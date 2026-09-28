Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine: Militär erobert weiteres Gebiet in Region Donezk zurück
Russischer Angriff auf Wohnhaus in Charkiw: 29 Verletzte
Selenskij: Moskau täuscht Friedensbereitschaft vor
Abgeriegelte Frontstadt Oleschky erhält Lebensmittel aus der Luft
Lawrow zeigt sich nach Treffen mit Wadephul unbeeindruckt
Ukraine: Militär erobert weiteres Gebiet in Region Donezk zurück
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben im Norden der östlichen Region Donezk weiteres Territorium von den russischen Streitkräften zurückerobert. Das Dritte Armeekorps habe ein Gebiet von 51 Quadratkilometern wieder unter seine Kontrolle gebracht, sagte Brigadegeneral Andrij Biletskyj am Montag. Er befehligt die Einsätze in dem Gebiet seit vergangenem Monat.
Ziel des Einsatzes mit dem Namen „Vivaldi“ sei es, den russischen Angriff auf wichtige ukrainische Stützpunkte im Osten des Landes zu erschweren, erklärte Biletskyj. Insgesamt seien bei dieser Offensive 176 Quadratkilometer im Norden von Donezk zurückgewonnen worden. Dabei seien drei Dörfer befreit und zwei weitere Ortschaften gesichert worden.
Nach Einschätzung der in Washington ansässigen US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat die Offensive das strategisch wichtige Ziel erreicht, die russischen Bemühungen zur weiträumigen Einkesselung des sogenannten Festungsgürtels aus ukrainischen Städten zu stören. Zwar haben sich die russischen Vorstöße an der Front in diesem Jahr verlangsamt, die Truppen rücken jedoch von Süden her auf einige Städte vor und dringen auch weiter in die östliche Stadt Kostjantyniwka vor.
Im Raum Donezk finden seit Langem einige der schwersten Kämpfe des Krieges statt. Die Ukraine hält derzeit noch etwa 20 Prozent des Gebiets, während Russland die vollständige Kontrolle anstrebt. Die Übernahme von Donezk ist eine der Hauptforderungen Moskaus bei den derzeit stockenden Verhandlungen für ein Kriegsende, die die USA wiederbeleben wollen. Zu Beginn des Jahres hatte die Ukraine bei einer monatelangen Gegenoffensive im Südosten nach eigenen Angaben mehr als 700 Quadratkilometer zurückerobert.
Ziel des Einsatzes mit dem Namen „Vivaldi“ sei es, den russischen Angriff auf wichtige ukrainische Stützpunkte im Osten des Landes zu erschweren, erklärte Biletskyj. Insgesamt seien bei dieser Offensive 176 Quadratkilometer im Norden von Donezk zurückgewonnen worden. Dabei seien drei Dörfer befreit und zwei weitere Ortschaften gesichert worden.
Nach Einschätzung der in Washington ansässigen US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat die Offensive das strategisch wichtige Ziel erreicht, die russischen Bemühungen zur weiträumigen Einkesselung des sogenannten Festungsgürtels aus ukrainischen Städten zu stören. Zwar haben sich die russischen Vorstöße an der Front in diesem Jahr verlangsamt, die Truppen rücken jedoch von Süden her auf einige Städte vor und dringen auch weiter in die östliche Stadt Kostjantyniwka vor.
Im Raum Donezk finden seit Langem einige der schwersten Kämpfe des Krieges statt. Die Ukraine hält derzeit noch etwa 20 Prozent des Gebiets, während Russland die vollständige Kontrolle anstrebt. Die Übernahme von Donezk ist eine der Hauptforderungen Moskaus bei den derzeit stockenden Verhandlungen für ein Kriegsende, die die USA wiederbeleben wollen. Zu Beginn des Jahres hatte die Ukraine bei einer monatelangen Gegenoffensive im Südosten nach eigenen Angaben mehr als 700 Quadratkilometer zurückerobert.
Ukraine setzt Angriffe auf russisches Gebiet fort
Das ukrainische Militär hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij seine Angriffe auf russisches Gebiet fortgesetzt. Ziel seien Ölanlagen in der Region Krasnodar gewesen sowie zwei Rüstungsfabriken in den Regionen Tula und Woronesch.
Der geschäftsführende Gouverneur von Brjansk teilte zudem mit, dass in der russischen Grenzregion Bahninfrastruktur mit ukrainischen Drohnen angegriffen worden sei. Dabei sei eine Bahnbrücke teilweise eingestürzt. Fast 30 Waggons seien entgleist. Verletzt worden sei niemand.
Der geschäftsführende Gouverneur von Brjansk teilte zudem mit, dass in der russischen Grenzregion Bahninfrastruktur mit ukrainischen Drohnen angegriffen worden sei. Dabei sei eine Bahnbrücke teilweise eingestürzt. Fast 30 Waggons seien entgleist. Verletzt worden sei niemand.
Anna Schimpp
Russischer Angriff auf Wohnhaus in Charkiw: 29 Verletzte
In der Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow 29 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus verletzt, darunter zehn Minderjährige. Russland habe dabei Gleitbomben eingesetzt.
Auch die Hauptstadt Kiew und ihr Umland waren einmal mehr Ziel russischer Attacken. In der Region Kiew kamen Präsident Wolodimir Selenskij zufolge zwei Menschen durch russische Angriffe ums Leben. Bei einem handele es sich um einen aserbaidschanischen Staatsbürger. Selenskij schrieb außerdem von Drohnenangriffen und Schäden unter anderem an Wohnhäusern, Telekommunikationsinfrastruktur und Tankstellen in Kiew. In der Region Odessa sei ein Schiff unter der Flagge von Palau getroffen worden. Regionale Behörden sprachen dort von zwei Verletzten.
Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe unter anderem auf Datenzentren in Kiew. Sie hätten die ukrainische Armee mit Mobilfunk und Internet versorgt, hieß es zur Begründung.
Im Gebiet Odessa seien unter anderem ein Logistikzentrum und ein Schiff attackiert worden. Das Schiff habe Güter für die ukrainischen Streitkräfte transportiert, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Russland Datenzentren in der Ukraine attackiert, woraufhin Internetanbieter von kurzzeitigen Problemen berichteten.
Auch die Hauptstadt Kiew und ihr Umland waren einmal mehr Ziel russischer Attacken. In der Region Kiew kamen Präsident Wolodimir Selenskij zufolge zwei Menschen durch russische Angriffe ums Leben. Bei einem handele es sich um einen aserbaidschanischen Staatsbürger. Selenskij schrieb außerdem von Drohnenangriffen und Schäden unter anderem an Wohnhäusern, Telekommunikationsinfrastruktur und Tankstellen in Kiew. In der Region Odessa sei ein Schiff unter der Flagge von Palau getroffen worden. Regionale Behörden sprachen dort von zwei Verletzten.
Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe unter anderem auf Datenzentren in Kiew. Sie hätten die ukrainische Armee mit Mobilfunk und Internet versorgt, hieß es zur Begründung.
Im Gebiet Odessa seien unter anderem ein Logistikzentrum und ein Schiff attackiert worden. Das Schiff habe Güter für die ukrainischen Streitkräfte transportiert, hieß es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Russland Datenzentren in der Ukraine attackiert, woraufhin Internetanbieter von kurzzeitigen Problemen berichteten.
Ukraine: Fünf Tote bei russischen Drohnenangriffen
Bei einem russischen Angriff auf einen Markt in einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach ersten Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete am Abend auf Telegram von zwei Toten und mindestens vier Verletzten. Andere Quellen sprachen von mindestens zehn Verletzten. Der Kiewer Militärverwalter Timur Tkatschenko sprach ebenfalls von zwei Todesopfern nach dem Drohnenangriff auf den Markt im Bezirk Butscha.
In der nordukrainischen Stadt Sumy starben unterdessen dem regionalen Gouverneur Oleh Hryhorow zufolge zwei Menschen durch Gleitbomben. In Charkiw im Nordosten des Landes wurde der Fahrer eines Autos durch einen Drohneneinschlag getötet.
Die ukrainische Hauptstadt war im Tagesverlauf mehrmals von russischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Bei Einschlägen in verschiedenen Gebäuden waren nach Angaben von Klitschko neun Menschen verletzt worden.
In der nordukrainischen Stadt Sumy starben unterdessen dem regionalen Gouverneur Oleh Hryhorow zufolge zwei Menschen durch Gleitbomben. In Charkiw im Nordosten des Landes wurde der Fahrer eines Autos durch einen Drohneneinschlag getötet.
Die ukrainische Hauptstadt war im Tagesverlauf mehrmals von russischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Bei Einschlägen in verschiedenen Gebäuden waren nach Angaben von Klitschko neun Menschen verletzt worden.
Selenskij: Moskau täuscht Friedensbereitschaft vor
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die jüngsten russischen Angriffe gegen Kiew und andere Städte seines Landes scharf verurteilt. Die Angriffe gegen Kindergärten, Schulen und Wohngebäude würden überall in der Welt als Terrorismus eingestuft, schrieb Selenskij auf der Plattform X. „Leider wurden dabei auch Menschen getötet.“
Unter den beschädigten Gebäuden sei auch die Residenz des Botschafters Saudi-Arabiens in Kiew. Moskau verfolge mit diesen Angriffen keine militärischen Ziele. Sie seien lediglich ein Versuch, die Menschen der Ukraine zu brechen und die ukrainische Gesellschaft „so tief wie möglich zu verletzen“.
Selenskij warf Moskau vor, die internationale Gemeinschaft mit falschen Friedenssignalen zu täuschen, um harte Sanktionen oder Reaktionen des Westens zu vermeiden. „Russland versteht es, genau die Art von ermutigenden diplomatischen Signalen zu senden, die die Welt einfach hören will“, schrieb er. „Es versteht es, solche Signale zu senden, um harte Maßnahmen der Weltgemeinschaft als Reaktion auf den Krieg hinauszuzögern."
Unter den beschädigten Gebäuden sei auch die Residenz des Botschafters Saudi-Arabiens in Kiew. Moskau verfolge mit diesen Angriffen keine militärischen Ziele. Sie seien lediglich ein Versuch, die Menschen der Ukraine zu brechen und die ukrainische Gesellschaft „so tief wie möglich zu verletzen“.
Selenskij warf Moskau vor, die internationale Gemeinschaft mit falschen Friedenssignalen zu täuschen, um harte Sanktionen oder Reaktionen des Westens zu vermeiden. „Russland versteht es, genau die Art von ermutigenden diplomatischen Signalen zu senden, die die Welt einfach hören will“, schrieb er. „Es versteht es, solche Signale zu senden, um harte Maßnahmen der Weltgemeinschaft als Reaktion auf den Krieg hinauszuzögern."
Abgeriegelte Frontstadt Oleschky erhält Lebensmittel aus der Luft
Ukrainische Truppen haben nach Behördenangaben mit Lastdrohnen vier Tonnen Lebensmittel nach Oleschky gebracht. Die Stadt auf russischem Besatzungsgebiet im Süden ist seit Monaten abgeriegelt. Russland halte in der Stadt etwa 2000 Menschen fest, darunter fast 50 Kinder, teilte der Gouverneur des ukrainischen Gebietes Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. „Sie sind gezwungen, ohne Nahrung, Strom und Wasser zu überleben.“ In einem Video zeigte er den angeblichen Abwurf der Lebensmittel.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in der Kleinstadt, die auf dem südlichen Ufer des Dnipro liegt. Die Gebietshauptstadt Cherson in ukrainischer Hand ist nur neun Kilometer entfernt, doch dazwischen verläuft die Front. Nach jahrelangem wechselseitigem Beschuss liegen rund um Oleschky Minen, ein Verlassen ist in alle Richtungen lebensgefährlich. Der letzte Laden schloss nach UN-Angaben im Januar. Seit Mai seien keine Lebensmittel mehr in den Ort gelangt.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in der Kleinstadt, die auf dem südlichen Ufer des Dnipro liegt. Die Gebietshauptstadt Cherson in ukrainischer Hand ist nur neun Kilometer entfernt, doch dazwischen verläuft die Front. Nach jahrelangem wechselseitigem Beschuss liegen rund um Oleschky Minen, ein Verlassen ist in alle Richtungen lebensgefährlich. Der letzte Laden schloss nach UN-Angaben im Januar. Seit Mai seien keine Lebensmittel mehr in den Ort gelangt.
Selenskij: 2200 russische Drohnenangriffe in einer Woche
Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij in der vergangenen Woche mit mehr als 2200 Kampfdrohnen großer Reichweite angegriffen. Auch mehr als 1640 Gleitbomben und 38 ballistische Raketen und Marschflugkörper seien eingesetzt worden, schrieb Selenskij in sozialen Netzwerken.
Allein in der Nacht auf Sonntag seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Besonders heftige Angriffe trafen die Hafenstadt Odessa. In Kiew sei ein Datenzentrum zweimal beschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau berichtete ebenfalls von Angriffen auf ein Datenzentrum in Kiew sowie auf eine Logistikfirma bei Kiew, eine Logistikfirma in Odessa und Hafenanlagen im Donauhafen Kilija. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Allein in der Nacht auf Sonntag seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Besonders heftige Angriffe trafen die Hafenstadt Odessa. In Kiew sei ein Datenzentrum zweimal beschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau berichtete ebenfalls von Angriffen auf ein Datenzentrum in Kiew sowie auf eine Logistikfirma bei Kiew, eine Logistikfirma in Odessa und Hafenanlagen im Donauhafen Kilija. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Kommentar: Warum das Treffen mit Lawrow kein Fehler war
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keinerlei Fortschritte durch das Gespräch mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). Das berichtet meine Kollegin Sina-Maria Schweikle, die die deutsche Delegation nach New York City begleitet hat. Sie kommentiert das historische Treffen der beiden Politiker und schreibt: „Nach Jahren diplomatischer Funkstille hat die Bundesregierung beschlossen, das Eis zu brechen.“ Doch, so schreibt es meine Kollegin, ohne nennenswertes Ergebnis. Warum meine Sina-Maria Schweikle das Treffen dennoch für wichtig erachtet, lesen Sie im Kommentar.
Russland: Haben militärische Infrastruktur angegriffen
Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag Ziele in der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Die Attacken hätten sich gegen Logistikzentren, Hafen- und Verkehrsinfrastruktur sowie Kommunikationszentralen und Schiffe mit Verbindung zum ukrainischen Militär gerichtet, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Datenzentrum in Kiew, Logistik-Knotenpunkte in den Regionen Kiew und Odessa sowie zwei Drohnenlager in Mykolajiw. Eine Bestätigung der Ukraine steht noch aus. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Meldungen derzeit nicht.
Lawrow zeigt sich nach Treffen mit Wadephul unbeeindruckt
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte nach dem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU), das Gespräch habe keine Fortschritte gebracht: „Wenn man Berlins tägliche öffentliche Äußerungen betrachtet, habe ich nichts anderes gehört“, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz. Dem deutschen Kollegen habe er gesagt: „Sie hätten mich einfach anrufen und mir sagen können ‚Lesen Sie meine Erklärung'.“
SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle berichtet aus New York über das Treffen der beiden Außenminister:
SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle berichtet aus New York über das Treffen der beiden Außenminister:
Wadephul fordert Russland zu einem Ende der Eskalation auf
Wie aus Delegationskreisen verlautet, forderte Außenminister Wadephul (CDU) die Russische Föderation bei dem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf, „den gefährlichen Weg der Eskalation gegenüber Deutschland, Europa und der Nato zu verlassen". Vorfälle wie der jüngste Anschlagsversuch in Leipzig oder andere hybride Angriffe könnten Deutschlands Entschlossenheit, die angegriffene Ukraine zu unterstützen, nicht ins Wanken bringen, hieß es. Sie würden das ohnehin schon durch Russland schwer belastete bilaterale Verhältnis zu Deutschland zusätzlich schädigen.
In dem rund 20-minütigen Treffen habe Wadephul hervorgehoben, dass der „bedauerliche Zustand der Beziehungen" nicht in deutschem Interesse liege. Eine Rückkehr zu konstruktiveren Beziehungen sei jederzeit möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die russische Führung ernsthaft bereit sei, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und sich am Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zu beteiligen. Wadephul bedauerte dem Vernehmen nach, dass eine solch aufrichtige Bereitschaft zur Verständigung auf russischer Seite bislang nicht erkennbar sei.
Zustande gekommen war das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über Vermittlung bislang nicht genannter Drittstaaten, nachdem der russische Außenminister seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Wadephul willigte daraufhin erstmals in ein solches Treffen ein. Das letzte bilaterale Treffen einer deutschen Außenministerin mit dem russischen Kollegen fand im Januar 2022 statt. Beide Staaten hatten zudem im Dezember 2024 an einem OSZE-Außenminister-Treffen in Malta teilgenommen.
Mitte der Woche war während der UN-Generalversammlung die Sorge laut geworden, dass Russland seinen Krieg auf dem europäischen Kontinent ausweiten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte Moskau vergangene Woche vorgeworfen: „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an.“ US-Außenminister Marco Rubio nannte am Rande der Generaldebatte unter anderem hybride Angriffe und Sabotage als mögliche Auslöser einer erweiterten Eskalation.
In dem rund 20-minütigen Treffen habe Wadephul hervorgehoben, dass der „bedauerliche Zustand der Beziehungen" nicht in deutschem Interesse liege. Eine Rückkehr zu konstruktiveren Beziehungen sei jederzeit möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die russische Führung ernsthaft bereit sei, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und sich am Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zu beteiligen. Wadephul bedauerte dem Vernehmen nach, dass eine solch aufrichtige Bereitschaft zur Verständigung auf russischer Seite bislang nicht erkennbar sei.
Zustande gekommen war das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über Vermittlung bislang nicht genannter Drittstaaten, nachdem der russische Außenminister seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Wadephul willigte daraufhin erstmals in ein solches Treffen ein. Das letzte bilaterale Treffen einer deutschen Außenministerin mit dem russischen Kollegen fand im Januar 2022 statt. Beide Staaten hatten zudem im Dezember 2024 an einem OSZE-Außenminister-Treffen in Malta teilgenommen.
Mitte der Woche war während der UN-Generalversammlung die Sorge laut geworden, dass Russland seinen Krieg auf dem europäischen Kontinent ausweiten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte Moskau vergangene Woche vorgeworfen: „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an.“ US-Außenminister Marco Rubio nannte am Rande der Generaldebatte unter anderem hybride Angriffe und Sabotage als mögliche Auslöser einer erweiterten Eskalation.
Lawrow und Wadephul treffen sich zu Gesprächen
Außenminister Johan Wadephul (CDU) und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben sich am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu einem Gespräch getroffen. Das berichtet SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle. Es ist das erste Mal, dass die beiden Außenminister zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen sind. Nachdem die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut Nachrichtenagentur Tass erklärt hatte, die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, war am Rande des UN-Treffens eine andere Version zu hören. Lawrow habe der deutschen Seite - übermittelt durch dritte Staaten - Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die deutsche Seite sei darauf zurückgekommen und Wadephul habe erstmals in ein Treffen eingewilligt.
Am Abend deutscher Zeit wird Wadephul eine Rede vor den Vereinten Nationen halten. Darin dürfte die Unterstützung der Ukraine eine große Rolle spielen. Der Außenminister ist anstelle von Bundeskanzler Friedrich Merz nach New York gereist, der wegen der innenpolitischen Lage in Deutschland geblieben ist.
Am Abend deutscher Zeit wird Wadephul eine Rede vor den Vereinten Nationen halten. Darin dürfte die Unterstützung der Ukraine eine große Rolle spielen. Der Außenminister ist anstelle von Bundeskanzler Friedrich Merz nach New York gereist, der wegen der innenpolitischen Lage in Deutschland geblieben ist.
Ukraine: Tote und Verletzte durch russische Angriffe
Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodimir Selenskij erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Er berichtete auch von Angriffen auf Kiew sowie die Gebiete Odessa, Sumy, Charkiw, Poltawa, Mykolajiw und Winnyzja.
Zudem bestätigte Selenskij ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.
Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew sieben Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in Sankt Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.
Zudem bestätigte Selenskij ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.
Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew sieben Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in Sankt Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.
Marlene Weiß
Dänemark warnt vor wachsendem Risiko eines russischen Angriffs auf Nato-Staat
Der dänische Militärnachrichtendienst warnt vor einem „geringen, aber wachsenden“ Risiko, dass Russland einen begrenzten Angriff auf einen benachbarten Nato-Mitgliedsstaat starten könnte. Russland werde voraussichtlich auch seine hybride Kriegsführung gegen Nato-Staaten verstärken, erklärt der Dienst in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Die Lage sei ernster als zu jedem anderen Zeitpunkt seit Ende des Kalten Krieges, sagte Verteidigungsminister Jeppe Bruus auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Ein „begrenzter Angriff“ könnte etwa Schläge gegen Infrastruktur umfassen, die für die Unterstützung der Ukraine entscheidend ist, oder Operationen unter falscher Flagge mit in der Ukraine hergestellten Drohnen.
Die russische Botschaft in Kopenhagen wies die Einschätzung am Freitag zurück. Das estnische Verteidigungsministerium erklärte auf X, die dänische Einschätzung entspreche weitgehend seiner eigenen Bedrohungsanalyse. Die Lage rechtfertige es nicht, die Einsatzbereitschaft der estnischen Streitkräfte zu erhöhen. Estland, das an Russland grenzt, beobachte die Entwicklungen jedoch genau und sei „bereit, entschlossen zu handeln“, falls nötig.
Die russische Botschaft in Kopenhagen wies die Einschätzung am Freitag zurück. Das estnische Verteidigungsministerium erklärte auf X, die dänische Einschätzung entspreche weitgehend seiner eigenen Bedrohungsanalyse. Die Lage rechtfertige es nicht, die Einsatzbereitschaft der estnischen Streitkräfte zu erhöhen. Estland, das an Russland grenzt, beobachte die Entwicklungen jedoch genau und sei „bereit, entschlossen zu handeln“, falls nötig.
Selenskij bittet EU, nächste Milliarden-Zahlungen vorzuziehen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Europäische Kommission gebeten, die nächsten Zahlungen aus einem im April bereitgestellten Kredit über 90 Milliarden Euro schneller zu überweisen. Er habe dazu eine positive Antwort von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhalten, sagte Selenskij.
Als Grund für seinen Vorstoß verwies er auf das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet mehr als 23 Milliarden Euro. Das gefährdet seinen Angaben zufolge die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. „Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Januar und Februar haben“, sagte er.
Etwas mehr als ein Drittel der Finanzierungslücke betreffe Drohnenkäufe für die ersten drei Monate 2027. „Jeder versteht, dass die Ukraine nicht allein sein kann und dass mehr in ukrainische Drohnen und Raketen investiert werden muss“, erklärte Selenskij.
Die EU hatte im April den Weg für das Unterstützungsdarlehen freigemacht, nachdem der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán es zuvor monatelang blockiert hatte. Von den 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für Verteidigung vorgesehen. Vereinbart war, dass die Hälfte des Geldes in diesem Jahr fließen soll, weitere 45 Milliarden könnten im kommenden Jahr folgen. Die erste Zahlung – rund drei Milliarden Euro – gab es Ende Juni.
Als Grund für seinen Vorstoß verwies er auf das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet mehr als 23 Milliarden Euro. Das gefährdet seinen Angaben zufolge die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. „Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Januar und Februar haben“, sagte er.
Etwas mehr als ein Drittel der Finanzierungslücke betreffe Drohnenkäufe für die ersten drei Monate 2027. „Jeder versteht, dass die Ukraine nicht allein sein kann und dass mehr in ukrainische Drohnen und Raketen investiert werden muss“, erklärte Selenskij.
Die EU hatte im April den Weg für das Unterstützungsdarlehen freigemacht, nachdem der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán es zuvor monatelang blockiert hatte. Von den 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für Verteidigung vorgesehen. Vereinbart war, dass die Hälfte des Geldes in diesem Jahr fließen soll, weitere 45 Milliarden könnten im kommenden Jahr folgen. Die erste Zahlung – rund drei Milliarden Euro – gab es Ende Juni.