten Gebiet Donezk zurückzieht – im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schloss einen derartigen Rückzug wiederholt aus.
Selenskij beklagte am Wochenende erneut, dass die USA ebenfalls auf einen Abzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass bestünden – als Voraussetzung dafür, dass er dann seine mit Nachdruck geforderten Sicherheitsgarantien für Kiew bekommt. Der ukrainische Präsident hatte wiederholt kritisiert, dass die USA diese Garantien zum Schutz vor künftigen russischen Angriffen erst geben wollten, wenn Moskau die Kontrolle über den Donbass bekomme.
Druck könnten die USA ausüben, indem sie der Ukraine etwa keine Flugabwehrraketen mehr liefern würden. Befürchtet wird in Kiew derweil, dass die USA ihre Waffen für den Krieg im Nahen Osten benutzen könnten. Selenskij erklärte allerdings, dass die für die Ukraine bestimmten Waffen bisher nicht umgeleitet würden.
Selenskij sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der trilateralen Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung aus. Er beklagte, dass die US-Unterhändler wegen des Iran-Krieges ihr Land im Moment nicht verließen. Russland hatte sich zu neuen Gesprächen bereiterklärt.
Russland kündigt neues Verbot für Benzinexporte an
Die russische Regierung lässt von diesem Mittwoch an (1. April) bis 31. Juli Benzinexporte verbieten. So sollen die Preise an den russischen Tankstellen stabil gehalten werden. Grund für den Schritt sind die geopolitischen Turbulenzen im Zuge des Iran-Krieges und die hohe internationale Nachfrage nach Treibstoff.
Russland hatte nach den massiven Angriffen der Ukraine auf Anlagen der Ölindustrie und wegen daraus folgender Defizite in der Vergangenheit immer wieder zeitlich begrenzte Exportverbote für Benzin und Diesel verhängt.
Russland hatte nach den massiven Angriffen der Ukraine auf Anlagen der Ölindustrie und wegen daraus folgender Defizite in der Vergangenheit immer wieder zeitlich begrenzte Exportverbote für Benzin und Diesel verhängt.
Exporthafen Ust-Luga brennt erneut
Die Ukraine hat mit ihren gezielten Angriffen auf die russische Ölindustrie erneut den wichtigen Exporthafen in Ust-Luga an der Ostsee in Brand gesetzt. Den Treffer und das Feuer bestätigte am Morgen der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Einsatzkräfte seien dabei, den Brand zu löschen. Insgesamt habe die russische Flugabwehr 31 Drohnen im Leningrader Gebiet abgeschossen, sagte er. Anwohner der Region hatten Bilder in sozialen Netzwerken von den Rauchwolken am Himmel veröffentlicht und über schlechte Luft und Brandgeruch geklagt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lobte die Attacken auf die Anlagen der Ölindustrie im Leningrader Gebiet, das an die Millionenmetropole Sankt Petersburg (früher Leningrad) grenzt. Die Russen verfügten nun nur noch über 40 Prozent der Kapazitäten dort, sagte er.
Auch die Ukraine meldete erneut massenhafte russische Drohnenangriffe. Die meisten der 442 Flugobjekte seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr mit. Trotzdem habe es auch Treffer gegeben, hieß es. Im Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden zehn Verletzte nach Drohnenangriffen. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer berichteten die Behörden von russischen Angriffen auf die Energieanlagen. Es komme deshalb zu Stromausfällen, hieß es.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij lobte die Attacken auf die Anlagen der Ölindustrie im Leningrader Gebiet, das an die Millionenmetropole Sankt Petersburg (früher Leningrad) grenzt. Die Russen verfügten nun nur noch über 40 Prozent der Kapazitäten dort, sagte er.
Auch die Ukraine meldete erneut massenhafte russische Drohnenangriffe. Die meisten der 442 Flugobjekte seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr mit. Trotzdem habe es auch Treffer gegeben, hieß es. Im Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden zehn Verletzte nach Drohnenangriffen. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer berichteten die Behörden von russischen Angriffen auf die Energieanlagen. Es komme deshalb zu Stromausfällen, hieß es.
Ukraine vereinbart Verteidigungskooperationen mit Golfstaaten
Nach einem Abkommen mit Saudi-Arabien hat die Ukraine auch eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar im Bereich Verteidigung vereinbart. Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen und unbemannten Flugsystemen, teilte Katars Verteidigungsministerium am Samstag mit.
Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgestellt, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist war. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.
Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stark ausgebaut. Sie hat bereits Spezialisten als Berater in Länder der Golfregion entsandt, die als US-Verbündete seit Wochen von Iran attackiert werden und dabei oft teure Raketen zur Drohnenabwehr nutzen.
Hintergrund von Selenskijs Reise in die Golfregion ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wegen eigenen Bedarfs einschränken.
Das Abkommen wurde während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vorgestellt, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist war. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.
Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stark ausgebaut. Sie hat bereits Spezialisten als Berater in Länder der Golfregion entsandt, die als US-Verbündete seit Wochen von Iran attackiert werden und dabei oft teure Raketen zur Drohnenabwehr nutzen.
Hintergrund von Selenskijs Reise in die Golfregion ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wegen eigenen Bedarfs einschränken.
Odessa: Dach einer Geburtsklinik getroffen
Bei russischen Drohnenangriffen sind in der Ukraine erneut zivile Ziele beschossen und mehrere Menschen getötet worden. Präsident Wolodimir Selenskij teilte mit, allein Odessa sei mit mehr als 60 Drohnen attackiert worden. „Das hat keinerlei militärischen Sinn, es handelt sich um reinen Terror gegen das normale zivile Leben“, sagte er bei Telegram und veröffentlichte Fotos von den Schäden. Behörden in Odessa meldeten einen Toten und elf Verletzte. In einem Stadtteil sei dabei das Dach einer Geburtsklinik getroffen worden, sagte Odessas Militärverwaltungschef Serhij Lyssa, Personal und Patientinnen hätten sich zuvor aber in einen Schutzraum retten können. Zudem sei ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt worden.
Odessa: Eine Krankenschwester wischt nach einem Luftangriff in einer Entbindungsklinik Glasscherben von zerbrochenen Scheiben auf. Michael Shtekel/AP/dpa
In der südukrainischen Stadt Krywyi Rih im Gebiet Dnipropetrowsk starben zwei Männer, wie die Militärverwaltung mitteilte, zwei weitere Menschen seien verletzt worden. In einem Industriebetrieb habe es Schäden und Brände gegeben. Auch im Gebiet Poltawa in der Zentralukraine starb laut Behörden ein Mensch bei einem Drohnenangriff.
Auch in Russland gab es den Behörden zufolge erneut massive ukrainische Gegenangriffe mit Drohnen. Im Gebiet Jaroslawl sei ein Kind in einem Haus getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram mit, die Eltern seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und eine Frau im benachbarten Haus verletzt worden.
Meldungen über ukrainische Angriffe kamen zudem aus Tschapajewsk im Gebiet Samara im Süden Russlands, wo unter anderem ein für die Raketenproduktion wichtiger Betrieb Ziel war. Das russische Verteidigungsministerium meldete insgesamt 155 abgewehrte ukrainische Drohnenangriffe, darunter auch in Twer, Belgorod und Kursk. Zu Einschlägen, Schäden oder Opfern machte das Ministerium wie meist in den täglichen militärischen Bulletins keine Angaben.
Auch in Russland gab es den Behörden zufolge erneut massive ukrainische Gegenangriffe mit Drohnen. Im Gebiet Jaroslawl sei ein Kind in einem Haus getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram mit, die Eltern seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und eine Frau im benachbarten Haus verletzt worden.
Meldungen über ukrainische Angriffe kamen zudem aus Tschapajewsk im Gebiet Samara im Süden Russlands, wo unter anderem ein für die Raketenproduktion wichtiger Betrieb Ziel war. Das russische Verteidigungsministerium meldete insgesamt 155 abgewehrte ukrainische Drohnenangriffe, darunter auch in Twer, Belgorod und Kursk. Zu Einschlägen, Schäden oder Opfern machte das Ministerium wie meist in den täglichen militärischen Bulletins keine Angaben.
Rubio schließt Umleitung von Waffen in Nahen Osten nicht aus
US-Außenminister Marco Rubio hat nicht ausgeschlossen, dass die Vereinigten Staaten für die Ukraine eingeplante Waffen auch anderweitig nutzen könnten. Wenn es einen entsprechenden Bedarf gebe, stünden die USA immer an erster Stelle, sagte er nach Gesprächen der Außenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G 7) bei Paris.
Dies treffe auch zu, um eigene Lager aufzufüllen oder „eine Mission im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten zu erfüllen“. Zugleich betonte Rubio, dass bislang keine Waffen umgeleitet worden seien – das schließe aber nicht aus, dass dies künftig der Fall sein könnte.
Zuvor hatte der deutsche Außenminister Johann Wadephul davor gewarnt, dass die Unterstützung der Ukraine wegen des Iran-Kriegs weiter bröckelt. „Es darf keine Abstriche geben, wenn es um die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine geht“, sagte der CDU-Politiker. Dies würde Kremlchef Wladimir Putin nur in die Hände spielen.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Dies treffe auch zu, um eigene Lager aufzufüllen oder „eine Mission im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten zu erfüllen“. Zugleich betonte Rubio, dass bislang keine Waffen umgeleitet worden seien – das schließe aber nicht aus, dass dies künftig der Fall sein könnte.
Zuvor hatte der deutsche Außenminister Johann Wadephul davor gewarnt, dass die Unterstützung der Ukraine wegen des Iran-Kriegs weiter bröckelt. „Es darf keine Abstriche geben, wenn es um die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine geht“, sagte der CDU-Politiker. Dies würde Kremlchef Wladimir Putin nur in die Hände spielen.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Verletzte in Charkiw, Industrieschäden in Russland
Bei nächtlichen russischen Angriffen aus der Luft sind in der Ukraine mehrere Menschen verletzt worden. In der vor dem Krieg zweitgrößten Stadt des Landes Charkiw schlug nach Behördenangaben eine Rakete in einem Wohnblock ein. Acht Menschen seien dabei verletzt worden, teilte der ukrainische Katastrophenschutz bei Telegram mit. Weitere Verletzte in der Stadt gab es demnach bei Drohneneinschlägen. In der Industrieregion Dnipropetrowsk wurde zudem eine 17-Jährige verletzt.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland neben der Rakete auch etwas mehr als 100 Drohnen in der Nacht ein. 93 seien abgeschossen oder mit Funkstörungen zur Landung gebracht worden, teilte die Flugabwehr mit.
Auf der Gegenseite verursachten Drohnen erneut Schäden weit im russischen Hinterland. Wie in den Nächten zuvor waren die russischen Ostseehäfen Primorsk und Ust-Luga Ziel der Attacken. Alexander Drosdenko, Gouverneur des Umlands der Millionenstadt St. Petersburg, sprach von 36 abgeschossenen Drohnen. Folgen nannte er nicht. Dem ukrainischen Internetportal Exilenova zufolge sind erneut Brände in den Häfen ausgebrochen, die für Russlands Ölexport wichtig sind.
Zudem traf es eine Phosphatfabrik und ein Stahlwerk in der Großstadt Tscherepowez im nordrussischen Gebiet Wologda. Acht Einschläge habe es in der Region gegeben, schrieb Gouverneur Georgi Filimonow.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland neben der Rakete auch etwas mehr als 100 Drohnen in der Nacht ein. 93 seien abgeschossen oder mit Funkstörungen zur Landung gebracht worden, teilte die Flugabwehr mit.
Auf der Gegenseite verursachten Drohnen erneut Schäden weit im russischen Hinterland. Wie in den Nächten zuvor waren die russischen Ostseehäfen Primorsk und Ust-Luga Ziel der Attacken. Alexander Drosdenko, Gouverneur des Umlands der Millionenstadt St. Petersburg, sprach von 36 abgeschossenen Drohnen. Folgen nannte er nicht. Dem ukrainischen Internetportal Exilenova zufolge sind erneut Brände in den Häfen ausgebrochen, die für Russlands Ölexport wichtig sind.
Zudem traf es eine Phosphatfabrik und ein Stahlwerk in der Großstadt Tscherepowez im nordrussischen Gebiet Wologda. Acht Einschläge habe es in der Region gegeben, schrieb Gouverneur Georgi Filimonow.
Amelie Schmidt
Pistorius kann Umleitung von Waffen in den Nahen Osten nicht bestätigen
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nur vorsichtig zu Berichten über eine Umleitung von US-Waffen aus der geplanten Ukraine-Hilfe in den Nahen Osten geäußert. Für die deutsche Beteiligung an dem sogenannten Purl-Programm könne er das nicht bestätigen, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in einem australischen Werk des deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall nahe Brisbane.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Angesprochen auf Konsequenzen auch für künftige Munitionslieferungen an Deutschland sagte Pistorius: „Wir tun bereits alles, um schneller auf eigenen Beinen zu stehen. Wir beschaffen schneller als jemals zuvor.“ Pistorius besuchte auch einen australischen Fliegerhost, um das unbemannte Kampfflugzeug Boeing MQ-28 Ghost Bat als möglicher Kandidat für die Deutsche Luftwaffe in Augenschein zu nehmen. Am Rande des Besuchs wurde eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungsunternehmen TDW unterzeichnet, das auf die Produktion von Gefechtsköpfen spezialisiert ist und in Australien produzieren will.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben.
Die Washington Post hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre.
Angesprochen auf Konsequenzen auch für künftige Munitionslieferungen an Deutschland sagte Pistorius: „Wir tun bereits alles, um schneller auf eigenen Beinen zu stehen. Wir beschaffen schneller als jemals zuvor.“ Pistorius besuchte auch einen australischen Fliegerhost, um das unbemannte Kampfflugzeug Boeing MQ-28 Ghost Bat als möglicher Kandidat für die Deutsche Luftwaffe in Augenschein zu nehmen. Am Rande des Besuchs wurde eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungsunternehmen TDW unterzeichnet, das auf die Produktion von Gefechtsköpfen spezialisiert ist und in Australien produzieren will.
EU-Außenbeauftragte: Russland hilft Iran dabei, Amerikaner zu töten
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Russland schwer belastet: Moskau unterstütze Iran mit Geheimdienstinformationen, um Amerikaner und US-Verbündete ins Visier zu nehmen, sagte sie am Rande eines G7-Außenministertreffens bei Paris. „Russland hilft Iran mit Geheimdienstinformationen, um Amerikaner zu töten", so Kallas wörtlich. Zudem liefere Moskau Drohnen an Teheran, mit denen Nachbarländer und US-Militärbasen angegriffen würden.
Kallas betonte, beide Kriege seien eng miteinander verknüpft. Wer wolle, dass der Nahost-Konflikt ende und Iran aufhöre, US-Streitkräfte anzugreifen, müsse auch den Druck auf Russland erhöhen – und die Ukraine stärker unterstützen. Eine klare Botschaft an Washington, das bislang zögert, Moskau härter anzugehen.
Russland profitiert dem Bericht zufolge massiv vom gestiegenen Ölpreis infolge des gemeinsamen US-israelischen Angriffs auf Iran Ende Februar: Moskaus tägliche Öleinnahmen haben sich in den vergangenen drei Wochen auf durchschnittlich 270 Millionen Dollar verdoppelt – verglichen mit 135 Millionen Dollar im Januar. „Es ist sehr klar, auf welcher Seite Russland steht – und es ist nicht die Seite Amerikas", sagte Kallas.
Kallas betonte, beide Kriege seien eng miteinander verknüpft. Wer wolle, dass der Nahost-Konflikt ende und Iran aufhöre, US-Streitkräfte anzugreifen, müsse auch den Druck auf Russland erhöhen – und die Ukraine stärker unterstützen. Eine klare Botschaft an Washington, das bislang zögert, Moskau härter anzugehen.
Russland profitiert dem Bericht zufolge massiv vom gestiegenen Ölpreis infolge des gemeinsamen US-israelischen Angriffs auf Iran Ende Februar: Moskaus tägliche Öleinnahmen haben sich in den vergangenen drei Wochen auf durchschnittlich 270 Millionen Dollar verdoppelt – verglichen mit 135 Millionen Dollar im Januar. „Es ist sehr klar, auf welcher Seite Russland steht – und es ist nicht die Seite Amerikas", sagte Kallas.
Putin sollen Oligarchen um Spenden für Staatshaushalt gebeten haben
Russlands Wirtschaft befindet sich in der Krise. Trotz hoher Staatsausgaben für den Krieg leidet die Wirtschaft unter Stagnation. Das Haushaltsdefizit betrug 2025 zwischen 50 und 70 Milliarden Dollar. Nun scheint der russische Präsident Wladimir Putin Berichten zufolge die russischen Oligarchen anpumpen zu wollen. Er soll bei einem Treffen um Spenden für den Staatshaushalt gebeten haben, berichten die Financial Times und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die russische Exil-Online-Zeitung The Bell.
Beide Zeitungen zitieren Insider, die mit dem Vorgang vertraut sind. Mit den Spenden sollen die Finanzen des Landes angesichts der hohen Kosten für den Krieg in der Ukraine stabilisiert werden. Mindestens zwei Unternehmer sollen der Financial Times zufolge Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Putin wolle weiterkämpfen, bis Russland die verbleibenden, noch nicht kontrollierten Gebiete in der ostukrainischen Donbass-Region eingenommen habe, heißt es in dem Bericht weiter.
Beide Zeitungen zitieren Insider, die mit dem Vorgang vertraut sind. Mit den Spenden sollen die Finanzen des Landes angesichts der hohen Kosten für den Krieg in der Ukraine stabilisiert werden. Mindestens zwei Unternehmer sollen der Financial Times zufolge Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Putin wolle weiterkämpfen, bis Russland die verbleibenden, noch nicht kontrollierten Gebiete in der ostukrainischen Donbass-Region eingenommen habe, heißt es in dem Bericht weiter.
Selenskij zu Gesprächen in Saudi-Arabien
Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen. „Wir schätzen die Unterstützung und stehen an der Seite all jener, die bereit sind, gemeinsam mit uns für die Sicherheit einzutreten“, teilte der Staatschef bei Telegram mit. Ein veröffentlichtes Video zeigte ihn nach seiner Ankunft. Begleitet wurde er demnach unter anderem vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow.
Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat bietet Kiew den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens seine Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Unter anderem wurde von Selenskij mehrfach ein Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen in den arabischen Staaten vorrätige Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme ins Spiel gebracht. Kiew produziert demnach mehr Abfangdrohnen, als es selbst benötigt, und könnte bei entsprechender Finanzierung auch die Produktion für den Export ausweiten.
Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat bietet Kiew den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens seine Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Unter anderem wurde von Selenskij mehrfach ein Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen in den arabischen Staaten vorrätige Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme ins Spiel gebracht. Kiew produziert demnach mehr Abfangdrohnen, als es selbst benötigt, und könnte bei entsprechender Finanzierung auch die Produktion für den Export ausweiten.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Königspalast in Dschidda, Saudi-Arabien. Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa
Medienbericht: USA erwägen, Ukraine-Rüstungsgüter nach Nahost umzuleiten
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ausweichend auf einen Bericht der Washington Post reagiert, nach dem die USA wegen des Iran-Kriegs für die Ukraine vorgesehene Rüstungsgüter in den Nahen Osten umleiten könnten. Aus den USA würden weiter Abfangraketen und andere entscheidende Ausrüstung in die Ukraine geliefert, sagte Rutte bei einer Pressekonferenz. Er äußerte sich allerdings nicht dazu, ob möglicherweise Kürzungen vorgenommen oder angekündigt wurden. Aus Bündniskreisen hatte es zuvor geheißen, der Bericht der Washington Post komme nicht überraschend.
Das Blatt hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran einige der wichtigsten Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre. Konkret gehe es auch um Flugabwehrraketen, die eigentlich über die sogenannte Purl-Initiative der Nato an die Ukraine geliefert werden sollen.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben. Sie stellte zuletzt einen Großteil der Munition für die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot und andere Luftverteidigungssysteme bereit. Nach Angaben der Washington Post informierte das Pentagon zudem den Kongress darüber, dass es beabsichtige, etwa 750 Millionen Dollar aus dem Purl-Programm umzuleiten, um die eigenen Bestände des US-Militärs aufzufüllen, anstatt zusätzliche Hilfe an die Ukraine zu senden. Ob die an der Initiative beteiligten europäischen Länder wüssten, wie die Mittel verwendet würden, sei unklar. Rutte wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern, ob die Nato darüber informiert wurde.
Das Blatt hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit Iran einige der wichtigsten Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre. Konkret gehe es auch um Flugabwehrraketen, die eigentlich über die sogenannte Purl-Initiative der Nato an die Ukraine geliefert werden sollen.
Über Purl finanzieren europäische Nato-Staaten und Kanada US-Rüstungsgüter für die Ukraine, weil die USA ihre finanzielle Unterstützung drastisch heruntergefahren haben. Sie stellte zuletzt einen Großteil der Munition für die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot und andere Luftverteidigungssysteme bereit. Nach Angaben der Washington Post informierte das Pentagon zudem den Kongress darüber, dass es beabsichtige, etwa 750 Millionen Dollar aus dem Purl-Programm umzuleiten, um die eigenen Bestände des US-Militärs aufzufüllen, anstatt zusätzliche Hilfe an die Ukraine zu senden. Ob die an der Initiative beteiligten europäischen Länder wüssten, wie die Mittel verwendet würden, sei unklar. Rutte wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern, ob die Nato darüber informiert wurde.
Amelie Schmidt
Gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen und Ölraffinerie
In der südukrainischen Region Odessa sind nach Angaben des Energieversorgers DTEK bei russischen Angriffen vier Energieanlagen getroffen worden. Bei etlichen Anwohnern habe das zu Stromausfällen geführt, teilt DTEK über Telegram mit. "Die Schäden sind erheblich, die Reparaturen werden Zeit brauchen." Mitarbeiter hätten die Stromversorgung für 31 500 Familien in der Region wiederhergestellt, 33 400 seien jedoch weiterhin ohne Strom.
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Bezirk Leningrad angegriffen. Es handele sich um die Raffinerie Kirischi, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, mit. Die Region liegt im Nordwesten Russlands. Bei dem Angriff seien einige Anlagen des Werks in Brand geraten, sagen zwei Branchen-Insider. Die Raffinerie musste deshalb ihre Arbeit einstellen. Es sei schwer abzuschätzen, wann die beschädigten Einheiten repariert werden könnten, sagt einer der Insider. Die Raffinerie ist eine der größten des Landes. In den vergangenen Jahren verarbeitete sie jährlich rund 18 Millionen Tonnen und war damit für etwa sieben Prozent der gesamten russischen Ölverarbeitung verantwortlich.
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie im russischen Bezirk Leningrad angegriffen. Es handele sich um die Raffinerie Kirischi, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, mit. Die Region liegt im Nordwesten Russlands. Bei dem Angriff seien einige Anlagen des Werks in Brand geraten, sagen zwei Branchen-Insider. Die Raffinerie musste deshalb ihre Arbeit einstellen. Es sei schwer abzuschätzen, wann die beschädigten Einheiten repariert werden könnten, sagt einer der Insider. Die Raffinerie ist eine der größten des Landes. In den vergangenen Jahren verarbeitete sie jährlich rund 18 Millionen Tonnen und war damit für etwa sieben Prozent der gesamten russischen Ölverarbeitung verantwortlich.