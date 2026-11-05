Vorwurf des Landesverrats gegen Selenskijs Ex-Sprecherin

Nach Kritik an Präsident Wolodimir Selenskij werfen ukrainische Behörden seiner ersten Pressesprecherin, Julia Mendel, Landesverrat vor. Sie betreibe „Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine“, teilte der Selenskij unterstellte Geheimdienst SBU mit. Nach einer Analyse ihrer öffentlichen Auftritte und Äußerungen seien die Staatsanwaltschaft und der SBU zu dem Schluss gekommen, dass Mendel den Ruf des Landes auf internationaler Ebene schädige und das „Kreml-Regime“ und den russischen Krieg gegen die Ukraine rechtfertige.



Die Staatsanwaltschaft begründete den Verdacht unter anderem mit einem Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. Aussagen wie „Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist“ und „Sehen Sie, meine Nation degradiert“ seien von der russischen Propaganda verwendet worden. Zudem habe sie die Verbote in der heutigen Ukraine mit denen in der Sowjetunion verglichen. Mit Mendels Äußerungen solle international der Eindruck erweckt werden, dass die Ukraine keine weitere Unterstützung verdiene und die ukrainische Führung ein Hindernis für Frieden darstelle, hieß es.



Mendel wies den Vorwurf einer Tätigkeit im Interesse Russlands umgehend zurück. „Grund für diesen Verdacht waren meine öffentlichen Äußerungen in westlichen Medien und meine Beiträge in sozialen Netzwerken – insbesondere jene, die sich auf die Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Selenskij, die fehlende Meinungsfreiheit und politische Verfolgungen bezogen“, schrieb sie bei Facebook.



Selenskij habe damit gezeigt, dass sie recht habe. Es gehe hier um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Die Anschuldigungen gründen unter anderem auf meinem Interview mit Tucker Carlson und Äußerungen, die ich bei X und Facebook gemacht habe“, schrieb sie.