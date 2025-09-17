Satelliten-Internet Starlink fällt an der gesamten Frontlinie aus

Bei ihrer Kommunikation sowie dem Einsatz von Drohnen ist die ukrainische Armee in hohem Maße abhängig von Starlink, dem Satelliten-Internet der Firma Space X von Elon Musk. Wie es von den ukrainischen Streitkräften heißt, ist das Internet derzeit nicht erreichbar, und zwar entlang "der gesamten Frontlinie", wie Robert Browdi bei Telegram schreibt. Browdi ist Kommandeur der Streitkräfte für unbemannte Systeme, jenes Teils der ukrainischen Armee also, die sich mit Drohnen zu Luft und Wasser befassen. Weltweit melden Nutzer von Starlink gerade Verbindungsprobleme.



Es ist nicht das erste Mal, dass Starlink Probleme hat und die ukrainischen Soldaten dadurch Probleme bekommen. Bereits im Juli war der Service vorübergehend nicht erreichbar. Die militärischen Auswirkungen solcher vorübergehenden Störungen sind schwer abzuschätzen. Fiele der Dienst dauerhaft weg, wäre das für die ukrainischen Streitkräfte wohl verheerend. Das sieht auch der Milliardär Musk so. Im März schrieb er bei X, die Front in der Ukraine bräche zusammen, wenn er den Dienst abstellen würde. Das war damals als Drohung in Richtung Kiew zu verstehen, sich auf Verhandlungen und Zugeständnisse gegenüber Russland einzulassen.



Starlink ist in der Ukraine aber nicht ausschließlich von militärischer Bedeutung. Wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur sind auch Schulen, Krankenhäuser und die Verwaltung vom Satelliteninternet abhängig.