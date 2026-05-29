Russische Drohne trifft Hochhaus in Rumänien

In der ostrumänischen Grenzstadt Galati ist nachts eine russische Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus eingeschlagen. Dabei bricht im zehnten Stock ein Feuer aus, zwei Menschen werden laut rumänischem Innenministerium leicht verletzt und vor Ort versorgt. Das Verteidigungsministerium erklärt, Russland greife in der Ukraine nahe der Grenze erneut zivile Ziele und Infrastruktur mit Drohnen an – eine Drohne sei dabei in den rumänischen Luftraum eingedrungen und stürzte über dem Hochhaus ab. Rumänien lässt nach eigenen Angaben zwei F‑16-Kampfjets aufsteigen, unterstützt von einem Hubschrauber.

Zudem wird im mehr als 700 Kilometer entfernten Ort Basesti im Kreis Maramures im Nordwesten Rumäniens eine Drohne ohne Sprengladung entdeckt. Örtliche Behörden sichern das Gebiet ab, die Herkunft des Fluggeräts wird untersucht.

Rumänien meldet seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder Drohnen, Trümmerfunde und Luftraumverletzungen im Grenzgebiet. Galati liegt nahe der Ukraine und in der Nähe des häufig angegriffenen ukrainischen Donauhafens Reni.