Gouverneur: mehrere Tote bei russischem Angriff auf Charkiw

Bei einem russischen Angriff auf die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs fünf Menschen getötet worden. Mehr als 30 Menschen seien beim Beschuss der Stadt Isjum verletzt worden, teilte Oleh Synjehubow mit. Die russischen Truppen hätten nach vorläufigen Informationen vermutlich eine ballistische Rakete eingesetzt.



Bei dem russischen Beschuss in der Nacht auf Dienstag wurden offenbar im ganzen Land Geschäfte, ein Bahn-Depot und Wohnhäuser beschädigt. Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja teilte mit, die russischen Streitkräfte hätten ein Lager in der Region Dnipropetrowsk angegriffen und dabei erheblichen Schaden an der Infrastruktur und am Gelände verursacht. In der Region Tscherkassy seien drei Privatunternehmen durch den Angriff in Brand geraten, teilte Gouverneur Ihor Taburez auf Telegramm mit. In der nordöstlichen Region Sumy wurden den Regionalbehörden zufolge acht Wohngebäude und ein Mehrfamilienhaus beschädigt. Der nationale Stromnetzbetreiber Ukrenergo meldete Notabschaltungen in acht Regionen und verwies auf Schäden durch Raketen- und Drohnenangriffe.