Viele Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen

Bei einem schweren russischen Luftangriff in der Nacht sind in der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine nach Angaben des Innenministeriums mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 16 Kinder, wie Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Menschen seien auch noch unter Trümmern verschüttet. Rettungskräfte holten zudem Menschen aus den zerstörten Wohnungen, wie der Minister weiter mitteilte. Auf Bildern des Ministeriums sind schwere Verwüstungen der Gebäude zu sehen. Die ukrainische Luftwaffe identifizierte das eingeschlagene Geschoss als Marschflugkörper Ch-101. Er sei von einem strategischen Bomber über russischem Gebiet gestartet worden.



In der Nacht hatte es auch massive russische Angriffe im Gebiet Charkiw gegeben. Dabei gab es ebenfalls mehr als 40 Verletzte. Die ukrainische Flugabwehr zählte insgesamt 442 Angriffe mit russischen Drohnen und mehr als 40 Attacken mit Marschflugkörpern. Russland habe bei den Angriffen auch Energie- und Transportinfrastruktur beschädigt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij.



In mehreren Regionen sei es zu Notabschaltungen der Stromversorgung gekommen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit. Auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw wurden Explosionen gemeldet. Laut dem Gouverneur der Region Maksym Kosyzkyj wurden bei dem Angriff eine Energieanlage und ein Industriegelände beschädigt.



Aufgrund der russischen Luftangriffe auf den Westen der Ukraine ließ Polen zur Sicherung seines Luftraums erneut Kampfjets aufsteigen. Auch bodengestützte Luftabwehr- und Radarüberwachungssysteme seien in den höchsten Bereitschaftszustand versetzt worden, teilte das Militär des Nato-Mitglieds am Morgen mit. Die Flughäfen Rzeszów und Lublin im Südosten Polens wurden vorübergehend geschlossen, um dem Militär im Luftraum Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, wie die polnische Flugsicherungsbehörde mitteilte. Polen hat wegen russischer Angriffe auf die Westukraine bereits wiederholt Kampfjets zum Schutz des eigenen Luftraums eingesetzt.