Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Europäer wollen USA am Sonntag von Änderungen an Friedensplan überzeugen
Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
Europäer lehnen US-Plan in der vorliegenden Form ab – Treffen morgen in Genf
Putin äußert sich zu US-Friedensplan – „Guardian“ mit brisanter These
Trump sieht Selenskij bei Friedensplan im Zugzwang: „Er wird ihn billigen müssen“
Michelle Ostwald
Senatoren: Friedensplan kommt nicht von der US-Regierung – Rubio widerspricht
Der jüngste Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist nach Angaben von zwei US-Senatoren nicht von den Vereinigten Staaten ausgearbeitet worden. "Es handelt sich nicht um unsere Empfehlung, es ist nicht unser Friedensplan", sagte der republikanische Senator Mike Rounds auf einem Sicherheitsforum im kanadischen Halifax unter Berufung auf ein Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio. Senator Angus King zufolge ist der 28-Punkte-Plan "im Wesentlichen die Wunschliste der Russen".
Den Senatoren zufolge rief Rubio sie an und habe deutlich gemacht, dass die USA "Empfänger eines Vorschlags" gewesen seien, sagte Rounds. Dieser sei einem US-Vermittler übergeben worden. Rounds bezeichnete den Entwurf als "Vorschlag", den die Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht hätten. "Er wurde geleakt", sagte der Senator aus dem US-Bundesstaat South Dakota weiter mit Blick auf die Medienberichte, durch die der Plan jüngst bekannt geworden war.
Senator King aus dem Bundesstaat Maine bezeichnete den Entwurf als "Leitfaden, um die Streitpunkte zwischen der Ukraine und Russland einzugrenzen". Nun solle auf einen Frieden hingearbeitet werden, "der die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert, Aggressionen nicht belohnt und angemessene Sicherheitsgarantien bietet."
Rubio widersprach den Aussagen der Senatoren kurze Zeit später und erklärte auf der Plattform X, der Plan diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine".
Mehr zu den Verhandlungen zum US-Friedensplan für die Ukraine lesen Sie hier (SZ Plus):
Den Senatoren zufolge rief Rubio sie an und habe deutlich gemacht, dass die USA "Empfänger eines Vorschlags" gewesen seien, sagte Rounds. Dieser sei einem US-Vermittler übergeben worden. Rounds bezeichnete den Entwurf als "Vorschlag", den die Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht hätten. "Er wurde geleakt", sagte der Senator aus dem US-Bundesstaat South Dakota weiter mit Blick auf die Medienberichte, durch die der Plan jüngst bekannt geworden war.
Senator King aus dem Bundesstaat Maine bezeichnete den Entwurf als "Leitfaden, um die Streitpunkte zwischen der Ukraine und Russland einzugrenzen". Nun solle auf einen Frieden hingearbeitet werden, "der die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert, Aggressionen nicht belohnt und angemessene Sicherheitsgarantien bietet."
Rubio widersprach den Aussagen der Senatoren kurze Zeit später und erklärte auf der Plattform X, der Plan diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine".
Mehr zu den Verhandlungen zum US-Friedensplan für die Ukraine lesen Sie hier (SZ Plus):
Julia Bergmann
Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Heizkraftwerk in Region Moskau
Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge mit Drohnen ein großes Heizkraftwerk in der Region Moskau angegriffen. Dadurch sei ein Feuer ausgebrochen, und die Notversorgung habe aktiviert werden müssen, teilt Regionalgouverneur Andrej Worobjow mit. Ziel des Angriffs war demnach das Kraftwerk Schatura rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Einige Drohnen seien von der Luftabwehr zerstört worden, mehrere Drohnen seien jedoch auf das Kraftwerksgelände gestürzt. Die Stromversorgung in Schatura sei intakt.
Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin flogen mindestens drei Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt. Die Flugabwehr habe sie zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass insgesamt 75 Angriffe mit ukrainischen Drohnen abgewehrt worden seien. Zu Schäden oder Verletzten machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei wiederholt Energieinfrastruktur wie Ölraffinerien und Kraftwerke ins Visier genommen.
Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin flogen mindestens drei Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt. Die Flugabwehr habe sie zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass insgesamt 75 Angriffe mit ukrainischen Drohnen abgewehrt worden seien. Zu Schäden oder Verletzten machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei wiederholt Energieinfrastruktur wie Ölraffinerien und Kraftwerke ins Visier genommen.
Nadja Tausche
Nordische und baltische Staaten fordern Verschärfung der Sanktionen gegen Russland
Acht nordische und baltische Staaten sichern der Ukraine nach einem Gespräch mit Präsident Wolodimir Selenskij weitere Unterstützung zu. Zu der Gruppe gehören Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die Gruppe kündigt an, die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen und die europäische Verteidigung zu stärken. Zudem sprechen sich die Länder in einer gemeinsamen Erklärung für eine Verschärfung der Sanktionen und umfassendere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland aus, solange der Krieg andauert.
Nadja Tausche
Europäer wollen USA am Sonntag von Änderungen an Friedensplan überzeugen
Sicherheitsberater führender europäischer Staaten treffen am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine zusammen. Geplant sind Gespräche über den 28-Punkte-Plan, den die USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt hat. Das Treffen findet auf Ebene der Berater der Staats- und Regierungschefs in Genf statt, teilnehmen werden unter anderem Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens. Die Europäer haben nach Angaben von deutscher Seite bereits Änderungsvorschläge nach Washington übermittelt, Einzelheiten dazu sind bislang nicht bekannt.
Von deutscher Seite wird der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, vor Ort sein. Aus den Vereinigten Staaten nimmt nach Angaben aus US-Kreisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil, auch Außenminister Marco Rubio wird erwartet, der derzeit in Personalunion auch sicherheitspolitischer Berater von Präsident Donald Trump ist. Eine offizielle Bestätigung für dessen Teilnahme gab es noch nicht. US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll soll bereits in Genf gelandet sein, heißt es. Die ukrainischen Delegationen werden Berichten zufolge am Abend erwartet. Eine Teilnahme Russlands sei nicht geplant.
Am Samstag hatten Deutschland und andere Unterstützer der Ukraine Teile des US-Plans abgelehnt. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es darin. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den US-Vorschlag als Arbeitsgrundlage: Dieser Plan müsse überarbeitet werden. Er sei nicht mit den Europäern verhandelt worden, dabei befänden sich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa und die europäische Integration der Ukraine liege in den Händen der Europäer. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, er hoffe nun auf Fortschritte bei dem Treffen in Genf.
Von deutscher Seite wird der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, vor Ort sein. Aus den Vereinigten Staaten nimmt nach Angaben aus US-Kreisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil, auch Außenminister Marco Rubio wird erwartet, der derzeit in Personalunion auch sicherheitspolitischer Berater von Präsident Donald Trump ist. Eine offizielle Bestätigung für dessen Teilnahme gab es noch nicht. US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll soll bereits in Genf gelandet sein, heißt es. Die ukrainischen Delegationen werden Berichten zufolge am Abend erwartet. Eine Teilnahme Russlands sei nicht geplant.
Am Samstag hatten Deutschland und andere Unterstützer der Ukraine Teile des US-Plans abgelehnt. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es darin. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den US-Vorschlag als Arbeitsgrundlage: Dieser Plan müsse überarbeitet werden. Er sei nicht mit den Europäern verhandelt worden, dabei befänden sich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa und die europäische Integration der Ukraine liege in den Händen der Europäer. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, er hoffe nun auf Fortschritte bei dem Treffen in Genf.
Nadja Tausche
Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
Der US-Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Krieges ist laut US-Präsident Donald Trump wohl nicht das letzte Angebot. Der US-Präsident verneinte die entsprechende Frage einer Journalistin in Washington und fügte hinzu: „Wir versuchen, die Sache auf die eine oder andere Weise zu beenden.“
Am Freitag hatte der Republikaner den Druck auf die Ukraine erhöht und das Land aufgefordert, dem US-Friedensplan bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. Der Washington Post zufolge verknüpften die USA das Ultimatum mit einer Drohung. Sollte sich das von Russland angegriffene Land gegen den Friedensplan sträuben, müsse es mit dem Verlust der US-Unterstützung rechnen, berichtete das Blatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Frist nahm Trump nun zwar nicht zurück, so endgültig wie bisher klang die Aussage auf Nachfrage der Journalistin hin allerdings nicht mehr.
Am Freitag hatte der Republikaner den Druck auf die Ukraine erhöht und das Land aufgefordert, dem US-Friedensplan bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. Der Washington Post zufolge verknüpften die USA das Ultimatum mit einer Drohung. Sollte sich das von Russland angegriffene Land gegen den Friedensplan sträuben, müsse es mit dem Verlust der US-Unterstützung rechnen, berichtete das Blatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Frist nahm Trump nun zwar nicht zurück, so endgültig wie bisher klang die Aussage auf Nachfrage der Journalistin hin allerdings nicht mehr.
Irene Helmes
Europäer lehnen US-Plan in der vorliegenden Form ab – Treffen morgen in Genf
Deutschland und andere Unterstützerstaaten der Ukraine lehnen Teile des US-Plans für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ab. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es in einer nach einem Krisentreffen am Rande des G-20-Gipfels in Johannesburg veröffentlichten Erklärung. Darin wird unter anderem betont, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden. Konkrete Bedenken äußern die Unterzeichner zu den vorgesehenen Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte, diese würden die Ukraine anfällig für künftige Angriffe machen. Auch könnten Elemente, die die EU und die Nato betreffen, nur mit Zustimmung von deren Mitgliedern implementiert werden.
Zu den Unterzeichnern gehören neben Bundeskanzler Friedrich Merz die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien sowie von Irland, den Niederlanden, Spanien, Finnland und Norwegen. Für die EU sind Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa dabei. Außerdem unterstützen Kanada und Japan die Erklärung. Dem Vernehmen nach haben die Europäer den 28-Punkte-Plan mit Änderungsvorschlägen ergänzt.
Zu den Unterzeichnern gehören neben Bundeskanzler Friedrich Merz die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien sowie von Irland, den Niederlanden, Spanien, Finnland und Norwegen. Für die EU sind Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa dabei. Außerdem unterstützen Kanada und Japan die Erklärung. Dem Vernehmen nach haben die Europäer den 28-Punkte-Plan mit Änderungsvorschlägen ergänzt.
„ Kriege können nicht beendet werden durch Großmächte über die Köpfe der beteiligten Länder hinweg.“Friedrich Merz in Johannesburg
Weiter sagte Merz: „Eine Beendigung des Krieges kann es natürlich nur dann geben, wenn es eine uneingeschränkte Zustimmung der Ukraine gibt.“
Wie die SZ aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, wollen Sicherheitsberater führender europäischer Staaten am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine über den Plan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden. Wie EU-Ratspräsident Costa auf X ankündigte, sollen zudem die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Ukraine beraten.
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Wie die SZ aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, wollen Sicherheitsberater führender europäischer Staaten am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine über den Plan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden. Wie EU-Ratspräsident Costa auf X ankündigte, sollen zudem die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Ukraine beraten.
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Irene Helmes
Kommentare und Hintergründe zum US-Plan
Donald Trump hat seinen neuesten Vorschlag für einen Deal für ein Ende des Ukraine-Kriegs präsentiert. Um was geht es genau und wie ist der Plan einzuschätzen? Die SZ berichtet folgendermaßen:
- Die Annahme des US-Plans käme einer Kapitulation der Ukraine gleich, schreibt mein Kollege Sebastian Gierke. Und doch müsse Präsident Selenskij darüber nachdenken: ein Kommentar (SZ Plus)
- Die 28 Punkte der Regierung Trump – im deutschen Wortlaut.
- „Das Trojanische Pferd steht vor den Toren Kiews“ – ein Gastbeitrag des ukrainischen Autors Sergey Maidukov (SZ Plus)
- Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen: ein Kommentar von Hubert Wetzel aus Brüssel (SZ Plus)
- Wolodimir Selenskij befindet sich in einer unmöglichen Lage: die Analyse nach der dramatischen Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten vom Freitag (SZ Plus)
Irene Helmes
Kiew: Verhandlungen mit den USA in der Schweiz geplant
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat eine Verhandlungsgruppe bestimmt, die Gespräche mit den USA und Russland sowie anderen internationalen Vertretern führen soll, heißt es in einem veröffentlichten Dekret Selenskijs.
Wie Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow in sozialen Netzwerken mitteilte, soll nun in den nächsten Tagen in der Schweiz mit US-Vertretern über den 28-Punkte-Plan von Präsident Donald Trump gesprochen werden. Wann und wo genau, sagte er aber nicht.
Umjerow ist als Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Mitglied des Verhandlungsteams. Sein Land schätze die US-Initiative und gehe an die Verhandlungen unter klarer Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen heran.
Chefunterhändler der von Selenskij ernannten Abgesandten wird Andrij Jermak. Zu der insgesamt neunköpfigen Delegation gehört auch der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Selenskij hatte nach Vorlage des 28-Punkte-Plans von Trump erklärt, dass er die Friedensinitiative zwar begrüße, aber Alternativvorschläge machen wolle.
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Wie Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow in sozialen Netzwerken mitteilte, soll nun in den nächsten Tagen in der Schweiz mit US-Vertretern über den 28-Punkte-Plan von Präsident Donald Trump gesprochen werden. Wann und wo genau, sagte er aber nicht.
Umjerow ist als Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Mitglied des Verhandlungsteams. Sein Land schätze die US-Initiative und gehe an die Verhandlungen unter klarer Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen heran.
Chefunterhändler der von Selenskij ernannten Abgesandten wird Andrij Jermak. Zu der insgesamt neunköpfigen Delegation gehört auch der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Selenskij hatte nach Vorlage des 28-Punkte-Plans von Trump erklärt, dass er die Friedensinitiative zwar begrüße, aber Alternativvorschläge machen wolle.
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Nadja Lissok
Krisengespräche beim G-20-Gipfel am Nachmittag
An den geplanten Gesprächen beim G-20-Gipfel über den US-Vorstoß für ein Ende des Kriegs werden nach EU-Angaben auch Vertreter Kanadas, Australiens und Japans teilnehmen. Die Gespräche sollen am Nachmittag beginnen. Aus Europa werden zu dem Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Großbritannien sowie aus Irland, Finnland, den Niederlanden, Spanien und Norwegen erwartet. Sie sind als ständige Mitglieder beziehungsweise als Gäste der G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer zu dem Gipfel in Johannesburg gereist. Nach Angaben von Diplomaten wird es bei den Gesprächen unter anderem darum gehen, wie aus europäischer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herausverhandelt werden könnten.
Zu Beginn des G-20-Gipfels rief Merz Russland dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt“, sagte Merz zur Eröffnung des Gipfels, der von den USA – aber nicht von Russland – boykottiert wird. „Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat." Er ging nicht auf das umstrittene Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump ein, der nach Einschätzung der Europäer bis kommenden Donnerstag eine faktische Kapitulation der Ukraine fordert.
Zu Beginn des G-20-Gipfels rief Merz Russland dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt“, sagte Merz zur Eröffnung des Gipfels, der von den USA – aber nicht von Russland – boykottiert wird. „Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat." Er ging nicht auf das umstrittene Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump ein, der nach Einschätzung der Europäer bis kommenden Donnerstag eine faktische Kapitulation der Ukraine fordert.
Nadja Lissok
Putin äußert sich zu US-Friedensplan – „Guardian“ mit brisanter These
Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich am Freitag offen für Verhandlungen. Er bezeichnete Trumps Plan als mögliche Grundlage für eine Friedenslösung. Es handele sich um eine aktualisierte Fassung dessen, was schon früher – etwa bei seinem Treffen mit Trump in Alaska im August – diskutiert worden sei, sagte Putin bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Inhaltlich müsse über die Punkte in dem Plan noch konkret gesprochen werden.
Zugleich äußerte der Kremlchef Zweifel, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich auf die Vorschläge einlassen wird. „Die Ukraine ist dagegen“, sagte Putin. Offenbar träumten die Ukraine und ihren europäischen Verbündeten immer noch davon, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu können. Sollte Trumps Vorschlag abgelehnt werden, müssten die ukrainische Regierung als auch die „europäischen Kriegstreiber“ verstehen, dass sich die Ereignisse von Kupjansk unweigerlich wiederholen werden. Die russischen Streitkräfte hätten die Stadt im Nordosten der Ukraine nach Moskauer Angaben am 4. November fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kiew jedoch bestreitet das. Der Krieg würde also weitergehen, wenn Selenskij nicht zustimmt.
Zugleich äußerte der Kremlchef Zweifel, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich auf die Vorschläge einlassen wird. „Die Ukraine ist dagegen“, sagte Putin. Offenbar träumten die Ukraine und ihren europäischen Verbündeten immer noch davon, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu können. Sollte Trumps Vorschlag abgelehnt werden, müssten die ukrainische Regierung als auch die „europäischen Kriegstreiber“ verstehen, dass sich die Ereignisse von Kupjansk unweigerlich wiederholen werden. Die russischen Streitkräfte hätten die Stadt im Nordosten der Ukraine nach Moskauer Angaben am 4. November fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kiew jedoch bestreitet das. Der Krieg würde also weitergehen, wenn Selenskij nicht zustimmt.
Der US-Plan wird in Europa und der Ukraine kritisch gesehen, weil viele Forderungen des russischen Aggressors augenscheinlich übernommen wurden. Putin beteuert jedoch, der Plan sei nicht mit der russischen Seite abgesprochen gewesen – obwohl sich sein Berater Kirill Dmitrijew zuletzt immer wieder zu Gesprächen mit Trumps Sonderbeauftragtem Steve Witkoff traf.
Eine andere These stellt der Guardian-Journalist Luke Harding auf. Er berichtete für die britische Zeitung jahrelang aus Moskau, bevor der Kreml ihn 2011 als ersten westlichen Journalisten des Landes verwiesen hat.
Einige der Phrasen im neuen US-Friedensplan scheinen nach seiner Analyse direkt aus dem Russischen übersetzt worden zu sein. Sie klängen auf Englisch ungelenk und sperrig, schreibt Harding. Als Beispiel nennt er die englische Formulierung „It is expected" (auf Deutsch: Es wird erwartet). Das russische Pendant „ожидается“ (ozhidayetsya) sei hingegen eine gängige Verbform. Ebenfalls auffällig seien Begriffe wie „ambiguities“ (неоднозначности) oder „to enshrine“ (закрепить), die laut Harding eher russischen Sprachmustern folgen.
Eine andere These stellt der Guardian-Journalist Luke Harding auf. Er berichtete für die britische Zeitung jahrelang aus Moskau, bevor der Kreml ihn 2011 als ersten westlichen Journalisten des Landes verwiesen hat.
Einige der Phrasen im neuen US-Friedensplan scheinen nach seiner Analyse direkt aus dem Russischen übersetzt worden zu sein. Sie klängen auf Englisch ungelenk und sperrig, schreibt Harding. Als Beispiel nennt er die englische Formulierung „It is expected" (auf Deutsch: Es wird erwartet). Das russische Pendant „ожидается“ (ozhidayetsya) sei hingegen eine gängige Verbform. Ebenfalls auffällig seien Begriffe wie „ambiguities“ (неоднозначности) oder „to enshrine“ (закрепить), die laut Harding eher russischen Sprachmustern folgen.
Nadja Lissok
Vance wirft Kritikern des US-Friedensplans fehlenden Realitätssinn vor
US-Vizepräsident J. D. Vance hat den Friedensplan seiner Regierung zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine verteidigt. Wer die Friedenslösung kritisiere, an der derzeit gearbeitet werde, habe sie entweder missverstanden oder verleugne die wahre Lage, schrieb Vance in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. „Es gibt diese Fantasie, wenn wir bloß für mehr Geld, mehr Waffen oder mehr Sanktionen sorgten, wäre der Sieg greifbar“, schrieb der Republikaner. Er schob hinterher: „Frieden wird nicht von gescheiterten Diplomaten oder Politikern erreicht, die in einer Fantasiewelt leben. Er kann von klugen Leuten erreicht werden, die in der realen Welt leben.“
Ein Friedensplan für den Krieg müsse zwingend drei Kriterien erfüllen, schrieb Vance. Erstens müsse er „das Töten beenden und die Souveränität der Ukraine bewahren“. Zweitens „für Russland und die Ukraine annehmbar sein“. Und drittens „die Chance maximieren, dass der Krieg nicht erneut beginnt“. Mehrere dieser Punkte sehen Kritiker im Friedensvorschlag der US-Regierung nicht erfüllt.
Ein Friedensplan für den Krieg müsse zwingend drei Kriterien erfüllen, schrieb Vance. Erstens müsse er „das Töten beenden und die Souveränität der Ukraine bewahren“. Zweitens „für Russland und die Ukraine annehmbar sein“. Und drittens „die Chance maximieren, dass der Krieg nicht erneut beginnt“. Mehrere dieser Punkte sehen Kritiker im Friedensvorschlag der US-Regierung nicht erfüllt.
JD Vance on Twitter / X
Any Ukraine-Russia peace plan has to:1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.2) Be acceptable to both Russia and Ukraine. 3) Maximize the chances the war doesn't restart. Every criticism of the peace framework the administration is working on either…— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025
x.com
Linus Freymark
Unicef: Viele Kinder in der Ukraine kennen nur „ein Leben voller Ängste, Albträume und ständig neuer Attacken“
Nach fast vier Jahren russischem Angriffskrieg sind nach Angaben von Unicef sieben von zehn Kindern in der Ukraine von Armut betroffen. „Es fehlt ihnen an grundlegenden Dingen für das tägliche Leben“, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, der Deutschen Presse-Agentur nach einem Besuch im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Dennoch seien viele Menschen weiter gewillt, selbst in frontnahen Gebieten zu bleiben. Von ursprünglich etwa siebeneinhalb Millionen Kindern seien weiter etwa fünf Millionen in dem osteuropäischen Kriegsland geblieben.
Vor dem kommenden Winter versorge die UN-Organisation gerade Schulen und Kindergärten angesichts der ständigen Stromausfälle mit Generatoren, geholfen werde beim Abdichten und Erneuern von Fenstern. „Damit diese Einrichtungen für die Kinder warme Orte sein können inmitten des einbrechenden Winters“, sagte Schneider. In frontnahen Gebieten gehe es auch um die Ausstattung von Schutzkellern in Bildungseinrichtungen.
Ziel sei es, den Kindern etwas Stabilität zu geben und Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dabei habe er auch vierjährige Mädchen und Jungen in einem Kindergarten getroffen. „Sie haben in ihrer kurzen Lebensspanne nie etwas anderes kennengelernt als ein Leben im Luftschutzkeller, ein Leben voller Ängste, Albträume und ständig neuer Attacken“, so Schneider. Inzwischen gebe es durch Unterbrechungen des Unterrichts wegen der Luftangriffe und Stromausfälle immer häufiger Lernrückstände. „Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel bei 15-Jährigen ein Bildungsrückstand mittlerweile von durchschnittlich zwei Jahren im Lesen zu sehen ist“, konstatierte der Unicef-Vertreter.
Nach Ansicht der örtlichen Mitarbeiter des Kinderhilfswerks zeigen über 80 Prozent der Kleinkinder Anzeichen emotionaler Belastung. Jedes zweite Kind habe die Vorschulzeit komplett verpasst, weil es kaum sichere Kindergärten gebe. Und auch bei älteren Kindern seien Kriegsfolgen sichtbar. „Etwa ein Drittel der Jugendlichen ist so sehr von einer Traurigkeit und von depressiven Zuständen erfasst, dass sie nur schwer noch den alltäglichen Dingen nachgehen können“, stellt Schneider fest.
Die Kriegsbelastungen zehren auch an den Müttern und Vätern. „Viele Eltern sind durch die lange Kriegsdauer gerade in der Region Charkiw in den frontnahen Gemeinden wirklich zermürbt“, sagt Schneider. Gerade deshalb seien geöffnete Kindergärten und Schulen mit Schutzkellern wichtig. Für die Mütter sei es eine Erleichterung, ihre Kinder wenigstens ein paar Stunden am Tag an einem sicheren Ort zu wissen, sagte der Unicef-Geschäftsführer.
Vor dem kommenden Winter versorge die UN-Organisation gerade Schulen und Kindergärten angesichts der ständigen Stromausfälle mit Generatoren, geholfen werde beim Abdichten und Erneuern von Fenstern. „Damit diese Einrichtungen für die Kinder warme Orte sein können inmitten des einbrechenden Winters“, sagte Schneider. In frontnahen Gebieten gehe es auch um die Ausstattung von Schutzkellern in Bildungseinrichtungen.
Ziel sei es, den Kindern etwas Stabilität zu geben und Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dabei habe er auch vierjährige Mädchen und Jungen in einem Kindergarten getroffen. „Sie haben in ihrer kurzen Lebensspanne nie etwas anderes kennengelernt als ein Leben im Luftschutzkeller, ein Leben voller Ängste, Albträume und ständig neuer Attacken“, so Schneider. Inzwischen gebe es durch Unterbrechungen des Unterrichts wegen der Luftangriffe und Stromausfälle immer häufiger Lernrückstände. „Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel bei 15-Jährigen ein Bildungsrückstand mittlerweile von durchschnittlich zwei Jahren im Lesen zu sehen ist“, konstatierte der Unicef-Vertreter.
Nach Ansicht der örtlichen Mitarbeiter des Kinderhilfswerks zeigen über 80 Prozent der Kleinkinder Anzeichen emotionaler Belastung. Jedes zweite Kind habe die Vorschulzeit komplett verpasst, weil es kaum sichere Kindergärten gebe. Und auch bei älteren Kindern seien Kriegsfolgen sichtbar. „Etwa ein Drittel der Jugendlichen ist so sehr von einer Traurigkeit und von depressiven Zuständen erfasst, dass sie nur schwer noch den alltäglichen Dingen nachgehen können“, stellt Schneider fest.
Die Kriegsbelastungen zehren auch an den Müttern und Vätern. „Viele Eltern sind durch die lange Kriegsdauer gerade in der Region Charkiw in den frontnahen Gemeinden wirklich zermürbt“, sagt Schneider. Gerade deshalb seien geöffnete Kindergärten und Schulen mit Schutzkellern wichtig. Für die Mütter sei es eine Erleichterung, ihre Kinder wenigstens ein paar Stunden am Tag an einem sicheren Ort zu wissen, sagte der Unicef-Geschäftsführer.
Juri Auel
Trump sieht Selenskij bei Friedensplan im Zugzwang: „Er wird ihn billigen müssen“
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wird aus Sicht von US-Präsident Donald Trump nichts anderes übrig bleiben, als seinen Friedensplan zu akzeptieren. Die Zeit dafür sei angesichts der Notwendigkeit, das Blutvergießen zu beenden, und des nahenden Winters knapp, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. „Wir haben einen Weg, um Frieden zu schaffen, oder wir glauben, wir haben einen Weg, um Frieden zu schaffen. Er wird ihn billigen müssen.“ Wenn Selenskij dies nicht wolle, werde er weiterkämpfen müssen. „Irgendwann wird er etwas akzeptieren müssen, was er bisher nicht akzeptiert hat.“
Juri Auel
Wadephul: Keine Hektik bei US-Plan
Außenminister Johann Wadephul geht nicht davon aus, dass der von den Vereinigten Staaten vorgelegte Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges schnell umgesetzt werden kann. „Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Hektik und Schnelligkeit“, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“. Jeder verstehe, dass schnell ein Ende des Schießens kommen solle. „Aber wir brauchen Zeit, nachzudenken, was eine verlässliche Grundlage sein kann für einen dauerhaften Frieden. Und ich habe Zweifel, dass das ganz schnell möglich sein wird.“
Die USA hatten den Entwurf eines Plans mit 28 Punkten vorgelegt. Er wird kontrovers diskutiert, weil er Kiew große Zugeständnisse abverlangt. US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den Plan bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte in einer Rede gesagt, sein Land stehe nun davor, entweder seine Würde oder die Unterstützung Washingtons zu verlieren.
Auf die Frage, ob die Ukraine damit von den USA erpresst werde, sagte Wadephul: „Ich weiß nicht, ob diese Alternative wirklich exakt so besteht. Wir haben von Washington erfahren, dass über diese Punkte gesprochen werden kann und das tun wir auch jetzt“, sagte der Außenminister. Nun gelte es, von europäischer Seite einen Gegenvorschlag zu machen. „Der wird jetzt mit Hochdruck erarbeitet.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Die USA hatten den Entwurf eines Plans mit 28 Punkten vorgelegt. Er wird kontrovers diskutiert, weil er Kiew große Zugeständnisse abverlangt. US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den Plan bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte in einer Rede gesagt, sein Land stehe nun davor, entweder seine Würde oder die Unterstützung Washingtons zu verlieren.
Auf die Frage, ob die Ukraine damit von den USA erpresst werde, sagte Wadephul: „Ich weiß nicht, ob diese Alternative wirklich exakt so besteht. Wir haben von Washington erfahren, dass über diese Punkte gesprochen werden kann und das tun wir auch jetzt“, sagte der Außenminister. Nun gelte es, von europäischer Seite einen Gegenvorschlag zu machen. „Der wird jetzt mit Hochdruck erarbeitet.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Carina Seeburg
Europäisches Krisentreffen bei G-20-Gipfel
Bundeskanzler Friedrich Merz und andere führende Staats- und Regierungschefs aus Europa werden am Rande des G-20-Gipfels zu Krisengesprächen über den US-Vorstoß für ein Ende des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Das kündigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij an. Das Treffen wird demnach an diesem Samstag stattfinden. Zudem soll es am Rande des am Montag beginnenden EU-Afrika-Gipfels in Angola weitere Beratungen in größerer Runde geben.
An dem Treffen am Samstag werden nach Angaben von EU-Beamten neben Merz und den EU-Spitzen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien erwartet. Zudem sind Irland, Finnland, die Niederlande, Spanien und Norwegen eingeladen, die in diesem Jahr als Gastländer bei der G-20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer dabei sind.
An dem Treffen am Samstag werden nach Angaben von EU-Beamten neben Merz und den EU-Spitzen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien erwartet. Zudem sind Irland, Finnland, die Niederlande, Spanien und Norwegen eingeladen, die in diesem Jahr als Gastländer bei der G-20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer dabei sind.