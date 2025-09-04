Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Macron: 26 Länder sagen Ukraine Sicherungstruppe zu
Ukraine evakuiert besonders gefährdete Orte im Donbass
Russland: Pläne für Friedenstruppen in Ukraine "inakzeptabel"
Ukraine weist russische Berichte zurück: Kein Vormarsch in Kupjansk
Trump zu Druck auf Russland: Phase 2 und 3 in Hinterhand
Nadja Lissok
Berichte: US-Regierung lässt Hilfen für baltische Staaten auslaufen
Die USA wollen Hilfen zur Verteidigung einiger Länder in Osteuropa auslaufen lassen. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Vorhaben sei Teil der Außenpolitik unter dem Motto „America First“ von Präsident Donald Trump. Seine Regierung hat die Hilfen gekürzt und drängt die europäischen Länder, mehr in ihr eigenes Militär zu investieren. Zu den Hauptempfängern der Mittel gehörten Estland, Lettland und Litauen. Zuerst hatten die Financial Times und die Washington Post darüber berichtet.
Der US-Kongress hat die Finanzierung der Hilfen zur Abwehr der russischen Bedrohung bis Ende September 2026 zwar genehmigt. Die Regierung unter Trump hat jedoch keine Verlängerung beantragt, wie die Financial Times berichtete und eine der Personen bestätigte. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses verwies auf Anfrage auf einen Erlass: „Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit unterzeichnete Präsident Trump einen Erlass zur Neubewertung und Neuausrichtung der US-Auslandshilfe. “Er ergänzte, diese Maßnahme sei darauf zurückzuführen, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehme.
Die Senatorin Jeanne Shaheen, die ranghöchste Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats, kritisierte die Entscheidung der Trump-Regierung: „Es ergibt überhaupt keinen Sinn, die Verteidigungsbereitschaft unserer Verbündeten zu untergraben, während wir sie gleichzeitig bitten, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern.“
Nadja Lissok
Zwei humanitäre Helfer bei russischem Angriff getötet - Russland dementiert
Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter einer Minenräummission getötet worden. Laut dem Gebietsgouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, wurden fünf weitere Personen verletzt. Der Angriff traf Behörden zufolge Mitarbeiter der humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats.
Die Organisation bestätigte einen Raketenangriff auf einen ihrer humanitären Minenräumstandorte. Die Teams hätten zu dem Zeitpunkt rein zivile humanitäre Arbeiten ausgeübt, Minen und explosive Kriegsrückstände geräumt, hieß es in einer Mitteilung. In einem Post auf der Plattform X zeigte sich das dänische Außenministerium entsetzt und verurteilte Angriffe auf humanitäre Helfer. Der Angriff auf Hilfskräfte zeige die Brutalität von Russlands Krieg in der Ukraine, schrieb die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas bei X. Der Dänische Flüchtlingsrat hat nach eigenen Angaben fast 800 Mitarbeiter und zehn Büros in der Ukraine.
Das russische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe in einem Telegram-Post zurück und sprach von einem „präzisen Schlag gegen Transportfahrzeuge und Drohnenabschussanlagen“ mit dem Raketensystem Iskander. Belege dafür führte es nicht an.
Juri Auel
Macron: 26 Länder sagen Ukraine Sicherungstruppe zu
An einer Sicherungstruppe für die Ukraine nach einer Waffenruhe wollen sich 26 Länder beteiligen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Zudem werde in den nächsten Tagen die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien für die Ukraine endgültig festgelegt, teilt Macron nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Paris mit. Künftige Sanktionen gegen Russland würden mit den USA abgestimmt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte, es gebe in der Koalition der Willigen ein Einvernehmen über den allgemeinen Rahmen von Sicherheitsgarantien. Eine starke ukrainische Armee sei dabei von zentraler Bedeutung. Zudem seien sich alle einig, dass Russland jede Friedensinitiative ablehne.
Zur Frage, welche Rolle Deutschland bei den Sicherheitsgarantien übernehmen kann, rumort es jedoch in Berlin und bei den Verbündeten. Lesen Sie mit SZ Plus mehr dazu.
Juri Auel
Weißes Haus: Trump fordert von Europa Stopp russischer Ölkäufe
US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Staats- und Regierungschefs einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge aufgefordert, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Damit finanziere Moskau seinen Krieg gegen die Ukraine, habe Trump bei einer Telefonkonferenz mit europäischen Politikern nach einem Treffen der "Koalition der Willigen" gesagt. Zudem habe er gefordert, wirtschaftlichen Druck auf China auszuüben, da es die russischen Kriegsanstrengungen finanziere.
Dimitri Taube
Ukraine evakuiert besonders gefährdete Orte im Donbass
Trotz ständiger russischer Angriffe leben immer noch etwa 216 000 Menschen in dem von der Ukraine verteidigten Teil des Gebietes Donezk in der Industrieregion Donbass. Besonders gefährdete Orte würden evakuiert, teilte die regionale Militärverwaltung mit. In den vergangenen sieben Tagen seien 1830 Menschen ausgereist, darunter mehr als 300 Kinder.
US-Präsident Donald Trump hat in seinen Bemühungen um ein Kriegsende davon gesprochen, dass die Ukraine diesen Rest des Donbass für Moskauer Zugeständnisse an anderen Stellen der Front räumen könnte. Das Gebiet Donezk ist seit 2014 umkämpft und Kiew lehnt einen solchen erzwungenen Rückzug ab.
Wie gefährlich die Lage ist, zeigte ein russischer Artillerieangriff auf die Frontstadt Kostjantyniwka, bei dem am Mittwoch acht Menschen getötet wurden. Danach kam eine Frau durch einen Drohnenangriff auf ihr Auto ums Leben. Die Front ist bis auf etwa zehn Kilometer an Kostjantyniwka herangerückt.
Der ukrainische Generalstab schrieb in seinem Morgenbericht von 180 Bodengefechten binnen eines Tages an der Front im Osten und Süden des Landes. Besonders viele Gefechte habe es bei der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk gegeben.
Michelle Ostwald
Russland: Vorwurf der GPS-Störung an Flugzeug von der Leyens "Paranoia"
Russland weist Vorwürfe über eine Störung des GPS-Systems des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnet die Vorwürfe als "Fake und Paranoia". Einem EU-Sprecher zufolge war das GPS-System im Flugzeug von der Leyens auf dem Weg nach Bulgarien gestört worden. Die EU vermutet eine russische Einmischung.
Kassian Stroh
Koalition der Willigen trifft sich in Paris
Die Unterstützerländer der Ukraine haben ihre Vorbereitungen für militärische Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgeschlossen – und wollen dies an diesem Donnerstag in Paris besiegeln. Dank der Vorarbeit der Armeechefs seit dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus Mitte August seien die Europäer nun bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, sobald ein Friedensabkommen unterzeichnet sei, sagte Macron.
Er hat zusammen mit dem britischen Premier Keir Starmer nach Paris zu einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen geladen, auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird teilnehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an den Beratungen am Donnerstagvormittag per Videoschalte teil.
"Die Beiträge, die vorbereitet, dokumentiert und heute Nachmittag auf Ebene der Verteidigungsminister unter strengster Geheimhaltung bestätigt wurden, lassen uns sagen: Diese Arbeit ist abgeschlossen und wird nun politisch gebilligt werden", sagte Macron am Mittwochabend bei der Ankunft Selenskijs. Man sei bereit "für einen robusten, dauerhaften Frieden für die Ukraine und für die Europäer". Selenskij äußerte sich überzeugt, dass die Sicherheitsgarantien nicht nur eine theoretische Zusage, sondern eine praktische Unterstützung für die Ukraine seien.
Bei den Sicherheitsgarantien soll es um eine Stärkung der ukrainischen Armee, das Entsenden von Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine sowie um die Einbindung der USA in die Sicherheitszusagen gehen.
Michelle Ostwald
Russland: Pläne für Friedenstruppen in Ukraine "inakzeptabel"
Russland hat Pläne für die mögliche Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Man habe nicht vor, über einen solchen Schritt in irgendeinem Format zu diskutieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten. Sie reagierte damit auf Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, die EU arbeite an Plänen für eine multilaterale Friedenstruppe für die Ukraine.
Michelle Ostwald
Ukraine weist russische Berichte zurück: Kein Vormarsch in Kupjansk
Die Ukraine weist russische Berichte über einen Vormarsch in der Stadt Kupjansk als Propaganda zurück. "Alle derartigen Versuche der russischen Besatzer, Ortschaften als Dekoration für Propagandavideos zu benutzen, sind zum Scheitern verurteilt, schrieb das 10. Armeekorps der Ukraine auf Telegram. Dazu veröffentlichte die Einheit ein eigenes Video, das die Vernichtung einer russischen Einheit zeigen soll. Auch das ukrainische Zentrum gegen Desinformation erklärt, die russischen Angaben seien unwahr. Dem ukrainischen Militär-Blog Deepstate zufolge ist ein Video mit einer russischen Flagge am umkämpften südlichen Stadtrand gemacht worden.
Juri Auel
Trump zu Druck auf Russland: Phase 2 und 3 in Hinterhand
US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Eindruck gewehrt, er würde in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Kremlchef Wladimir Putin nicht stark genug unter Druck setzen. Der Republikaner deutete an, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland erhoben hat, weitere Pläne in der Hinterhand gebe - eine „Phase 2“ und „Phase 3“. Näher ging er nicht darauf ein.
Auslöser war die Konfrontation durch einen polnischen Journalisten im Weißen Haus in Washington beim Besuch von Polens Staatschef Karol Nawrocki: Trump hätte mehrfach seine Enttäuschung über Putin zum Ausdruck gebracht, aber „es gibt keine Handlung, seit Sie ihr Amt angetreten haben“, sagte der Journalist zum US-Präsidenten. Trump reagierte darauf konfrontativ und verwies auf die Zölle gegen Indien: „Sie bezeichnen das als „keine Handlung“? Und ich habe noch nicht einmal Phase zwei oder Phase drei eingeleitet“.
Trump hatte Mitte Juli mit Zöllen gegen Russlands Handelspartner in Höhe von etwa 100 Prozent gedroht. Doch diese kamen zumindest in diesem Umfang nicht: Auf indische Produkte erheben die USA seit vergangener Woche wegen dessen Ölgeschäften mit Russland zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent. Indien ist bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Ukraine-Kriegs mit Zöllen vorgehen.
Nadja Lissok
Verschleppte ukrainische Kinder: Großbritannien verhängt Sanktionen gegen russische Beamte
Kiew wirft Moskau seit Beginn der russischen Invasion vor, ukrainische Kinder systematisch aus den besetzten Gebieten zu verschleppen. Sie würden indoktriniert und umerzogen, um die ukrainische Kultur zu vergessen. Aus UN-Berichten geht hervor, dass ukrainische Jugendliche in den besetzten Gebieten auch auf den russischen Militärdienst vorbereitet würden. Die britische Regierung sieht diese Anschuldigungen durch Berichte ihres Geheimdienstes bestätigt und hat nun neue Sanktionen gegegen Einzelpersonen und Organisationen verhängt, die sich an dieser Praxis beteiligen sollen. „Die Politik des Kremls, ukrainische Kinder zwangsweise abzuschieben, zu indoktrinieren und zu militarisieren, ist verabscheuungswürdig“, erklärt der britische Außenminister David Lammy.
Auf der Sanktionsliste stehen russische Beamte und drei Vereine, einem von ihnen steht die Mutter des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow vor, Aymani Nesievna Kadyrova. Dieser gilt als enger Vertrauter Putins und als Unterstützer des Krieges.
SZ-Korrespondentin Silke Bigalke hat im vergangenen Jahr eine russische Familie besucht, die einen Jungen aus der Ukraine aufgenommen hat (mit SZ Plus):
Der Kampf um die Kinder
Fast zwanzigtausend unbegleitete Kinder sollen aus der Ukraine nach Russland gebracht worden sein. Das sagen sie in Kiew. In Moskau sehen sie das ganz anders. Besuch bei einer Familie, die einen Jungen aus der Region Donezk aufgenommen hat und jetzt Zweifel bekommt.
www.sueddeutsche.de
Kassian Stroh
Nato: Bald haben wir Klarheit über Europas Beitrag zu Sicherheitsgarantien
Nato-Chef Mark Rutte erwartet beim Treffen am Donnerstag in Paris oder kurz danach Klarheit darüber, was die sogenannte Koalition der Willigen in Bezug auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine leisten kann. Dies werde es ermöglichen, die Gespräche mit den USA über deren Beitrag zu intensivieren, sagte Rutte. "Das bedeutet, dass wir uns noch intensiver mit der amerikanischen Seite auseinandersetzen können, um zu sehen, was sie in Bezug auf ihre Beteiligung an den Sicherheitsgarantien liefern will."
Am Donnerstag findet auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Treffen der Koalition der Willigen statt, die vor allem aus europäischen Verbündeten besteht. Sicherheitsgarantien sollen Russland davon abhalten, die Ukraine nach einem Ende des Krieges erneut anzugreifen. Kern ist die anhaltende Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, erwartet wird auch eine internationale Truppe. Nach Einschätzung führender europäischer Politiker wäre dies aber nur mit Unterstützung der USA machbar. US-Präsident Donald Trump hat diese im vergangenen Monat zugesagt, die Einzelheiten sind unklar.
Kassian Stroh
Putin und Kim versichern sich ihrer Partnerschaft
Die Machthaber Russlands und Nordkoreas haben nach einem Treffen in Peking die Partnerschaft ihrer beider Länder betont. Wladimir Putin dankte Kim Jong-un, dass dessen Soldaten bei der Rückeroberung des westrussischen Gebietes Kursk von ukrainischen Truppen mitgekämpft haben, wie der Kreml mitteilte. "Ihre Soldaten haben sich tapfer und heldenhaft geschlagen", sagte Putin.
Kim erwiderte laut Übersetzung des Kremls, dass Nordkorea jederzeit bereit sei, Russland zu helfen, und dies als "brüderliche Verpflichtung" sehe. Das bilaterale Treffen fand am Rande einer großen chinesischen Militärparade statt, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren erinnerte.
Wladimir Putin und Kim Jong-un umarmen sich nach ihrem Treffen zum Abschied. Foto: Alexander Kazakov/Pool/AFP
Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, der Nationale Geheimdienst (NIS) Südkoreas habe dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss mitgeteilt, Nordkorea plane die Entsendung von etwa 6000 zusätzlichen Soldaten nach Russland. Etwa 1000 Militäringenieure seien bereits als Reservekräfte hinter der Front eingetroffen. Eine entsprechende Entsendung, um beim Wiederaufbau in der Oblast Kursk zu helfen, hatte Russland bereits im Juni angekündigt. Ob Nordkoreaner auch an Kämpfen an der Front teilnehmen sollen oder ob sie durch Einsätze im Hinterland die russischen Streitkräfte entlasten sollen, ist unklar.
Nordkorea unterstützt Russland nicht nur mit Waffen und Munition. Kim Jong-un entstandte auch mehr als 12 000 Soldaten, die halfen, ukrainische Truppen aus dem Grenzgebiet Kursk zu verdrängen. Dabei wurden nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes etwa 2000 von ihnen getötet.
Über die Militärparade berichten aus Peking Lea Sahay und Gregor Scheu (SZ Plus):
Kassian Stroh
Ukraine: Russland greift mit mehr als 500 Drohnen und Marschflugkörpern an
Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe spricht von mehr als 500 Drohnen und 24 Marschflugkörpern der Typen Kalibr und Ch-101, die auf Ziele in weiten Teilen des Landes zugeflogen seien. Die meisten habe man abfangen oder zerstören können. An 14 Orten habe es aber Einschläge gegeben. In den meisten Landesbezirken, auch ganz im Westen der Ukraine, galt über Stunden hinweg Luftalarm.
In der zentralukrainischen Region Kirowohrad seien durch einen Drohnenangriff mindestens fünf Menschen verletzt worden, teilte die regionale Militärverwaltung mit. Getroffen worden seien auch Bahnanlagen. Russland hat Angriffe auf die Bahn zuletzt verstärkt. In den westukrainischen Gebieten Iwano-Frankiwsk und Chmelnyzkyj verursachten die Angriffe Brände, ebenso weiter im Norden im Gebiet Luzk. Die Rede war von Infrastrukturanlagen, Wohngebäuden oder Garagen. Dabei machen ukrainische Behörden stets nur Angaben über Schäden an zivilen Objekten, nie zu getroffenen Militäreinrichtungen.
Auch Kiew ist in der Nacht Ziel der Angriffe gewesen. Dort suchten Menschen Schutz in den Metro-Stationen. Foto: Alina Smutko/Reuters
Auch die Ukraine flog offenbar größere Drohnenangriffe gegen Ziele im russischen Hinterland. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 105 Drohnen seien abgefangen worden. Zu Schäden machte es keine Angaben. Alle diese Zahlen sind nicht unabhängig bestätigt, vermitteln aber einen Eindruck von der Größenordnung der gegenseitigen Luftangriffe.
Patrick Wehner
Polens Präsident reist zu Trump - Sorge um Kurs in Europa
Seine erste Auslandsreise im neuen Amt führt Polens Staatschef Karol Nawrocki zu US-Präsident Trump ins Weiße Haus. Wichtigstes Thema des Treffens sind die Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine. Der Rechtskonservative Nawrocki ist erst seit vier Wochen im Amt. Angesichts der geopolitischen Lage hätte man es in anderen europäischen Hauptstädten lieber gesehen, wenn der Politik-Neuling vor seiner Reise nach Washington Gespräche mit anderen EU- und Nato-Partnern geführt hätte. Doch dies stand für Nawrocki nicht auf dem Plan.
Der 42 Jahre alte Historiker ist erklärter Trump-Fan. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden persönlich begegnen. Bereits im Mai, während des polnischen Präsidentenwahlkampfs, gewährte Trump dem von der rechtskonservativen PiS unterstützten Kandidaten eine Audienz im Oval Office. Das Weiße Haus postete danach Bilder von beiden Männern mit hochgereckten Daumen, was der Kampagne des damals wenig bekannten Nawrocki mächtig Schwung verlieh.
Nun gibt es bei anderen EU-Ländern mit Blick auf die Ukraine-Gespräche die Sorge, dass Nawrocki von seinem Besuch in Washington Trumps Agenda zurück nach Europa bringen könnte. Zumindest innerhalb Polens zeigt Nawrocki enorme Ambitionen. Er will den Präsidentenpalast zum neuen Machtzentrum machen und streitet mit Regierungschef Donald Tusk über die außenpolitische Linie des Landes. Gerade hat er ein Gesetz über Sozialleistungen für Ukraine-Flüchtlinge per Veto gekippt.
SZ-Korrespondentin Viktoria Großmann über die ersten vier Wochen des neuen Präsidenten im Amt (SZ Plus):
