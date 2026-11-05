Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij hofft nach Wahlergebnissen in den USA auf mehr Unterstützung
Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor
Ex-Selenskij-Sprecherin wirbt mit AfD für neutrale Ukraine
Russland: Wahlergebnis sollte Trumps Ukraine-Kurs nicht ändern
Selenskij verleiht Melania Trump Orden wegen Oleschky-Waffenruhe
Selenskij hofft nach Wahlergebnissen in den USA auf mehr Unterstützung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij setzt nach dem Sieg der Demokratischen Partei bei den US-Zwischenwahlen auf mehr Hilfe für sein von Russland angegriffenes Land. Er sei auch den Republikanern dankbar, sagte er in einem Interview von Jan Böhmermann für das ZDF. „Aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa“, sagte Selenskij nach Angaben des Senders.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
In der US-Politik setzt die demokratische Mehrheit im Kongress der Macht des republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig Grenzen. Trump will Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden, übt aber eher Druck auf Kiew als auf Moskau aus. Wenn der Kongress nun ähnlich wie Europa von Unterstützung für die Ukraine mit Geld und Waffen spreche, werde dies den russischen Staatschef Wladimir Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskij.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij im Gespräch mit Moderator und Satiriker Jan Böhmermann. Peter Oliver Wolff/ZDF/dpa
Barbara Klimke
Verletzte nach Angriff auf Dnipro
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Drohnen hätten ein Wohnhaus und Garagen getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Hanzha, auf Telegram mit. Zudem sei eine Anlage der kritischen Infrastruktur in Brand geraten.
Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor
Am Rande eines Besuchs in Madrid hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit US-Vertretern die kommende Gesprächsrunde mit Russland in Abu Dhabi vorbereitet. Selenskij telefonierte nach eigenen Angaben mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Der Gesprächsprozess müsse vorangehen, um den Krieg rasch zu beenden, sagte Selenskij nach Angaben seines Amtes in Kiew: „Die Ukraine ist zu den notwendigen Schritten bereit. Unsere Vorschläge sind klar, und wir haben unsere Vorschläge der US-Seite übergeben.“ Sein Land brauche nach einem möglichen Ende der Kämpfe Sicherheitsgarantien.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht von seinen Kriegszielen ab.
Ex-Selenskij-Sprecherin wirbt mit AfD für neutrale Ukraine
Iuliia Mendel, einst Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und heute dessen scharfe Kritikerin, hat bei einer Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion Vorwürfe gegen den Präsidenten bekräftigt und für eine neutrale Ukraine geworben. Unter Selenskij sei kein Frieden möglich, sagte sie bei der Diskussionsrunde im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages in Berlin. Sie glaube nicht, dass er Frieden wolle. Die Ukraine sei an einem Punkt, an dem ein schlechter Frieden besser sei als ein verlängerter Krieg. Das würde ihr wenigstens die Chance lassen, als eigenständiges Land zu überleben, sagte Mendel.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
AfD-Chef Tino Chrupalla sagte: „Russland hat die Ukraine angegriffen, das bestreitet hier niemand. Aber wer diesen Krieg beenden will, muss mit allen Beteiligten reden.“ Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zum Hörer greifen und mit Russland sprechen. Zu der Diskussion unter der Überschrift „Die Schweiz des Ostens - Vision einer friedlichen Ukraine“ hatte die AfD auch den ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev eingeladen. Der hatte eine Teilnahme jedoch abgelehnt und bei X geschrieben: „Mit "Schweiz des Ostens" meint die AfD wohl die Sächsische Schweiz? Die Ukraine bleibt weder neutral gegenüber Kriegsverbrechen noch wehrlos. Ich bleibe fern.“
Erst vor wenigen Tagen hatten AfD-Außenpolitiker ein Papier veröffentlicht, in dem sie ebenfalls für eine neutrale Ukraine warben, die weder Nato- noch EU-Mitglied werden dürfe. Ukrainische Behörden werfen Mendel indes Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mitgeteilt.
Iuliia Mendel, Ex-Sprecherin von Wolodimir Selenskij auf der Panel-Diskussion der AfD. Sean Gallup/Getty Images
Russland: Wahlergebnis sollte Trumps Ukraine-Kurs nicht ändern
Die russische Führung hofft darauf, dass US-Präsident Donald Trump trotz der Wahlschlappe seiner Partei bei den Zwischenwahlen an seinem Kurs im Ukraine-Konflikt festhält. „Wir setzen fest darauf, dass er seine Friedensbemühungen fortsetzt“, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trump hat wiederholt den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij massiv kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert. Zudem hatte der US-Präsident kurz vor den Zwischenwahlen überraschend einen Diesel-Deal mit Russland geschlossen und dafür Sanktionen gegen das Land ausgesetzt.
Carim Soliman
Tote nach russischem Angriff bei Saporischschja
Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen in der südostukrainischen Region Saporischschja getötet worden. Russland habe zweimal die Stadt Wilnjansk attackiert, schrieb Gouverneur Mychajlo Semikin am Vormittag bei Telegram. Bei den Todesopfern handele es sich um eine 52-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Zudem sei ein 59-Jähriger verletzt worden. Details zur Art des Angriffs nannte er zunächst nicht. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt.
Erst am Montag waren bei einem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha im Gebiet Saporischschja 37 Personen getötet worden, wie örtliche Behörden angeben. Noch immer würden 59 Menschen vermisst. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Erst am Montag waren bei einem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha im Gebiet Saporischschja 37 Personen getötet worden, wie örtliche Behörden angeben. Noch immer würden 59 Menschen vermisst. In der frontnahen Ortschaft hatten sich Menschen an einer Schule versammelt, um humanitäre Hilfe zu empfangen, als Bomben einschlugen.
Carim Soliman
Selenskij verleiht Melania Trump Orden wegen Oleschky-Waffenruhe
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat der First Lady der USA wegen ihrer Hilfe bei der Vermittlung einer örtlichen Waffenruhe zur Evakuierung der Frontstadt Oleschky einen Staatsorden verliehen. Melania Trump erhält den Orden der Fürstin Olga erster Klasse, mit dem die Ukraine Frauen für herausragende Verdienste im karitativen oder gesellschaftlichen Bereich ehrt, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret hervorgeht. Damit werde ihr persönlicher Beitrag zur humanitären Unterstützung der Ukraine gewürdigt.
Die Frau von US-Präsident Donald Trump spielte den Angaben zufolge eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung einer sechstägigen Feuerpause, um Zivilisten aus der umkämpften Stadt Oleschky in Sicherheit zu bringen, was am Sonntag abgeschlossen wurde. Es war die längste lokale Waffenruhe seit Kriegsbeginn. Zudem werde mit dem Orden ihr Einsatz für ukrainische Kinder gewürdigt, insbesondere für jene, die aus den von Russland besetzten Gebieten verschleppt wurden.
Die Frau von US-Präsident Donald Trump spielte den Angaben zufolge eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung einer sechstägigen Feuerpause, um Zivilisten aus der umkämpften Stadt Oleschky in Sicherheit zu bringen, was am Sonntag abgeschlossen wurde. Es war die längste lokale Waffenruhe seit Kriegsbeginn. Zudem werde mit dem Orden ihr Einsatz für ukrainische Kinder gewürdigt, insbesondere für jene, die aus den von Russland besetzten Gebieten verschleppt wurden.
Carim Soliman
Russland greift ukrainische Kraftwerke an
Russland hat in der Nacht wieder zahlreiche Landesteile in der Ukraine angegriffen. Dabei seien zwei Kraftwerke in den Regionen Kiew und Schytomyr getroffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Zudem habe man ein Frachtschiff nahe der Hafenstadt Odessa attackiert. Ukrainischen Behörden zufolge gab es weitere Angriffe in den Regionen Poltawa, Dnipro, Kirowohrad und Riwne sowie auf die Hauptstadt Kiew. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim kam es nach einem Unfall zu Stromausfällen, Einzelheiten dazu lagen bisher nicht vor. Zudem brannte ein Logistikzentrum des russischen Einzelhändlers Ozon in der südrussischen Stadt Krasnodar nach einem Drohnenangriff.
Vorwurf des Landesverrats gegen Selenskijs Ex-Sprecherin
Nach Kritik an Präsident Wolodimir Selenskij werfen ukrainische Behörden seiner ersten Pressesprecherin, Julia Mendel, Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, teilte der Selenskij unterstellte Geheimdienst SBU mit. Nach einer Analyse ihrer öffentlichen Auftritte und Äußerungen seien die Staatsanwaltschaft und der SBU zu dem Schluss gekommen, dass Mendel den Ruf des Landes auf internationaler Ebene schädige und das „Kreml-Regime“ und den russischen Krieg gegen die Ukraine rechtfertige.
Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie „Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist“ und „Sehen Sie, meine Nation degradiert“ seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äußerungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hieß es.
Mendel wies den Vorwurf einer Tätigkeit im Interesse Russlands umgehend zurück. „Grund für diesen Verdacht waren meine öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und meine Beiträge in sozialen Netzwerken – insbesondere jene, die sich auf die Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Selenskij, die fehlende Meinungsfreiheit und politische Verfolgungen bezogen“, schrieb sie bei Facebook.
Selenskij habe damit gezeigt, dass sie recht habe. Es gehe hier um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Die Anschuldigungen gründen unter anderem auf meinem Interview mit Tucker Carlson und Äußerungen, die ich bei X und Facebook gemacht habe“, schrieb sie.
Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie „Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist“ und „Sehen Sie, meine Nation degradiert“ seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äußerungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hieß es.
Mendel wies den Vorwurf einer Tätigkeit im Interesse Russlands umgehend zurück. „Grund für diesen Verdacht waren meine öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und meine Beiträge in sozialen Netzwerken – insbesondere jene, die sich auf die Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Selenskij, die fehlende Meinungsfreiheit und politische Verfolgungen bezogen“, schrieb sie bei Facebook.
Selenskij habe damit gezeigt, dass sie recht habe. Es gehe hier um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Die Anschuldigungen gründen unter anderem auf meinem Interview mit Tucker Carlson und Äußerungen, die ich bei X und Facebook gemacht habe“, schrieb sie.
Melania Trump kündigt Treffen mit Ukrainern und Russen an
First Lady Melania Trump hat nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky ein Treffen mit Vertretern der Ukraine und Russlands im Weißen Haus angekündigt. Sie persönlich werde die Repräsentanten von zwei Nationen zusammenbringen, die sich aktiv im Krieg befinden, teilte das Weiße Haus mit.
Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen. Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf eigene Quellen, dass aus Kiew der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, nach Washington reisen werden. Die russische Seite sollen demnach Lubinez Kollegin Jana Lantratowa und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew vertreten.
Es wurden keine Angaben gemacht, welche Ukrainer und Russen an der Begegnung teilnehmen sollen. Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf eigene Quellen, dass aus Kiew der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, nach Washington reisen werden. Die russische Seite sollen demnach Lubinez Kollegin Jana Lantratowa und Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew vertreten.
Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningrad
In Polen haben Polizei, Grenzschutz und Militär einen großangelegten Einsatz an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad begonnen. Es habe von den Geheimdiensten sehr genaue Informationen gegeben, wonach es zum Eindringen bewaffneter Menschen auf das polnische Staatsgebiet kommen könne, sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.
„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch schnelle Aktionen der Einsatzkräfte seien Provokationen verhindert worden.
Nach Angaben von Tusk hatten die Geheimdienste schon seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Dienste Anfang November Provokationen an der Grenze planen. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt. Das EU- und Nato-Mitglied Polen teilt sich mit der russischen Exklave Kaliningrad eine 232 Kilometer lange Grenze. Dieses hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.
Erst im Sommer gab es US-Medienberichte über neue Geheimdienstinfos darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Mögliche Szenarien reichen von einer Cyberattacke bis zu einem klein angelegten Eindringen von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen in ein Nato-Land. Russland bestreitet offiziell solche Vorhaben.
Starlink-Anschlag: Mutmaßlicher Auftraggeber in Deutschland festgenommen
Nach einem Brandanschlag auf die Bodenstation des Satellitennetzes Starlink in Polen und zwei Festnahmen sitzt auch der mutmaßliche Auftraggeber in Untersuchungshaft. Spezialeinheiten der Polizei nahmen den Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft im Landkreis Reutlingen fest, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mitteilten.
Mitte Oktober waren bereits zwei weitere Türken auf polnisches Ersuchen in Nürtingen festgenommen worden. Gegen sie wird derzeit ein Auslieferungsverfahren geführt. Das Satellitennetz Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg.
Nach LKA-Angaben wird dem nun verhafteten Mann vorgeworfen, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Er habe nach den bisherigen Ermittlungen die beiden Männer von Deutschland aus beauftragt, den Brandanschlag in Polen zu begehen. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ein eigenes nationales Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Mitte Oktober waren bereits zwei weitere Türken auf polnisches Ersuchen in Nürtingen festgenommen worden. Gegen sie wird derzeit ein Auslieferungsverfahren geführt. Das Satellitennetz Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg.
Nach LKA-Angaben wird dem nun verhafteten Mann vorgeworfen, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Er habe nach den bisherigen Ermittlungen die beiden Männer von Deutschland aus beauftragt, den Brandanschlag in Polen zu begehen. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ein eigenes nationales Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Anne Eberhard
Merz: Russland beschwört weltweite Nahrungsmittelkrise herauf
Russland trifft mit seinen Angriffen auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz die ärmsten Länder der Welt. „Russland riskiert mit seinen Angriffen im Schwarzen Meer eine weitere Eskalation“, sagte Merz nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Berlin. „Russland beschwört eine weltweite Nahrungsmittelkrise herauf, zulasten der ärmsten Staaten und der ärmsten Länder der Welt“, fügte er hinzu.
Merz rief die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine auf. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij in Berlin. „Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen.“ Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.
Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen.“ Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. „Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen.“
Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen.
Merz rief die europäischen Partner zur weiteren Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine auf. Deutschland setze seine Unterstützung unverändert fort, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij in Berlin. „Klar ist aber auch: Alle Europäer tragen Verantwortung, nicht nur die Deutschen.“ Dem Kanzler zufolge soll es am 19. November in Berlin ein Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer geben.
Man habe sich in der Nato auf eine militärische Ukraine-Unterstützung von 70 Milliarden Euro für das Jahr 2026 verständigt, sagte Merz. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass alle Partner dieser Verpflichtung nachkommen.“ Deutschland leiste Hilfe, weil es vom Ukraine-Krieg direkt betroffen sei. „Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen.“
Der Bundeskanzler dankte auch der deutschen Wirtschaft für die Unterstützung der Ukraine. Kein Unternehmen habe seit Beginn des Krieges die Ukraine verlassen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wolodimir Selenskij, Präsident der Ukraine, bei ihrer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Kay Nietfeld/dpa
Carim Soliman
Opferzahl nach russischem Angriff auf Schulgebäude steigt auf 31
Die Zahl der Todesopfer bei einem russischen Luftangriff auf eine als Verteilstelle für Hilfsgüter genutzte Schule im Südosten der Ukraine ist auf mindestens 31 gestiegen. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff in dem nahe der Front gelegenen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja am Montag verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag. Es werde befürchtet, dass noch Menschen unter den Trümmern verschüttet seien. Nach Angaben des kommissarischen Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Mychajlo Semykin, werden weiterhin 50 Menschen vermisst.
Unter den Opfern befinden sich den Rettungskräften zufolge zwei Helfer und vier Polizisten. Sie seien durch eine zweite Angriffswelle getötet worden, nachdem die russischen Streitkräfte kurz nach dem ersten Schlag erneut Bomben abgeworfen hatten. Selenskij erklärte, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe in dem viereinhalb Jahre dauernden Krieg ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Unter den Opfern befinden sich den Rettungskräften zufolge zwei Helfer und vier Polizisten. Sie seien durch eine zweite Angriffswelle getötet worden, nachdem die russischen Streitkräfte kurz nach dem ersten Schlag erneut Bomben abgeworfen hatten. Selenskij erklärte, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf das Schulgebäude abgeworfen, das als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. „Die Russen schlugen zuerst zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben“, sagte er. „Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff.“
Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe in dem viereinhalb Jahre dauernden Krieg ausgesetzt gewesen. Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, um Hilfspakete abzuholen.
Anna Schimpp
2800 Soldaten aus elf Ländern bei Ukraine-Übung in Polen
Etwa 2800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen ab Montag am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen. Dabei solle getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne, teilte das britische Verteidigungsministerium in der Nacht mit.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Großbritannien und Frankreich leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Auch Deutschland beteiligt sich. Das Manöver der Ukraine-Verbündeten war bereits zuvor angekündigt worden, zunächst aber ohne genauere Details wie die Zahl der beteiligten Truppen. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau. Das EU- und Nato-Land werde auch für den Fall einer Beendigung des Konflikts in der Ukraine den Einsatz der Truppen koordinieren. Jedoch werde Polen keine eigenen Soldaten auf das Gebiet der Ukraine entsenden.
Die „Koalition der Willigen“ war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden. Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.
Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten. Darüber hinaus sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.
Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an.