Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump sieht Selenskij bei Friedensplan im Zugzwang: „Er wird ihn billigen müssen“
Wadephul: Keine Hektik bei US-Plan
Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan
US-Friedensplan: Nato hält sich mit Reaktion bedeckt
Selenskij: Werde Interessen der Ukraine nicht verraten - Trump verlangt Antwort bis Donnerstag
Irene Helmes
Europäer lehnen US-Plan in der vorliegenden Form ab – Treffen in Genf
Deutschland und andere führende Unterstützerstaaten der Ukraine lehnen Teile des US-Plans für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ab. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es in einer nach einem Krisentreffen am Rande des G-20-Gipfels in Johannesburg veröffentlichten Erklärung. Darin wird unter anderem betont, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden. Konkrete Bedenken äußern die Unterzeichner zu den vorgesehenen Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte, diese würden die Ukraine anfällig für künftige Angriffe machen. Auch könnten Elemente, die die EU und die Nato betreffen, nur mit Zustimmung von deren Mitgliedern implementiert werden.
„ Kriege können nicht beendet werden durch Großmächte über die Köpfe der beteiligten Länder hinweg.“Friedrich Merz in Johannesburg
Weiter sagte Merz: „Eine Beendigung des Krieges kann es natürlich nur dann geben, wenn es eine uneingeschränkte Zustimmung der Ukraine gibt.“
Wie die SZ aus deutschen Regierungskreisen erfuhr, wollen Sicherheitsberater führender europäischer Staaten am Sonntag mit Abgesandten aus den USA und der Ukraine über den Plan sprechen. Das Treffen werde in Genf stattfinden. Wie EU-Ratspräsident Costa auf X ankündigte, sollen zudem die EU-Staats- und Regierungschefs am Montag am Rande eines EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Ukraine beraten.
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Welche Vorschläge der Regierung Trump auf dem Tisch liegen, lesen Sie hier:
Irene Helmes
Kommentare und Hintergründe zum US-Plan
Donald Trump hat seinen neuesten Vorschlag für einen Deal für ein Ende des Ukraine-Kriegs präsentiert. Um was geht es genau und wie ist der Plan einzuschätzen? Die SZ berichtet folgendermaßen:
- Die Annahme des US-Plans käme einer Kapitulation der Ukraine gleich, schreibt mein Kollege Sebastian Gierke. Und doch müsse Präsident Selenskij darüber nachdenken: ein Kommentar (SZ Plus)
- Die 28 Punkte der Regierung Trump – im deutschen Wortlaut.
- „Das Trojanische Pferd steht vor den Toren Kiews“ – ein Gastbeitrag des ukrainischen Autors Sergey Maidukov (SZ Plus)
- Trump hat die Europäer bei seinem Friedensplan für die Ukraine nicht nur nicht einbezogen, die Inhalte widersprechen auch direkt ihren Sicherheitsinteressen: ein Kommentar von Hubert Wetzel aus Brüssel (SZ Plus)
- Wolodimir Selenskij befindet sich in einer unmöglichen Lage: die Analyse nach der dramatischen Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten vom Freitag (SZ Plus)
Nadja Lissok
Putin äußert sich zu US-Friedensplan – „Guardian“ mit brisanter These
Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich am Freitag offen für Verhandlungen. Er bezeichnete Trumps Plan als mögliche Grundlage für eine Friedenslösung. Es handele sich um eine aktualisierte Fassung dessen, was schon früher – etwa bei seinem Treffen mit Trump in Alaska im August – diskutiert worden sei, sagte Putin bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Inhaltlich müsse über die Punkte in dem Plan noch konkret gesprochen werden.
Zugleich äußerte der Kremlchef Zweifel, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sich auf die Vorschläge einlassen wird. „Die Ukraine ist dagegen“, sagte Putin. Offenbar träumten die Ukraine und ihren europäischen Verbündeten immer noch davon, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu können. Sollte Trumps Vorschlag abgelehnt werden, müssten die ukrainische Regierung als auch die „europäischen Kriegstreiber“ verstehen, dass sich die Ereignisse von Kupjansk unweigerlich wiederholen werden. Die russischen Streitkräfte hätten die Stadt im Nordosten der Ukraine nach Moskauer Angaben am 4. November fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kiew jedoch bestreitet das. Der Krieg würde also weitergehen, wenn Selenskij nicht zustimmt.
Der US-Plan wird in Europa und der Ukraine kritisch gesehen, weil viele Forderungen des russischen Aggressors augenscheinlich übernommen wurden. Putin beteuert jedoch, der Plan sei nicht mit der russischen Seite abgesprochen gewesen – obwohl sich sein Berater Kirill Dmitrijew zuletzt immer wieder zu Gesprächen mit Trumps Sonderbeauftragtem Steve Witkoff traf.
Eine andere These stellt der Guardian-Journalist Luke Harding auf. Er berichtete für die britische Zeitung jahrelang aus Moskau, bevor der Kreml ihn 2011 als ersten westlichen Journalisten des Landes verwiesen hat.
Einige der Phrasen im neuen US-Friedensplan scheinen nach seiner Analyse direkt aus dem Russischen übersetzt worden zu sein. Sie klängen auf Englisch ungelenk und sperrig, schreibt Harding. Als Beispiel nennt er die englische Formulierung „It is expected" (auf Deutsch: Es wird erwartet). Das russische Pendant „ожидается“ (ozhidayetsya) sei hingegen eine gängige Verbform. Ebenfalls auffällig seien Begriffe wie „ambiguities“ (неоднозначности) oder „to enshrine“ (закрепить), die laut Harding eher russischen Sprachmustern folgen.
Irene Helmes
Kiew: Verhandlungen mit den USA in der Schweiz geplant
Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij hat eine Verhandlungsgruppe bestimmt, die Gespräche mit den USA und Russland sowie anderen internationalen Vertretern führen soll, heißt es in einem veröffentlichten Dekret Selenskijs.
Wie Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow in sozialen Netzwerken mitteilte, soll nun in den nächsten Tagen in der Schweiz mit US-Vertretern über den 28-Punkte-Plan von Präsident Donald Trump gesprochen werden. Wann und wo genau, sagte er aber nicht.
Umjerow ist als Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Mitglied des Verhandlungsteams. Sein Land schätze die US-Initiative und gehe an die Verhandlungen unter klarer Rücksichtnahme auf ihre eigenen Interessen heran.
Chefunterhändler der von Selenskij ernannten Abgesandten wird Andrij Jermak. Zu der insgesamt neunköpfigen Delegation gehört auch der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow. Selenskij hatte nach Vorlage des 28-Punkte-Plans von Trump erklärt, dass er die Friedensinitiative zwar begrüße, aber Alternativvorschläge machen wolle.
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Zur ukrainischen Perspektive auf den sogenannten US-Friedensplan empfehle ich Ihnen auch diesen Gastbeitrag:
Nadja Lissok
Krisengespräche beim G-20-Gipfel am Nachmittag
An den geplanten Gesprächen beim G-20-Gipfel über den US-Vorstoß für ein Ende des Kriegs werden nach EU-Angaben auch Vertreter Kanadas, Australiens und Japans teilnehmen. Die Gespräche sollen am Nachmittag beginnen. Aus Europa werden zu dem Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Italien und Großbritannien sowie aus Irland, Finnland, den Niederlanden, Spanien und Norwegen erwartet. Sie sind als ständige Mitglieder beziehungsweise als Gäste der G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer zu dem Gipfel in Johannesburg gereist. Nach Angaben von Diplomaten wird es bei den Gesprächen unter anderem darum gehen, wie aus europäischer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herausverhandelt werden könnten.
Zu Beginn des G-20-Gipfels rief Merz Russland dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt“, sagte Merz zur Eröffnung des Gipfels, der von den USA – aber nicht von Russland – boykottiert wird. „Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat." Er ging nicht auf das umstrittene Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump ein, der nach Einschätzung der Europäer bis kommenden Donnerstag eine faktische Kapitulation der Ukraine fordert.
Nadja Lissok
Vance wirft Kritikern des US-Friedensplans fehlenden Realitätssinn vor
US-Vizepräsident J. D. Vance hat den Friedensplan seiner Regierung zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine verteidigt. Wer die Friedenslösung kritisiere, an der derzeit gearbeitet werde, habe sie entweder missverstanden oder verleugne die wahre Lage, schrieb Vance in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. „Es gibt diese Fantasie, wenn wir bloß für mehr Geld, mehr Waffen oder mehr Sanktionen sorgten, wäre der Sieg greifbar“, schrieb der Republikaner. Er schob hinterher: „Frieden wird nicht von gescheiterten Diplomaten oder Politikern erreicht, die in einer Fantasiewelt leben. Er kann von klugen Leuten erreicht werden, die in der realen Welt leben.“
Ein Friedensplan für den Krieg müsse zwingend drei Kriterien erfüllen, schrieb Vance. Erstens müsse er „das Töten beenden und die Souveränität der Ukraine bewahren“. Zweitens „für Russland und die Ukraine annehmbar sein“. Und drittens „die Chance maximieren, dass der Krieg nicht erneut beginnt“. Mehrere dieser Punkte sehen Kritiker im Friedensvorschlag der US-Regierung nicht erfüllt.
JD Vance on Twitter / X
Any Ukraine-Russia peace plan has to:1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.2) Be acceptable to both Russia and Ukraine. 3) Maximize the chances the war doesn't restart. Every criticism of the peace framework the administration is working on either…— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025
x.com
Linus Freymark
Unicef: Viele Kinder in der Ukraine kennen nur „ein Leben voller Ängste, Albträume und ständig neuer Attacken“
Nach fast vier Jahren russischem Angriffskrieg sind nach Angaben von Unicef sieben von zehn Kindern in der Ukraine von Armut betroffen. „Es fehlt ihnen an grundlegenden Dingen für das tägliche Leben“, sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, der Deutschen Presse-Agentur nach einem Besuch im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Dennoch seien viele Menschen weiter gewillt, selbst in frontnahen Gebieten zu bleiben. Von ursprünglich etwa siebeneinhalb Millionen Kindern seien weiter etwa fünf Millionen in dem osteuropäischen Kriegsland geblieben.
Vor dem kommenden Winter versorge die UN-Organisation gerade Schulen und Kindergärten angesichts der ständigen Stromausfälle mit Generatoren, geholfen werde beim Abdichten und Erneuern von Fenstern. „Damit diese Einrichtungen für die Kinder warme Orte sein können inmitten des einbrechenden Winters“, sagte Schneider. In frontnahen Gebieten gehe es auch um die Ausstattung von Schutzkellern in Bildungseinrichtungen.
Ziel sei es, den Kindern etwas Stabilität zu geben und Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dabei habe er auch vierjährige Mädchen und Jungen in einem Kindergarten getroffen. „Sie haben in ihrer kurzen Lebensspanne nie etwas anderes kennengelernt als ein Leben im Luftschutzkeller, ein Leben voller Ängste, Albträume und ständig neuer Attacken“, so Schneider. Inzwischen gebe es durch Unterbrechungen des Unterrichts wegen der Luftangriffe und Stromausfälle immer häufiger Lernrückstände. „Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel bei 15-Jährigen ein Bildungsrückstand mittlerweile von durchschnittlich zwei Jahren im Lesen zu sehen ist“, konstatierte der Unicef-Vertreter.
Nach Ansicht der örtlichen Mitarbeiter des Kinderhilfswerks zeigen über 80 Prozent der Kleinkinder Anzeichen emotionaler Belastung. Jedes zweite Kind habe die Vorschulzeit komplett verpasst, weil es kaum sichere Kindergärten gebe. Und auch bei älteren Kindern seien Kriegsfolgen sichtbar. „Etwa ein Drittel der Jugendlichen ist so sehr von einer Traurigkeit und von depressiven Zuständen erfasst, dass sie nur schwer noch den alltäglichen Dingen nachgehen können“, stellt Schneider fest.
Die Kriegsbelastungen zehren auch an den Müttern und Vätern. „Viele Eltern sind durch die lange Kriegsdauer gerade in der Region Charkiw in den frontnahen Gemeinden wirklich zermürbt“, sagt Schneider. Gerade deshalb seien geöffnete Kindergärten und Schulen mit Schutzkellern wichtig. Für die Mütter sei es eine Erleichterung, ihre Kinder wenigstens ein paar Stunden am Tag an einem sicheren Ort zu wissen, sagte der Unicef-Geschäftsführer.
Juri Auel
Trump sieht Selenskij bei Friedensplan im Zugzwang: „Er wird ihn billigen müssen“
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wird aus Sicht von US-Präsident Donald Trump nichts anderes übrig bleiben, als seinen Friedensplan zu akzeptieren. Die Zeit dafür sei angesichts der Notwendigkeit, das Blutvergießen zu beenden, und des nahenden Winters knapp, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. „Wir haben einen Weg, um Frieden zu schaffen, oder wir glauben, wir haben einen Weg, um Frieden zu schaffen. Er wird ihn billigen müssen.“ Wenn Selenskij dies nicht wolle, werde er weiterkämpfen müssen. „Irgendwann wird er etwas akzeptieren müssen, was er bisher nicht akzeptiert hat.“
Juri Auel
Wadephul: Keine Hektik bei US-Plan
Außenminister Johann Wadephul geht nicht davon aus, dass der von den Vereinigten Staaten vorgelegte Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges schnell umgesetzt werden kann. „Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Hektik und Schnelligkeit“, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“. Jeder verstehe, dass schnell ein Ende des Schießens kommen solle. „Aber wir brauchen Zeit, nachzudenken, was eine verlässliche Grundlage sein kann für einen dauerhaften Frieden. Und ich habe Zweifel, dass das ganz schnell möglich sein wird.“
Die USA hatten den Entwurf eines Plans mit 28 Punkten vorgelegt. Er wird kontrovers diskutiert, weil er Kiew große Zugeständnisse abverlangt. US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den Plan bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte in einer Rede gesagt, sein Land stehe nun davor, entweder seine Würde oder die Unterstützung Washingtons zu verlieren.
Auf die Frage, ob die Ukraine damit von den USA erpresst werde, sagte Wadephul: „Ich weiß nicht, ob diese Alternative wirklich exakt so besteht. Wir haben von Washington erfahren, dass über diese Punkte gesprochen werden kann und das tun wir auch jetzt“, sagte der Außenminister. Nun gelte es, von europäischer Seite einen Gegenvorschlag zu machen. „Der wird jetzt mit Hochdruck erarbeitet.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Carina Seeburg
Europäisches Krisentreffen bei G-20-Gipfel
Bundeskanzler Friedrich Merz und andere führende Staats- und Regierungschefs aus Europa werden am Rande des G-20-Gipfels zu Krisengesprächen über den US-Vorstoß für ein Ende des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Das kündigten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij an. Das Treffen wird demnach an diesem Samstag stattfinden. Zudem soll es am Rande des am Montag beginnenden EU-Afrika-Gipfels in Angola weitere Beratungen in größerer Runde geben.
An dem Treffen am Samstag werden nach Angaben von EU-Beamten neben Merz und den EU-Spitzen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Großbritannien erwartet. Zudem sind Irland, Finnland, die Niederlande, Spanien und Norwegen eingeladen, die in diesem Jahr als Gastländer bei der G-20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer dabei sind.
Carina Seeburg
Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erstmals mit US-Präsident Donald Trump über den US-Friedensplan für die Ukraine gesprochen. Das Telefonat sei „vertrauensvoll und verbindlich“ gewesen und es seien „nächste Schritte“ der Abstimmung auf Ebene der Berater verabredet worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend. Merz werde nun die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs informieren.
Den Angaben zufolge ist Merz der erste europäische Nato-Verbündete der USA, der mit Trump über den umstrittenen 28-Punkte-Plan gesprochen hat. Das Telefonat soll etwa 15 Minuten gedauert haben. Die Europäer waren von dem Vorstoß Trumps überrascht worden. Sie arbeiten nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen nun an einem eigenen Vermittlungspapier, das noch in Abstimmung sei.
Juri Auel
US-Friedensplan: Nato hält sich mit Reaktion bedeckt
Die Nato will den neuen US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vorerst nicht öffentlich bewerten. Ein Sprecher verwies in Brüssel lediglich auf die bisherige Linie von Generalsekretär Mark Rutte. Dieser habe zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass die Friedensbemühungen von Präsident Donald Trump von entscheidender Bedeutung seien. Ebenso gelte weiterhin, dass die Nato ein gerechtes und dauerhaftes Ende des Krieges gegen die Ukraine wolle und darauf hinarbeite.
Später teile der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit, er habe mit Rutte über den Plan gesprochen. Für das Verteidigungsbündnis ist der neue US-Plan hochbrisant. Grund ist, dass er Punkte enthält, nach denen die Nato auf eine weitere Vergrößerung verzichten soll und in ihre Statuten eine Klausel aufnimmt, die eine Aufnahme der Ukraine ausschließt.
Juri Auel
Selenskij: Werde Interessen der Ukraine nicht verraten - Trump verlangt Antwort bis Donnerstag
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will nach eigenen Worten schnell und konstruktiv mit den USA an einem Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland arbeiten, hat aber zugleich einen Verrat nationaler Interessen ausgeschlossen. In einer Videobotschaft forderte er die Ukrainer auf, in einem der "schwersten Momente der Landesgeschichte" geeint zu bleiben. US-Präsident Donald Trump bestätigte bei Fox News, dass er bis Donnerstag eine Antwort von Kiew erwarte.
Christopher Miller on Twitter / X
BREAKING: President Zelenskyy addressed Ukrainians from outside his presidencial office in Kyiv and told them the county is facing “one of the most difficult moments in our history” as its biggest ally presses it into a deal with the nation that has fought to destroy it for 11… pic.twitter.com/zUowDn10ng— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 21, 2025
x.com
Einem 28-Punkte-Plan zufolge würden die USA viele der Hauptforderungen Russlands unterstützen. Die Ukraine müsste demnach zusätzliches Territorium aufgeben, auf einen Nato-Beitritt verzichten und die Größe ihres Militärs auf 600 000 Soldaten begrenzen. Die Krim sowie die Regionen Luhansk und Donezk würden von den USA faktisch als russisch anerkannt, während Russland kleinere eroberte Gebiete aufgeben würde. Ukrainische Vertreter hatten ähnliche Bedingungen in der Vergangenheit als Kapitulation bezeichnet.
Die USA drohen Insidern zufolge damit, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die Lieferung von Waffen an die Ukraine einzustellen, um das Land zur Zustimmung zu dem Friedensplan zu drängen. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge steht die Regierung in Kiew unter größerem Druck als bei allen früheren Friedensgesprächen.
Selenskij hat eigenen Angaben nach auch mit US-Vizepräsident J. D. Vance über den Plan gesprochen. Man habe eine Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsberater, auch europäischer Partner vereinbart, um den Weg zu einem Frieden "wirklich zu ebnen", teilte Selenskij nach einem fast einstündigen Telefonat mit Vance mit. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor unter Berufung auf mehrere Insider, dass die Ukraine mit europäischen Partnern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien an einem Gegenvorschlag zu dem US-Plan arbeitet.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Christoph Heinlein
UN melden fast zehn Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge
Die Vertreibungen und das menschliche Leid durch den russischen Angriffskrieg haben sich laut UN in der Ukraine verschärft. Insgesamt seien nahezu zehn Millionen Ukrainer innerhalb und außerhalb des Landes auf der Flucht, teilte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe mit.
Im laufenden Jahr hätten mehr als 122 000 Menschen neu die Flucht vor der Gewalt ergriffen. Die meisten von ihnen seien Frauen, Kinder und ältere Menschen aus Regionen an der Frontlinie. Das UN-Büro machte auch auf die verzweifelte Lage der Menschen aufmerksam, die nicht geflüchtet sind.
In Pokrowsk und Myrnohrad im Osten der Ukraine seien etwa 1500 überwiegend ältere Menschen und Einwohner mit eingeschränkter Mobilität eingeschlossen. Sie hätten keine zuverlässige Versorgung mit Wasser, Strom und Medizin. In dem Ort Lyman seien aufgrund der anhaltenden Kämpfe etwa 3000 Menschen von humanitärer Hilfe völlig abgeschnitten.
Kinder gehörten zu den am stärksten gefährdeten Gruppen in diesem Krieg. Viele von ihnen seien mehrfach vertrieben worden. Andere lebten in der Nähe aktiver Kampfhandlungen oder hätten ansehen müssen, wie ihre Schulen, Häuser oder Kliniken zerstört worden seien. Die Mädchen und Jungen hätten keinen sicheren Ort mehr, an dem sie spielen, schlafen oder lernen könnten.
Christoph Heinlein
Merz, Starmer und Macron telefonieren mit Selenskij wegen des US-Friedensplans
Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert und dabei über den US-Friedensplan beraten. Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte, begrüßten die vier Staats- und Regierungschefs die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Insbesondere hätten sie das Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und die Bereitschaft begrüßt, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren. Sie seien sich zudem einig gewesen, dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten bedarf. Merz, Macron und Starmer wollten weiterhin das Ziel verfolgen, „vitale europäische und ukrainische Interessen“ langfristig zu wahren. Dazu gehöre unter anderem, dass die sogenannte Kontaktlinie zwischen den Truppen beider Seiten Ausgangspunkt einer Verständigung sein müsse. Zudem müssten die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben, die Souveränität der Ukraine wirkungsvoll zu verteidigen.
Selenskij äußerte sich im Anschluss an das Gespräch auf der Plattform X. „Wir arbeiten an dem von der amerikanischen Seite vorbereiteten Dokument. Dies muss ein Plan sein, der einen echten und würdigen Frieden gewährleistet“, schrieb er.
Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Merz auch mit US-Präsident Donald Trump über den Friedensplan sprechen. Die USA hätten die Europäer eingeladen, ihre Interessen zu formulieren und diese einzubringen, sagte Kornelius.
