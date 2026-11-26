Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij berichtet von Druck der US-Unterhändler auf sein Land, bis Januar einem Friedensschluss mit Russland zuzustimmen. „Es besteht der Wunsch, sehr schnell voranzukommen, und sowohl wir wie die Russen verstehen das“, sagte Selenskij in einem Interview der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in Kiew. Doch die Forderungen an ukrainische Zugeständnisse dürften nicht zu weit gehen. „Wir sind uns bewusst, welchen Preis das haben könnte. Auch wir wünschen uns Frieden von ganzem Herzen, aber nicht auf Kosten der Ukraine allein.“ Russland mache bislang keinerlei Zugeständnisse.



Hintergrund der Eile der US-Administration ist der Amtsantritt des neuen Repräsentantenhauses im Januar, das mit Mehrheit der Demokraten den politischen Spielraum von Präsident Donald Trump beschränken wird. Selenskij deutete an, dass er das neue US-Parlament als Verbündeten sehe, um mit Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen.



Der ukrainische Präsident ging auch auf den Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff ein, in einer neuen Sicherheitsordnung für Europa die Ukraine in die Nato aufzunehmen. Dies lehnt Russland strikt ab. Auch die USA und andere Nato-Staaten wollen es nicht, selbst wenn das westliche Bündnis die Ukraine grundsätzlich auf dem Weg zum Mitglied sieht. Eigentlich liege es im Moskauer Interesse, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis eingebunden wird, argumentierte Selenskij. „Wenn Putin denkt, dass die Ukraine sich militärisch rächen will, sollte er sehr interessiert an unserer Nato-Mitgliedschaft sein“, sagte er. „Denn wenn die Ukraine der Nato beitritt, kann sie die besetzten Gebiete nicht mit Gewalt zurückgewinnen. Wir würden alle unsere Partner verlieren.“



Selenskij machte in dem Bloomberg-Interview auch öffentlich, dass die Ukraine den russischen Frachter Sparta II am Samstag im Finnischen Meerbusen mit Drohnen angegriffen habe. Finnische Rettungskräfte hatten dem beschädigten Schiff geholfen. Dann wurde es nach Sankt Petersburg geschleppt.