Ukrainischer Armeechef: Ort Sudscha vollständig unter Kontrolle

Die Kleinstadt Sudscha in der russischen Oblast Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. „Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen“, sagt er in der Video-Konferenz mit Präsident Wolodimir Selenskij. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht. Die ukrainischen Einheiten hätten zudem am Mittwoch 100 russische Soldaten gefangengenommen, so Syrskyj. In Sudscha verläuft die Pipeline, durch die Russland Gas aus Westsibirien via Ukraine in die Slowakei und andere EU-Länder liefert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.



Das staatliche ukrainische Fernsehen zeigte Bilder von ukrainischen Soldaten, die eine russische Flagge von einem öffentlichen Gebäude in Sudscha holen. In dem am Mittwoch aufgenommenen Video sind der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ein dreistöckiges Gebäude und drei Soldaten zu sehen, die die Flagge herunterreißen und dabei rufen: „Ruhm der Ukraine!“



Zudem haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben in der Oblast Kursk in der Nacht zum Mittwoch ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 zerstört. „Die Arbeit zur Beseitigung der Besatzer, ihrer Ausrüstung und Waffen wird kontinuierlich fortgesetzt“, erklärte der Generalstab dazu bei Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich auch solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.