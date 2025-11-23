Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Spitzentreffen in Genf: Gespräche zu US-Plan für die Ukraine haben begonnen
Senatoren: Friedensplan kommt nicht von der US-Regierung – Rubio widerspricht
Europäer wollen USA am Sonntag von Änderungen an Friedensplan überzeugen
Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
Europäer lehnen US-Plan in der vorliegenden Form ab – Treffen morgen in Genf
Julia Bergmann
Merz bringt Ukraine-Vorschlag ein
Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach eigenen Angaben einen Vorstoß unternommen, um dem Frieden in der Ukraine bis Donnerstag zumindest einen Schritt näherzukommen. Er habe „unterhalb des umfassenden Vorschlages dieser 28 Punkte“ aus dem US-Friedensplan einen Vorschlag gemacht, sagte Merz beim G-20-Gipfel in Johannesburg. Diesen wolle er aber nicht im Detail darlegen. Darüber werde in Genf beraten.
Es gehe darum, „wenigstens einen ersten Schritt am Donnerstag zu tun“. Dann läuft eine Frist von US-Präsident Donald Trump an die Ukraine aus. „Wenn das alles, was da an 28 Punkten aufgezählt ist, zu viel ist für fünf Tage, dann möchte ich wenigstens den Versuch unternehmen, dass es einen Punkt gibt, über den man sich verständigt mit Russland, auf der ukrainischen Seite und mit Zustimmung der Amerikaner und mit Zustimmung der Europäer.“
Verhandelt werde über die 28 Punkte, „jedenfalls über Teile davon“, sagte Merz im Anschluss in einem RTL/n-tv-Interview. Er hoffe, dass bis zum Donnerstag wenigstens ein Teilergebnis erzielt werde. „Mehr ist wahrscheinlich nicht erreichbar, aber wir müssen vorankommen und damit hat Donald Trump sicher recht“, sagte der Bundeskanzler.
Merz bekräftigte in Johannesburg die Forderung nach belastbaren Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er habe dem US-Präsidenten in einem Telefonat am Freitag an von Russland gebrochene Zusagen erinnert, die das Land im Rahmen des Budapester Memorandums gegeben habe. Die Ukraine sei damals drittgrößte Atommacht gewesen. „Die sind alle abgebaut worden und alle zurückgegeben worden und alle verschrottet worden. Und dagegen hat die Ukraine die Zusicherung Russlands bekommen auf territoriale Integrität. Und an diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten“, sagte Merz. So wie damals könne „man Russland auch im Jahr 2025 nicht noch einmal vertrauen“, sagte er.
Es gehe darum, „wenigstens einen ersten Schritt am Donnerstag zu tun“. Dann läuft eine Frist von US-Präsident Donald Trump an die Ukraine aus. „Wenn das alles, was da an 28 Punkten aufgezählt ist, zu viel ist für fünf Tage, dann möchte ich wenigstens den Versuch unternehmen, dass es einen Punkt gibt, über den man sich verständigt mit Russland, auf der ukrainischen Seite und mit Zustimmung der Amerikaner und mit Zustimmung der Europäer.“
Verhandelt werde über die 28 Punkte, „jedenfalls über Teile davon“, sagte Merz im Anschluss in einem RTL/n-tv-Interview. Er hoffe, dass bis zum Donnerstag wenigstens ein Teilergebnis erzielt werde. „Mehr ist wahrscheinlich nicht erreichbar, aber wir müssen vorankommen und damit hat Donald Trump sicher recht“, sagte der Bundeskanzler.
Merz bekräftigte in Johannesburg die Forderung nach belastbaren Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Er habe dem US-Präsidenten in einem Telefonat am Freitag an von Russland gebrochene Zusagen erinnert, die das Land im Rahmen des Budapester Memorandums gegeben habe. Die Ukraine sei damals drittgrößte Atommacht gewesen. „Die sind alle abgebaut worden und alle zurückgegeben worden und alle verschrottet worden. Und dagegen hat die Ukraine die Zusicherung Russlands bekommen auf territoriale Integrität. Und an diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten“, sagte Merz. So wie damals könne „man Russland auch im Jahr 2025 nicht noch einmal vertrauen“, sagte er.
Julia Bergmann
Trump: Ukraine zeigt USA „keinerlei Dankbarkeit“
US-Präsident Donald Trump wirft der Ukraine vor, keinerlei Dankbarkeit für die Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges zu zeigen. In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schreibt er, dies geschehe, obwohl die USA massiv Waffen an die Nato lieferten, die diese an die Ukraine weitergebe, und Europa weiterhin russisches Öl beziehe. „Ich habe einen Krieg geerbt, der niemals hätte stattfinden sollen, einen Krieg, in dem alle Verlierer sind, besonders die Millionen Menschen, die so unnötig gestorben sind." Trump schreibt, der Krieg wäre unter einer starken Führung der USA und der Ukraine niemals möglich gewesen und teilt damit einmal mehr gegen seinen Vorgänger im Amt, Joe Biden aus.
Carina Seeburg
Spitzentreffen in Genf: Gespräche zu US-Plan für die Ukraine haben begonnen
In Genf haben nach ukrainischen Angaben die Gespräche über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des russischen Angriffskrieges begonnen. Das teilte der ukrainische Verhandlungsführer Andrij Jermak bei Telegram mit. Er leitet die von Präsident Wolodimir Selenskij ernannte neunköpfige Delegation.
Das erste Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern der Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Deutschlands habe stattgefunden, sagte Jermak. Als nächstes sei ein Treffen mit der US-Delegation geplant. „Wir sind sehr konstruktiv eingestellt“, sagte er.
US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff sind bereits am Vormittag in Genf eingetroffen. Die Vorgespräche mit den Ukrainern seien positiv und konstruktiv verlaufen. Man gehe mit "viel Schwung" in die Verhandlungen, ließ die US-Delegation verlauten.
Spitzenvertreter der USA, der Ukraine sowie Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens beraten ab heute in Genf über einen US-Plan für Frieden in der Ukraine. Geplant sind Gespräche über den 28-Punkte-Plan, den die USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt hat. "Wir hoffen, die letzten Details zu klären, um eine Einigung zu erzielen, die im Interesse der Ukraine ist", sagt ein US-Regierungsvertreter. "Einig wird man sich erst, wenn die beiden Präsidenten zusammenkommen", fügt er mit Blick auf US-Präsident Trump und den ukrainischen Präsidenten Selenskij hinzu.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die europäischen Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine genannt. Die Grenzen der Ukraine könnten nicht mit Gewalt verändert werden. Zudem dürfe die ukrainische Armee nicht so verkleinert werden, dass das Land für künftige Angriffe anfällig werde. Der 28-Punkte-Plan von Trump verlangt vor allem der Ukraine große Zugeständnisse ab. Selenskij hatte erklärt, Alternativvorschläge machen zu wollen.
Welche diplomatische Wucht der Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine entfalten wird, ist noch nicht klar. Die Diskussionen darüber kommen für Präsident Selenskij aber zu einem schlechten Zeitpunkt, schreibt SZ-Redakteur Sebastian Gierke (SZ Plus):
Das erste Treffen mit den nationalen Sicherheitsberatern der Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Deutschlands habe stattgefunden, sagte Jermak. Als nächstes sei ein Treffen mit der US-Delegation geplant. „Wir sind sehr konstruktiv eingestellt“, sagte er.
US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff sind bereits am Vormittag in Genf eingetroffen. Die Vorgespräche mit den Ukrainern seien positiv und konstruktiv verlaufen. Man gehe mit "viel Schwung" in die Verhandlungen, ließ die US-Delegation verlauten.
Spitzenvertreter der USA, der Ukraine sowie Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens beraten ab heute in Genf über einen US-Plan für Frieden in der Ukraine. Geplant sind Gespräche über den 28-Punkte-Plan, den die USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt hat. "Wir hoffen, die letzten Details zu klären, um eine Einigung zu erzielen, die im Interesse der Ukraine ist", sagt ein US-Regierungsvertreter. "Einig wird man sich erst, wenn die beiden Präsidenten zusammenkommen", fügt er mit Blick auf US-Präsident Trump und den ukrainischen Präsidenten Selenskij hinzu.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die europäischen Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine genannt. Die Grenzen der Ukraine könnten nicht mit Gewalt verändert werden. Zudem dürfe die ukrainische Armee nicht so verkleinert werden, dass das Land für künftige Angriffe anfällig werde. Der 28-Punkte-Plan von Trump verlangt vor allem der Ukraine große Zugeständnisse ab. Selenskij hatte erklärt, Alternativvorschläge machen zu wollen.
Welche diplomatische Wucht der Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine entfalten wird, ist noch nicht klar. Die Diskussionen darüber kommen für Präsident Selenskij aber zu einem schlechten Zeitpunkt, schreibt SZ-Redakteur Sebastian Gierke (SZ Plus):
Julia Bergmann
Viele Verletzte nach russischen Drohnenangriffen in der Ukraine
Auch vor den in Genf geplanten Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine ihre massiven gegenseitigen Drohnenangriffe fortgesetzt. In der ukrainischen Industriestadt Dnipro geriet ein Wohnhaus nach einem Treffen in Brand, es gab mindestens 15 Verletzte, darunter ein elf Jahre altes Mädchen, wie die Behörden mitteilten.
Am Vorabend wurden laut Militärverwaltung auch in Saporischschja zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Die drei Männer und drei Frauen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen in der Nacht an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Die meisten Flugobjekte seien unschädlich gemacht worden, 27 Drohnen dagegen seien an 12 Stellen eingeschlagen.
In den umkämpften Gebieten Donezk und Cherson starben seit Samstag mindestens acht Menschen, wie die Behörden mitteilten. Außerdem habe es hier 15 Verletzte gegeben.
Am Vorabend wurden laut Militärverwaltung auch in Saporischschja zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Die drei Männer und drei Frauen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen in der Nacht an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Die meisten Flugobjekte seien unschädlich gemacht worden, 27 Drohnen dagegen seien an 12 Stellen eingeschlagen.
In den umkämpften Gebieten Donezk und Cherson starben seit Samstag mindestens acht Menschen, wie die Behörden mitteilten. Außerdem habe es hier 15 Verletzte gegeben.
Julia Bergmann
Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Heizkraftwerk in Region Moskau
Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge mit Drohnen ein großes Heizkraftwerk in der Region Moskau angegriffen. Dadurch sei ein Feuer ausgebrochen, und die Notversorgung habe aktiviert werden müssen, teilt Regionalgouverneur Andrej Worobjow mit. Ziel des Angriffs war demnach das Kraftwerk Schatura rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Einige Drohnen seien von der Luftabwehr zerstört worden, mehrere Drohnen seien jedoch auf das Kraftwerksgelände gestürzt. Die Stromversorgung in Schatura sei intakt.
Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin flogen mindestens drei Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt. Die Flugabwehr habe sie zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass insgesamt 75 Angriffe mit ukrainischen Drohnen abgewehrt worden seien. Zu Schäden oder Verletzten machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei wiederholt Energieinfrastruktur wie Ölraffinerien und Kraftwerke ins Visier genommen.
Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin flogen mindestens drei Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt. Die Flugabwehr habe sie zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass insgesamt 75 Angriffe mit ukrainischen Drohnen abgewehrt worden seien. Zu Schäden oder Verletzten machte das Ministerium wie immer keine Angaben.
Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei wiederholt Energieinfrastruktur wie Ölraffinerien und Kraftwerke ins Visier genommen.
Michelle Ostwald
Senatoren: Friedensplan kommt nicht von der US-Regierung – Rubio widerspricht
Der jüngste Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist nach Angaben von zwei US-Senatoren nicht von den Vereinigten Staaten ausgearbeitet worden. "Es handelt sich nicht um unsere Empfehlung, es ist nicht unser Friedensplan", sagte der republikanische Senator Mike Rounds auf einem Sicherheitsforum im kanadischen Halifax unter Berufung auf ein Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio. Senator Angus King zufolge ist der 28-Punkte-Plan "im Wesentlichen die Wunschliste der Russen".
Den Senatoren zufolge rief Rubio sie an und habe deutlich gemacht, dass die USA "Empfänger eines Vorschlags" gewesen seien, sagte Rounds. Dieser sei einem US-Vermittler übergeben worden. Rounds bezeichnete den Entwurf als "Vorschlag", den die Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht hätten. "Er wurde geleakt", sagte der Senator aus dem US-Bundesstaat South Dakota weiter mit Blick auf die Medienberichte, durch die der Plan jüngst bekannt geworden war.
Senator King aus dem Bundesstaat Maine bezeichnete den Entwurf als "Leitfaden, um die Streitpunkte zwischen der Ukraine und Russland einzugrenzen". Nun solle auf einen Frieden hingearbeitet werden, "der die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert, Aggressionen nicht belohnt und angemessene Sicherheitsgarantien bietet."
Rubio widersprach den Aussagen der Senatoren kurze Zeit später und erklärte auf der Plattform X, der Plan diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine".
Mehr zu den Verhandlungen zum US-Friedensplan für die Ukraine lesen Sie hier (SZ Plus):
Den Senatoren zufolge rief Rubio sie an und habe deutlich gemacht, dass die USA "Empfänger eines Vorschlags" gewesen seien, sagte Rounds. Dieser sei einem US-Vermittler übergeben worden. Rounds bezeichnete den Entwurf als "Vorschlag", den die Vereinigten Staaten nicht veröffentlicht hätten. "Er wurde geleakt", sagte der Senator aus dem US-Bundesstaat South Dakota weiter mit Blick auf die Medienberichte, durch die der Plan jüngst bekannt geworden war.
Senator King aus dem Bundesstaat Maine bezeichnete den Entwurf als "Leitfaden, um die Streitpunkte zwischen der Ukraine und Russland einzugrenzen". Nun solle auf einen Frieden hingearbeitet werden, "der die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert, Aggressionen nicht belohnt und angemessene Sicherheitsgarantien bietet."
Rubio widersprach den Aussagen der Senatoren kurze Zeit später und erklärte auf der Plattform X, der Plan diene "als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen". Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf "Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine".
Mehr zu den Verhandlungen zum US-Friedensplan für die Ukraine lesen Sie hier (SZ Plus):
Nadja Tausche
Nordische und baltische Staaten fordern Verschärfung der Sanktionen gegen Russland
Acht nordische und baltische Staaten sichern der Ukraine nach einem Gespräch mit Präsident Wolodimir Selenskij weitere Unterstützung zu. Zu der Gruppe gehören Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die Gruppe kündigt an, die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen und die europäische Verteidigung zu stärken. Zudem sprechen sich die Länder in einer gemeinsamen Erklärung für eine Verschärfung der Sanktionen und umfassendere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland aus, solange der Krieg andauert.
Nadja Tausche
Europäer wollen USA am Sonntag von Änderungen an Friedensplan überzeugen
Sicherheitsberater führender europäischer Staaten treffen am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine zusammen. Geplant sind Gespräche über den 28-Punkte-Plan, den die USA für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt hat. Das Treffen findet auf Ebene der Berater der Staats- und Regierungschefs in Genf statt, teilnehmen werden unter anderem Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens. Die Europäer haben nach Angaben von deutscher Seite bereits Änderungsvorschläge nach Washington übermittelt, Einzelheiten dazu sind bislang nicht bekannt.
Von deutscher Seite wird der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, vor Ort sein. Aus den Vereinigten Staaten nimmt nach Angaben aus US-Kreisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil, auch Außenminister Marco Rubio wird erwartet, der derzeit in Personalunion auch sicherheitspolitischer Berater von Präsident Donald Trump ist. Eine offizielle Bestätigung für dessen Teilnahme gab es noch nicht. US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll soll bereits in Genf gelandet sein, heißt es. Die ukrainischen Delegationen werden Berichten zufolge am Abend erwartet. Eine Teilnahme Russlands sei nicht geplant.
Am Samstag hatten Deutschland und andere Unterstützer der Ukraine Teile des US-Plans abgelehnt. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es darin. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den US-Vorschlag als Arbeitsgrundlage: Dieser Plan müsse überarbeitet werden. Er sei nicht mit den Europäern verhandelt worden, dabei befänden sich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa und die europäische Integration der Ukraine liege in den Händen der Europäer. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, er hoffe nun auf Fortschritte bei dem Treffen in Genf.
Von deutscher Seite wird der außenpolitische Berater des Kanzlers, Günter Sautter, vor Ort sein. Aus den Vereinigten Staaten nimmt nach Angaben aus US-Kreisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil, auch Außenminister Marco Rubio wird erwartet, der derzeit in Personalunion auch sicherheitspolitischer Berater von Präsident Donald Trump ist. Eine offizielle Bestätigung für dessen Teilnahme gab es noch nicht. US-Heeresstaatssekretär Daniel Driscoll soll bereits in Genf gelandet sein, heißt es. Die ukrainischen Delegationen werden Berichten zufolge am Abend erwartet. Eine Teilnahme Russlands sei nicht geplant.
Am Samstag hatten Deutschland und andere Unterstützer der Ukraine Teile des US-Plans abgelehnt. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es darin. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den US-Vorschlag als Arbeitsgrundlage: Dieser Plan müsse überarbeitet werden. Er sei nicht mit den Europäern verhandelt worden, dabei befänden sich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Europa und die europäische Integration der Ukraine liege in den Händen der Europäer. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, er hoffe nun auf Fortschritte bei dem Treffen in Genf.
Nadja Tausche
Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
Der US-Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Krieges ist laut US-Präsident Donald Trump wohl nicht das letzte Angebot. Der US-Präsident verneinte die entsprechende Frage einer Journalistin in Washington und fügte hinzu: „Wir versuchen, die Sache auf die eine oder andere Weise zu beenden.“
Am Freitag hatte der Republikaner den Druck auf die Ukraine erhöht und das Land aufgefordert, dem US-Friedensplan bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. Der Washington Post zufolge verknüpften die USA das Ultimatum mit einer Drohung. Sollte sich das von Russland angegriffene Land gegen den Friedensplan sträuben, müsse es mit dem Verlust der US-Unterstützung rechnen, berichtete das Blatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Frist nahm Trump nun zwar nicht zurück, so endgültig wie bisher klang die Aussage auf Nachfrage der Journalistin hin allerdings nicht mehr.
Am Freitag hatte der Republikaner den Druck auf die Ukraine erhöht und das Land aufgefordert, dem US-Friedensplan bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. Der Washington Post zufolge verknüpften die USA das Ultimatum mit einer Drohung. Sollte sich das von Russland angegriffene Land gegen den Friedensplan sträuben, müsse es mit dem Verlust der US-Unterstützung rechnen, berichtete das Blatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Frist nahm Trump nun zwar nicht zurück, so endgültig wie bisher klang die Aussage auf Nachfrage der Journalistin hin allerdings nicht mehr.
Irene Helmes
Europäer lehnen US-Plan in der vorliegenden Form ab – Treffen morgen in Genf
Deutschland und andere Unterstützerstaaten der Ukraine lehnen Teile des US-Plans für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ab. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es in einer nach einem Krisentreffen am Rande des G-20-Gipfels in Johannesburg veröffentlichten Erklärung. Darin wird unter anderem betont, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden. Konkrete Bedenken äußern die Unterzeichner zu den vorgesehenen Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte, diese würden die Ukraine anfällig für künftige Angriffe machen. Auch könnten Elemente, die die EU und die Nato betreffen, nur mit Zustimmung von deren Mitgliedern implementiert werden.
Zu den Unterzeichnern gehören neben Bundeskanzler Friedrich Merz die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien sowie von Irland, den Niederlanden, Spanien, Finnland und Norwegen. Für die EU sind Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa dabei. Außerdem unterstützen Kanada und Japan die Erklärung. Dem Vernehmen nach haben die Europäer den 28-Punkte-Plan mit Änderungsvorschlägen ergänzt.
Zu den Unterzeichnern gehören neben Bundeskanzler Friedrich Merz die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien sowie von Irland, den Niederlanden, Spanien, Finnland und Norwegen. Für die EU sind Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa dabei. Außerdem unterstützen Kanada und Japan die Erklärung. Dem Vernehmen nach haben die Europäer den 28-Punkte-Plan mit Änderungsvorschlägen ergänzt.
„ Kriege können nicht beendet werden durch Großmächte über die Köpfe der beteiligten Länder hinweg.“Friedrich Merz in Johannesburg
Weiter sagte Merz: „Eine Beendigung des Krieges kann es natürlich nur dann geben, wenn es eine uneingeschränkte Zustimmung der Ukraine gibt.“
Wie die SZ aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, wollen Sicherheitsberater führender europäischer Staaten am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine über den Plan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden. Wie EU-Ratspräsident Costa auf X ankündigte, sollen zudem die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Ukraine beraten.
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Wie die SZ aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, wollen Sicherheitsberater führender europäischer Staaten am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine über den Plan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden. Wie EU-Ratspräsident Costa auf X ankündigte, sollen zudem die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Ukraine beraten.
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Irene Helmes
Kommentare und Hintergründe zum US-Plan
Donald Trump hat seinen neuesten Vorschlag für einen Deal für ein Ende des Ukraine-Kriegs präsentiert. Um was geht es genau und wie ist der Plan einzuschätzen? Die SZ berichtet folgendermaßen:
- Die Annahme des US-Plans käme einer Kapitulation der Ukraine gleich, schreibt mein Kollege Sebastian Gierke. Und doch müsse Präsident Selenskij darüber nachdenken: ein Kommentar (SZ Plus)
- Die 28 Punkte der Regierung Trump – im deutschen Wortlaut.
- „Das Trojanische Pferd steht vor den Toren Kiews“ – ein Gastbeitrag des ukrainischen Autors Sergey Maidukov (SZ Plus)
- Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen: ein Kommentar von Hubert Wetzel aus Brüssel (SZ Plus)
- Wolodimir Selenskij befindet sich in einer unmöglichen Lage: die Analyse nach der dramatischen Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten vom Freitag (SZ Plus)
Irene Helmes
Kiew: Verhandlungen mit den USA in der Schweiz geplant
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat eine Verhandlungsgruppe bestimmt, die Gespräche mit den USA und Russland sowie anderen internationalen Vertretern führen soll, heißt es in einem veröffentlichten Dekret Selenskijs.
Wie Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow in sozialen Netzwerken mitteilte, soll nun in den nächsten Tagen in der Schweiz mit US-Vertretern über den 28-Punkte-Plan von Präsident Donald Trump gesprochen werden. Wann und wo genau, sagte er aber nicht.
Umjerow ist als Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Mitglied des Verhandlungsteams. Sein Land schätze die US-Initiative und gehe an die Verhandlungen unter klarer Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen heran.
Chefunterhändler der von Selenskij ernannten Abgesandten wird Andrij Jermak. Zu der insgesamt neunköpfigen Delegation gehört auch der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Selenskij hatte nach Vorlage des 28-Punkte-Plans von Trump erklärt, dass er die Friedensinitiative zwar begrüße, aber Alternativvorschläge machen wolle.
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Wie Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow in sozialen Netzwerken mitteilte, soll nun in den nächsten Tagen in der Schweiz mit US-Vertretern über den 28-Punkte-Plan von Präsident Donald Trump gesprochen werden. Wann und wo genau, sagte er aber nicht.
Umjerow ist als Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Mitglied des Verhandlungsteams. Sein Land schätze die US-Initiative und gehe an die Verhandlungen unter klarer Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen heran.
Chefunterhändler der von Selenskij ernannten Abgesandten wird Andrij Jermak. Zu der insgesamt neunköpfigen Delegation gehört auch der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Selenskij hatte nach Vorlage des 28-Punkte-Plans von Trump erklärt, dass er die Friedensinitiative zwar begrüße, aber Alternativvorschläge machen wolle.
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Nadja Lissok
Krisengespräche beim G-20-Gipfel am Nachmittag
An den geplanten Gesprächen beim G-20-Gipfel über den US-Vorstoß für ein Ende des Kriegs werden nach EU-Angaben auch Vertreter Kanadas, Australiens und Japans teilnehmen. Die Gespräche sollen am Nachmittag beginnen. Aus Europa werden zu dem Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Großbritannien sowie aus Irland, Finnland, den Niederlanden, Spanien und Norwegen erwartet. Sie sind als ständige Mitglieder beziehungsweise als Gäste der G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer zu dem Gipfel in Johannesburg gereist. Nach Angaben von Diplomaten wird es bei den Gesprächen unter anderem darum gehen, wie aus europäischer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herausverhandelt werden könnten.
Zu Beginn des G-20-Gipfels rief Merz Russland dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt“, sagte Merz zur Eröffnung des Gipfels, der von den USA – aber nicht von Russland – boykottiert wird. „Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat." Er ging nicht auf das umstrittene Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump ein, der nach Einschätzung der Europäer bis kommenden Donnerstag eine faktische Kapitulation der Ukraine fordert.
Zu Beginn des G-20-Gipfels rief Merz Russland dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt“, sagte Merz zur Eröffnung des Gipfels, der von den USA – aber nicht von Russland – boykottiert wird. „Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat." Er ging nicht auf das umstrittene Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump ein, der nach Einschätzung der Europäer bis kommenden Donnerstag eine faktische Kapitulation der Ukraine fordert.
Nadja Lissok
Putin äußert sich zu US-Friedensplan – „Guardian“ mit brisanter These
Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich am Freitag offen für Verhandlungen. Er bezeichnete Trumps Plan als mögliche Grundlage für eine Friedenslösung. Es handele sich um eine aktualisierte Fassung dessen, was schon früher – etwa bei seinem Treffen mit Trump in Alaska im August – diskutiert worden sei, sagte Putin bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Inhaltlich müsse über die Punkte in dem Plan noch konkret gesprochen werden.
Zugleich äußerte der Kremlchef Zweifel, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich auf die Vorschläge einlassen wird. „Die Ukraine ist dagegen“, sagte Putin. Offenbar träumten die Ukraine und ihren europäischen Verbündeten immer noch davon, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu können. Sollte Trumps Vorschlag abgelehnt werden, müssten die ukrainische Regierung als auch die „europäischen Kriegstreiber“ verstehen, dass sich die Ereignisse von Kupjansk unweigerlich wiederholen werden. Die russischen Streitkräfte hätten die Stadt im Nordosten der Ukraine nach Moskauer Angaben am 4. November fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kiew jedoch bestreitet das. Der Krieg würde also weitergehen, wenn Selenskij nicht zustimmt.
Zugleich äußerte der Kremlchef Zweifel, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich auf die Vorschläge einlassen wird. „Die Ukraine ist dagegen“, sagte Putin. Offenbar träumten die Ukraine und ihren europäischen Verbündeten immer noch davon, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu können. Sollte Trumps Vorschlag abgelehnt werden, müssten die ukrainische Regierung als auch die „europäischen Kriegstreiber“ verstehen, dass sich die Ereignisse von Kupjansk unweigerlich wiederholen werden. Die russischen Streitkräfte hätten die Stadt im Nordosten der Ukraine nach Moskauer Angaben am 4. November fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kiew jedoch bestreitet das. Der Krieg würde also weitergehen, wenn Selenskij nicht zustimmt.
Der US-Plan wird in Europa und der Ukraine kritisch gesehen, weil viele Forderungen des russischen Aggressors augenscheinlich übernommen wurden. Putin beteuert jedoch, der Plan sei nicht mit der russischen Seite abgesprochen gewesen – obwohl sich sein Berater Kirill Dmitrijew zuletzt immer wieder zu Gesprächen mit Trumps Sonderbeauftragtem Steve Witkoff traf.
Eine andere These stellt der Guardian-Journalist Luke Harding auf. Er berichtete für die britische Zeitung jahrelang aus Moskau, bevor der Kreml ihn 2011 als ersten westlichen Journalisten des Landes verwiesen hat.
Einige der Phrasen im neuen US-Friedensplan scheinen nach seiner Analyse direkt aus dem Russischen übersetzt worden zu sein. Sie klängen auf Englisch ungelenk und sperrig, schreibt Harding. Als Beispiel nennt er die englische Formulierung „It is expected" (auf Deutsch: Es wird erwartet). Das russische Pendant „ожидается“ (ozhidayetsya) sei hingegen eine gängige Verbform. Ebenfalls auffällig seien Begriffe wie „ambiguities“ (неоднозначности) oder „to enshrine“ (закрепить), die laut Harding eher russischen Sprachmustern folgen.
Eine andere These stellt der Guardian-Journalist Luke Harding auf. Er berichtete für die britische Zeitung jahrelang aus Moskau, bevor der Kreml ihn 2011 als ersten westlichen Journalisten des Landes verwiesen hat.
Einige der Phrasen im neuen US-Friedensplan scheinen nach seiner Analyse direkt aus dem Russischen übersetzt worden zu sein. Sie klängen auf Englisch ungelenk und sperrig, schreibt Harding. Als Beispiel nennt er die englische Formulierung „It is expected" (auf Deutsch: Es wird erwartet). Das russische Pendant „ожидается“ (ozhidayetsya) sei hingegen eine gängige Verbform. Ebenfalls auffällig seien Begriffe wie „ambiguities“ (неоднозначности) oder „to enshrine“ (закрепить), die laut Harding eher russischen Sprachmustern folgen.
Nadja Lissok
Vance wirft Kritikern des US-Friedensplans fehlenden Realitätssinn vor
US-Vizepräsident J. D. Vance hat den Friedensplan seiner Regierung zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine verteidigt. Wer die Friedenslösung kritisiere, an der derzeit gearbeitet werde, habe sie entweder missverstanden oder verleugne die wahre Lage, schrieb Vance in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. „Es gibt diese Fantasie, wenn wir bloß für mehr Geld, mehr Waffen oder mehr Sanktionen sorgten, wäre der Sieg greifbar“, schrieb der Republikaner. Er schob hinterher: „Frieden wird nicht von gescheiterten Diplomaten oder Politikern erreicht, die in einer Fantasiewelt leben. Er kann von klugen Leuten erreicht werden, die in der realen Welt leben.“
Ein Friedensplan für den Krieg müsse zwingend drei Kriterien erfüllen, schrieb Vance. Erstens müsse er „das Töten beenden und die Souveränität der Ukraine bewahren“. Zweitens „für Russland und die Ukraine annehmbar sein“. Und drittens „die Chance maximieren, dass der Krieg nicht erneut beginnt“. Mehrere dieser Punkte sehen Kritiker im Friedensvorschlag der US-Regierung nicht erfüllt.
Ein Friedensplan für den Krieg müsse zwingend drei Kriterien erfüllen, schrieb Vance. Erstens müsse er „das Töten beenden und die Souveränität der Ukraine bewahren“. Zweitens „für Russland und die Ukraine annehmbar sein“. Und drittens „die Chance maximieren, dass der Krieg nicht erneut beginnt“. Mehrere dieser Punkte sehen Kritiker im Friedensvorschlag der US-Regierung nicht erfüllt.
JD Vance on Twitter / X
Any Ukraine-Russia peace plan has to:1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.2) Be acceptable to both Russia and Ukraine. 3) Maximize the chances the war doesn't restart. Every criticism of the peace framework the administration is working on either…— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025
x.com