Russland droht: Estland bewegt sich „am Rande eines offenen Krieges“

Russland hat dem Nato- und EU-Mitglied Estland nach dessen Ankündigung einer Grenzschließung eine Reihe feindseliger Handlungen vorgeworfen. Das Außenministerium in Moskau erhob die Vorwürfe am Montag in einer Stellungnahme, nachdem es den estnischen Geschäftsträger einbestellt hatte, um gegen die Entscheidung der Regierung in Tallinn zu protestieren. Das Ministerium teilte mit, bei dem Termin sei erneut deutlich gemacht worden, dass solch „provokante“ und „äußerst gefährliche“ Maßnahmen einen offenen Krieg mit Russland heraufzubeschwören drohten.





Moskau wirft dem Nachbarland unter anderem vor, der Ukraine „heimlich“ die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten. Das Außenministerium in Tallinn wies diese Darstellung zurück, ohne auf alle Vorwürfe einzugehen. „Auch wenn wir uns grundsätzlich nicht zu russischen Propagandabehauptungen äußern oder auf diese eingehen, können wir in diesem Fall bekräftigen, dass Estland die Nutzung seines Staatsgebiets für Militäreinsätze eines anderen Landes niemals erlaubt hat und auch niemals erlauben wird“, teilte das Ministerium mit.





Russland beschuldigt Estland zudem, die Passage russischer Frachtschiffe in der Ostsee behindern zu wollen, den Transit von russischem und belarussischem Getreide zu unterbinden, ein Verbot der russischen Sprache anzustreben und mit der Schließung der russisch-orthodoxen Kirche zu drohen. Man behalte sich daher "das Recht vor, umfassende politische und diplomatische Maßnahmen zum Schutz der nationalen Interessen Russlands und der legitimen Rechte seiner Bürger zu ergreifen“, erklärte das Moskauer Außenministerium weiter.





Estland plant, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen. Die Regierung wirft den russischen Geheimdiensten vor, einen Brandanschlag auf ein estnisches Rüstungsunternehmen initiiert zu haben. Russland wies eine Beteiligung an dem Anschlag zurück.