Ukraine setzt erneut russische Raffinerie in Brand

In der russischen Region Wolgograd ist nach Behördenangaben erneut eine Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Die Flammen seien schnell gelöscht, ein Arbeiter aber verletzt worden, teilte Gouverneur Andrej Botscharow mit.



Russland und die Ukraine überziehen sich gegenseitig mit Angriffen aus der Luft. Immer wieder und in den vergangenen Wochen verstärkt greifen die Ukrainer dabei neben Militäranlagen gezielt auch Objekte der Treibstoffversorgung an, um die Logistik der russischen Truppen zu schwächen. In weiteren russischen Regionen wurden am Freitag ebenfalls Schäden nach Drohnenangriffen gemeldet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hat die russische Flugabwehr insgesamt 49 Drohnen über sieben Regionen abgewehrt.



Die ukrainische Luftwaffe meldete ihrerseits, 96 von insgesamt 102 Drohnen zerstört oder abgefangen zu haben, die Russland in der Nacht eingesetzt habe. Dabei seien unter anderem ein Krankenhaus sowie ein Getreidespeicher in der südlichen Region Odessa beschädigt worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. In der Stadt Tschornomorsk seien vier Menschen verletzt worden.