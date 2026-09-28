Wadephul fordert Russland zu einem Ende der Eskalation auf

Wie aus Delegationskreisen verlautet, forderte Außenminister Wadephul (CDU) die Russische Föderation bei dem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf, „den gefährlichen Weg der Eskalation gegenüber Deutschland, Europa und der Nato zu verlassen". Vorfälle wie der jüngste Anschlagsversuch in Leipzig oder andere hybride Angriffe könnten Deutschlands Entschlossenheit, die angegriffene Ukraine zu unterstützen, nicht ins Wanken bringen, hieß es. Sie würden das ohnehin schon durch Russland schwer belastete bilaterale Verhältnis zu Deutschland zusätzlich schädigen.



In dem rund 20-minütigen Treffen habe Wadephul hervorgehoben, dass der „bedauerliche Zustand der Beziehungen" nicht in deutschem Interesse liege. Eine Rückkehr zu konstruktiveren Beziehungen sei jederzeit möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die russische Führung ernsthaft bereit sei, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und sich am Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zu beteiligen. Wadephul bedauerte dem Vernehmen nach, dass eine solch aufrichtige Bereitschaft zur Verständigung auf russischer Seite bislang nicht erkennbar sei.



Zustande gekommen war das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über Vermittlung bislang nicht genannter Drittstaaten, nachdem der russische Außenminister seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Wadephul willigte daraufhin erstmals in ein solches Treffen ein. Das letzte bilaterale Treffen einer deutschen Außenministerin mit dem russischen Kollegen fand im Januar 2022 statt. Beide Staaten hatten zudem im Dezember 2024 an einem OSZE-Außenminister-Treffen in Malta teilgenommen.



Mitte der Woche war während der UN-Generalversammlung die Sorge laut geworden, dass Russland seinen Krieg auf dem europäischen Kontinent ausweiten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte Moskau vergangene Woche vorgeworfen: „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an.“ US-Außenminister Marco Rubio nannte am Rande der Generaldebatte unter anderem hybride Angriffe und Sabotage als mögliche Auslöser einer erweiterten Eskalation.