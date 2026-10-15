Selenskij beklagt fehlende Warnung vor russischen Raketen

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut von ballistischen Raketen aus Russland getroffen worden – und auch diesmal hat es keine vorherige Warnung der Verbündeten gegeben, beklagte die Staatsführung. Unmittelbar nach Auslösung des Luftalarms waren schon die ersten Explosionen in der Millionenmetropole zu hören, berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. Ein neunstöckiges Wohngebäude ging nach einem Treffer in Flammen auf, laut Bürgermeister Vitali Klitschko gab es mindestens zwei Tote und mehr als 20 Verletzte.



Wie schon am Vortag hätten die internationalen Partner auch diesmal keine Warnhinweise auf einfliegende Raketen gegeben, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Abend. „Erneut ohne Warnung von den Partnern“, schrieb er auf Telegram. Ziel sei auch ein Heizkraftwerk im Ostteil der Hauptstadt Kiew gewesen. Die Raketen seien erst im Anflug auf Kiew vom Radar entdeckt worden.



Selenskij warf Russland die Vorbereitung neuer Angriffe vor. Es sei „nicht gerecht“, wenn die Russen Energieanlagen zerstören „und die Ukraine nicht einmal Warnungen vor dem Start von ballistischen Raketen erhält“. Wichtig sei, dass die USA wirklich sehen, was vor sich geht und wer Schuld daran habe, dass der Krieg weitergeht.





Die Ukraine verließ sich in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bislang vor allem auf Aufklärungsdaten des US-Militärs, aber auch auf die anderer Nato-Mitgliedsstaaten. Zuletzt traten jedoch wieder Spannungen zwischen den Regierungen in Kiew und Washington offen zutage. US-Präsident Donald Trump bestritt zuletzt, dass Washington das Teilen von militärischen Informationen mit der Ukraine eingestellt habe.