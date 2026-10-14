Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine: Space-X schränkt Starlink-Nutzung für Militär ein
Erster Tanker unterwegs: Russland nimmt Dieselausfuhren wieder auf
Ukraine: Hunderttausende Haushalte nach russischen Angriffen ohne Strom
Selenskij beklagt fehlende Warnung vor russischen Raketen
US-Senatoren fordern von Trump Ende des Diesel-Abkommens mit Russland
Erster Tanker unterwegs: Russland nimmt Dieselausfuhren wieder auf
Russland hat nach einer Vereinbarung mit den USA seine Dieselausfuhren wieder aufgenommen. Daten des Finanzdaten-Anbieters LSEG vom Mittwoch zufolge wurde im Ostsee-Hafen Primorsk ein Tanker mit rund 40 000 Tonnen schwefelarmem Diesel beladen. Das Schiff wurde demnach am Dienstag beladen und befindet sich auf dem Weg nach Marokko.
US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche erklärt, Russland habe zugestimmt, die Weltmärkte mit Diesel zu versorgen. Das soll die Kraftstoffpreise senken. Seine Regierung setzte daraufhin die US-Sanktionen gegen russischen Treibstoff vorübergehend aus, die wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt worden waren. Trump und seine Republikaner stehen vor den Zwischenwahlen zum Kongress Anfang November wegen der hohen Spritpreise unter Druck, die sich im Zuge des von den USA begonnenen Krieges gegen Iran massiv erhöht haben.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak sagte, es liefen Verhandlungen zwischen Russland und den USA, um einen Vertrag über die Diesellieferungen fertigzustellen. Es werde ein Mechanismus gesucht, der die Lieferungen trotz der westlichen Sanktionen gegen russische Unternehmen ermögliche.
Nowak hatte bereits am Montag erklärt, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Dies entspreche dem üblichen Exportvolumen des Landes. Russland hatte nach der Vereinbarung mit den USA am 10. Oktober ein eigenes teilweises Ausfuhrverbot für Diesel aufgehoben. Dieses war verhängt worden, weil ukrainische Gegenangriffe auf russische Raffinerien zu Engpässen in Russland geführt hatten.
US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche erklärt, Russland habe zugestimmt, die Weltmärkte mit Diesel zu versorgen. Das soll die Kraftstoffpreise senken. Seine Regierung setzte daraufhin die US-Sanktionen gegen russischen Treibstoff vorübergehend aus, die wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt worden waren. Trump und seine Republikaner stehen vor den Zwischenwahlen zum Kongress Anfang November wegen der hohen Spritpreise unter Druck, die sich im Zuge des von den USA begonnenen Krieges gegen Iran massiv erhöht haben.
Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak sagte, es liefen Verhandlungen zwischen Russland und den USA, um einen Vertrag über die Diesellieferungen fertigzustellen. Es werde ein Mechanismus gesucht, der die Lieferungen trotz der westlichen Sanktionen gegen russische Unternehmen ermögliche.
Nowak hatte bereits am Montag erklärt, Russland könne seine Dieselausfuhren bis zum Jahresende auf drei bis 3,5 Millionen Tonnen pro Monat steigern. Dies entspreche dem üblichen Exportvolumen des Landes. Russland hatte nach der Vereinbarung mit den USA am 10. Oktober ein eigenes teilweises Ausfuhrverbot für Diesel aufgehoben. Dieses war verhängt worden, weil ukrainische Gegenangriffe auf russische Raffinerien zu Engpässen in Russland geführt hatten.
Anne Eberhard
Gouverneur: Drei Tote bei russischem Angriff auf Westen der Ukraine
Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Luzk kamen dem örtlichen Gouverneur zufolge drei Menschen ums Leben. Mindestens zwölf Menschen seien verletzt worden. Trümmerteile einer Drohne hätten ein Lagerhaus getroffen, erklärt Roman Romaniuk auf Telegram. Auch ein Wohnhaus sei beschädigt worden.
Luzk ist eine Großstadt im Westen der Ukraine. Sie liegt etwa 100 Kilometer von der ukrainisch-polnischen Grenze entfernt.
Luzk ist eine Großstadt im Westen der Ukraine. Sie liegt etwa 100 Kilometer von der ukrainisch-polnischen Grenze entfernt.
Carim Soliman
Ukraine: Space-X schränkt Starlink-Nutzung für Militär ein
Das Umfeld des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat dem Betreiber des amerikanischen Satelliteninternetsystems Starlink vorgeworfen, die für die Armee wichtigen Dienste zu drosseln. „Aktuell betreffen die Einschränkungen das „Militärpaket“ der Dienste von Starshield; sie wurden auf eine Geschwindigkeit von 100 Meilen (160 Kilometer) pro Stunde begrenzt“, teilte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow auf sozialen Netzwerken mit.
Die Betreiberfirma Space-X habe das ukrainische Militär nicht über die Drosselung informiert. „Das hat zum Scheitern von einigen Missionen geführt“, schrieb Beskrestnow. Er führte das Limit auf die „aktuelle politische Situation“ zurück. Zuvor hatte bereits der Ex-Berater im Verteidigungsministerium, Serhij Sternenko, auf die Einschränkungen hingewiesen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht dafür.
Das ukrainische Militär nutzt das Satelliteninternet unter anderem, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Diese fliegen in der Regel schneller als 160 Kilometer pro Stunde. Bei gedrosselter Geschwindigkeit der Satellitenverbindung könnte die Verbindung zur Drohne ausfallen. Selenskij hatte zuletzt darauf gedrungen, den Einsatz von Starlink-Verbindungen für die ukrainische Armee über russischem Territorium freizugeben. Bisher sind die Internetdienste von Starlink nur über ukrainischem Gebiet freigeschaltet.
Hintergrund für die Drosselung könnten seit Langem stockende US-Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland sein. Medienberichten zufolge hatte Washington zuletzt auch angedroht, die Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten zu stoppen, falls Kiew nicht kompromissbereiter werde. Selenskij hat den USA am Dienstag mehrfach vorgeworfen, Kiew nicht rechtzeitig vor russischen ballistischen Raketenangriffen zu warnen.
Auch im Nachbarland Polen verfolgt die Regierung die Entwicklung mit Sorge und Verärgerung. Außenminister Radoslaw Sikorski wandte sich in einem höhnischen Beitrag auf X direkt an Space-X-Chef Elon Musk. „Hey, Elon Musk, großer Mann, spielst du mal wieder Politik mit deinen Produkten?“ schrieb er auf X. „Als deine europäischen Kunden haben wir dich im Blick.“
Die Betreiberfirma Space-X habe das ukrainische Militär nicht über die Drosselung informiert. „Das hat zum Scheitern von einigen Missionen geführt“, schrieb Beskrestnow. Er führte das Limit auf die „aktuelle politische Situation“ zurück. Zuvor hatte bereits der Ex-Berater im Verteidigungsministerium, Serhij Sternenko, auf die Einschränkungen hingewiesen. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht dafür.
Das ukrainische Militär nutzt das Satelliteninternet unter anderem, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Diese fliegen in der Regel schneller als 160 Kilometer pro Stunde. Bei gedrosselter Geschwindigkeit der Satellitenverbindung könnte die Verbindung zur Drohne ausfallen. Selenskij hatte zuletzt darauf gedrungen, den Einsatz von Starlink-Verbindungen für die ukrainische Armee über russischem Territorium freizugeben. Bisher sind die Internetdienste von Starlink nur über ukrainischem Gebiet freigeschaltet.
Hintergrund für die Drosselung könnten seit Langem stockende US-Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland sein. Medienberichten zufolge hatte Washington zuletzt auch angedroht, die Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten zu stoppen, falls Kiew nicht kompromissbereiter werde. Selenskij hat den USA am Dienstag mehrfach vorgeworfen, Kiew nicht rechtzeitig vor russischen ballistischen Raketenangriffen zu warnen.
Auch im Nachbarland Polen verfolgt die Regierung die Entwicklung mit Sorge und Verärgerung. Außenminister Radoslaw Sikorski wandte sich in einem höhnischen Beitrag auf X direkt an Space-X-Chef Elon Musk. „Hey, Elon Musk, großer Mann, spielst du mal wieder Politik mit deinen Produkten?“ schrieb er auf X. „Als deine europäischen Kunden haben wir dich im Blick.“
Anna Schimpp
Ukraine: Hunderttausende Haushalte nach russischen Angriffen ohne Strom
Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv mit Angriffen überzogen. In der Folge gebe es Tote und Verletzte, zudem seien mindestens 600 000 Haushalte ohne Strom, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij. Russland habe 39 ballistische Raketen und mehr als 102 Drohnen gegen die ukrainische Energieversorgung und kritische Infrastruktur eingesetzt, schrieb Selenskij in sozialen Medien. Es gebe erhebliche Schäden an 26 Einrichtungen im Bereich der Stromversorgung und vier Objekten im Öl- und Gasbereich.
Selenskij warf Moskau vor, der Aufforderung von US-Präsident Donald Trump zu einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen nicht zu folgen. Er sprach von einem bewussten Angriff in bezeichnendem Ausmaß, „so eine demonstrative Missachtung Russlands gegenüber Amerika gab es noch nicht“. Er rief Trump zu harten Sanktionen gegen Russland auf und bat um zusätzliche Abwehrsysteme vom Typ Patriot, die als wirksam gegen ballistische Raketen gelten und an denen es der Ukraine mangelt.
Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes stieg die Zahl der Todesopfer in der Hauptstadt Kiew auf drei Personen. Bei verschiedenen Angriffen im Gebiet Dnipropetrowsk kamen am Abend und in der Nacht demnach zwei Menschen ums Leben. Sechs weitere seien verletzt worden.
Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Morgen Angriffe auf Kommunikations- und Energieinfrastruktur in der Hauptstadt Kiew und ihrem Umland sowie der Region Charkiw. Sie würden dem Rüstungssektor und den ukrainischen Streitkräften dienen, hieß es zur Begründung. Zudem will Russland 902 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Krim abgewehrt haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Selenskij warf Moskau vor, der Aufforderung von US-Präsident Donald Trump zu einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen nicht zu folgen. Er sprach von einem bewussten Angriff in bezeichnendem Ausmaß, „so eine demonstrative Missachtung Russlands gegenüber Amerika gab es noch nicht“. Er rief Trump zu harten Sanktionen gegen Russland auf und bat um zusätzliche Abwehrsysteme vom Typ Patriot, die als wirksam gegen ballistische Raketen gelten und an denen es der Ukraine mangelt.
Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes stieg die Zahl der Todesopfer in der Hauptstadt Kiew auf drei Personen. Bei verschiedenen Angriffen im Gebiet Dnipropetrowsk kamen am Abend und in der Nacht demnach zwei Menschen ums Leben. Sechs weitere seien verletzt worden.
Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Morgen Angriffe auf Kommunikations- und Energieinfrastruktur in der Hauptstadt Kiew und ihrem Umland sowie der Region Charkiw. Sie würden dem Rüstungssektor und den ukrainischen Streitkräften dienen, hieß es zur Begründung. Zudem will Russland 902 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Krim abgewehrt haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Zudem schrieb der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bei Telegram von 493 ukrainischen Drohnen, die in der Nacht in Richtung der Region Moskau geflogen seien. Der Großteil davon sei weit entfernt abgewehrt worden, 180 Drohnen seien im Anflug auf Moskau abgeschossen worden. Erneut gab es an mehreren Flughäfen in Russland Einschränkungen, wie russische Agenturen unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde Rosawiazija meldeten.
In der Stadt Balakowo sei ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden, schrieb der Gouverneur der Region Saratow, Roman Bussargin, bei Telegram. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt. Russlands größtes Geldhaus, die Sberbank, bestätigte russischen Agenturen zufolge, dass eines ihrer Datenverarbeitungszentren attackiert worden sei. Alle Systeme würden normal funktionieren.
In der Stadt Balakowo sei ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden, schrieb der Gouverneur der Region Saratow, Roman Bussargin, bei Telegram. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt. Russlands größtes Geldhaus, die Sberbank, bestätigte russischen Agenturen zufolge, dass eines ihrer Datenverarbeitungszentren attackiert worden sei. Alle Systeme würden normal funktionieren.
Barbara Klimke
Selenskij beklagt fehlende Warnung vor russischen Raketen
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut von ballistischen Raketen aus Russland getroffen worden – und auch diesmal hat es keine vorherige Warnung der Verbündeten gegeben, beklagte die Staatsführung. Unmittelbar nach Auslösung des Luftalarms waren schon die ersten Explosionen in der Millionenmetropole zu hören, berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. Ein neunstöckiges Wohngebäude ging nach einem Treffer in Flammen auf, laut Bürgermeister Vitali Klitschko gab es mindestens zwei Tote und mehr als 20 Verletzte.
Wie schon am Vortag hätten die internationalen Partner auch diesmal keine Warnhinweise auf einfliegende Raketen gegeben, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Abend. „Erneut ohne Warnung von den Partnern“, schrieb er auf Telegram. Ziel sei auch ein Heizkraftwerk im Ostteil der Hauptstadt Kiew gewesen. Die Raketen seien erst im Anflug auf Kiew vom Radar entdeckt worden.
Selenskij warf Russland die Vorbereitung neuer Angriffe vor. Es sei „nicht gerecht“, wenn die Russen Energieanlagen zerstören „und die Ukraine nicht einmal Warnungen vor dem Start von ballistischen Raketen erhält“. Wichtig sei, dass die USA wirklich sehen, was vor sich geht und wer Schuld daran habe, dass der Krieg weitergeht.
Wie schon am Vortag hätten die internationalen Partner auch diesmal keine Warnhinweise auf einfliegende Raketen gegeben, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Abend. „Erneut ohne Warnung von den Partnern“, schrieb er auf Telegram. Ziel sei auch ein Heizkraftwerk im Ostteil der Hauptstadt Kiew gewesen. Die Raketen seien erst im Anflug auf Kiew vom Radar entdeckt worden.
Selenskij warf Russland die Vorbereitung neuer Angriffe vor. Es sei „nicht gerecht“, wenn die Russen Energieanlagen zerstören „und die Ukraine nicht einmal Warnungen vor dem Start von ballistischen Raketen erhält“. Wichtig sei, dass die USA wirklich sehen, was vor sich geht und wer Schuld daran habe, dass der Krieg weitergeht.
Die Ukraine verließ sich in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bislang vor allem auf Aufklärungsdaten des US-Militärs, aber auch auf die anderer Nato-Mitgliedsstaaten. Zuletzt traten jedoch wieder Spannungen zwischen den Regierungen in Kiew und Washington offen zutage. US-Präsident Donald Trump bestritt zuletzt, dass Washington das Teilen von militärischen Informationen mit der Ukraine eingestellt habe.
EU treibt Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau voran
Die Europäische Union treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau voran. Bei Beitrittskonferenzen in Luxemburg wurden am Dienstag Gespräche über zwei weitere Themenblöcke begonnen. Vertreter der 27 EU-Staaten hatten für diesen Schritt am Vortag grünes Licht gegeben.
Konkret geht es bei den neuen Themenblöcken um den Binnenmarkt sowie um Wettbewerbsfähigkeit und inklusives Wachstum. Zum Binnenmarkt gehören etwa der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Arbeitnehmerfreizügigkeit; zur Wettbewerbsfähigkeit Themen wie die Wirtschafts- und Steuerpolitik, Bildung und Forschung.
Die Entscheidung zur Ausweitung der Verhandlungen gilt für beide Länder als wichtiges Zeichen, dass sich ihre Reformanstrengungen lohnen. Vor allem die von Russland angegriffene Ukraine kosten sie viel Kraft. In dem Verhandlungsprozess zur Aufnahme in die EU soll sichergestellt werden, dass ein Kandidatenland alle Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt. Um ihn übersichtlicher zu gestalten, wurde er in 35 sogenannte Kapitel eingeteilt. 33 von ihnen sind sechs Themenbereichen zugeordnet, die auch Cluster genannt werden. Mit einem Abschluss der Gespräche wird vor allem bei der Ukraine nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet. Das Land ist nach Einschätzung von Experten unter anderem im Bereich der Korruptionsbekämpfung noch weit von EU-Standards entfernt.
Konkret geht es bei den neuen Themenblöcken um den Binnenmarkt sowie um Wettbewerbsfähigkeit und inklusives Wachstum. Zum Binnenmarkt gehören etwa der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Arbeitnehmerfreizügigkeit; zur Wettbewerbsfähigkeit Themen wie die Wirtschafts- und Steuerpolitik, Bildung und Forschung.
Die Entscheidung zur Ausweitung der Verhandlungen gilt für beide Länder als wichtiges Zeichen, dass sich ihre Reformanstrengungen lohnen. Vor allem die von Russland angegriffene Ukraine kosten sie viel Kraft. In dem Verhandlungsprozess zur Aufnahme in die EU soll sichergestellt werden, dass ein Kandidatenland alle Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt. Um ihn übersichtlicher zu gestalten, wurde er in 35 sogenannte Kapitel eingeteilt. 33 von ihnen sind sechs Themenbereichen zugeordnet, die auch Cluster genannt werden. Mit einem Abschluss der Gespräche wird vor allem bei der Ukraine nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet. Das Land ist nach Einschätzung von Experten unter anderem im Bereich der Korruptionsbekämpfung noch weit von EU-Standards entfernt.
Recherche zum Krieg: Russische Behörden nehmen japanischen Journalisten fest
Der russische Geheimdienst FSB hat einen japanischen Journalisten der Zeitung Hokkaido Shimbun unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen. Die Festnahme sei im Gebiet um die Insel Sachalin im Fernen Osten des Landes erfolgt, meldeten russische Staatsmedien unter Berufung auf den Geheimdienst. Der Mann sei nach Moskau gebracht worden, wo ein Gericht zunächst zwei Monate Untersuchungshaft anordnete.
Der Reporter soll den Angaben nach Material über die Teilnahme von Einwohnern der Kurilen-Inseln an dem seit 2022 andauernden russischen Krieg gegen die Ukraine gesammelt haben. Auf der zur Provinz Sachalin gehörenden Inselgruppe leben nur etwas mehr als 20 000 Menschen.
Die Kurilen sind eine fischreiche Inselgruppe im Pazifik, die die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs von Japan erobert hat. Moskau und Tokio streiten seither darüber, wem die vier südlichsten Kurilen-Inseln gehören, weshalb es bis heute keinen Friedensvertrag gibt. Einige Inseln der Kurilen befinden sich nur wenige Kilometer von der japanischen Insel Hokkaido entfernt und sind für Russland von militärischer Bedeutung.
Im August hatte ein Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf der Insel Iturup die Beziehungen der beiden Nachbarstaaten verschlechtert. Tokio protestierte und bezeichnete die sogenannten Nördlichen Territorien als „ureigenes japanisches Territorium“. Moskau nahm bereits mehrfach ausländische Staatsbürger mit Spionagevorwurf fest, um sie später gegen im Ausland einsitzende Russen auszutauschen.
Der Reporter soll den Angaben nach Material über die Teilnahme von Einwohnern der Kurilen-Inseln an dem seit 2022 andauernden russischen Krieg gegen die Ukraine gesammelt haben. Auf der zur Provinz Sachalin gehörenden Inselgruppe leben nur etwas mehr als 20 000 Menschen.
Die Kurilen sind eine fischreiche Inselgruppe im Pazifik, die die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkriegs von Japan erobert hat. Moskau und Tokio streiten seither darüber, wem die vier südlichsten Kurilen-Inseln gehören, weshalb es bis heute keinen Friedensvertrag gibt. Einige Inseln der Kurilen befinden sich nur wenige Kilometer von der japanischen Insel Hokkaido entfernt und sind für Russland von militärischer Bedeutung.
Im August hatte ein Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf der Insel Iturup die Beziehungen der beiden Nachbarstaaten verschlechtert. Tokio protestierte und bezeichnete die sogenannten Nördlichen Territorien als „ureigenes japanisches Territorium“. Moskau nahm bereits mehrfach ausländische Staatsbürger mit Spionagevorwurf fest, um sie später gegen im Ausland einsitzende Russen auszutauschen.
US-Senatoren fordern von Trump Ende des Diesel-Abkommens mit Russland
Sechs US-Senatoren aus den Reihen der Republikaner um Donald Trump fordern gemeinsam mit sechs Demokraten von dem US-Präsidenten ein Ende des Diesel-Abkommens mit Russland. Der Vorstoß markiert eine Abkehr von der bislang fast uneingeschränkten Unterstützung der Republikaner für Trumps außenpolitische Entscheidungen.
In einem am Dienstag veröffentlichten Brief der zwölf Politiker heißt es, das Diesel-Abkommen verschaffe Russland mehr Treibstoff zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine und bringe US-Bürgern keine Vorteile. "Moskau die Möglichkeit zu geben, russischen Diesel frei auf den Weltmärkten zu verkaufen, schadet den US-Sicherheitsinteressen und ist ein Verrat am ukrainischen Volk, das sich weiterhin gegen den mörderischen, illegalen Krieg von Wladimir Putin verteidigt", hieß es. Das Abkommen sei ein Geschenk an einen Gegner und ein Verrat an Verbündeten. Es müsse rückgängig gemacht werden. Trump, der das Abkommen jüngst nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündet hatte, wich vor Journalisten der Frage aus, ob Russland die Einnahmen aus dem Geschäft für den Kauf weiterer Bomben verwenden könnte.
Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören neben dem führenden Republikaner Mitch McConnell fünf weitere Parteikollegen Trumps sowie sechs Demokraten. Der Widerspruch kommt drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress entscheiden.
In einem am Dienstag veröffentlichten Brief der zwölf Politiker heißt es, das Diesel-Abkommen verschaffe Russland mehr Treibstoff zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine und bringe US-Bürgern keine Vorteile. "Moskau die Möglichkeit zu geben, russischen Diesel frei auf den Weltmärkten zu verkaufen, schadet den US-Sicherheitsinteressen und ist ein Verrat am ukrainischen Volk, das sich weiterhin gegen den mörderischen, illegalen Krieg von Wladimir Putin verteidigt", hieß es. Das Abkommen sei ein Geschenk an einen Gegner und ein Verrat an Verbündeten. Es müsse rückgängig gemacht werden. Trump, der das Abkommen jüngst nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündet hatte, wich vor Journalisten der Frage aus, ob Russland die Einnahmen aus dem Geschäft für den Kauf weiterer Bomben verwenden könnte.
Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören neben dem führenden Republikaner Mitch McConnell fünf weitere Parteikollegen Trumps sowie sechs Demokraten. Der Widerspruch kommt drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November, bei denen sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress entscheiden.
Trump: Geben weiterhin Geheimdienstinformationen an die Ukraine
US-Präsident Donald Trump sagt, die USA würden weiter Geheimdienstinformationen an die Ukraine geben. „Wir helfen ihnen und wir teilen Geheimdienstinformationen“, sagt Trump vor Journalisten in Washington. „Wir wollen, dass der Krieg endet, also arbeiten wir mit ihnen und Russland daran, den Krieg zu beenden.“ Trump sagt zudem, Russland werde Diesel für den Weltmarkt freigeben, nicht für die USA.
Selenskij: Partner warnten nicht vor russischem Angriff
Die Ukraine verlässt sich bei russischen Luftangriffen auf Daten ihrer Verbündeten, um Luftalarm auszulösen. Bei einem Angriff auf Kiew sei die Vorwarnung nun ausgeblieben, sagt der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskij. „Zu diesem Angriff gab es leider keine Vorwarnung von unseren Partnern“, teilte er bei Telegram mit. „Aufklärungsdaten über den Abschuss russischer ballistischer Raketen helfen dabei, Menschenleben zu retten, und das ist eine der kritischsten Fragen“, sagte er. „Aber direkte oder indirekte Unterstützung Russlands, die Behinderung der Hilfe für die Ukraine und die Erschwerung des Schutzes vor ballistischen Angriffen – all das trägt definitiv nicht zum Frieden bei“, so Selenskij weiter.
Der Präsident nannte keinen Partner namentlich, betonte aber, das Land brauche ein starkes Amerika, ein starkes Europa und Partner, „die wirklich helfen“. Die Ukraine verlässt sich in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg traditionell vorwiegend auf Aufklärungsdaten des US-Militärs, aber auch auf die anderer Nato-Mitgliedsstaaten. Die ukrainischen Luftstreitkräfte hatten nach dem Angriff mitgeteilt, dass aufgeklärt werden müsse, warum es diesmal keine Warnung vor der russischen Attacke gegeben habe. Selenskij sprach nun von einem „hinterhältigen ballistischen Angriff auf Kiew – fünf Raketen, die zivile Infrastruktur trafen“.
Der Präsident nannte keinen Partner namentlich, betonte aber, das Land brauche ein starkes Amerika, ein starkes Europa und Partner, „die wirklich helfen“. Die Ukraine verlässt sich in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg traditionell vorwiegend auf Aufklärungsdaten des US-Militärs, aber auch auf die anderer Nato-Mitgliedsstaaten. Die ukrainischen Luftstreitkräfte hatten nach dem Angriff mitgeteilt, dass aufgeklärt werden müsse, warum es diesmal keine Warnung vor der russischen Attacke gegeben habe. Selenskij sprach nun von einem „hinterhältigen ballistischen Angriff auf Kiew – fünf Raketen, die zivile Infrastruktur trafen“.
Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine. Danylo Antoniuk/AP/dpa
Wadephul: Ukraine muss nicht in Vorleistung treten
Außenminister Johann Wadephul verlangt von Russland, die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene begrenzte Waffenruhe zuerst einzuhalten. In dem Moment, wo Russland bereit sei, einen Waffenstillstand bei den Angriffen auf Energieinfrastruktur einzuhalten, werde die Ukraine ihn auch halten, sagte der CDU-Politiker am Rande einer Sicherheitskonferenz in der polnischen Hauptstadt Warschau.
„Es ist nicht an der Ukraine, Vorleistungen zu tätigen. Die Ukraine hat diesen Krieg nicht begonnen. Eigentlich müsste Russland Vorleistungen tätigen.“Außenminister Wadephul
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte sich für den Vorschlag offen gezeigt, allerdings betont, dass Russland darauf bislang nicht eingegangen sei. Nach Angaben Selenskijs gab es auch nach Trumps Ankündigung massive russische Luftangriffe auf zivile Ziele und die ukrainische Energieinfrastruktur.
Anna Schimpp
Charkiw: Tote und Verletzte nach russischem Angriff
Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Bei dem Raketenangriff sei ein viergeschossiges Wohnhaus getroffen worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. In den Trümmern des Hauses könnten noch Menschen verschüttet sein, hieß es. Rettungskräfte seien im Einsatz.
Auch in der Hauptstadt Kiew meldete Bürgermeister Vitali Klitschko Schäden an einem Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Im Westen der Ukraine brannten im Gebiet Lwiw laut Zivilschutz drei Wohnhäuser nach einem Drohnenangriff. Informationen zu Verletzten gab es demnach nicht. Die ukrainische Luftverteidigung meldete am Morgen, dass von 108 russischen Drohnenangriffen 88 abgewehrt worden seien.
Wadephul warnt vor Moskau: „Auch wir sind im Fadenkreuz“
Außenminister Johann Wadephul will angesichts anhaltender Angriffe Russlands auf die Ukraine bei einem Besuch in Polen ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. „Auch wir sind im Fadenkreuz“, warnte der CDU-Politiker vor seiner Abreise zur Teilnahme an einer Sicherheitskonferenz in Warschau. Deswegen komme er in der polnischen Hauptstadt mit engen Freunden Deutschlands aus Polen, Norwegen und dem Vereinigten Königreich zusammen.
Gemeinsam übernehme man Verantwortung, „damit Europas Freiheit auch von uns als Europäern verteidigt wird“, sagte Wadephul. „Jetzt ist der Zeitpunkt, um den Druck auf Russland zu erhöhen, statt unsere eigene Deckung fallen zu lassen“, ergänzte er. Gemeinsam sende man ein klares Signal nach Moskau: „Europa ist handlungsfähig und steht geschlossen hinter der Ukraine.“
Auf dem Sicherheitsforum in Warschau will Wadephul zum Thema „Die Rückkehr der Machtpolitik: Europa zwischen Krieg und Rivalität“ mit seinen Kollegen Radoslaw Sikorski (Polen), Espen Barth Eide (Norwegen) und Ed Miliband (Großbritannien) diskutieren.
Gemeinsam übernehme man Verantwortung, „damit Europas Freiheit auch von uns als Europäern verteidigt wird“, sagte Wadephul. „Jetzt ist der Zeitpunkt, um den Druck auf Russland zu erhöhen, statt unsere eigene Deckung fallen zu lassen“, ergänzte er. Gemeinsam sende man ein klares Signal nach Moskau: „Europa ist handlungsfähig und steht geschlossen hinter der Ukraine.“
Auf dem Sicherheitsforum in Warschau will Wadephul zum Thema „Die Rückkehr der Machtpolitik: Europa zwischen Krieg und Rivalität“ mit seinen Kollegen Radoslaw Sikorski (Polen), Espen Barth Eide (Norwegen) und Ed Miliband (Großbritannien) diskutieren.
Bericht: USA wollen Russland mit Diesel-Deal zu Verhandlungen bewegen
Die USA setzen Insidern zufolge darauf, dass das umstrittene Diesel-Abkommen mit Russland die Führung in Moskau zu Friedensverhandlungen bewegen soll, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hätten dies ukrainischen Vertretern bei einem Treffen in Miami erklärt, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen zu Reuters. Das Abkommen über die Lieferung von mehr als 2,25 Millionen Barrel Diesel an die USA und weltweite Märkte soll demnach die Position Moskaus „aufweichen“.
Der russische Präsident Wladimir Putin ist den Gesandten zufolge derzeit nicht zu Verhandlungen bereit. Die US-Delegation fordere zugleich ein Ende der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien. Die ukrainischen Vertreter hätten skeptisch reagiert und sähen in dem Deal ein Zugeständnis an Russland. Die US-Vertreter drohten bislang jedoch nicht mit einer Kürzung der Unterstützung für Kiew.
Der russische Präsident Wladimir Putin ist den Gesandten zufolge derzeit nicht zu Verhandlungen bereit. Die US-Delegation fordere zugleich ein Ende der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien. Die ukrainischen Vertreter hätten skeptisch reagiert und sähen in dem Deal ein Zugeständnis an Russland. Die US-Vertreter drohten bislang jedoch nicht mit einer Kürzung der Unterstützung für Kiew.
Russischer Drohnenangriff: Zwei Tote und Verletzte in Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff sind in Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. „Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass auf Russland mehr Druck ausgeübt werden muss“, schrieb Präsident Wolodimir Selenskij auf Telegram. Moskau verlängere den Krieg und schicke als Antwort auf den US-Vorschlag einer Energiewaffenruhe weitere Drohnen. „Wir zählen darauf, dass die Vereinigten Staaten diese Signale Russlands sehen und entschlossen handeln werden“, erklärte Selenskij. Es sei Stärke notwendig, um Russland zu einem Kriegsende zu zwingen.
Zuvor hatte Bürgermeister Vitali Klitschko über knapp ein Dutzend weitere Verletzte auf Telegram informiert. Die Drohne schlug demnach in ein 25-stöckiges Hochhaus im Ostteil der Dreimillionenstadt ein. Mehrere Autos seien zudem in Brand geraten.
Zuvor hatte Bürgermeister Vitali Klitschko über knapp ein Dutzend weitere Verletzte auf Telegram informiert. Die Drohne schlug demnach in ein 25-stöckiges Hochhaus im Ostteil der Dreimillionenstadt ein. Mehrere Autos seien zudem in Brand geraten.