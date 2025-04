Selenskij behauptet, Ukraine habe chinesische Soldaten festgenommen

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij im Osten des Landes zwei chinesische Soldaten gefangengenommen. Man habe beispielsweise Dokumente der Gefangenen und Bankkarten sichergestellt. Insgesamt seien sechs chinesische Soldaten dort in Gefechte verwickelt gewesen, so Selenskij. Bestätigt sind diese Behauptungen nicht, die chinesische Regierung hat bislang nicht Stellung genommen.



In einem Post, den er auf Telegram und der Plattform X veröffentlichte, schrieb Selenskij: „Ich habe den Außenminister der Ukraine angewiesen, sich unverzüglich mit Peking in Verbindung zu setzen und herauszufinden, wie China auf diesen Vorfall zu reagieren gedenkt.“ Selenskij ließ offen, ob er denkt, dass die Männer auf Befehl Pekings handelten oder auf eigene Faust als Söldner kämpften. In dem Post wird einer der mutmaßlich chinesischen Gefangenen in einer Videoaufnahme gezeigt.



Außenminister Andrij Sybiha bestellte nach eigenem Bekunden den chinesischen Geschäftsträger ein, „um diesen Vorfall zu verurteilen“, wie er auf X schrieb. Der Vorfall stelle Chinas offizielle Haltung zum Konflikt infrage und untergrabe „Pekings Glaubwürdigkeit als verantwortungsvolles ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates“.



China ist enger Partner Russlands; direkte Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine leistet die Regierung in Peking nach offizieller Darstellung aber nicht. Selenskij schrieb, er erwarte nun eine Reaktion der USA, Europas und all jener auf der Welt, die Frieden wollen.



Bislang ist nur bekannt, dass nordkoreanische Soldaten auf russischer Seite in dem Krieg gekämpft haben. Sie wurden nach offiziellen Darstellungen aber vor allem in der russischen Region Kursk gegen ukrainische Streitkräfte eingesetzt, die sich dort festgesetzt hatten.