Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Explosion auf russischem Schiff in Libyen - Drohnenangriff vermutet
Flugabwehr: Selenskij beklagt erneut Lieferverzögerungen
Nach Drohnenangriff in der Ostsee: Russischer Frachter brannte die ganze Nacht
Drohnen greifen Schiff im Finnischen Meerbusen an
Macron: Mehrere Vorfälle deuten auf „neue Aggressivität seitens Russlands“ hin
Explosion auf russischem Schiff in Libyen - Drohnenangriff vermutet
Auf einem russischen Schiff im Marinestützpunkt im ostlibyschen Bengasi hat sich offiziellen Angaben zufolge eine Explosion ereignet. Auslöser sei ersten Ermittlungen zufolge vermutlich eine Drohne gewesen, teilte die Regierung im Osten des Landes mit.
Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Bengasi angelegt. Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag nicht vor. Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird.
Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Bengasi angelegt. Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag nicht vor. Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird.
Anna Schimpp
Flugabwehr: Selenskij beklagt erneut Lieferverzögerungen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat angesichts russischer Angriffe erneut Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen beklagt. Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2700 Drohnen, fast 1460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, sagte Selenskij.
Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern. Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen.
Zuletzt hatte nach ukrainischen Angaben eine russische Drohne ein fünfstöckiges Wohnhaus in Dymer im Umland der Hauptstadt Kiew getroffen. Zwei Leichen seien inzwischen gefunden worden, wie der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mitteilte. Mindestens vier Menschen wurden demnach bei der Attacke verletzt, die Such- und Rettungsarbeiten dauern noch an. Zuvor sprach der ukrainische Präsident davon, dass mindestens 14 Menschen noch unter den Trümmern verschüttet sein könnten.
Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern. Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen.
Zuletzt hatte nach ukrainischen Angaben eine russische Drohne ein fünfstöckiges Wohnhaus in Dymer im Umland der Hauptstadt Kiew getroffen. Zwei Leichen seien inzwischen gefunden worden, wie der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mitteilte. Mindestens vier Menschen wurden demnach bei der Attacke verletzt, die Such- und Rettungsarbeiten dauern noch an. Zuvor sprach der ukrainische Präsident davon, dass mindestens 14 Menschen noch unter den Trümmern verschüttet sein könnten.
Nach Drohnenangriff in der Ostsee: Russischer Frachter brannte die ganze Nacht
Der Brand auf einem von Drohnen getroffenen russischen Frachter in der Ostsee hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten. Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die Sparta II in der Nacht mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen.
Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt. Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahegelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden.
Der Frachter Sparta II gehört dem russischen Unternehmen Oboronlogistika, das Logistikdienstleistungen für das Verteidigungsministerium erbringt, wie aus Daten des US-Finanzministeriums und des Finanzdatenanbieters LSEG hervorgeht. Das Schiff unterliegt US-Sanktionen.
Der 121 Meter lange Frachter hatte LSEG-Daten zufolge am Freitag in Sankt Petersburg abgelegt und war nach russischen Angaben auf dem Weg in die Exklave Kaliningrad. Das Gebiet, das von Russland aus nur auf dem Seeweg und dem Luftweg ungehindert zu erreichen ist, ist ein wichtiger Militärstützpunkt. Kaliningrads Gouverneur Alexej Besproswannych erklärte, die Versorgung der Region sei nicht gefährdet.
Über die Schiffsladung lagen bisher keine Informationen vor. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich militärisches Material an Bord befindet“, sagte der finnische Grenzschutzkommandeur Ilja Iljin der Nachrichtenagentur Reuters.
Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt. Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahegelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden.
Der Frachter Sparta II gehört dem russischen Unternehmen Oboronlogistika, das Logistikdienstleistungen für das Verteidigungsministerium erbringt, wie aus Daten des US-Finanzministeriums und des Finanzdatenanbieters LSEG hervorgeht. Das Schiff unterliegt US-Sanktionen.
Der 121 Meter lange Frachter hatte LSEG-Daten zufolge am Freitag in Sankt Petersburg abgelegt und war nach russischen Angaben auf dem Weg in die Exklave Kaliningrad. Das Gebiet, das von Russland aus nur auf dem Seeweg und dem Luftweg ungehindert zu erreichen ist, ist ein wichtiger Militärstützpunkt. Kaliningrads Gouverneur Alexej Besproswannych erklärte, die Versorgung der Region sei nicht gefährdet.
Über die Schiffsladung lagen bisher keine Informationen vor. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich militärisches Material an Bord befindet“, sagte der finnische Grenzschutzkommandeur Ilja Iljin der Nachrichtenagentur Reuters.
Luzia Geier
Großbritannien und Niederlande sichern Ukraine weitere Hilfe zu
Der britische Premierminister Andy Burnham und der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten haben der Ukraine bei einem Treffen in Amsterdam weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Wie ein Sprecher des britischen Regierungssitzes Downing Street mitteilte, wollen beide Länder eng zusammenarbeiten, um der Ukraine die nötige Hilfe für die Abwehr der russischen Invasion zu geben. Ziel sei es, einen „dauerhaften und beständigen Frieden zu sichern“. Beide Regierungschefs seien sich einig, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werden müsse. Nur so könne der russische Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch gebracht werden, hieß es in der Erklärung.
Drohnen greifen Schiff im Finnischen Meerbusen an
Ein Frachtschiff ist nach russischen Angaben im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen worden. Das gab der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, auf Telegram bekannt. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Finnland sprach von einem wahrscheinlich ukrainischen Angriff und verhängte örtliche Beschränkungen aus Sicherheitsgründen. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.
Am Nachmittag teilte Drosdenko mit, ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren. Die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt: Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen. Nach Angaben der finnischen Grenzschutzbehörde brannte der russische Frachter – die Behörde teilte mit, man leite einen Rettungseinsatz und bereite mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vor. Die estnische Grenzschutzbehörde sprach auch von Hinweisen auf Explosionen an Bord des Schiffs.
Das beschädigte Schiff war offenbar von internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben. Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens sind laut finnischem Verteidigungsministerium vorsorglich eingeschränkt worden. Verteidigungsminister Antti Häkkänen sprach in einer Mitteilung zudem von einer mutmaßlichen Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter: Diese stehe aber möglicherweise im Zusammenhang mit Rettungs- und Ortungsmaßnahmen.
„Der Krieg greift auf Gebiete in unserer Nachbarschaft über“, erklärte der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo auf der Plattform X. Auch Estlands Regierungschef Kristen Michal meldete sich auf der Online-Plattform zu Wort und schrieb, die Folgen des Kampfes gegen Russlands Aggression hätten die Ostsee erreicht.
Am Nachmittag teilte Drosdenko mit, ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren. Die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt: Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen. Nach Angaben der finnischen Grenzschutzbehörde brannte der russische Frachter – die Behörde teilte mit, man leite einen Rettungseinsatz und bereite mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vor. Die estnische Grenzschutzbehörde sprach auch von Hinweisen auf Explosionen an Bord des Schiffs.
Das beschädigte Schiff war offenbar von internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben. Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens sind laut finnischem Verteidigungsministerium vorsorglich eingeschränkt worden. Verteidigungsminister Antti Häkkänen sprach in einer Mitteilung zudem von einer mutmaßlichen Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter: Diese stehe aber möglicherweise im Zusammenhang mit Rettungs- und Ortungsmaßnahmen.
„Der Krieg greift auf Gebiete in unserer Nachbarschaft über“, erklärte der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo auf der Plattform X. Auch Estlands Regierungschef Kristen Michal meldete sich auf der Online-Plattform zu Wort und schrieb, die Folgen des Kampfes gegen Russlands Aggression hätten die Ostsee erreicht.
Ein vom finnischen Grenzschutz via AP veröffentlichtes Foto zeigt Rauch, der aus dem russischen Frachtschiff „Sparta II“ aufsteigt. Foto: Uncredited/Lehtikuva/Finnish Border Guard via AP/dpa
Anna Schimpp
Dänemark fordert nach mutmaßlichem Anschlagsversuch schärfere EU-Regeln für Russen
Dänemark dringt nach einem vereitelten mutmaßlichen Mordanschlag auf schärfere EU-Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger. Europa müsse konkrete Maßnahmen ergreifen, um gegenüber Russland Stärke zu zeigen, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Kopenhagen an die anderen Mitgliedsstaaten. Das am Freitagabend verschickte Schreiben lag der Nachrichtenagentur Reuters vor und wurde von zwei Diplomaten bestätigt. Zu den vorgeschlagenen Schritten gehören ein Visastopp für Touristen aus Russland sowie die Nichtanerkennung nicht-biometrischer russischer Pässe im gesamten Schengen-Raum.
Dänemark will die Vorschläge am Montag bei einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel vorlegen. Den dänischen Behörden zufolge hatte der russische Geheimdienst das Attentat geplant. Die russische Botschaft in Kopenhagen hatte am Freitag mitgeteilt, für die Vorwürfe gebe es keine Beweise.
Dänemark will die Vorschläge am Montag bei einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel vorlegen. Den dänischen Behörden zufolge hatte der russische Geheimdienst das Attentat geplant. Die russische Botschaft in Kopenhagen hatte am Freitag mitgeteilt, für die Vorwürfe gebe es keine Beweise.
Anna Schimpp
Russische Medien: Chefin des Online-Händlers Wildberries tritt zurück
Die Chefin des größten russischen Online-Händlers Wildberries, Tatjana Kim, ist russischen Medienberichten zufolge zurückgetreten. Wenige Tage zuvor hatte die Europäische Union sie auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Das Unternehmen habe Alexej Kulikow zum Nachfolger ernannt, meldeten die Nachrichtenagenturen Tass und RIA unter Berufung auf das Handelsregister. Eine Stellungnahme von Wildberries lag bisher nicht vor.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten immer wieder Warenlager von Wildberries angegriffen. Sie begründete die Attacken damit, dass Wildberries militärische Ausrüstung und Drohnenkomponenten verkauft.
Zudem verhängte die EU Vermögenssperren sowie Einreise- und Transaktionsverbote gegen Kim und begründete den Schritt damit, dass Wildberries einer der größten Steuerzahler des Landes sei und als Versorgungsnetzwerk für das russische Militär diene. Das Unternehmen und die Regierung in Moskau bestritten, dass Wildberries die Armee beliefere.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten immer wieder Warenlager von Wildberries angegriffen. Sie begründete die Attacken damit, dass Wildberries militärische Ausrüstung und Drohnenkomponenten verkauft.
Zudem verhängte die EU Vermögenssperren sowie Einreise- und Transaktionsverbote gegen Kim und begründete den Schritt damit, dass Wildberries einer der größten Steuerzahler des Landes sei und als Versorgungsnetzwerk für das russische Militär diene. Das Unternehmen und die Regierung in Moskau bestritten, dass Wildberries die Armee beliefere.
Anna Schimpp
Macron: Mehrere Vorfälle deuten auf „neue Aggressivität seitens Russlands“ hin
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Beitrag auf X vor einer neuen Aggressivität Russlands gewarnt. „In den vergangenen 24 Stunden waren mehrere unserer europäischen Partner und Verbündeten erneut mit schwerwiegenden Vorfällen konfrontiert, die auf eine neue Aggressivität seitens Russlands hindeuten“, schrieb Macron am Freitagabend.
Er bezog sich dabei unter anderem auf die jüngsten Vorfälle in Polen, wo nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt sind.
Zudem sprach der französische Präsident die Unterstützung Frankreichs für Dänemark aus. Eine mutmaßlich von Russland initiierte Planung eines Attentats auf einen ukrainisch-amerikanischen Rapper hat eine diplomatische Krise zwischen Dänemark und Russland ausgelöst.
Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte den Attentatsversuch auf einen US-Ukrainer in Dänemark scharf. Die EU zeige sich mit Dänemark solidarisch. „Dies war ein Angriff auf EU-Boden. Und das ist inakzeptabel. Wir stehen in voller Solidarität mit Dänemark. Und mit allen Mitgliedstaaten, die Ziel russischer Hybridangriffe sind“, erklärte sie in einem Beitrag auf X.
Er bezog sich dabei unter anderem auf die jüngsten Vorfälle in Polen, wo nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt sind.
Zudem sprach der französische Präsident die Unterstützung Frankreichs für Dänemark aus. Eine mutmaßlich von Russland initiierte Planung eines Attentats auf einen ukrainisch-amerikanischen Rapper hat eine diplomatische Krise zwischen Dänemark und Russland ausgelöst.
Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte den Attentatsversuch auf einen US-Ukrainer in Dänemark scharf. Die EU zeige sich mit Dänemark solidarisch. „Dies war ein Angriff auf EU-Boden. Und das ist inakzeptabel. Wir stehen in voller Solidarität mit Dänemark. Und mit allen Mitgliedstaaten, die Ziel russischer Hybridangriffe sind“, erklärte sie in einem Beitrag auf X.
Selenskij: Krim-Brücke wird nicht stehen bleiben
Die von Russland erbaute Krim-Brücke hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij keine Zukunft. Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie „sowieso nicht stehen bleiben wird“, sagte Selenskij in einem Interview des US-Senders NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär immer wieder und vor allem in diesem Jahr Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken, attackiert habe. „Und natürlich mussten wir darauf reagieren“, sagte Selenskij.
Russland hat im Laufe des Krieges schon mehrfach Brücken in der Hauptstadt Kiew attackiert. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine in den vergangenen Tagen dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört.
Nach Angaben aus der Ukraine könnte Russland mehrere Monate bis zu einem Jahr benötigen, um den eingestürzten Abschnitt der Brücke zu beseitigen. Das sagte laut Kyiv Independent der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara während eines Briefings zwischen Präsident Selenskij und dem zu Besuch weilenden britischen Verteidigungsminister Wes Streeting.
Die Krim-Brücke gilt als Prestigeprojekt Putins. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente das Bauwerk seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Russland hat im Laufe des Krieges schon mehrfach Brücken in der Hauptstadt Kiew attackiert. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine in den vergangenen Tagen dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört.
Nach Angaben aus der Ukraine könnte Russland mehrere Monate bis zu einem Jahr benötigen, um den eingestürzten Abschnitt der Brücke zu beseitigen. Das sagte laut Kyiv Independent der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara während eines Briefings zwischen Präsident Selenskij und dem zu Besuch weilenden britischen Verteidigungsminister Wes Streeting.
Die Krim-Brücke gilt als Prestigeprojekt Putins. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente das Bauwerk seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Tote und Verletzte durch Raketenangriff auf Krywyj Rih
Die russische Armee hat abends die südukrainische Industriestadt Krywyj Rih mit ballistischen Raketen beschossen. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Es handele sich um eine Sanitäterin und einen siebenjährigen Jungen. Die Zahl der Verletzten stieg auf 21.
Eine Rakete schlug demnach im Zentrum nahe Wohnhäusern und einem Restaurant ein. Fotos des Zivilschutzes zeigten ein weitgehend zerstörtes Gebäude. Russische Militärblogger schrieben dagegen von einem Angriff auf eine Pumpstation.
Krywyj Rih, Heimatstadt von Präsident Wolodimir Selenskij, war ein Zentrum von Bergbau und Metallindustrie in der Ukraine. Gehäufte russische Angriffe haben die Industrie aber zum Erliegen gebracht.
Eine Rakete schlug demnach im Zentrum nahe Wohnhäusern und einem Restaurant ein. Fotos des Zivilschutzes zeigten ein weitgehend zerstörtes Gebäude. Russische Militärblogger schrieben dagegen von einem Angriff auf eine Pumpstation.
Krywyj Rih, Heimatstadt von Präsident Wolodimir Selenskij, war ein Zentrum von Bergbau und Metallindustrie in der Ukraine. Gehäufte russische Angriffe haben die Industrie aber zum Erliegen gebracht.
Trump will Ukraine vorerst keine Sicherheitsgarantien geben
US-Präsident Donald Trump will der Ukraine vorerst keine Sicherheitsgarantien geben. Er wolle darüber nicht ohne ein Abkommen diskutieren, sagte Trump am Freitag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach seiner Asien-Reise. Dennoch zeigte er sich nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in China zuversichtlich über eine Lösung im Ukraine-Krieg. „Wir führen sehr gute Gespräche. Ich denke, es gibt eine wirklich gute Chance, dass wir das hinbekommen.“
Trump hatte Putin am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels (Apec) im chinesischen Shenzhen getroffen. Der russische Staatschef, den Trump als Freund bezeichnete, habe deutlich seinen Wunsch nach einem diplomatischen Ende des Krieges geäußert, sagte Trump. Ein Problem sei jedoch der enorme Hass zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.
Trump hatte mit Putin auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Nur wenige Stunden nach dem Dreiergipfel überzog Russland die Ukraine am Freitag mit einem der schwersten Raketen- und Drohnenangriffe seit Beginn seines Angriffskrieges.
Selenskij kontert Trump: Putin ist kein Freund, sondern ein Mörder
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist enttäuscht über den fehlenden Druck der USA auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. Wenn man wie US-Präsident Donald Trump Putin einen Freund nenne, „dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck“, sagte Selenskij von Kiew aus dem US-Sender CNN. Trump hatte am Donnerstag im chinesischen Shenzhen bei einer Begegnung Putin demonstrativ einen Freund genannt.
Putin wolle die Ukraine komplett zerstören, sagte Selenskij CNN zufolge. Das Interview wurde nach Senderangaben wenige Stunden nach schweren russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Teile der Ukraine geführt.
Natürlich sei es Trumps Sache, wie er Putin bezeichne, sagte Selenskij. „Aber für uns ist er der Feind, und natürlich ist er für uns ein Mörder. Und ich denke, für viele Menschen in der Welt ist er ein Mörder, weil er tötet.“ Der ukrainische Präsident zog trotz dieser Kritik nicht die Vermittlerrolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in Zweifel. Wenn Putin auf jemanden höre, dann auf Trump und die USA, sagte Selenskij.
Natürlich sei es Trumps Sache, wie er Putin bezeichne, sagte Selenskij. „Aber für uns ist er der Feind, und natürlich ist er für uns ein Mörder. Und ich denke, für viele Menschen in der Welt ist er ein Mörder, weil er tötet.“ Der ukrainische Präsident zog trotz dieser Kritik nicht die Vermittlerrolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in Zweifel. Wenn Putin auf jemanden höre, dann auf Trump und die USA, sagte Selenskij.
Mutmaßliches Mordkomplott: Dänen weisen russischen Diplomaten aus
Eine mutmaßlich von Russland initiierte Planung eines Attentats auf einen ukrainisch-amerikanischen Rapper hat eine diplomatische Krise zwischen Dänemark und Russland ausgelöst. Zwei Männer dänischer Staatsbürgerschaft wurden wegen des Versuchs, den Musiker mit dem Künstlernamen Kyivstoner zu töten, angeklagt; beide befinden sich in Untersuchungshaft. Dänemark verwies daraufhin den russischen Verteidigungsattaché des Landes.
„Wir gehen davon aus (...), dass das Attentat von russischen Geheimdiensten geplant wurde“, sagte Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef des dänischen Nachrichtendienstes, der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge. Außenminister Lars Løkke Rasmussen äußerte zur Ausweisung des russischen Diplomaten, es gehe darum, „ein Signal zu senden“. Der russische Botschafter in Kopenhagen sei zudem einbestellt worden.
Kyivstoner sollte Ritzau zufolge am 25. September ein Konzert in Charlottenlund geben, das aber letztlich abgesagt wurde. Am selben Tag hatte die Polizei ein Auto gestoppt, in dem zwei Handfeuerwaffen und Messer gefunden wurden. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden festgenommen, im Anschluss folgte die Festnahme eines 28-Jährigen. Die beiden Hauptverdächtigen, die wegen versuchten Mordes angeklagt wurden, bestreiten die Vorwürfe, wie der Sender DR berichtete.
Die dänischen Behörden prüfen Verbindungen der Angeklagten zu einer verbotenen dänischen Gruppierung („Loyal to Familia“), die aktiv den Kontakt zu Russland gesucht haben soll. Im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB den Vorwurf erhoben, dass Kyivstoner am Schmuggel von 35 Drohnen über Polen und Belarus für einen Angriff in einem Vorort von Moskau verantwortlich sein soll. Der in der Slowakei lebende Rapper kommentierte damals die Vorwürfe mit einem: „Was soll der Scheiß? Seid ihr krank?“
„Wir gehen davon aus (...), dass das Attentat von russischen Geheimdiensten geplant wurde“, sagte Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef des dänischen Nachrichtendienstes, der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge. Außenminister Lars Løkke Rasmussen äußerte zur Ausweisung des russischen Diplomaten, es gehe darum, „ein Signal zu senden“. Der russische Botschafter in Kopenhagen sei zudem einbestellt worden.
Kyivstoner sollte Ritzau zufolge am 25. September ein Konzert in Charlottenlund geben, das aber letztlich abgesagt wurde. Am selben Tag hatte die Polizei ein Auto gestoppt, in dem zwei Handfeuerwaffen und Messer gefunden wurden. Drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden festgenommen, im Anschluss folgte die Festnahme eines 28-Jährigen. Die beiden Hauptverdächtigen, die wegen versuchten Mordes angeklagt wurden, bestreiten die Vorwürfe, wie der Sender DR berichtete.
Die dänischen Behörden prüfen Verbindungen der Angeklagten zu einer verbotenen dänischen Gruppierung („Loyal to Familia“), die aktiv den Kontakt zu Russland gesucht haben soll. Im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB den Vorwurf erhoben, dass Kyivstoner am Schmuggel von 35 Drohnen über Polen und Belarus für einen Angriff in einem Vorort von Moskau verantwortlich sein soll. Der in der Slowakei lebende Rapper kommentierte damals die Vorwürfe mit einem: „Was soll der Scheiß? Seid ihr krank?“
Bericht: Trump fordert von Kiew Frieden mit Russland bis Anfang Januar
US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge die Regierung in Kiew aufgefordert, bis spätestens Anfang Januar ein Friedensabkommen mit Russland zu erzielen. Washington habe Vertretern europäischer Länder und der Ukraine mitgeteilt, die Vereinbarung solle vor dem Machtwechsel im US-Kongress geschlossen werden, berichtete die Financial Times unter Berufung auf Insider. Trumps Republikaner hatten bei den Zwischenwahlen Anfang November die Mehrheiten in beiden Kongresskammern verloren. Sobald der neue Kongress im Januar seine Arbeit aufnimmt, haben die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat das Sagen.
Carim Soliman
Mehr als 1100 Kinder in der Ukraine seit Jahresbeginn getötet oder verletzt
In der Ukraine sind in diesem Jahr so viele Kinder getötet oder verletzt worden wie seit vier Jahren nicht mehr. Laut vom UN-Kinderhilfswerk Unicef veröffentlichten Zahlen sind bis Oktober mindestens 1144 Kinder Opfer von Kriegshandlungen geworden. Darunter sind demnach 114 Todesopfer und 1030 verletzte Kinder. Die Gesamtzahl der getöteten Kinder habe die des Vorjahres bereits jetzt um 20 Prozent überschritten.
Besondere Gefahr gehe weiterhin von russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Städte aus. Diese Attacken setzten sich auch in diesem Monat fort, warnt Unicef. Zugleich werde zivile Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung gezielt angegriffen, was gerade im anstehenden Winter Familien und Schulen vor große Probleme stelle.
Zum internationalen Tag der Kinderrechte an diesem Freitag fordert Unicef besseren Schutz für Kinder im Krieg. „Kinder zahlen bereits viel zu lange einen unerträglichen Preis für diesen Krieg. Jedes getötete Kind bedeutet ein verlorenes Leben und eine verlorene Zukunft. Jedes verletzte Kind muss möglicherweise mit dauerhaften körperlichen und psychischen Folgen leben“, mahnte die Unicef-Leiterin in der Ukraine, Anne-Claire Dufay.
Besondere Gefahr gehe weiterhin von russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Städte aus. Diese Attacken setzten sich auch in diesem Monat fort, warnt Unicef. Zugleich werde zivile Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung gezielt angegriffen, was gerade im anstehenden Winter Familien und Schulen vor große Probleme stelle.
Zum internationalen Tag der Kinderrechte an diesem Freitag fordert Unicef besseren Schutz für Kinder im Krieg. „Kinder zahlen bereits viel zu lange einen unerträglichen Preis für diesen Krieg. Jedes getötete Kind bedeutet ein verlorenes Leben und eine verlorene Zukunft. Jedes verletzte Kind muss möglicherweise mit dauerhaften körperlichen und psychischen Folgen leben“, mahnte die Unicef-Leiterin in der Ukraine, Anne-Claire Dufay.