Selenskij kommt nach Berlin

Der ukrainische Präsident setzt seine Reise durch diverse europäische Hauptstädte fort, der Terminplan ist dicht: Noch weilt Wolodimir Selenskij in Rom, am Freitagmorgen wird er im Vatikan Papst Franziskus treffen. Anschließend geht es weiter nach Berlin, wo Selenskij am Nachmittag erst von Bundeskanzler Olaf Scholz und dann von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wird. Zuvor war er in London und Paris.



Eigentlich wollte Selenskij am Samstag an einem Ukraine-Gipfel mit 50 verbündeten Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teilnehmen. Nach der Absage von US-Präsident Joe Biden wegen des Hurrikans Milton wurde der Gipfel aber verschoben. So kommt nun Selenskij zu einem bilateralen Besuch nach Berlin. Es ist sein zweiter Deutschland-Besuch innerhalb von fünf Wochen und das dritte persönliche Gespräch mit Scholz in diesem Zeitraum. Anfang September nahm Selenskij an einem Verteidigungsministertreffen der Verbündeten in Ramstein teil und traf Scholz in Frankfurt am Main, drei Wochen später sahen sich die beiden vor der UN-Generalversammlung in New York.



Selenskij wirbt für seinen sogenannten "Siegesplan", von dem bisher nicht viel Konkretes bekannt ist. Es gehe darum, Bedingungen "für ein gerechtes Ende des Krieges" zu schaffen, sagte er am Donnerstag in London. Bei einem Ukraine-Südosteuropa-Gipfel im kroatischen Dubrovnik hatte er zuvor deutlich gemacht, dass er die nächsten Monate für entscheidend hält. "Im Oktober, November und Dezember haben wir eine reale Chance, die Dinge in Richtung Frieden und dauerhafter Stabilität hin zu verändern." Die Situation auf dem Schlachtfeld erlaube es, den Krieg spätestens 2025 zu beenden.