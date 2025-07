Proteste gegen Selenskijs neues Antikorruptionsgesetz reißen nicht ab

Zwar hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in einer am Mittwochabend veröffentlichten Videobotschaft versprochen, ein neues Antikorruptionsgesetz werde die Antwort auf alle Sorgen der Demonstranten sein und die Unabhängigkeit der Behörden zur Korruptionsbekämpfung gewährleisten. Und dennoch gingen an dem Abend erneut Hunderte auf die Straße. Sie werfen Selenskij vor, die Antikorruptionsbehörden in der Ukraine entmachtet zu haben. Allein in der Hauptstadt Kiew versammelten sich in Hörweite des Präsidentensitzes und trotz geltenden Kriegsrechts nach Medienberichten mindestens 1500 Menschen. Auch in über einem Dutzend weiterer Großstädte wie Lwiw, Charkiw und Odessa gab es Demonstrationen. Die Teilnehmerzahlen überstiegen die Werte des Vortages deutlich, als es zu ersten spontanen Versammlungen gekommen war.



Tags zuvor hatte das Parlament in Kiew im Eiltempo Gesetznormen beschlossen, die das 2015 geschaffene Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) weitgehend der Generalstaatsanwaltschaft unterstellen. Selenskij warf den Instituten „russischen Einfluss“ vor. Das neue Gesetz werde das verhindern. Details nannte Selenskij allerdings nicht. Spontan protestierten bereits am Mittwoch in mehreren Großstädten Tausende vor allem junge Menschen gegen die Novelle und forderten ein Veto des Präsidenten. Dieser unterzeichnete das Gesetz am Dienstagabend, und es trat nach der Veröffentlichung sofort in Kraft.



Florian Hassel erklärt die Hintergründe des Gesetztes - und wie Selenskij die Ukrainer und die EU gegen sich aufbringt: