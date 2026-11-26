Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine spricht mit Deutscher Bahn über Drohnenabwehr
Selenskij nennt Lukaschenkos Begleitschutz-Offerte unseriös
Magyar will Ungarn wieder der Ukraine annähern
Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar
Jeder zehnte Ukrainer unterernährt – Ernährungslage an der Front besonders kritisch
Ukraine spricht mit Deutscher Bahn über Drohnenabwehr
Die ukrainische Eisenbahn spricht nach Worten ihres Chefs mit der Deutschen Bahn über die Verhinderung von Sabotage und Drohnenangriffen. „Wir geben bereits unsere Erfahrungen bei Verteidigung und Sicherheit weiter“, sagte Bahnchef Oleksandr Perzowskyj in Kiew dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“. Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht.
Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. Selbst ohne großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden – durch Russland oder andere Akteure. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.
Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja hat nach seinen Angaben inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Das Funktionieren der Eisenbahn hat der Ukraine seit 2022 bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs geholfen. In diesem Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge gehäuft, Hunderte Lokomotiven wurden zerstört. Bei Angriffen stoppen die Züge. Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.
Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“. Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht.
Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. Selbst ohne großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden – durch Russland oder andere Akteure. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.
Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja hat nach seinen Angaben inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Das Funktionieren der Eisenbahn hat der Ukraine seit 2022 bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs geholfen. In diesem Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge gehäuft, Hunderte Lokomotiven wurden zerstört. Bei Angriffen stoppen die Züge. Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.
Russische Raketen treffen Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Russland erneut mit ballistischen Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Explosionen und riet auf Telegram allen Bürgern: „Bleibt in Schutzräumen!“ Ein dpa-Reporter hörte ebenfalls Explosionen.
Die ukrainische Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen demnach in den Kiewer Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro.
Klitschko berichtete von einem Treffer auf ein Gebäude in einem Industriegebiet. Rettungskräfte seien unterwegs. Es könne auch Opfer geben. Ein genaues Bild der Schäden gab es kurz nach dem Angriff noch nicht. Der Raketenalarm für Kiew und viele Gebiete der Ukraine dauert an.
Die ukrainische Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen demnach in den Kiewer Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro.
Klitschko berichtete von einem Treffer auf ein Gebäude in einem Industriegebiet. Rettungskräfte seien unterwegs. Es könne auch Opfer geben. Ein genaues Bild der Schäden gab es kurz nach dem Angriff noch nicht. Der Raketenalarm für Kiew und viele Gebiete der Ukraine dauert an.
Kiewer Generalstab: Russische Kampfjets und Raffinerien getroffen
Die Ukraine hat nach Angaben des Kiewer Generalstabs bei Gegenangriffen mehrere Kampfjets und zwei Raffinerien in Russland beschädigt. Ukrainische Attacken hätten einen Militärflugplatz in der russischen Region Nischni Nowgorod getroffen, teilte der Generalstab mit. Von dort stiegen MiG-31-Kampfjets mit Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf, um die Ukraine anzugreifen. Drei dieser Kampfjets und zwei Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sollen demnach nicht mehr flugfähig sein, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Das Ausmaß der Schäden werde noch präzisiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.
Der Generalstab sprach außerdem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben zufolge wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.
Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.
Der Generalstab sprach außerdem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben zufolge wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.
Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete mit Verweis auf Behördenangaben, dass infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf die Region Samara ein Mensch ums Leben gekommen sei. Über dem Gebiet seien mehr als 145 ukrainische Drohnen abgewehrt worden. Zudem seien sechs mehrstöckige Wohnhäuser beschädigt worden.
Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf hauptsächlich auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden.
Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf hauptsächlich auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden.
Anna Schimpp
Ukraine: Russische Angriffe auf Energieversorger
Russland hat nach Angaben des größten privaten ukrainischen Energieversorgers DTEK eines von dessen Wärmekraftwerken massiv angegriffen. Das Kraftwerk habe die Stromerzeugung eingestellt, teilte das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Anlagen in dem Werk seien erheblich beschädigt worden. DTEK machte weder Angaben zum Standort des Kraftwerks noch zu möglichen Opfern.
Zudem soll Russland in der Nacht Gasförderanlagen des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz in der Region Poltawa attackiert haben. Der Angriff habe einen Großbrand ausgelöst und den Betrieb an dem Standort lahmgelegt, teilte Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko auf Facebook mit. Es sei nicht der erste Angriff dieser Art. Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen.
Zudem soll Russland in der Nacht Gasförderanlagen des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz in der Region Poltawa attackiert haben. Der Angriff habe einen Großbrand ausgelöst und den Betrieb an dem Standort lahmgelegt, teilte Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko auf Facebook mit. Es sei nicht der erste Angriff dieser Art. Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen.
Barbara Klimke
Zwei Tote bei Angriff auf Odessa
Ein russischer Anschlag auf die ukrainische Schwarzmeerregion Odessa hat nach Behördenangaben zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, erklärte Gouverneur Oleh Kiper im Kurznachrichtendienst Telegram. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an. Trümmerteile einer Drohne entfachten laut Bürgermeister Witali Klitschko ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum. Bewohner wurden verletzt.
Barbara Klimke
Selenskij nennt Lukaschenkos Begleitschutz-Offerte unseriös
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Das geht aus Videos des ukrainischen Portals Novyny hervor, augenscheinlich aufgenommen nach einer Pressekonferenz Selenskijs mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter Magyar in der Westukraine.
Lukaschenko hatte dem französischen Magazin Le Point ein Interview gegeben und einen gemeinsamen Flug zu Friedensgesprächen nach Moskau vorgeschlagen. „Wolodja Selenskij und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide“, sagte Lukaschenko, ein enger Verbündeter von Kremlchef Putin, laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Selenskij hatte eine solche Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken.
In der Situation auf dem Video wird Selenskij auf Lukaschenkos Äußerung angesprochen. Selenskij kontert, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen: „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen.“ Dann fragt Selenskij in ernstem Ton, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage: „Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen.“ Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen. Selenskij fordert im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin - allerdings auf neutralem Boden.
Lukaschenko hatte dem französischen Magazin Le Point ein Interview gegeben und einen gemeinsamen Flug zu Friedensgesprächen nach Moskau vorgeschlagen. „Wolodja Selenskij und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide“, sagte Lukaschenko, ein enger Verbündeter von Kremlchef Putin, laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Selenskij hatte eine solche Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken.
In der Situation auf dem Video wird Selenskij auf Lukaschenkos Äußerung angesprochen. Selenskij kontert, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen: „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen.“ Dann fragt Selenskij in ernstem Ton, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage: „Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen.“ Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen. Selenskij fordert im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin - allerdings auf neutralem Boden.
Barbara Klimke
Magyar will Ungarn wieder der Ukraine annähern
Ungarns neuer Ministerpräsident Péter Magyar hat erstmals offiziell die Ukraine besucht. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij legte er in der grenznahen Stadt Uschhorod am Soldatenfriedhof Kränze nieder. Der Besuch werde „sicherlich positive Ergebnisse bringen“, teilte Selenskij mit. Die Gespräche drehen sich demnach etwa um Gas- und Diesellieferungen in die Ukraine, direkte Zugverbindungen zwischen beiden Ländern und humanitäre Minenräumung. Beidseitige „Vereinbarungen in den Bereichen Politik, Energie und Infrastruktur“ bestünden bereits.
Selenskij dankte Magyar auf einer Pressekonferenz dafür, dass Ungarn die russische Aggression gegen die Ukraine verurteile. In den sozialen Medien veröffentlichte er ein Video vom gemeinsamen Besuch an einer Schule mit Unterrichtssprache Ungarisch.
Vor dem Besuch hatte Magyar gesagt, dass er freundschaftliche Beziehungen zur Ukraine anstrebe. Anders als Viktor Orbán, der wegen seiner Nähe zum Kreml Spannungen ausgelöst hatte, bezeichnet Magyar Russland klar als Aggressor des Kriegs mit der Ukraine. Im Vorfeld der Reise bekräftigte er, dass Ungarn der Ukraine humanitäre Hilfe zukommen lassen wolle. Ungarn unterstütze die Ukraine mit Gesundheits- und Energieausrüstung, Medikamenten und Transportfahrzeugen im Wert von umgerechnet 2,7 Millionen Euro. Dieselbe Summe solle zudem der ungarischen Minderheit zukommen, wofür ein separater Fonds eingerichtet werde, schrieb Magyar auf Facebook.
Wie Orbán verweigert Magyar allerdings militärische Hilfe für die Ukraine und den Transit von Waffentransporten in das Nachbarland. Zudem ist er gegen ein beschleunigtes Verfahren für einen EU-Beitritt der Ukraine und dagegen, dass EU-Hilfen für die Ukraine direkt aus dem nächsten EU-Haushalt bezahlt werden – er befürwortet andere Finanzierungswege. An diesen Positionen änderte auch das Treffen mit Selenskij nichts.
Selenskij dankte Magyar auf einer Pressekonferenz dafür, dass Ungarn die russische Aggression gegen die Ukraine verurteile. In den sozialen Medien veröffentlichte er ein Video vom gemeinsamen Besuch an einer Schule mit Unterrichtssprache Ungarisch.
Vor dem Besuch hatte Magyar gesagt, dass er freundschaftliche Beziehungen zur Ukraine anstrebe. Anders als Viktor Orbán, der wegen seiner Nähe zum Kreml Spannungen ausgelöst hatte, bezeichnet Magyar Russland klar als Aggressor des Kriegs mit der Ukraine. Im Vorfeld der Reise bekräftigte er, dass Ungarn der Ukraine humanitäre Hilfe zukommen lassen wolle. Ungarn unterstütze die Ukraine mit Gesundheits- und Energieausrüstung, Medikamenten und Transportfahrzeugen im Wert von umgerechnet 2,7 Millionen Euro. Dieselbe Summe solle zudem der ungarischen Minderheit zukommen, wofür ein separater Fonds eingerichtet werde, schrieb Magyar auf Facebook.
Wie Orbán verweigert Magyar allerdings militärische Hilfe für die Ukraine und den Transit von Waffentransporten in das Nachbarland. Zudem ist er gegen ein beschleunigtes Verfahren für einen EU-Beitritt der Ukraine und dagegen, dass EU-Hilfen für die Ukraine direkt aus dem nächsten EU-Haushalt bezahlt werden – er befürwortet andere Finanzierungswege. An diesen Positionen änderte auch das Treffen mit Selenskij nichts.
Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij berichtet von Druck der US-Unterhändler auf sein Land, bis Januar einem Friedensschluss mit Russland zuzustimmen. „Es besteht der Wunsch, sehr schnell voranzukommen, und sowohl wir wie die Russen verstehen das“, sagte Selenskij in einem Interview der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in Kiew. Doch die Forderungen an ukrainische Zugeständnisse dürften nicht zu weit gehen. „Wir sind uns bewusst, welchen Preis das haben könnte. Auch wir wünschen uns Frieden von ganzem Herzen, aber nicht auf Kosten der Ukraine allein.“ Russland mache bislang keinerlei Zugeständnisse.
Hintergrund der Eile der US-Administration ist der Amtsantritt des neuen Repräsentantenhauses im Januar, das mit Mehrheit der Demokraten den politischen Spielraum von Präsident Donald Trump beschränken wird. Selenskij deutete an, dass er das neue US-Parlament als Verbündeten sehe, um mit Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen.
Der ukrainische Präsident ging auch auf den Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff ein, in einer neuen Sicherheitsordnung für Europa die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Dies lehnt Russland strikt ab. Auch die USA und andere Nato-Staaten wollen es nicht, selbst wenn das westliche Bündnis die Ukraine grundsätzlich auf dem Weg zum Mitglied sieht. Eigentlich liege es im Moskauer Interesse, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis eingebunden wird, argumentierte Selenskij. „Wenn Putin denkt, dass die Ukraine sich militärisch rächen will, sollte er sehr interessiert an unserer Nato-Mitgliedschaft sein“, sagte er. „Denn wenn die Ukraine der Nato beitritt, kann sie die besetzten Gebiete nicht mit Gewalt zurückgewinnen. Wir würden alle unsere Partner verlieren.“
Selenskij machte in dem Bloomberg-Interview auch öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter Sparta II am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe. Finnische Rettungskräfte hatten dem beschädigten Schiff geholfen. Dann wurde es nach Sankt Petersburg geschleppt.
Hintergrund der Eile der US-Administration ist der Amtsantritt des neuen Repräsentantenhauses im Januar, das mit Mehrheit der Demokraten den politischen Spielraum von Präsident Donald Trump beschränken wird. Selenskij deutete an, dass er das neue US-Parlament als Verbündeten sehe, um mit Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen.
Der ukrainische Präsident ging auch auf den Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff ein, in einer neuen Sicherheitsordnung für Europa die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Dies lehnt Russland strikt ab. Auch die USA und andere Nato-Staaten wollen es nicht, selbst wenn das westliche Bündnis die Ukraine grundsätzlich auf dem Weg zum Mitglied sieht. Eigentlich liege es im Moskauer Interesse, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis eingebunden wird, argumentierte Selenskij. „Wenn Putin denkt, dass die Ukraine sich militärisch rächen will, sollte er sehr interessiert an unserer Nato-Mitgliedschaft sein“, sagte er. „Denn wenn die Ukraine der Nato beitritt, kann sie die besetzten Gebiete nicht mit Gewalt zurückgewinnen. Wir würden alle unsere Partner verlieren.“
Selenskij machte in dem Bloomberg-Interview auch öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter Sparta II am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe. Finnische Rettungskräfte hatten dem beschädigten Schiff geholfen. Dann wurde es nach Sankt Petersburg geschleppt.
Jeder zehnte Ukrainer unterernährt – Ernährungslage an der Front besonders kritisch
Vor Beginn des EU-Gipfels zur Ukraine hat die Welthungerhilfe an die prekäre Lage von Millionen Menschen im Land erinnert. In der einstigen Kornkammer Europas sei die Ernährungslage inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie etwa im Irak oder Libyen; jeder zehnte Ukrainer sei unterernährt, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag und Freitag über die weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine.
Nach Informationen des Frühwarnsystems Fews Net, das die Ernährungssicherheit in Ländern weltweit beobachtet, ist die Lage besonders in den Frontregionen kritisch. Schätzungen zufolge werden zwischen Januar und März 2027 voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Der UN-Hilfsplan Ukraine sei bislang aber erst zu rund drei Vierteln finanziert.
Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren laut Welthungerhilfe der anhaltende Beschuss, der den Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung mache, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Zunehmende Angriffe auf Häfen und Transportwege erschweren die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Den Angaben zufolge sind sie binnen eines Jahres um 93 Prozent eingebrochen.
Die Getreidespeicher der Landwirte seien zwar gefüllt; doch aufgrund der hohen Transportkosten sei der Verkauf nicht mehr möglich. Damit fehle das Geld für die nächste Aussaat. Halten die Exportprobleme an, dann kann sich die Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums fast halbieren.
Nach Informationen des Frühwarnsystems Fews Net, das die Ernährungssicherheit in Ländern weltweit beobachtet, ist die Lage besonders in den Frontregionen kritisch. Schätzungen zufolge werden zwischen Januar und März 2027 voraussichtlich bis zu 2,5 Millionen Menschen humanitäre Nahrungsmittelhilfe benötigen. Der UN-Hilfsplan Ukraine sei bislang aber erst zu rund drei Vierteln finanziert.
Trotz vergleichsweise guter Ernteaussichten erschweren laut Welthungerhilfe der anhaltende Beschuss, der den Einkauf von Lebensmitteln zu einer täglichen Herausforderung mache, zerstörte Infrastruktur, steigende Lebenshaltungskosten und fehlende Einkommen den Zugang zu Lebensmitteln. Zunehmende Angriffe auf Häfen und Transportwege erschweren die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Den Angaben zufolge sind sie binnen eines Jahres um 93 Prozent eingebrochen.
Die Getreidespeicher der Landwirte seien zwar gefüllt; doch aufgrund der hohen Transportkosten sei der Verkauf nicht mehr möglich. Damit fehle das Geld für die nächste Aussaat. Halten die Exportprobleme an, dann kann sich die Getreideernte 2027 nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums fast halbieren.
Militär: Erneut Luftraum in Polen durch russische Drohne verletzt
Nur wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während Angriffen auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. „Das Objekt wurde während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt“, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mit. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, habe man mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf den Abschuss verzichtet.
Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht zu Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk liegt ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.
„Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte; wir gehen davon aus, dass es eine absichtliche Aktion war“, sagte Vize-Verteidigungsminister Paweł Zalewski dem Radiosender Rmf.fm.
Am Freitag waren drei russische Flugkörper vom Typ Ch-101 nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Polen eingeschlagen. Die Nato verstärkt nun die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit.
Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht zu Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk liegt ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.
„Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte; wir gehen davon aus, dass es eine absichtliche Aktion war“, sagte Vize-Verteidigungsminister Paweł Zalewski dem Radiosender Rmf.fm.
Am Freitag waren drei russische Flugkörper vom Typ Ch-101 nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Polen eingeschlagen. Die Nato verstärkt nun die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit.
Medien nach Datenhack: Bald 500 000 tote russische Soldaten
Angeblich von Hackern erbeutete Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat zeigen Medienberichten zufolge, dass sich die Zahl der erfassten toten Militärangehörigen auf russischer Seite einer halben Million nähert. Mehrere russische Medien, aber auch der Spiegel, erhielten eigenen Angaben zufolge Zugriff auf entsprechende Daten, die die Hackergruppen Cyberpartisanen und Silent Crow bei einem Angriff auf die Statistikbehörde erbeutet haben sollen.
Die Hackergruppen stehen laut Berichten der belarussischen Opposition beziehungsweise Ukraine-freundlichen Kollektiven nahe. Rosstat hatte Anfang November eine Cyberattacke bestätigt, aber bestritten, dass Daten abgeflossen seien. Die Medien halten den ihnen zur Verfügung gestellten Datensatz für glaubwürdig. In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, auch weil Meldungen über Tote mit Verzögerung in die Datenbank kommen.
Die Hackergruppen stehen laut Berichten der belarussischen Opposition beziehungsweise Ukraine-freundlichen Kollektiven nahe. Rosstat hatte Anfang November eine Cyberattacke bestätigt, aber bestritten, dass Daten abgeflossen seien. Die Medien halten den ihnen zur Verfügung gestellten Datensatz für glaubwürdig. In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, auch weil Meldungen über Tote mit Verzögerung in die Datenbank kommen.
Russische Flieger lösen Evakuierungswarnung in Südkorea aus
Südkoreas Sicherheitsbehörden haben nach Sichtung russischer Militärflugzeuge eine vorübergehende Evakuierungswarnung für die Insel Ulleung vor der Ostküste des Landes ausgegeben. Mehrere russische Maschinen hatten sich der Insel genähert und waren in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) eingedrungen, wie der südkoreanische Generalstab laut der Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Als Reaktion darauf seien südkoreanische Kampfflugzeuge aufgestiegen, woraufhin sich die russischen Maschinen zurückgezogen hätten.
Polen wendet sich nach Raketenvorfällen an Visegrad-Gruppe
Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten. „Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten“, sagte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. „Ich bitte Sie um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine“, sagte er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.
Am Freitag waren während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.
Am Freitag waren während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101.
Nato verlegt Awacs-Frühwarnflugzeug nach Polen
Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen verstärkt die Nato die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. Er prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten.
Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.
Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.
Stützpunkt der Awacs-Flotte ist eigentlich der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt. Die Awacs sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können die Flugzeuge über Datenlinks in nahezu Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See oder in der Luft weitergeben.
Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte.
Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte.
Pistorius warnt: Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nach einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf einen russischen Frachter im finnischen Meerbusen vor einer Ausweitung des Krieges auf die Ostsee gewarnt. Die Ukraine habe selbstverständlich das Recht, militärisch genutzte Ziele in Russland anzugreifen, die dazu dienten, die russischen Angriffe auf die Ukraine abzuschwächen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Jewhenij Chmara in Berlin.
„Gleichzeitig steht aber auch natürlich die Ukraine in einer besonderen Verantwortung. Der Krieg darf sich nicht auf die Ostsee ausweiten“, fügte Pistorius hinzu. Er lobte Finnland, das „sehr klug und sehr besonnen gehandelt“ habe. Die finnische Grenzschutzbehörde hatte mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite. Es sei gemeinsames Interesse, dass die freie Schifffahrt nicht gefährdet werden dürfe, sagte Pistorius, der Chmara gleichzeitig die fortdauernde Unterstützung Deutschlands zusicherte.